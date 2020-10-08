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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:21:40 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.520,10 0,01 44,20
İş Bankası (C) 5,18 -1,15 -19,19
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,85 0,26 1,32
İş Girişim 10,31 -0,87 171,32
İş GMYO 1,80 0,00 2,27
İş Y. Men. Değ. 9,05 -0,11 124,75
İş Yat. Ort. 3,02 -0,66 87,42
İşbir Holding 2.750,50 -3,61 539,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 5,77 77,42
İttifak Holding 6,12 -1,92 64,52
İz Hayvancılık Tarım 8,14 -1,81 211,10
İzmir Demir Çelik 18,73 -0,05 128,69
İzmir Fırça 4,46 -1,33 147,78
Jantsa Jant Sanayi 206,90 -0,91 289,00
Kafein Yazılım 17,77 0,68 60,00
Kaplamin 19,00 4,11 242,34
Kardemir (A) 5,69 -0,52 114,72
Kardemir (B) 3,81 -0,52 44,32
Kardemir (D) 3,40 -0,58 27,82
Karel Elektronik 19,00 -0,52 30,76
Karsan Otomotiv 3,11 0,65 96,84
Karsu Tekstil 5,81 -1,86 79,32
Kartonsan 702,90 -0,80 81,94
Katmerciler Ekipman 6,95 4,20 80,99
Kent Gıda 269,00 -8,81 1058,41
Kerevitaş Gıda 6,17 3,35 89,26
Kervansaray Yat. Holding 1,66 9,93 201,82
Kiler GMYO 10,43 8,31 175,20
Klimasan Klima 15,45 0,78 -27,17
Koç Holding 14,44 -0,41 -27,83
Konfrut Gıda 17,48 -3,59 123,53
Konya Çimento 528,60 -0,84 94,84
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -0,58 -5,39
Koza Altın 79,65 -0,69 7,56
Koza Madencilik 13,38 -1,47 33,40
Körfez GMYO 5,20 0,00 117,57
Kristal Kola 2,09 -0,95 38,41
Kron Telekomünikasyon 27,00 0,30 112,26
Kuştur Kuşadası Turizm 143,40 -9,98 510,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -0,88 99,77
Kütahya Porselen 28,60 -1,04 332,02
Lider Faktoring 3,01 -0,33 64,03
Link Bilgisayar 41,02 -2,52 128,03
Logo Yazılım 97,20 -0,36 59,87
Lokman Hekim Sağlık 10,66 0,19 85,86
Lüks Kadife 39,70 9,97 359,49
Makina Takım 2,46 -0,40 30,85
Marka Yatırım Holding 2,99 -0,66 153,39
Marmaris Altınyunus 83,45 -1,82 17,54
Marshall 382,50 0,00 704,59
Martı GMYO 2,29 -1,29 126,73
Martı Otel 1,31 1,55 43,96
Mavi Giyim 38,42 -0,93 -33,64
Mazhar Zorlu Holding 18,50 -2,53 53,02
Mega Polietilen 11,05 -3,07 771,14
Menderes Tekstil 3,22 -0,62 145,80
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 74,80 -7,65 284,77
Merko Gıda 21,24 9,99 1922,86
Metemtur Otelcilik 9,63 -5,59 441,01
Metro Holding 2,22 -4,31 60,87
Metro Petrol ve Tesisleri 4,05 3,32 106,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,44 3,83 -54,24
Migros Ticaret 41,46 -1,29 71,18
Milpa 5,21 -0,57 137,90
Mistral GMYO 3,87 -0,26 104,76
MLP Sağlık 17,19 -0,92 7,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 8,39 0,00 635,96
Mondi Tire Kutsan 7,14 -1,65 72,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,32 -5,87 232,70
Net Holding 2,63 0,00 1,15
Netaş Telekom. 21,74 -4,23 66,46
Niğbaş Niğde Beton 33,80 -2,26 445,16
Nuh Çimento 23,86 -1,81 117,21
Nurol GMYO 7,67 4,50 114,85
Odaş Elektrik 3,21 -0,62 122,04
Olmuksan-IP 13,20 -4,97 415,43
Orge Enerji Elektrik 7,90 2,33 59,27
Orma Orman Mahsulleri 16,24 9,88 488,41
Osmanlı Menkul 26,48 3,12 534,21
Ostim Endüstriyel Yat 3,64 -3,96 116,67
Otokar 143,20 -0,49 -2,61
Oyak Çimento 7,89 -1,00 43,52
Oyak Yat. Ort. 6,35 -0,63 175,05
Oylum Sınai Yatırımlar 5,38 4,47 74,18
Özak GMYO 4,31 -0,23 67,70
Özbal Çelik Boru 6,11 0,83 279,06
Özderici GMYO 2,35 -1,67 49,68
Özerden Plastik 9,75 -0,10 327,63
Panora GMYO 6,08 0,00 8,54
Papilon Savunma 14,95 -0,20 94,00
Park Elek.Madencilik 5,14 1,38 68,52
Parsan 22,22 0,73 31,17
Pegasus 46,82 0,30 -45,81
Peker GMYO 2,70 -0,74 198,55
Penguen Gıda 6,06 7,07 562,01
Pera GMYO 1,73 -3,35 84,04
Pergamon Dış Ticaret 15,74 -2,78 103,42
Petkim 4,38 -0,45 14,96
Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84
Pınar Et Ve Un 24,48 -0,73 166,96
Pınar Su 7,92 1,02 241,38
Pınar Süt 21,74 -1,54 71,59
Plastikkart 12,46 -0,95 34,41
