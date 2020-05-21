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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:40:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 955.858.653
ASELSAN 912.095.587
Türk Hava Yolları 885.095.787
Güneş Sigorta 599.327.624
Gübre Fabrikaları 407.273.550
Tüpraş 369.561.386
Kardemir (D) 368.907.394
Akbank 345.363.648
Emlak Konut GMYO 317.826.627
Ereğli Demir Çelik 299.882.420
Tekfen Holding 292.432.788
Alarko Holding 286.605.649
Vestel 283.760.839
İpek Doğal Enerji 277.667.376
Koza Madencilik 244.544.330
Bim Mağazalar 238.500.688
Migros Ticaret 237.853.052
Sasa Polyester 212.862.804
Turkcell 210.637.548
İş Finansal Kiralama 197.451.148

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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