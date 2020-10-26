Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.061,40
|0,00
|39,37
|İş Bankası (C)
|5,23
|-2,97
|-18,41
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-3,03
|1,05
|İş Girişim
|16,17
|0,75
|325,53
|İş GMYO
|1,99
|-3,40
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|10,82
|0,74
|168,70
|İş Yat. Ort.
|3,10
|-1,90
|92,39
|İşbir Holding
|2.700,00
|-9,46
|527,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|-5,43
|96,77
|İttifak Holding
|8,24
|-9,65
|121,51
|İz Hayvancılık Tarım
|7,97
|-2,33
|204,61
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|0,00
|156,41
|İzmir Fırça
|7,52
|-9,94
|317,78
|Jantsa Jant Sanayi
|181,00
|-1,79
|240,30
|Kafein Yazılım
|17,60
|-3,51
|58,47
|Kaplamin
|26,70
|-9,98
|381,08
|Kardemir (A)
|5,66
|-0,18
|113,58
|Kardemir (B)
|3,76
|0,53
|42,42
|Kardemir (D)
|3,51
|0,86
|31,95
|Karel Elektronik
|18,22
|-3,60
|25,40
|Karsan Otomotiv
|3,01
|-2,90
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,03
|-3,52
|86,11
|Kartonsan
|1.362,00
|10,00
|252,54
|Katmerciler Ekipman
|3,44
|-3,91
|125,03
|Kent Gıda
|296,00
|0,34
|1174,68
|Kerevitaş Gıda
|6,82
|-3,12
|109,20
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|-9,30
|112,73
|Kiler GMYO
|11,89
|-3,02
|213,72
|Klimasan Klima
|14,91
|-4,05
|-29,72
|Koç Holding
|14,65
|-2,14
|-26,78
|Konfrut Gıda
|16,43
|-4,20
|110,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|12,18
|9,93
|Konya Çimento
|845,50
|1,57
|211,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,71
|-2,98
|-7,91
|Koza Altın
|76,85
|-2,04
|3,78
|Koza Madencilik
|12,98
|-2,26
|29,41
|Körfez GMYO
|5,93
|-6,76
|148,12
|Kristal Kola
|2,42
|-4,72
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|26,14
|-4,18
|105,50
|Kuştur Kuşadası Turizm
|129,40
|-0,08
|451,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|-2,36
|121,17
|Kütahya Porselen
|28,56
|-2,33
|331,42
|Lider Faktoring
|3,28
|-4,09
|78,75
|Link Bilgisayar
|48,48
|9,98
|169,50
|Logo Yazılım
|102,00
|-1,45
|67,76
|Lokman Hekim Sağlık
|12,11
|3,42
|111,14
|Lüks Kadife
|31,22
|-1,76
|261,34
|Makina Takım
|3,16
|-5,39
|68,09
|Marka Yatırım Holding
|3,50
|-4,89
|196,61
|Marmaris Altınyunus
|83,30
|-2,86
|17,32
|Marshall
|318,10
|1,08
|569,12
|Martı GMYO
|3,43
|3,63
|239,60
|Martı Otel
|2,12
|0,95
|132,97
|Mavi Giyim
|42,18
|-4,57
|-27,15
|Mazhar Zorlu Holding
|19,01
|-2,76
|57,24
|Mega Polietilen
|11,25
|-4,58
|786,91
|Menderes Tekstil
|3,29
|-4,64
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|76,40
|0,53
|293,00
|Merko Gıda
|13,00
|-8,32
|1138,10
|Metemtur Otelcilik
|9,88
|-1,20
|455,06
|Metro Holding
|2,27
|-4,62
|64,49
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|-4,58
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-3,88
|-53,49
|Migros Ticaret
|43,82
|2,29
|80,92
|Milpa
|5,25
|-3,14
|139,73
|Mistral GMYO
|4,35
|-7,05
|131,80
|MLP Sağlık
|18,65
|1,91
|16,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,41
|0,00
|550,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,84
|-3,53
|65,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,90
|-2,87
|182,23
|Net Holding
|3,12
|-4,88
|20,00
|Netaş Telekom.
