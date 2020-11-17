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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:08 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.948,90
38,99
İş Bankası (C)6,68-2,484,21
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,77-2,58-0,79
İş Girişim15,02-0,86295,26
İş GMYO1,95-2,0110,80
İş Y. Men. Değ.12,39-2,98207,69
İş Yat. Ort.3,13-2,4994,25
İşbir Holding2.699,900,00527,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-4,9287,10
İttifak Holding2,31-5,3381,91
İz Hayvancılık Tarım9,80-7,02274,55
İzmir Demir Çelik19,650,00139,93
İzmir Fırça6,50-4,41261,11
Jantsa Jant Sanayi196,90-4,28270,20
Kafein Yazılım17,12-2,8454,15
Kaplamin23,200,00318,02
Kardemir (A)4,63-2,7374,72
Kardemir (B)3,75-2,6042,05
Kardemir (D)4,28-2,2860,90
Karel Elektronik16,95-0,1216,66
Karsan Otomotiv2,96-1,9987,34
Karsu Tekstil6,536,53101,54
Kartonsan2.559,808,49562,58
Katmerciler Ekipman3,27-4,94113,91
Kent Gıda338,504,311357,70
Kerevitaş Gıda7,163,02119,63
Kervansaray Yat. Holding0,88-1,1260,00
Kiler GMYO2,39-5,53123,58
Klimasan Klima16,705,36-21,28
Koç Holding18,02-3,53-9,94
Konfrut Gıda17,785,52127,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,63-3,08
Konya Çimento808,000,11197,83
Kordsa Teknik Tekstil12,38-1,67-2,64
Koza Altın74,65-0,930,81
Koza Madencilik12,41-1,1223,73
Körfez GMYO6,69-2,19179,92
Kristal Kola2,370,0056,95
Kron Telekomünikasyon26,581,84108,96
Kuştur Kuşadası Turizm175,00-9,79645,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,31-0,86106,01
Kütahya Porselen41,32-0,19524,17
Lider Faktoring3,25-2,6977,11
Link Bilgisayar43,90-2,79144,04
Logo Yazılım97,90-1,1161,02
Lokman Hekim Sağlık12,004,53109,22
Lüks Kadife28,40-3,40228,70
Makina Takım2,75-2,4846,28
Marka Yatırım Holding8,969,94659,32
Marmaris Altınyunus87,10-2,3022,68
Marshall315,400,03563,44
Martı GMYO3,480,00244,55
Martı Otel3,35-8,97268,13
Mavi Giyim45,42-4,38-21,55
Mazhar Zorlu Holding18,000,0048,88
Mega Polietilen12,68-0,70899,64
Menderes Tekstil3,14-2,79139,69
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm74,250,00281,94
Merko Gıda12,10-0,741052,38
Metemtur Otelcilik11,50-2,21546,07
Metro Holding2,15-3,1555,80
Metro Petrol ve Tesisleri3,52-4,3579,59
Metro Yatırım Ortaklığı2,32-3,73-56,50
Migros Ticaret40,182,9265,90
Milpa5,64-0,53157,53
Mistral GMYO4,21-2,09124,34
MLP Sağlık19,662,9322,88
MMC San. Ve Tic. Yat.6,002,56426,32
Mondi Tire Kutsan6,53-2,8357,73
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,92-3,31166,67
Net Holding3,16-2,7721,54
Netaş Telekom.19,95-1,1452,76
Niğbaş Niğde Beton58,60-2,74845,16
Nuh Çimento34,58-3,30214,80
Nurol GMYO6,38-2,7478,71
Odaş Elektrik3,531,44144,17
Olmuksan-IP7,25-0,68183,10
Orge Enerji Elektrik7,36-2,5248,39
Orma Orman Mahsulleri11,551,32318,48
Osmanlı Menkul21,88-6,26424,54
Ostim Endüstriyel Yat3,91-4,87132,74
Otokar195,30-1,8132,82
Oyak Çimento7,99-1,2445,34
Oyak Yat. Ort.6,21-1,43168,99
Oylum Sınai Yatırımlar5,272,1370,62
Özak GMYO4,14-2,8261,09
Özbal Çelik Boru7,430,27360,96
Özderici GMYO2,22-3,0641,40
Özerden Plastik9,45-9,91314,47
Panora GMYO6,30-2,7812,47
Papilon Savunma21,02-5,06172,76
Park Elek.Madencilik5,02-2,1464,59
Parsan19,30-2,7713,93
Pegasus54,65-3,10-36,75
Peker GMYO2,65-2,21193,03
Penguen Gıda5,422,46492,10
Pera GMYO2,62-4,73178,72
Pergamon Dış Ticaret16,32-3,32110,91
Petkim4,58-2,3520,21
Petrokent Turizm810,000,00532,32
Pınar Et Ve Un23,943,10163,38
Pınar Su7,692,53231,47
