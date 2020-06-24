Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|3.369.077.616
|Garanti Bankası
|1.147.868.652
|Petkim
|1.017.546.131
|Güneş Sigorta
|892.303.272
|Karsan Otomotiv
|734.724.964
|Türk Hava Yolları
|661.451.574
|ASELSAN
|642.291.723
|Odaş Elektrik
|614.776.089
|Turkcell
|573.508.864
|Halkbank
|564.893.363
|Vakıflar Bankası
|508.651.250
|Akbank
|465.370.010
|Emlak Konut GMYO
|454.156.298
|Eczacıbaşı İlaç
|448.462.633
|Tekfen Holding
|389.270.828
|Ereğli Demir Çelik
|381.303.388
|Arçelik
|378.010.646
|Tüpraş
|366.505.429
|Şişe Cam
|365.285.838
|Soda Sanayii
|339.113.576
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)