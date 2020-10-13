Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|1.189.260.757
|Emlak Konut GMYO
|1.061.830.782
|Şişe Cam
|930.410.047
|Kerevitaş Gıda
|873.920.847
|Garanti Bankası
|812.723.258
|Kardemir (D)
|730.428.652
|ASELSAN
|708.670.335
|Türkiye Sigorta
|611.529.267
|Petkim
|566.323.978
|Sasa Polyester
|506.261.759
|İş GMYO
|497.994.578
|Torunlar GMYO
|474.365.675
|Şekerbank
|457.903.508
|Türk Hava Yolları
|455.700.220
|Halk GMYO
|394.393.357
|Zorlu Enerji
|393.056.051
|Oyak Çimento
|358.972.324
|Arçelik
|311.258.823
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.526.185
|Tüpraş
|297.872.415
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)