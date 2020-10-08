Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.421.149.701
|Petkim
|1.277.052.576
|Tüpraş
|1.196.251.827
|ASELSAN
|1.107.403.814
|Garanti Bankası
|814.632.374
|Odaş Elektrik
|574.324.989
|Kerevitaş Gıda
|538.126.875
|Zorlu Enerji
|534.592.749
|Türk Hava Yolları
|519.997.187
|Koç Holding
|482.603.484
|Kardemir (D)
|408.638.568
|Gübre Fabrikaları
|389.893.056
|Turkcell
|362.480.315
|Akbank
|360.049.672
|Tekfen Holding
|348.481.559
|Şekerbank
|346.015.508
|Emlak Konut GMYO
|302.327.706
|Türkiye Sigorta
|292.756.674
|İş GMYO
|242.137.098
|Yapı ve Kredi Bankası
|235.084.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)