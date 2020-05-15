Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|46.597,20
|10,00
|54,40
|İş Bankası (C)
|4,85
|0,41
|-24,34
|İş Bankası (Kur.)
|429.000,30
|104,29
|İş Fin.Kir.
|3,82
|1,87
|0,53
|İş Girişim
|5,77
|-4,31
|51,84
|İş GMYO
|1,61
|3,21
|-8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,57
|-0,54
|38,32
|İş Yat. Ort.
|2,26
|0,89
|40,26
|İşbir Holding
|720,10
|6,95
|67,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,75
|-0,36
|-26,08
|İz Hayvancılık Tarım
|6,78
|-9,96
|159,13
|İzmir Demir Çelik
|9,53
|6,36
|16,36
|İzmir Fırça
|2,56
|-5,19
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|61,60
|2,67
|15,82
|Kafein Yazılım
|17,18
|0,29
|54,22
|Kapital Yat. Holding
|2,88
|-8,28
|19,01
|Kaplamin
|7,50
|9,97
|35,14
|Kardemir (A)
|2,77
|0,36
|4,53
|Kardemir (B)
|2,57
|0,00
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,53
|1,20
|-4,89
|Karel Elektronik
|15,53
|0,78
|6,88
|Karsan Otomotiv
|1,76
|4,76
|11,39
|Karsu Tekstil
|3,38
|0,00
|4,32
|Kartonsan
|462,40
|2,26
|19,69
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|9,92
|3,91
|Kent Gıda
|371,80
|10,00
|111,49
|Kerevitaş Gıda
|4,02
|3,34
|23,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-9,43
|-12,73
|Kiler GMYO
|2,76
|1,47
|-27,18
|Klimasan Klima
|16,62
|1,71
|-24,73
|Koç Holding
|15,00
|-0,40
|-25,03
|Konfrut Gıda
|10,87
|4,92
|39,00
|Konya Çimento
|250,80
|1,95
|-7,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,81
|1,60
|-14,99
|Koza Altın
|75,25
|1,55
|1,62
|Koza Madencilik
|12,71
|3,08
|26,72
|Körfez GMYO
|2,55
|2,00
|6,69
|Kristal Kola
|1,88
|2,17
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|23,26
|-3,49
|82,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,02
|-6,72
|39,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|1,24
|-1,21
|Kütahya Porselen
|21,96
|-4,36
|231,72
|Lider Faktoring
|2,12
|0,47
|15,53
|Link Bilgisayar
|27,02
|-1,17
|48,87
|Logo Yazılım
|73,70
|0,48
|21,22
|Lokman Hekim Sağlık
|7,11
|0,42
|23,01
|Lüks Kadife
|10,73
|-1,56
|24,19
|Makina Takım
|1,66
|0,61
|-11,70
|Mardin Çimento
|5,72
|3,25
|-3,38
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|1,54
|11,86
|Marmaris Altınyunus
|69,20
|2,29
|-2,54
|Marshall
|50,45
|3,47
|6,12
|Martı GMYO
|1,31
|0,77
|29,70
|Martı Otel
|0,95
|1,06
|4,40
|Mavi Giyim
|40,90
|0,49
|-29,36
|Mazhar Zorlu Holding
|16,78
|9,67
|38,79
|Mega Polietilen
|5,19
|2,57
|135,91
|Menderes Tekstil
|1,60
|1,91
|22,14
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,90
|-0,50
|2,37
|Merko Gıda
|1,35
|1,50
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,30
|-4,41
|42,86
|Metemtur Otelcilik
|1,96
|-1,01
|10,11
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,00
|0,00
|2,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|-56,12
|Migros Ticaret
|33,26
|1,96
|37,32
|Milpa
|3,46
|4,85
|57,99
|Mistral GMYO
|2,09
|-0,48
|10,58
|MLP Sağlık
|15,56
|0,32
|-2,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,90
|-1,04
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|7,08
|2,02
|71,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|0,05
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,59
|-0,59
|46,15
|Net Holding
|2,07
|0,49
|-20,38
|Netaş Telekom.
