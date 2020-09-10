Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.799,90
|-0,25
|31,87
|İş Bankası (C)
|5,03
|0,20
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,79
|0,26
|İş Girişim
|10,18
|9,94
|167,89
|İş GMYO
|1,72
|0,00
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,05
|-0,49
|99,91
|İş Yat. Ort.
|2,99
|1,36
|85,56
|İşbir Holding
|1.250,90
|0,47
|190,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|45,16
|İttifak Holding
|3,98
|-0,25
|6,99
|İz Hayvancılık Tarım
|5,80
|9,23
|121,67
|İzmir Demir Çelik
|17,50
|-7,36
|113,68
|İzmir Fırça
|3,51
|-10,00
|95,00
|Jantsa Jant Sanayi
|132,70
|2,87
|149,49
|Kafein Yazılım
|16,46
|-0,24
|48,21
|Kaplamin
|10,11
|-2,88
|82,16
|Kardemir (A)
|4,38
|-0,68
|65,28
|Kardemir (B)
|3,52
|-1,40
|33,33
|Kardemir (D)
|3,03
|-1,62
|13,91
|Karel Elektronik
|16,29
|-0,18
|12,11
|Karsan Otomotiv
|2,98
|0,00
|88,61
|Karsu Tekstil
|7,24
|4,02
|123,46
|Kartonsan
|656,00
|1,20
|69,80
|Katmerciler Ekipman
|4,12
|1,73
|7,29
|Kent Gıda
|380,00
|-2,81
|1536,41
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|0,40
|55,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Kiler GMYO
|6,49
|-2,84
|71,24
|Klimasan Klima
|14,05
|1,08
|-33,77
|Koç Holding
|14,78
|-0,40
|-26,13
|Konfrut Gıda
|11,68
|-0,51
|49,36
|Konya Çimento
|474,80
|7,42
|75,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|0,27
|-11,84
|Koza Altın
|78,60
|2,28
|6,14
|Koza Madencilik
|13,11
|-1,94
|30,71
|Körfez GMYO
|4,71
|-2,48
|97,07
|Kristal Kola
|2,22
|1,37
|47,02
|Kron Telekomünikasyon
|25,64
|-0,85
|101,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|125,40
|10,00
|434,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,88
|3,60
|74,55
|Kütahya Porselen
|27,24
|1,26
|311,48
|Lider Faktoring
|3,10
|-1,90
|68,94
|Link Bilgisayar
|30,86
|-4,46
|71,55
|Logo Yazılım
|89,20
|-0,34
|46,71
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|9,96
|85,29
|Lüks Kadife
|23,72
|-6,76
|174,54
|Makina Takım
|2,26
|0,44
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|3,07
|4,42
|160,17
|Marmaris Altınyunus
|91,90
|-4,07
|29,44
|Marshall
|241,40
|6,44
|407,78
|Martı GMYO
|1,92
|-0,52
|90,10
|Martı Otel
|1,15
|0,88
|26,37
|Mavi Giyim
|37,74
|-0,05
|-34,82
|Mazhar Zorlu Holding
|15,54
|0,91
|28,54
|Mega Polietilen
|7,10
|-3,14
|459,74
|Menderes Tekstil
|3,40
|-6,08
|159,54
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|60,20
|9,95
|209,67
|Merko Gıda
|3,43
|9,94
|226,67
|Metemtur Otelcilik
|5,18
|9,98
|191,01
|Metro Holding
|2,12
|-1,85
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-2,28
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-0,45
|-58,75
|Migros Ticaret
|38,26
|-0,67
|57,97
|Milpa
|4,17
|0,97
|90,41
|Mistral GMYO
|3,44
|0,58
|82,01
|MLP Sağlık
|17,66
|0,11
|10,38
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,01
|9,86
|251,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|-2,84
|57,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,54
|-3,52
|85,06
|Net Holding
|2,17
|0,00
|-16,54
|Netaş Telekom.