|22,20
|-2,12
|69,98
|Niğbaş Niğde Beton
|40,10
|-4,75
|546,77
|Nuh Çimento
|31,38
|-3,45
|185,67
|Nurol GMYO
|6,77
|-1,60
|89,64
|Odaş Elektrik
|3,10
|-3,73
|114,43
|Olmuksan-IP
|10,18
|-0,97
|297,51
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|-2,86
|50,40
|Orma Orman Mahsulleri
|12,85
|-7,89
|365,58
|Osmanlı Menkul
|20,08
|-4,65
|381,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|-5,08
|144,64
|Otokar
|165,20
|-3,11
|12,35
|Oyak Çimento
|8,22
|-2,61
|49,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|-1,40
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|-4,84
|65,44
|Özak GMYO
|4,33
|-3,35
|68,48
|Özbal Çelik Boru
|6,31
|-6,52
|291,47
|Özderici GMYO
|2,32
|-5,31
|47,77
|Özerden Plastik
|9,15
|9,98
|301,32
|Panora GMYO
|5,92
|-4,67
|5,68
|Papilon Savunma
|18,27
|-2,97
|137,08
|Park Elek.Madencilik
|4,95
|-5,17
|62,30
|Parsan
|19,85
|-3,27
|17,18
|Pegasus
|44,64
|-2,45
|-48,33
|Peker GMYO
|2,63
|-4,36
|190,81
|Penguen Gıda
|5,23
|-4,91
|471,34
|Pera GMYO
|2,63
|-7,39
|179,79
|Pergamon Dış Ticaret
|15,38
|-5,35
|98,77
|Petkim
|4,14
|-1,66
|8,66
|Petrokent Turizm
|690,00
|0,00
|438,64
|Pınar Et Ve Un
|26,48
|-1,63
|191,33
|Pınar Su
|9,07
|-1,84
|290,95
|Pınar Süt
|22,20
|-2,97
|76,06
|Plastikkart
|11,46
|-3,37
|23,62
|Polisan Holding
|3,92
|-4,39
|29,91
|Politeknik Metal
|469,80
|-0,04
|517,57
|Prizma Press Matbaacılık
|6,24
|-6,59
|45,12
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|0,04
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,80
|-1,26
|2,87
|QNB Finansbank
|71,15
|-0,28
|89,73
|Ral Yatırım Holding
|5,16
|-3,37
|96,61
|Ray Sigorta
|20,62
|-9,96
|502,92
|Reysaş GMYO
|4,79
|-3,43
|4,36
|Reysaş Lojistik
|6,95
|-5,05
|58,68
|Rhea Girişim
|3,15
|-3,96
|164,71
|Rodrigo Tekstil
|10,02
|0,30
|453,59
|Royal Halı
|3,63
|10,00
|164,96
|RTA Laboratuvarları
|47,78
|6,13
|1959,48
|Sabancı Holding
|8,20
|-2,38
|-10,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,53
|-5,47
|153,67
|Sanel Mühendislik
|3,64
|-0,27
|24,06
|Sanifoam Sünger
|12,98
|7,27
|159,60
|Sanko Pazarlama
|7,78
|-3,35
|6,78
|Saray Matbaacılık
|5,38
|-3,24
|316,16
|Sarkuysan
|6,90
|-1,43
|117,16
|Sasa Polyester
|16,78
|-0,65
|117,08
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,28
|-5,26
|269,64
|Sekuro Plastik
|10,79
|0,00
|101,31
|Selçuk Ecza Deposu
|9,85
|3,36
|65,14
|Selçuk Gıda
|3,70
|-5,13
|243,32
|Senkron Güvenlik
|3,16
|0,00
|15,75
|Serve Film Prodüksiyon
|14,79
|-1,07
|830,19
|Servet GMYO
|39,50
|-1,00
|364,71
|Seyitler Kimya
|13,48
|-2,53
|98,53
|Silverline Endüstri
|4,48
|-0,44
|107,41
|Sinpaş GMYO
|2,80
|2,56
|141,38
|Smartiks Yazılım
|8,28
|-3,61
|-15,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,80
|4,37
|570,79
|Söktaş
|5,04
|-2,33
|196,38
|Sönmez Filament
|23,46
|1,65
|380,74
|Sönmez Pamuklu
|15,90
|-1,61
|223,17
|Sumaş Suni Tahta
|36,66
|0,00
|273,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|2,52
|-6,28
|Şekerbank
|1,89
|1,07
|44,27
|Şişe Cam
|6,65
|-2,35
|30,64
|Şok Marketler
|13,03
|1,88
|21,10
|T. Halk Bankası
|4,94
|-1,20
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,95
|3,03
|55,85
|T.S.K.B.
