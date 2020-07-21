Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.500,00
|0,00
|60,70
|İş Bankası (C)
|5,36
|0,75
|-16,38
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,19
|1,21
|10,26
|İş Girişim
|9,46
|2,94
|148,95
|İş GMYO
|2,18
|0,46
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|7,18
|0,70
|78,31
|İş Yat. Ort.
|2,76
|2,60
|71,29
|İşbir Holding
|1.349,50
|-0,04
|213,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-1,01
|58,06
|İttifak Holding
|4,11
|3,27
|10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,45
|5,83
|108,29
|İzmir Demir Çelik
|18,65
|1,91
|127,72
|İzmir Fırça
|2,88
|-0,35
|60,00
|Jantsa Jant Sanayi
|97,90
|-0,96
|84,06
|Kafein Yazılım
|19,45
|1,99
|75,13
|Kapital Yat. Holding
|4,11
|3,01
|69,83
|Kaplamin
|10,10
|3,70
|81,98
|Kardemir (A)
|4,25
|0,47
|60,38
|Kardemir (B)
|3,46
|1,47
|31,06
|Kardemir (D)
|3,12
|1,30
|17,29
|Karel Elektronik
|17,46
|0,69
|20,17
|Karsan Otomotiv
|3,22
|1,90
|103,80
|Karsu Tekstil
|6,11
|-0,97
|88,58
|Kartonsan
|627,00
|-1,06
|62,29
|Katmerciler Ekipman
|5,23
|0,19
|36,20
|Kent Gıda
|1.661,40
|10,00
|845,05
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|-3,59
|73,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,96
|-0,50
|57,26
|Klimasan Klima
|16,06
|2,10
|-24,29
|Koç Holding
|17,83
|1,31
|-10,89
|Konfrut Gıda
|11,06
|1,00
|41,43
|Konya Çimento
|352,00
|-0,93
|29,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,82
|0,71
|0,82
|Koza Altın
|88,00
|1,97
|18,84
|Koza Madencilik
|14,52
|1,26
|44,77
|Körfez GMYO
|3,46
|0,58
|44,77
|Kristal Kola
|2,39
|1,27
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|31,08
|5,36
|144,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,45
|0,00
|131,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,99
|1,01
|81,21
|Kütahya Porselen
|48,82
|-4,56
|637,46
|Lider Faktoring
|3,10
|0,65
|68,94
|Link Bilgisayar
|30,40
|5,48
|67,49
|Logo Yazılım
|95,00
|4,68
|56,25
|Lokman Hekim Sağlık
|8,99
|-0,66
|55,54
|Lüks Kadife
|20,30
|-9,05
|134,95
|Makina Takım
|2,60
|3,17
|38,30
|Marka Yatırım Holding
|2,86
|-1,38
|142,37
|Marmaris Altınyunus
|130,90
|10,00
|84,37
|Marshall
|91,60
|5,29
|92,68
|Martı GMYO
|2,17
|3,33
|114,85
|Martı Otel
|1,39
|6,11
|52,75
|Mavi Giyim
|47,90
|1,66
|-17,27
|Mazhar Zorlu Holding
|15,75
|-0,32
|30,27
|Mega Polietilen
|4,75
|4,40
|274,47
|Menderes Tekstil
|2,97
|0,00
|126,72
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,26
|9,98
|91,67
|Merko Gıda
|1,91
|1,60
|81,90
|Metemtur Otelcilik
|2,46
|1,23
|38,20
|Metro Holding
|2,14
|1,42
|55,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,69
|-2,64
|88,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|0,40
|-52,74
|Migros Ticaret
|42,78
|3,13
|76,63
|Milpa
|4,08
|0,74
|86,30
|Mistral GMYO
|2,77
|1,09
|46,56
|MLP Sağlık
|20,12
|0,00
|25,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|0,00
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|0,15
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,48
|0,55
|100,31
|Net Holding
|2,73
|2,63
|5,00
|Netaş Telekom.