|16,22
|-0,06
|24,20
|Niğbaş Niğde Beton
|16,40
|-4,09
|164,52
|Nuh Çimento
|18,94
|-1,97
|72,42
|Nurol GMYO
|8,71
|3,44
|143,98
|Odaş Elektrik
|2,57
|-1,91
|77,77
|Olmuksan-IP
|6,28
|-1,41
|145,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,13
|0,42
|43,75
|Orma Orman Mahsulleri
|8,90
|0,00
|222,46
|Osmanlı Menkul
|15,06
|0,33
|260,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,15
|3,62
|87,50
|Otokar
|138,10
|0,07
|-6,08
|Oyak Çimento
|7,98
|-0,13
|45,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,32
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|0,89
|10,40
|Özak GMYO
|3,87
|-0,51
|50,58
|Özbal Çelik Boru
|6,34
|0,96
|293,33
|Özderici GMYO
|2,12
|0,47
|35,03
|Özerden Plastik
|3,36
|0,00
|47,37
|Panora GMYO
|5,41
|0,37
|-3,42
|Papilon Savunma
|14,89
|-1,13
|93,22
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|0,23
|40,33
|Parsan
|18,49
|-0,05
|9,15
|Pegasus
|45,66
|0,22
|-47,15
|Peker GMYO
|3,02
|1,00
|233,94
|Penguen Gıda
|3,03
|-0,66
|231,01
|Pera GMYO
|1,55
|0,00
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|12,19
|-0,73
|57,54
|Petkim
|4,33
|-3,99
|13,65
|Petrokent Turizm
|999,00
|0,10
|679,86
|Pınar Et Ve Un
|19,32
|0,47
|110,69
|Pınar Su
|8,15
|-1,69
|251,29
|Pınar Süt
|17,47
|0,75
|37,88
|Plastikkart
|10,94
|0,18
|18,02
|Polisan Holding
|2,94
|0,00
|-2,57
|Politeknik Metal
|174,00
|6,62
|128,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,69
|0,00
|-14,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,11
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,60
|-0,08
|0,39
|QNB Finansbank
|68,40
|-0,58
|82,40
|Ral Yatırım Holding
|5,66
|-2,75
|115,66
|Ray Sigorta
|10,70
|-2,55
|212,87
|Reysaş GMYO
|4,97
|0,40
|8,28
|Reysaş Lojistik
|6,40
|-0,62
|46,12
|Rhea Girişim
|2,44
|0,41
|105,04
|Rodrigo Tekstil
|3,30
|6,45
|82,32
|Royal Halı
|2,44
|3,83
|78,10
|RTA Laboratuvarları
|54,55
|5,11
|2251,29
|Sabancı Holding
|7,89
|0,00
|-13,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,62
|-0,65
|111,93
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,84
|20,65
|Sanifoam Sünger
|6,64
|-1,34
|32,80
|Sanko Pazarlama
|7,53
|2,31
|3,35
|Saray Matbaacılık
|3,40
|-0,29
|163,00
|Sarkuysan
|4,79
|-0,62
|50,75
|Sasa Polyester
|15,49
|0,58
|100,39
|Say Reklamcılık
|6,51
|5,51
|190,62
|Sekuro Plastik
|9,57
|-2,64
|78,54
|Selçuk Ecza Deposu
|8,24
|1,35
|38,14
|Selçuk Gıda
|2,75
|-1,08
|155,17
|Senkron Güvenlik
|2,23
|1,36
|-18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|11,88
|0,25
|647,17
|Servet GMYO
|24,56
|1,07
|188,94
|Seyitler Kimya
|12,53
|4,50
|84,54
|Silverline Endüstri
|4,13
|6,99
|91,20
|Sinpaş GMYO
|1,53
|-0,65
|31,90
|Smartiks Yazılım
|8,12
|-0,98
|-17,23
|Soda Sanayii
|6,99
|0,72
|17,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,66
|1,28
|229,16
|Söktaş
|4,18
|3,72
|145,81
|Sönmez Filament
|13,87
|0,80
|184,22
|Sönmez Pamuklu
|12,49
|-1,96
|153,86
|Sumaş Suni Tahta
|27,30
|9,99
|175,76
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|10,00
|-3,35
|Şekerbank
|1,51
|9,42
|15,27
|Şişe Cam
|6,23
|0,32
|21,64
|Şok Marketler
|12,36
|0,49
|14,87
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,79
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,22
|0,19
|-0,87
|T.S.K.B.
