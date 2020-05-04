  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:44:59 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 664.356.623
Türk Hava Yolları 413.236.990
ASELSAN 408.193.072
Odaş Elektrik 269.704.867
Akbank 260.655.152
İpek Doğal Enerji 243.962.194
Tüpraş 242.949.178
Karsan Otomotiv 225.652.846
Koza Altın 225.362.551
Koza Madencilik 223.523.664
Yapı ve Kredi Bankası 220.846.712
Güneş Sigorta 214.429.188
Hektaş 203.050.447
Petkim 182.181.988
Türk Telekom 167.961.068
Migros Ticaret 167.250.579
Doğan Holding 163.395.249
Ereğli Demir Çelik 162.551.429
Pegasus 145.050.111
Tekfen Holding 143.593.433

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı