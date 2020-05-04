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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:27:37 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.800,00 -2,93 31,87
İş Bankası (C) 4,89 -1,21 -23,71
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,29 -1,50 -13,42
İş Girişim 5,80 -0,34 52,63
İş GMYO 1,52 -1,94 -13,64
İş Y. Men. Değ. 5,40 -3,91 34,10
İş Yat. Ort. 2,23 -2,62 38,39
İşbir Holding 547,00 -0,36 27,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,54 -2,68 -31,72
İz Hayvancılık Tarım 4,11 5,12 57,08
İzmir Demir Çelik 9,21 3,48 12,45
İzmir Fırça 1,86 -4,12 3,33
Jantsa Jant Sanayi 51,40 -2,93 -3,36
Kafein Yazılım 16,14 -5,67 44,88
Kapital Yat. Holding 2,49 -3,86 2,89
Kaplamin 6,19 0,32 11,53
Kardemir (A) 2,23 -1,33 -15,85
Kardemir (B) 2,18 -1,80 -17,42
Kardemir (D) 2,16 -2,26 -18,80
Karel Elektronik 15,94 -3,16 9,70
Karsan Otomotiv 1,70 2,41 7,59
Karsu Tekstil 2,88 -2,04 -11,11
Kartonsan 460,70 -3,62 18,16
Katmerciler Ekipman 3,24 -2,70 -15,62
Kent Gıda 251,70 -9,98 43,17
Kerevitaş Gıda 4,13 0,73 26,69
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -7,89 -36,36
Kiler GMYO 2,65 -2,57 -30,08
Klimasan Klima 16,29 -2,80 -26,22
Koç Holding 14,99 -2,28 -25,08
Konfrut Gıda 10,50 -3,23 34,27
Konya Çimento 270,30 5,54 -0,37
Kordsa Teknik Tekstil 10,94 -3,19 -13,97
Koza Altın 73,30 2,02 -1,01
Koza Madencilik 11,81 3,14 17,75
Körfez GMYO 2,63 4,37 10,04
Kristal Kola 1,81 -1,09 19,87
Kron Telekomünikasyon 22,08 -9,95 73,58
Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 6,25 7,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -2,50 -5,45
Kütahya Porselen 12,88 9,99 94,56
Lider Faktoring 3,73 -2,61 1,63
Link Bilgisayar 27,80 -2,80 53,17
Logo Yazılım 71,75 -2,78 18,01
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -4,72 11,76
Lüks Kadife 8,83 -1,01 2,20
Makina Takım 1,52 -1,94 -19,15
Mardin Çimento 6,16 10,00 4,05
Marka Yatırım Holding 1,28 -2,29 8,47
Marmaris Altınyunus 77,50 1,24 9,15
Marshall 49,04 -0,73 3,16
Martı GMYO 1,03 -0,96 1,98
Martı Otel 0,85 0,00 -6,59
Mavi Giyim 40,56 -2,50 -29,95
Mazhar Zorlu Holding 13,45 -0,81 11,25
Mega Polietilen 2,42 -3,20 10,00
Menderes Tekstil 1,46 -2,01 11,45
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 17,90 5,29 -7,92
Merko Gıda 1,47 0,00 40,00
Metal Gayrimenkul 0,90 1,12 -1,10
Metemtur Otelcilik 1,70 -2,30 -4,49
Metro Holding 1,26 -0,79 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 1,71 -2,29 -12,76
Metro Yatırım Ortaklığı 3,22 -1,53 -60,34
