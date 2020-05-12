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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:43:24 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 967.066.700
ASELSAN 762.933.895
Migros Ticaret 645.558.848
Eczacıbaşı İlaç 559.732.626
Akbank 549.884.493
İş Finansal Kiralama 489.036.623
Emlak Konut GMYO 450.304.987
Kardemir (D) 384.324.660
Petkim 368.599.971
Türk Telekom 361.537.448
Vakıflar Bankası 358.760.175
Türk Hava Yolları 354.855.514
Alkim Kimya 327.562.487
Koza Madencilik 323.403.367
Bim Mağazalar 320.562.231
Yapı ve Kredi Bankası 285.892.116
İpek Doğal Enerji 242.865.199
T. Halk Bankası 232.372.490
Odaş Elektrik 230.142.749
İş Bankası (C) 194.022.774

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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