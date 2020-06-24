Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|51.100,00
|-1,26
|69,32
|İş Bankası (C)
|5,40
|-0,92
|-15,76
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,98
|0,00
|4,74
|İş Girişim
|7,19
|-0,96
|89,21
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|6,16
|-0,16
|52,98
|İş Yat. Ort.
|2,61
|-0,76
|61,98
|İşbir Holding
|1.020,10
|3,04
|137,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|6,17
|38,71
|İttifak Holding
|3,43
|1,18
|-7,80
|İz Hayvancılık Tarım
|5,60
|-1,58
|114,03
|İzmir Demir Çelik
|13,09
|-4,38
|59,83
|İzmir Fırça
|2,23
|-0,89
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|73,40
|0,27
|38,00
|Kafein Yazılım
|16,17
|-0,06
|45,60
|Kapital Yat. Holding
|3,68
|-0,54
|52,07
|Kaplamin
|8,25
|-0,72
|48,65
|Kardemir (A)
|3,38
|6,62
|27,55
|Kardemir (B)
|3,03
|4,48
|14,77
|Kardemir (D)
|3,03
|2,36
|13,91
|Karel Elektronik
|15,70
|-1,44
|8,05
|Karsan Otomotiv
|2,84
|4,03
|79,75
|Karsu Tekstil
|3,60
|2,86
|11,11
|Kartonsan
|444,90
|-1,35
|15,16
|Katmerciler Ekipman
|4,45
|0,23
|15,89
|Kent Gıda
|504,10
|-0,87
|186,75
|Kerevitaş Gıda
|4,23
|-1,17
|29,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|4,55
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,17
|-0,48
|10,03
|Klimasan Klima
|16,35
|-1,21
|-22,93
|Koç Holding
|17,39
|-0,57
|-13,09
|Konfrut Gıda
|10,21
|1,09
|30,56
|Konya Çimento
|273,80
|-0,44
|0,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,13
|-0,16
|-4,61
|Koza Altın
|82,55
|1,54
|11,48
|Koza Madencilik
|13,58
|1,34
|35,39
|Körfez GMYO
|3,06
|-0,33
|28,03
|Kristal Kola
|2,08
|0,48
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|25,82
|-1,53
|102,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|49,00
|9,96
|106,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|1,42
|30,30
|Kütahya Porselen
|32,22
|-1,83
|386,71
|Lider Faktoring
|2,28
|0,00
|24,25
|Link Bilgisayar
|24,74
|0,16
|36,31
|Logo Yazılım
|77,35
|0,52
|27,22
|Lokman Hekim Sağlık
|7,61
|1,60
|31,66
|Lüks Kadife
|15,04
|0,13
|74,07
|Makina Takım
|2,02
|0,00
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,36
|0,00
|100,00
|Marmaris Altınyunus
|80,15
|0,94
|12,89
|Marshall
|84,40
|0,00
|77,53
|Martı GMYO
|1,50
|-1,32
|48,51
|Martı Otel
|1,16
|-0,85
|27,47
|Mavi Giyim
|48,08
|-1,15
|-16,96
|Mazhar Zorlu Holding
|16,64
|-2,69
|37,63
|Mega Polietilen
|4,35
|-1,14
|97,73
|Menderes Tekstil
|3,63
|-1,36
|177,10
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,52
|-0,34
|20,99
|Merko Gıda
|1,47
|2,08
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,17
|3,83
|21,91
|Metro Holding
|1,70
|-0,58
|23,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,98
|-0,67
|52,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-1,26
|-55,74
|Migros Ticaret
|36,38
|0,00
|50,21
|Milpa
|3,94
|1,03
|79,91
|Mistral GMYO
|2,55
|-0,39
|34,92
|MLP Sağlık
|18,40
|-0,33
|15,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,72
|-1,71
|50,88
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|-0,44
|64,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,06
|-0,33
|41,98
|Net Holding
|2,32
|0,43
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,14
|-0,28
|8,27
|Niğbaş Niğde Beton
|8,86
|-1,56
|42,90
|Nuh Çimento
|15,27
|1,66
|39,01
|Nurol GMYO
|4,43
|-0,45
|24,09
|Odaş Elektrik
|2,18
|0,46
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,45
|-0,89
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|0,35
|17,14
