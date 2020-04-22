Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.081.946.172
|Sasa Polyester
|685.802.416
|Eczacıbaşı İlaç
|591.576.599
|Şok Marketler
|493.831.626
|ASELSAN
|459.777.757
|Türk Hava Yolları
|447.232.577
|Migros Ticaret
|339.833.704
|Doğan Holding
|314.189.253
|Tüpraş
|311.590.120
|Yapı ve Kredi Bankası
|287.364.307
|Bizim Mağazaları
|279.413.295
|Vakıflar Bankası
|274.144.288
|Turkcell
|271.590.544
|Akbank
|234.700.741
|Güneş Sigorta
|227.479.263
|İş Finansal Kiralama
|226.766.244
|Karsan Otomotiv
|219.298.781
|Petkim
|209.966.922
|Deva Holding
|206.921.959
|Koza Altın
|189.988.121
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)