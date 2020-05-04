Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|664.356.623
|Türk Hava Yolları
|413.236.990
|ASELSAN
|408.193.072
|Odaş Elektrik
|269.704.867
|Akbank
|260.655.152
|İpek Doğal Enerji
|243.962.194
|Tüpraş
|242.949.178
|Karsan Otomotiv
|225.652.846
|Koza Altın
|225.362.551
|Koza Madencilik
|223.523.664
|Yapı ve Kredi Bankası
|220.846.712
|Güneş Sigorta
|214.429.188
|Hektaş
|203.050.447
|Petkim
|182.181.988
|Türk Telekom
|167.961.068
|Migros Ticaret
|167.250.579
|Doğan Holding
|163.395.249
|Ereğli Demir Çelik
|162.551.429
|Pegasus
|145.050.111
|Tekfen Holding
|143.593.433
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)