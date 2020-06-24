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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:46:02 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 3.369.077.616
Garanti Bankası 1.147.868.652
Petkim 1.017.546.131
Güneş Sigorta 892.303.272
Karsan Otomotiv 734.724.964
Türk Hava Yolları 661.451.574
ASELSAN 642.291.723
Odaş Elektrik 614.776.089
Turkcell 573.508.864
Halkbank 564.893.363
Vakıflar Bankası 508.651.250
Akbank 465.370.010
Emlak Konut GMYO 454.156.298
Eczacıbaşı İlaç 448.462.633
Tekfen Holding 389.270.828
Ereğli Demir Çelik 381.303.388
Arçelik 378.010.646
Tüpraş 366.505.429
Şişe Cam 365.285.838
Soda Sanayii 339.113.576

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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