Polisan Holding 4,24 3,92 40,51
Politeknik Metal 270,90 -2,03 256,11
Prizma Press Matbaacılık 6,05 10,00 40,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.233,90 0,12 11,38
QNB Finans Fin. Kir. 120,70 0,50 -6,51
QNB Finansbank 65,60 1,71 74,93
Ral Yatırım Holding 5,09 2,21 93,94
Ray Sigorta 15,18 -1,43 343,86
Reysaş GMYO 4,88 -0,20 6,32
Reysaş Lojistik 7,15 -0,83 63,24
Rhea Girişim 2,65 -1,49 122,69
Rodrigo Tekstil 8,87 -7,41 390,06
Royal Halı 3,51 -9,77 156,20
RTA Laboratuvarları 42,68 -3,53 1739,66
Sabancı Holding 8,30 -0,60 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 5,75 -0,86 163,76
Sanel Mühendislik 3,49 0,00 18,95
Sanifoam Sünger 8,91 -0,11 78,20
Sanko Pazarlama 7,99 -0,99 9,66
Saray Matbaacılık 4,35 1,87 236,48
Sarkuysan 7,37 3,22 131,95
Sasa Polyester 16,82 -0,24 117,59
Say Reklamcılık 9,15 9,71 308,48
Sekuro Plastik 10,80 1,98 101,49
Selçuk Ecza Deposu 9,24 3,59 54,91
Selçuk Gıda 5,20 -1,89 382,50
Senkron Güvenlik 3,80 0,26 39,19
Serve Film Prodüksiyon 16,40 -0,49 931,45
Servet GMYO 30,12 -0,99 254,35
Seyitler Kimya 12,16 4,47 79,09
Silverline Endüstri 4,50 1,12 108,33
Sinpaş GMYO 2,16 0,93 86,21
Smartiks Yazılım 8,56 -1,38 -12,74
Sodaş Sodyum Sanayii 26,50 8,52 588,99
Söktaş 4,65 0,87 173,45
Sönmez Filament 17,81 3,49 264,96
Sönmez Pamuklu 16,32 0,99 231,71
Sumaş Suni Tahta 45,12 0,27 359,80
Şeker Fin. Kir. 4,23 -0,47 -11,51
Şekerbank 1,68 0,00 28,24
Şişe Cam 6,75 0,90 32,60
Şok Marketler 12,23 0,16 13,66
T. Halk Bankası 5,03 -0,20 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,44 -1,02 1,93
T.S.K.B. 1,10 -0,90 -9,09
T.Tuborg 17,05 0,29 43,28
Taç Tarım Ürünleri 15,76 3,62 405,13
Tat Gıda 11,44 1,06 88,04
TAV Havalimanları 15,25 -0,20 -43,86
Taze Kuru Gıda 550,20 -10,00 7499,45
Tek-Art Turizm 1,64 1,23 30,16
Tekfen Holding 15,16 2,29 -16,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,42 -3,29 124,29
Temapol Polimer Plastik 9,25 -0,75 77,20
TGS Dış Ticaret 9,06 5,96 94,00
Tofaş Oto. Fab. 25,00 -1,19 7,29
Torunlar GMYO 3,85 2,12 40,00
Trabzon Liman 31,72 -2,70 197,56
Trabzonspor Sportif 4,93 0,41 129,30
Trend GMYO 7,18 4,66 226,36
TSKB GMYO 3,04 -0,33 218,33
Tuğçelik 8,26 -9,92 109,11
Tukaş 9,73 -0,10 -21,21
Turcas Petrol 4,24 -2,97 58,80
Turkcell 15,71 -0,57 13,84
Tümosan Motor ve Traktör 9,21 -2,54 43,68
Tüpraş 80,05 -0,25 -36,87
Türk Hava Yolları 10,67 0,19 -26,21
Türk Prysmian Kablo 15,17 4,26 487,87
Türk Telekom 7,14 -1,92 -1,05
Türk Traktör 101,40 -1,55 91,64
Türker Proje Gayrimenkul 85,15 -2,69 102,74
Türkiye Sigorta 6,08 -0,33 179,18
Ufuk Yatırım 14,70 -1,21 469,77
Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 1,38 215,50
Ulusoy Elektrik 52,20 2,86 96,24
Ulusoy Un Sanayi 10,25 0,10 168,32
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,92 0,52 58,22
Utopya Turizm 16,05 -3,89 226,22
Uzertaş Boya 45,84 9,98 1964,86
Ülker Bisküvi 23,72 -0,50 6,08
Vakıf Fin. Kir. 4,06 3,05 91,74
Vakıf GMYO 3,94 1,81 127,62
Vakıf Yat. Ort. 8,11 -0,61 345,32
Vakıflar Bankası 4,05 -0,49 -26,50
Vakko Tekstil 6,22 -1,11 37,00
Vanet Gıda 11,11 10,00 676,92
Verusa Holding 39,96 -0,79 115,41
Verusaturk Girisim 8,09 -0,74 53,84
Vestel 17,41 -0,06 37,96
Vestel Beyaz Eşya 30,10 -0,66 42,67
Viking Kağıt 7,30 8,79 290,37
Yapı Kredi Koray GMYO 4,54 0,22 87,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -0,93 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,70 9,91 1557,59
Yataş 8,77 -1,24 19,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,28 5,94 165,84
Yeni Gimat GMYO 12,87 -0,31 7,51
Yeşil GMYO 1,16 5,45 81,25
Yeşil Yapı 1,32 5,60 100,00
Yeşil Yatırım Holding 31,80 0,19 183,17
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 -1,46 426,32
Yonga Mobilya 37,70 6,50 308,34
Yükselen Çelik 7,11 2,60 131,97
Yünsa 13,70 -0,36 36,08
Zorlu Enerji 2,71 0,00 66,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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