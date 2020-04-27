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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-27 18:50:52 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.340.122.249
Garanti Bankası 1.219.314.054
Eczacıbaşı İlaç 1.006.901.195
ASELSAN 831.874.820
Şok Marketler 588.679.398
Migros Ticaret 483.540.767
Akbank 448.269.462
Koza Madencilik 418.411.624
Güneş Sigorta 379.631.543
Sasa Polyester 376.750.055
Yapı ve Kredi Bankası 357.113.022
Koza Altın 305.955.184
Vakıflar Bankası 294.616.580
Petkim 290.784.953
Halkbank 280.944.087
İş Bankası (C) 265.934.352
İş Finansal Kiralama 232.176.710
Turkcell 208.052.508
Tüpraş 198.007.573
TAV Havalimanları 194.164.700

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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