Migros Ticaret 29,02 -1,09 19,82
Milpa 2,86 0,00 30,59
Mistral GMYO 1,88 -0,53 -0,53
MLP Sağlık 15,22 1,26 -4,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,41 9,30 23,68
Mondi Tire Kutsan 6,83 -4,07 64,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,66 -3,31 30,97
Net Holding 2,04 -4,23 -21,54
Netaş Telekom. 12,69 -3,86 -2,83
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -0,44 45,16
Nuh Çimento 10,81 7,14 -1,59
Nurol GMYO 3,41 -1,73 -4,48
Odaş Elektrik 1,78 -0,56 23,12
Olmuksan-IP 4,45 -4,09 73,76
Orge Enerji Elektrik 5,10 1,80 2,82
Orma Orman Mahsulleri 4,32 -1,14 56,52
Osmanlı Menkul 7,81 -2,38 86,80
Ostim Endüstriyel Yat 1,95 2,63 16,07
Otokar 127,10 2,01 -13,56
Oyak Yat. Ort. 6,17 9,98 164,81
Oylum Sınai Yatırımlar 3,21 -3,60 3,92
Özak GMYO 2,91 2,46 13,23
Özbal Çelik Boru 1,66 -1,78 2,99
Özderici GMYO 1,51 1,34 -3,82
Özerden Plastik 2,25 -5,46 -1,32
Panora GMYO 4,84 -1,22 -13,60
Papilon Savunma 12,14 -3,65 57,53
Park Elek.Madencilik 2,95 -3,91 -3,28
Parsan 14,23 -3,20 -16,00
Pegasus 51,85 -2,17 -39,99
Peker GMYO 3,90 0,52 24,60
Penguen Gıda 3,20 -4,48 54,59
Pera GMYO 0,89 -1,11 -5,32
Pergamon Dış Ticaret 8,03 -1,04 3,78
Petkim 3,48 -1,97 -8,66
Petrokent Turizm 153,90 -2,29 20,14
Pınar Et Ve Un 24,82 -9,94 170,67
Pınar Su 6,33 -9,96 172,84
Pınar Süt 15,82 -9,96 24,86
Plastikkart 9,25 -3,65 -0,22
Polisan Holding 2,40 -2,83 -20,47
Politeknik Metal 101,80 0,00 33,82
Prizma Press Matbaacılık 3,71 -2,62 -13,72
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.184,40 -0,50 6,91
QNB Finans Fin. Kir. 106,30 -1,39 -17,66
QNB Finansbank 49,10 -3,54 30,93
Ral Yatırım Holding 8,97 5,78 31,91
Ray Sigorta 6,48 -10,00 89,47
Reysaş GMYO 5,18 -2,26 12,85
Reysaş Lojistik 6,95 -4,14 58,68
Rhea Girişim 2,16 9,64 81,51
Rodrigo Tekstil 2,22 -9,76 22,65
Royal Halı 1,80 -3,23 31,39
RTA Laboratuvarları 24,60 9,92 960,34
Sabancı Holding 8,05 -1,59 -11,73
Safkar Ege Soğutmacılık 3,80 -2,31 74,31
Salix Yatırım Holding 6,26 0,16 -13,18
Sanel Mühendislik 4,71 0,86 16,30
Sanifoam Sünger 7,29 2,82 45,80
Sanko Pazarlama 6,50 -3,56 -16,02
Saray Matbaacılık 1,87 -2,60 4,47
Sarkuysan 5,38 -2,71 11,39
Sasa Polyester 8,56 -1,95 10,74
Say Reklamcılık 2,75 -2,83 22,77
Sekuro Plastik 4,76 -0,83 -11,19
Selçuk Ecza Deposu 7,36 -3,03 23,39
Selçuk Gıda 2,50 -1,19 45,35
Senkron Güvenlik 2,87 1,06 5,13
Serve Film Prodüksiyon 4,60 9,52 189,31
Servet GMYO 14,94 -2,67 75,76
Seyitler Kimya 12,59 0,56 85,42
Silverline Endüstri 2,41 1,26 11,57
Sinpaş GMYO 1,06 -0,93 -8,62
Smartiks Yazılım 9,63 -4,27 -1,83
Soda Sanayii 5,91 1,20 -4,37
Sodaş Sodyum Sanayii 22,54 9,95 134,41
Söktaş 2,85 -2,40 7,55