|17,52
|1,92
|34,15
|Niğbaş Niğde Beton
|15,59
|0,45
|151,45
|Nuh Çimento
|17,15
|1,36
|56,12
|Nurol GMYO
|5,62
|0,18
|57,42
|Odaş Elektrik
|2,90
|1,40
|100,59
|Olmuksan-IP
|5,18
|0,00
|102,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,53
|-1,31
|51,81
|Orma Orman Mahsulleri
|10,00
|2,25
|262,32
|Osmanlı Menkul
|13,84
|5,73
|231,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,11
|3,32
|85,12
|Otokar
|171,50
|-1,44
|16,63
|Oyak Çimento
|9,28
|3,23
|68,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|-0,15
|197,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,82
|-1,04
|23,67
|Özak GMYO
|4,87
|0,00
|89,49
|Özbal Çelik Boru
|3,82
|-1,55
|136,99
|Özderici GMYO
|2,58
|1,98
|64,33
|Özerden Plastik
|2,17
|0,00
|-4,82
|Panora GMYO
|5,89
|1,20
|5,15
|Papilon Savunma
|18,91
|3,62
|145,38
|Park Elek.Madencilik
|4,40
|2,33
|44,26
|Parsan
|20,16
|4,78
|19,01
|Pegasus
|51,80
|0,58
|-40,05
|Peker GMYO
|9,13
|0,66
|191,69
|Penguen Gıda
|2,66
|9,76
|190,59
|Pera GMYO
|1,82
|1,11
|93,62
|Pergamon Dış Ticaret
|11,93
|0,76
|54,18
|Petkim
|4,35
|0,69
|14,17
|Petrokent Turizm
|490,00
|9,99
|282,51
|Pınar Et Ve Un
|20,50
|4,01
|123,56
|Pınar Su
|5,76
|1,05
|148,28
|Pınar Süt
|20,38
|2,67
|60,85
|Plastikkart
|14,20
|0,71
|53,18
|Polisan Holding
|3,27
|2,51
|8,36
|Politeknik Metal
|139,90
|0,94
|83,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|0,24
|-3,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,30
|0,03
|7,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,05
|8,39
|-29,47
|QNB Finansbank
|44,82
|7,64
|19,52
|Ral Yatırım Holding
|18,90
|0,11
|177,94
|Ray Sigorta
|6,58
|-0,45
|92,40
|Reysaş GMYO
|5,37
|-0,19
|16,99
|Reysaş Lojistik
|5,77
|-0,35
|31,74
|Rhea Girişim
|2,54
|0,79
|113,45
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|1,17
|43,65
|Royal Halı
|2,16
|0,93
|57,66
|RTA Laboratuvarları
|34,74
|-1,86
|1397,41
|Sabancı Holding
|9,47
|0,32
|3,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,64
|0,87
|112,84
|Sanel Mühendislik
|3,87
|-1,02
|31,90
|Sanifoam Sünger
|5,82
|0,00
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,87
|-0,25
|1,68
|Saray Matbaacılık
|3,57
|0,56
|176,15
|Sarkuysan
|7,38
|3,80
|54,84
|Sasa Polyester
|14,16
|0,21
|83,18
|Say Reklamcılık
|4,70
|1,08
|109,82
|Sekuro Plastik
|7,65
|-1,03
|42,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|1,02
|49,21
|Selçuk Gıda
|3,27
|2,83
|90,12
|Senkron Güvenlik
|2,66
|0,00
|-2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|6,09
|0,33
|283,02
|Servet GMYO
|19,13
|0,21
|125,06
|Seyitler Kimya
|9,08
|0,11
|33,73
|Silverline Endüstri
|4,09
|1,24
|89,35
|Sinpaş GMYO
|1,63
|1,24
|40,52
|Smartiks Yazılım
|8,88
|0,91
|-9,48
|Soda Sanayii
|7,25
|0,55
|22,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,85
|0,34
|208,10
|Söktaş
|3,06
|0,00
|79,95
|Sönmez Filament
|8,74
|0,34
|79,10
|Sönmez Pamuklu
|8,70
|0,46
|76,83
|Sumaş Suni Tahta
|14,40
|2,86
|45,45
|Şeker Fin. Kir.