|13,49
|2,98
|3,29
|Niğbaş Niğde Beton
|9,30
|3,33
|50,00
|Nuh Çimento
|12,32
|10,00
|12,15
|Nurol GMYO
|3,60
|3,15
|0,84
|Odaş Elektrik
|1,83
|2,23
|26,58
|Olmuksan-IP
|4,63
|0,87
|80,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|0,92
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|5,10
|0,00
|84,78
|Osmanlı Menkul
|7,85
|0,26
|87,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,08
|0,48
|23,81
|Otokar
|134,40
|1,51
|-8,60
|Oyak Yat. Ort.
|5,73
|-2,88
|145,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|1,27
|3,28
|Özak GMYO
|2,88
|0,70
|12,06
|Özbal Çelik Boru
|1,76
|0,00
|9,19
|Özderici GMYO
|1,54
|1,32
|-1,91
|Özerden Plastik
|2,64
|0,00
|15,79
|Panora GMYO
|5,18
|1,97
|-7,53
|Papilon Savunma
|15,87
|2,52
|105,93
|Park Elek.Madencilik
|3,30
|2,17
|8,20
|Parsan
|15,55
|0,71
|-8,21
|Pegasus
|49,84
|3,75
|-42,31
|Peker GMYO
|4,76
|1,93
|52,08
|Penguen Gıda
|3,14
|2,28
|51,69
|Pera GMYO
|0,96
|0,00
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,61
|1,18
|11,27
|Petkim
|3,50
|-1,13
|-8,14
|Petrokent Turizm
|162,00
|0,50
|26,46
|Pınar Et Ve Un
|19,35
|9,32
|111,01
|Pınar Su
|6,15
|5,67
|165,09
|Pınar Süt
|16,87
|8,56
|33,15
|Plastikkart
|9,55
|2,36
|3,02
|Polisan Holding
|2,46
|1,23
|-18,48
|Politeknik Metal
|130,50
|1,64
|71,55
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|0,27
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,20
|-0,05
|6,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,30
|0,85
|-17,66
|QNB Finansbank
|49,40
|0,82
|31,73
|Ral Yatırım Holding
|9,90
|10,00
|45,59
|Ray Sigorta
|6,40
|-2,44
|87,13
|Reysaş GMYO
|5,13
|2,19
|11,76
|Reysaş Lojistik
|6,76
|2,11
|54,34
|Rhea Girişim
|1,97
|1,03
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,50
|-5,30
|38,12
|Royal Halı
|2,21
|2,79
|61,31
|RTA Laboratuvarları
|38,76
|-9,99
|1570,69
|Sabancı Holding
|8,12
|-0,85
|-10,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,37
|-0,68
|100,46
|Salix Yatırım Holding
|8,14
|3,69
|12,90
|Sanel Mühendislik
|5,44
|0,93
|34,32
|Sanifoam Sünger
|5,96
|-0,67
|19,20
|Sanko Pazarlama
|6,79
|1,65
|-12,27
|Saray Matbaacılık
|2,03
|1,00
|13,41
|Sarkuysan
|5,69
|1,25
|17,81
|Sasa Polyester
|10,14
|9,98
|31,18
|Say Reklamcılık
|3,12
|0,32
|39,29
|Sekuro Plastik
|5,36
|1,90
|0,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|0,00
|47,36
|Selçuk Gıda
|3,33
|-9,76
|93,60
|Senkron Güvenlik
|2,89
|1,05
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|4,49
|9,78
|182,39
|Servet GMYO
|16,30
|-0,31
|91,76
|Seyitler Kimya
|9,45
|0,53
|39,18
|Silverline Endüstri
|2,40
|0,84
|11,11
|Sinpaş GMYO
|1,05
|2,94
|-9,48
|Smartiks Yazılım
|10,10
|0,10
|2,96
|Soda Sanayii
|5,66
|0,71
|-8,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,60
|-9,42
|227,60
|Söktaş
|3,25
|2,85
|22,64
|Sönmez Filament
|6,54
|3,32
|34,02
|Sönmez Pamuklu
|6,46
|2,05
|31,30
|Sumaş Suni Tahta
|11,70
|0,00
|18,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|-0,61
|1,88
|Şekerbank
|1,08
|3,85
|-17,56
|Şişe Cam
|4,80
|0,84
|-8,92
|Şok Marketler
|11,12
|2,87
|3,35
|T. Halk Bankası
|5,31
|2,31
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,38
|3,24
|-5,09
|T.S.K.B.