|Orma Orman Mahsulleri
|4,70
|-1,05
|70,29
|Osmanlı Menkul
|9,00
|1,01
|115,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,54
|0,00
|51,19
|Otokar
|144,90
|-1,09
|-1,46
|Oyak Çimento
|6,68
|-0,89
|21,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,81
|-1,02
|194,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|0,66
|-0,61
|Özak GMYO
|3,83
|-0,78
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|3,31
|-0,30
|105,35
|Özderici GMYO
|1,92
|4,35
|22,29
|Özerden Plastik
|2,32
|0,00
|1,75
|Panora GMYO
|5,40
|2,08
|-3,60
|Papilon Savunma
|15,90
|-1,12
|106,32
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|0,00
|20,66
|Parsan
|18,38
|-0,97
|8,50
|Pegasus
|55,75
|-0,18
|-35,47
|Peker GMYO
|8,09
|-4,49
|158,47
|Penguen Gıda
|4,24
|-1,17
|104,83
|Pera GMYO
|1,30
|3,17
|38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|9,46
|0,96
|22,26
|Petkim
|4,26
|2,90
|11,81
|Petrokent Turizm
|162,80
|-1,27
|27,09
|Pınar Et Ve Un
|19,13
|4,54
|108,62
|Pınar Su
|5,90
|1,90
|154,31
|Pınar Süt
|18,92
|3,28
|49,33
|Plastikkart
|12,99
|1,64
|40,13
|Polisan Holding
|2,97
|0,00
|-1,58
|Politeknik Metal
|135,50
|0,22
|78,12
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|0,00
|-7,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,30
|0,02
|7,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,10
|-0,20
|-21,69
|QNB Finansbank
|46,18
|-0,04
|23,15
|Ral Yatırım Holding
|14,80
|2,07
|117,65
|Ray Sigorta
|6,10
|0,33
|78,36
|Reysaş GMYO
|5,20
|-0,57
|13,29
|Reysaş Lojistik
|6,13
|0,33
|39,95
|Rhea Girişim
|2,38
|3,48
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|-0,38
|45,30
|Royal Halı
|2,20
|-2,22
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|32,28
|-7,72
|1291,38
|Sabancı Holding
|9,12
|-0,98
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,49
|-1,32
|105,96
|Salix Yatırım Holding
|11,55
|2,21
|60,19
|Sanel Mühendislik
|5,20
|0,00
|28,40
|Sanifoam Sünger
|5,91
|-0,17
|18,20
|Sanko Pazarlama
|7,59
|-0,39
|-1,94
|Saray Matbaacılık
|2,57
|9,83
|98,80
|Sarkuysan
|6,35
|0,63
|31,47
|Sasa Polyester
|10,77
|0,19
|39,33
|Say Reklamcılık
|3,76
|0,27
|67,86
|Sekuro Plastik
|5,57
|2,01
|3,92
|Selçuk Ecza Deposu
|8,95
|0,00
|50,05
|Selçuk Gıda
|3,00
|-1,64
|74,42
|Senkron Güvenlik
|3,23
|-2,12
|18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|5,87
|0,00
|269,18
|Servet GMYO
|16,33
|-0,12
|92,12
|Seyitler Kimya
|9,21
|1,10
|35,64
|Silverline Endüstri
|3,61
|-2,43
|67,13
|Sinpaş GMYO
|1,34
|0,75
|15,52
|Smartiks Yazılım
|8,68
|0,46
|-11,52
|Soda Sanayii
|6,14
|0,99
|3,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,74
|-1,32
|231,24
|Söktaş
|2,53
|2,43
|48,78
|Sönmez Filament
|7,11
|0,85
|45,70
|Sönmez Pamuklu
|7,33
|1,10
|48,98
|Sumaş Suni Tahta
|12,51
|-1,50
|26,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-1,49
|-2,93
|Şekerbank
|1,42
|1,43
|8,40
|Şişe Cam
|5,58
|0,18
|8,94
|Şok Marketler
|12,99
|-0,08
|20,72
|T. Halk Bankası
|6,20
|-0,64
|4,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,22
|-0,96
|-5,46
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|4,96
|T.Tuborg
|15,33
|-0,26
|28,82
|Taç Tarım Ürünleri
|6,20
|0,00
|98,72
|Tat Gıda
|9,76
|0,83
|60,43
|TAV Havalimanları
|19,32
|-1,08
|-28,88
|Taze Kuru Gıda
|16,70
|-1,76
|130,66
|Tek-Art Turizm
|1,67
|1,83
|32,54
|Tekfen Holding
|16,78
|-1,81
|-9,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|0,00
|65,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,15
|-0,42
|36,97
|TGS Dış Ticaret
|5,48
|3,59
|17,34
|Tofaş Oto. Fab.