|1,89
|3,85
|56,20
|T.Tuborg
|17,74
|-1,99
|49,08
|Taç Tarım Ürünleri
|11,90
|-2,22
|281,41
|Tat Gıda
|12,11
|0,58
|99,05
|TAV Havalimanları
|14,80
|-2,18
|-45,52
|Taze Kuru Gıda
|286,80
|-2,78
|3861,33
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-2,63
|46,83
|Tekfen Holding
|14,39
|-1,37
|-20,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,28
|-5,21
|120,95
|Temapol Polimer Plastik
|9,77
|-4,22
|87,16
|TGS Dış Ticaret
|9,55
|-3,05
|104,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,80
|-1,00
|19,30
|Torunlar GMYO
|3,90
|-4,41
|41,82
|Trabzon Liman
|31,98
|-4,37
|205,33
|Trabzonspor Sportif
|4,10
|-1,68
|90,70
|Trend GMYO
|10,39
|-5,97
|372,27
|TSKB GMYO
|3,56
|-0,56
|272,78
|Tuğçelik
|7,88
|-3,90
|99,49
|Tukaş
|11,07
|-2,29
|-10,36
|Turcas Petrol
|4,58
|-3,58
|71,54
|Turkcell
|16,02
|-1,84
|16,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,81
|-4,84
|68,64
|Tüpraş
|77,90
|-1,83
|-38,56
|Türk Hava Yolları
|10,14
|-2,22
|-29,88
|Türk Prysmian Kablo
|12,30
|-4,35
|376,65
|Türk Telekom
|7,17
|-2,71
|-0,63
|Türk Traktör
|118,00
|-1,01
|123,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,20
|-6,29
|100,48
|Türkiye Sigorta
|5,85
|-1,85
|168,62
|Ufuk Yatırım
|14,29
|0,00
|453,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|-4,95
|312,08
|Ulusoy Elektrik
|50,35
|-2,14
|89,29
|Ulusoy Un Sanayi
|13,17
|-1,57
|244,76
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,35
|-3,69
|93,66
|Utopya Turizm
|24,26
|-2,96
|393,09
|Uzertaş Boya
|50,70
|-9,95
|2183,78
|Ülker Bisküvi
|22,94
|-2,22
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|3,95
|-4,36
|86,54
|Vakıf GMYO
|3,98
|-2,93
|129,93
|Vakıf Yat. Ort.
|8,16
|-4,45
|348,07
|Vakıflar Bankası
|3,98
|-1,97
|-27,77
|Vakko Tekstil
|6,08
|-4,10
|33,92
|Vanet Gıda
|7,23
|-9,96
|405,59
|Verusa Holding
|40,74
|-2,72
|119,62
|Verusaturk Girisim
|8,46
|-4,08
|60,87
|Vestel
|18,38
|1,10
|45,64
|Vestel Beyaz Eşya
|34,76
|5,02
|64,75
|Viking Kağıt
|7,50
|-4,09
|301,07
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,35
|-2,90
|79,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-1,80
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|42,00
|-5,62
|571,35
|Yataş
|9,04
|-2,90
|23,16
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,92
|-4,39
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,97
|-0,15
|8,34
|Yeşil GMYO
|1,12
|-3,45
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,25
|-4,58
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|38,68
|-5,61
|244,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|0,00
|409,34
|Yonga Mobilya
|35,48
|3,74
|284,29
|Yükselen Çelik
|6,92
|-4,02
|125,77
|Yünsa
|13,78
|-5,03
|36,87
|Zorlu Enerji
|2,71
|-1,45
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)