|1,03
|0,00
|-14,88
|T.Tuborg
|14,71
|1,45
|23,61
|Taç Tarım Ürünleri
|8,10
|-9,90
|159,62
|Tat Gıda
|8,14
|5,30
|33,80
|TAV Havalimanları
|17,20
|1,18
|-36,68
|Taze Kuru Gıda
|15,69
|-9,98
|116,71
|Tek-Art Turizm
|1,30
|0,00
|3,17
|Tekfen Holding
|13,03
|0,93
|-29,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|-0,54
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|6,52
|9,95
|24,90
|TGS Dış Ticaret
|4,55
|1,34
|-2,57
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|2,34
|-13,66
|Torunlar GMYO
|2,36
|0,85
|-14,18
|Trabzon Liman
|11,67
|-1,77
|9,47
|Trabzonspor Sportif
|5,11
|0,00
|137,67
|Trakya Cam
|3,16
|0,64
|-9,71
|Trend GMYO
|3,69
|1,37
|67,73
|TSKB GMYO
|1,94
|6,59
|44,78
|Tuğçelik
|4,65
|1,97
|17,72
|Tukaş
|17,48
|2,70
|41,54
|Turcas Petrol
|2,75
|1,48
|3,00
|Turkcell
|13,41
|-0,22
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,82
|1,75
|-9,20
|Tüpraş
|82,35
|-0,18
|-35,06
|Türk Hava Yolları
|10,62
|0,76
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|1,80
|53,18
|Türk Telekom
|7,50
|0,67
|1,76
|Türk Traktör
|62,15
|1,06
|17,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,00
|1,93
|-9,52
|Ufuk Yatırım
|5,00
|5,26
|93,80
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,87
|1,06
|35,38
|Ulusoy Elektrik
|31,64
|1,74
|18,95
|Ulusoy Un Sanayi
|9,92
|8,65
|159,69
|Umpaş Holding
|0,96
|9,09
|54,84
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|0,00
|Utopya Turizm
|5,57
|1,83
|13,21
|Uzertaş Boya
|5,28
|-9,90
|137,84
|Ülker Bisküvi
|23,28
|0,26
|4,11
|Ünye Çimento
|5,19
|1,96
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|1,39
|-9,50
|Vakıf GMYO
|2,03
|1,00
|17,27
|Vakıf Yat. Ort.
|2,25
|0,90
|-3,43
|Vakıflar Bankası
|4,57
|1,33
|-17,06
|Vakko Tekstil
|4,67
|2,19
|2,86
|Vanet Gıda
|1,73
|-0,57
|20,98
|Verusa Holding
|19,33
|1,26
|4,15
|Verusaturk Girisim
|4,82
|1,47
|-8,34
|Vestel
|13,27
|2,23
|5,15
|Vestel Beyaz Eşya
|22,62
|-2,25
|4,72
|Viking Kağıt
|4,30
|1,42
|129,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,73
|0,74
|12,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|1,40
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,08
|-2,51
|60,77
|Yataş
|6,84
|0,59
|-6,81
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,91
|-0,52
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|12,18
|0,74
|1,74
|Yeşil GMYO
|0,62
|-3,13
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|-1,56
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,42
|-1,97
|19,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.910,00
|3,01
|202,55
|Yonga Mobilya
|20,52
|-9,92
|122,08
|Yükselen Çelik
|7,98
|2,44
|30,18
|Yünsa
|13,82
|6,64
|37,27
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,53
|-18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)