|1,10
|1,85
|-9,09
|T.Tuborg
|14,74
|-0,27
|23,87
|Taç Tarım Ürünleri
|6,29
|9,97
|101,60
|Tat Gıda
|10,57
|0,86
|73,74
|TAV Havalimanları
|15,29
|0,26
|-43,71
|Taze Kuru Gıda
|333,30
|10,00
|4503,59
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,00
|22,22
|Tekfen Holding
|15,53
|-0,45
|-16,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,75
|-4,39
|60,71
|Temapol Polimer Plastik
|7,66
|-0,65
|46,74
|TGS Dış Ticaret
|9,15
|0,33
|95,93
|Tofaş Oto. Fab.
|23,02
|0,09
|-1,21
|Torunlar GMYO
|3,68
|2,22
|33,82
|Trabzon Liman
|15,37
|-3,88
|44,18
|Trabzonspor Sportif
|7,59
|6,01
|253,02
|Trakya Cam
|4,08
|0,49
|20,32
|Trend GMYO
|6,60
|0,61
|200,00
|TSKB GMYO
|2,27
|-1,73
|137,70
|Tuğçelik
|5,94
|1,02
|50,38
|Tukaş
|9,75
|-0,71
|-21,05
|Turcas Petrol
|3,56
|-3,78
|33,33
|Turkcell
|14,47
|0,28
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,45
|1,22
|16,22
|Tüpraş
|81,85
|-3,54
|-35,45
|Türk Hava Yolları
|10,84
|-0,09
|-25,03
|Türk Prysmian Kablo
|7,47
|2,33
|189,48
|Türk Telekom
|7,00
|0,29
|-2,99
|Türk Traktör
|100,10
|0,00
|89,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,90
|-2,18
|92,62
|Türkiye Sigorta
|5,95
|-0,34
|173,21
|Ufuk Yatırım
|8,55
|4,27
|231,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,69
|-1,10
|188,67
|Ulusoy Elektrik
|56,45
|8,87
|112,22
|Ulusoy Un Sanayi
|9,90
|0,41
|159,16
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,73
|0,00
|42,57
|Utopya Turizm
|8,12
|1,12
|65,04
|Uzertaş Boya
|6,86
|9,94
|209,01
|Ülker Bisküvi
|22,76
|-0,52
|1,79
|Vakıf Fin. Kir.
|4,49
|-1,54
|85,54
|Vakıf GMYO
|3,18
|-1,85
|83,71
|Vakıf Yat. Ort.
|9,81
|-3,54
|438,67
|Vakıflar Bankası
|4,09
|0,49
|-25,77
|Vakko Tekstil
|5,43
|0,00
|19,60
|Vanet Gıda
|1,91
|2,14
|33,57
|Verusa Holding
|35,72
|0,39
|92,55
|Verusaturk Girisim
|6,83
|0,29
|29,88
|Vestel
|17,42
|0,81
|38,03
|Vestel Beyaz Eşya
|27,24
|-0,22
|29,11
|Viking Kağıt
|4,84
|-0,62
|158,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|-0,51
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,00
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|17,99
|9,96
|187,56
|Yataş
|8,10
|-0,37
|10,35
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,84
|-2,74
|76,40
|Yeni Gimat GMYO
|12,14
|-0,74
|1,41
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|37,50
|Yeşil Yapı
|0,99
|-1,00
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,42
|-1,80
|55,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.050,00
|5,73
|173,34
|Yonga Mobilya
|55,65
|9,98
|502,76
|Yükselen Çelik
|6,87
|0,15
|124,14
|Yünsa
|13,24
|2,64
|31,51
|Zorlu Enerji
|2,84
|-1,73
|74,23
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)