Sönmez Filament 5,72 -5,14 17,21
Sönmez Pamuklu 5,80 -4,13 17,89
Sumaş Suni Tahta 10,79 -6,09 8,99
Şeker Fin. Kir. 4,70 -3,69 -1,67
Şekerbank 0,99 -1,00 -24,43
Şişe Cam 4,78 -1,44 -9,30
Şok Marketler 10,78 -1,37 0,19
T. Halk Bankası 5,13 -1,35 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,42 -4,74 -9,59
T.S.K.B. 1,01 -1,94 -16,53
T.Tuborg 14,80 2,35 24,37
Taç Tarım Ürünleri 5,14 9,83 64,74
Tat Gıda 7,25 -4,86 19,17
TAV Havalimanları 17,87 -1,81 -34,22
Taze Kuru Gıda 12,15 -10,00 67,82
Tek-Art Turizm 1,27 1,60 0,79
Tekfen Holding 14,33 0,56 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -3,35 65,00
Temapol Polimer Plastik 5,33 2,70 2,11
TGS Dış Ticaret 4,06 -4,47 -13,06
Tofaş Oto. Fab. 21,44 -4,03 -7,99
Torunlar GMYO 2,34 0,00 -14,91
Trabzon Liman 10,50 -0,94 -1,50
Trabzonspor Sportif 5,81 9,62 170,23
Trakya Cam 3,21 -0,62 -8,29
Trend GMYO 2,64 0,38 20,00
TSKB GMYO 1,71 -2,29 27,61
Tuğçelik 4,49 -4,47 13,67
Tukaş 14,35 0,70 16,19
Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87
Turkcell 13,62 -2,37 -1,30
Tümosan Motor ve Traktör 5,45 -3,20 -14,98
Tüpraş 86,90 -4,30 -31,47
Türk Hava Yolları 10,50 -1,78 -27,39
Türk Prysmian Kablo 3,52 -2,76 36,16
Türk Telekom 7,17 -2,85 -2,71
Türk Traktör 55,20 -3,41 4,33
Türker Proje Gayrimenkul 38,32 -1,74 -8,76
Ufuk Yatırım 3,79 2,16 46,90
Ulaşlar Turizm Yat. 2,23 7,73 5,19
Ulusoy Elektrik 31,42 -1,19 18,12
Ulusoy Un Sanayi 11,43 -10,00 199,21
Umpaş Holding 0,50 2,04 -19,35
Uşak Seramik 1,46 -2,67 -13,61
Utopya Turizm 4,58 -1,29 -6,91
Uzertaş Boya 2,82 -9,90 27,03
Ülker Bisküvi 23,86 0,68 6,71
Ünye Çimento 5,23 6,09 -2,79
Vakıf Fin. Kir. 2,08 2,46 -14,05
Vakıf GMYO 1,97 2,60 13,81
Vakıf Yat. Ort. 2,15 1,42 -7,73
Vakıflar Bankası 4,46 -1,55 -19,06
Vakko Tekstil 4,55 -4,01 0,22
Vanet Gıda 1,65 -9,84 15,38
Verusa Holding 19,48 0,41 4,96
Verusaturk Girisim 4,86 -2,80 -9,83
Vestel 13,24 0,15 4,91
Vestel Beyaz Eşya 19,21 -2,59 -11,06
Viking Kağıt 4,31 -4,22 130,48
Yapı Kredi Koray GMYO 2,56 -2,66 5,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -1,90 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,25 3,93 47,53
Yataş 6,43 -2,87 -12,40
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,85 0,00 14,91
Yeni Gimat GMYO 12,26 -0,33 2,41
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 11,65 3,65 3,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.999,90 -4,64 103,73
Yonga Mobilya 13,00 9,98 40,69
Yükselen Çelik 7,63 -3,78 24,47
Yünsa 12,14 4,21 20,58
Zorlu Enerji 1,25 -0,79 -23,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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