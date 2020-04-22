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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-22 18:54:47 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.081.946.172
Sasa Polyester 685.802.416
Eczacıbaşı İlaç 591.576.599
Şok Marketler 493.831.626
ASELSAN 459.777.757
Türk Hava Yolları 447.232.577
Migros Ticaret 339.833.704
Doğan Holding 314.189.253
Tüpraş 311.590.120
Yapı ve Kredi Bankası 287.364.307
Bizim Mağazaları 279.413.295
Vakıflar Bankası 274.144.288
Turkcell 271.590.544
Akbank 234.700.741
Güneş Sigorta 227.479.263
İş Finansal Kiralama 226.766.244
Karsan Otomotiv 219.298.781
Petkim 209.966.922
Deva Holding 206.921.959
Koza Altın 189.988.121

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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