|4,73
|0,00
|-1,05
|Şekerbank
|1,68
|0,60
|28,24
|Şişe Cam
|6,46
|0,16
|26,13
|Şok Marketler
|14,04
|2,71
|30,48
|T. Halk Bankası
|6,05
|0,33
|2,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,46
|1,12
|-4,91
|T.S.K.B.
|1,28
|0,79
|5,79
|T.Tuborg
|15,26
|-0,20
|28,24
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|0,00
|74,68
|Tat Gıda
|10,87
|0,00
|78,67
|TAV Havalimanları
|17,38
|0,29
|-36,02
|Taze Kuru Gıda
|27,78
|9,98
|283,70
|Tek-Art Turizm
|2,03
|1,50
|61,11
|Tekfen Holding
|17,42
|1,63
|-6,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|-0,45
|56,90
|Temapol Polimer Plastik
|8,75
|5,68
|67,62
|TGS Dış Ticaret
|8,28
|-1,08
|77,30
|Tofaş Oto. Fab.
|26,90
|-0,66
|15,44
|Torunlar GMYO
|5,21
|0,19
|89,45
|Trabzon Liman
|15,18
|-1,04
|42,40
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|-1,74
|83,72
|Trakya Cam
|4,48
|0,67
|32,11
|Trend GMYO
|4,92
|0,41
|123,64
|TSKB GMYO
|3,47
|-1,98
|158,96
|Tuğçelik
|6,45
|0,47
|63,29
|Tukaş
|8,78
|0,00
|-28,91
|Turcas Petrol
|3,91
|0,26
|46,44
|Turkcell
|16,63
|2,59
|20,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,38
|-1,30
|30,73
|Tüpraş
|87,10
|1,04
|-31,31
|Türk Hava Yolları
|11,96
|0,76
|-17,29
|Türk Prysmian Kablo
|6,09
|-1,14
|136,00
|Türk Telekom
|8,24
|0,24
|11,80
|Türk Traktör
|98,65
|-0,15
|86,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|61,60
|1,32
|46,67
|Ufuk Yatırım
|6,41
|3,05
|148,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,25
|-0,76
|147,64
|Ulusoy Elektrik
|42,60
|1,00
|60,15
|Ulusoy Un Sanayi
|10,01
|0,81
|162,04
|Umpaş Holding
|0,80
|3,90
|29,03
|Uşak Seramik
|1,97
|6,49
|62,35
|Utopya Turizm
|7,02
|0,14
|42,68
|Uzertaş Boya
|5,01
|-0,20
|125,68
|Ülker Bisküvi
|27,00
|0,45
|20,75
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|0,96
|30,58
|Vakıf GMYO
|3,17
|0,63
|83,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,72
|9,98
|269,00
|Vakıflar Bankası
|5,06
|0,80
|-8,17
|Vakko Tekstil
|5,60
|-0,36
|23,35
|Vanet Gıda
|1,85
|1,09
|29,37
|Verusa Holding
|29,94
|1,98
|61,40
|Verusaturk Girisim
|6,04
|0,50
|14,86
|Vestel
|17,56
|3,11
|39,14
|Vestel Beyaz Eşya
|28,02
|0,29
|32,81
|Viking Kağıt
|5,01
|0,20
|167,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,09
|1,74
|69,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|1,70
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|16,29
|9,99
|160,39
|Yataş
|8,92
|0,45
|21,53
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,11
|0,97
|93,17
|Yeni Gimat GMYO
|12,32
|-0,16
|2,91
|Yeşil GMYO
|1,04
|0,00
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,04
|-0,95
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|19,10
|3,47
|70,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.099,90
|0,71
|141,08
|Yonga Mobilya
|29,04
|10,00
|214,29
|Yükselen Çelik
|12,72
|9,94
|107,50
|Yünsa
|16,30
|0,31
|61,90
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,26
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)