|25,12
|1,37
|7,80
|Torunlar GMYO
|3,12
|0,32
|13,45
|Trabzon Liman
|14,90
|-1,13
|39,77
|Trabzonspor Sportif
|7,68
|1,05
|257,21
|Trakya Cam
|3,59
|-0,55
|5,87
|Trend GMYO
|3,90
|-0,26
|77,27
|TSKB GMYO
|3,43
|3,63
|155,97
|Tuğçelik
|5,19
|-0,95
|31,39
|Tukaş
|9,04
|-0,22
|-26,80
|Turcas Petrol
|3,08
|1,65
|15,36
|Turkcell
|16,59
|-0,36
|20,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|-0,57
|9,52
|Tüpraş
|89,30
|-0,28
|-29,57
|Türk Hava Yolları
|12,57
|0,16
|-13,07
|Türk Prysmian Kablo
|4,32
|-0,92
|67,10
|Türk Telekom
|8,09
|-0,25
|9,77
|Türk Traktör
|73,70
|1,87
|39,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,28
|1,18
|10,19
|Ufuk Yatırım
|4,88
|-1,21
|89,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,99
|9,91
|135,38
|Ulusoy Elektrik
|35,50
|0,51
|33,46
|Ulusoy Un Sanayi
|9,43
|1,95
|146,86
|Umpaş Holding
|0,78
|-1,27
|25,81
|Uşak Seramik
|1,55
|0,00
|27,73
|Utopya Turizm
|6,61
|0,76
|34,35
|Uzertaş Boya
|6,00
|4,71
|170,27
|Ülker Bisküvi
|24,42
|-0,57
|9,21
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|2,72
|24,79
|Vakıf GMYO
|2,55
|-0,78
|47,32
|Vakıf Yat. Ort.
|2,87
|1,77
|23,18
|Vakıflar Bankası
|5,15
|-1,53
|-6,53
|Vakko Tekstil
|5,21
|0,77
|14,76
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|10,49
|Verusa Holding
|23,58
|1,64
|27,11
|Verusaturk Girisim
|4,97
|-0,20
|-5,49
|Vestel
|16,63
|1,34
|31,77
|Vestel Beyaz Eşya
|25,90
|-0,84
|19,91
|Viking Kağıt
|4,64
|-0,43
|148,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,57
|7,28
|88,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-0,83
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,45
|1,85
|66,67
|Yataş
|8,44
|3,94
|14,99
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,36
|0,43
|46,58
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|0,42
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,83
|-2,35
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,99
|-2,94
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|15,14
|1,34
|34,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.184,90
|-0,91
|143,97
|Yonga Mobilya
|28,00
|3,70
|203,03
|Yükselen Çelik
|10,88
|0,09
|77,49
|Yünsa
|14,52
|1,26
|44,22
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,70
|9,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)