Pınar Süt20,343,0961,31
Plastikkart11,42-3,3823,19
Polisan Holding3,88-2,0228,58
Politeknik Metal289,100,03280,03
Prizma Press Matbaacılık5,92-5,1337,67
QNB Finans Fin. Kir.127,20-0,31-1,47
QNB Finansbank68,40-0,2982,40
Ral Yatırım Holding4,920,6187,47
Ray Sigorta19,30-2,92464,33
Reysaş GMYO4,67-3,111,74
Reysaş Lojistik7,63-4,0374,20
Rhea Girişim3,04-2,56155,46
Rodrigo Tekstil11,98-0,08561,88
Royal Halı4,000,25191,97
RTA Laboratuvarları45,728,191870,69
Sabancı Holding10,21-3,0411,96
Safkar Ege Soğutmacılık7,9210,00263,30
Sanel Mühendislik3,55-2,4720,99
Sanifoam Sünger14,36-0,97187,20
Sanko Pazarlama7,42-2,371,84
Saray Matbaacılık7,18-0,28455,39
Sarkuysan6,91-1,00117,47
Sasa Polyester16,88-1,92118,37
Say Yenilenebilir Enerji8,39-3,56274,55
Sekuro Plastik11,410,53112,87
Selçuk Ecza Deposu9,805,8364,30
Selçuk Gıda4,102,50280,43
Senkron Güvenlik4,083,8249,45
Serve Film Prodüksiyon16,48-3,06936,48
Servet GMYO47,40-3,78457,65
Seyitler Kimya16,346,38140,65
Silverline Endüstri4,18-2,3493,52
Sinpaş GMYO3,81-1,80228,45
Smartiks Yazılım7,55-1,56-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-3,93497,99
Söktaş4,92-4,84189,32
Sönmez Filament32,500,93565,98
Sönmez Pamuklu15,87-0,44222,56
Sumaş Suni Tahta31,68-2,40222,84
Şeker Fin. Kir.4,24-1,40-11,30
Şekerbank1,48-2,6335,75
Şişe Cam6,66-2,0630,83
Şok Marketler12,384,7415,06
T. Halk Bankası5,30-2,21-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,00-2,9344,50
T.S.K.B.2,16-4,4278,51
T.Tuborg17,42-2,1946,39
Taç Tarım Ürünleri10,350,00231,73
Tat Gıda11,441,7888,04
TAV Havalimanları17,31-3,51-36,28
Taze Kuru Gıda348,80-9,994717,68
Tek-Art Turizm1,74-3,3338,10
Tekfen Holding14,49-1,70-19,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,12-1,41117,14
Temapol Polimer Plastik9,85-2,1888,70
TGS Dış Ticaret9,21-0,9797,22
Tofaş Oto. Fab.26,82-2,7615,10
Torunlar GMYO3,56-1,3929,45
Trabzon Liman33,32-5,45218,13
Trabzonspor Sportif4,24-3,2097,21
Trend GMYO12,40-2,59463,64
TSKB GMYO3,50-3,58266,50
Tuğçelik7,10-2,4779,75
Tukaş10,911,58-11,66
Turcas Petrol4,66-2,9274,53
Turkcell15,91-0,9315,29
Tümosan Motor ve Traktör10,23-2,6659,59
Tüpraş86,70-2,58-31,62
Türk Hava Yolları11,55-1,95-20,12
Türk Prysmian Kablo12,64-2,62389,83
Türk Telekom7,59-2,065,19
Türk Traktör138,000,95160,82
Türker Proje Gayrimenkul82,70-2,9996,90
Türkiye Sigorta5,56-2,11155,30
Ufuk Yatırım11,880,00360,47
Ulaşlar Turizm Yat.3,62-2,69288,47
Ulusoy Elektrik50,700,0090,60
Ulusoy Un Sanayi12,224,44219,90
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,43-4,71100,25
Utopya Turizm22,90-3,78365,45
Uzertaş Boya26,28-10,001083,78
Ülker Bisküvi22,280,54-0,36
Vakıf Fin. Kir.3,79-2,0778,98
Vakıf GMYO3,59-2,45107,40
Vakıf Yat. Ort.7,71-1,15323,36
Vakıflar Bankası4,63-2,94-15,97
Vakko Tekstil7,179,9757,93
Vanet Gıda9,49-0,32563,64
Verusa Holding44,96-2,85142,36
Verusaturk Girisim8,57-1,9562,96
Vestel19,770,3656,66
Vestel Beyaz Eşya32,24-2,0152,81
Viking Kağıt6,24-1,73233,69
Yapı Kredi Koray GMYO4,41-0,6882,23
Yapı ve Kredi Bank.2,78-2,8012,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-5,41459,46
Yataş10,78-3,9246,87
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,90-2,01142,24
Yeni Gimat GMYO12,84-0,317,26
Yeşil GMYO1,03-1,9060,94
Yeşil Yapı1,21-2,4283,33
Yeşil Yatırım Holding48,289,98329,92
Yibitaş İnşaat Malzeme18.800,000,00538,37
Yonga Mobilya32,504,30252,01
Yükselen Çelik6,86-2,14123,82
Yünsa13,63-2,5035,38
Zorlu Enerji2,68-1,8364,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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