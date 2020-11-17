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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:09 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,75-2,11424,19
Acıpayam Selüloz16,60-1,37162,88
Adel Kalemcilik21,480,5636,82
Adese Alışveriş Ticaret3,35-5,10134,55
Afyon Çimento4,36-3,1191,37
Ak Enerji2,22-2,20103,67
Akbank6,06-3,96-25,28
Akçansa13,460,3038,84
Akdeniz Yatırım Hold.6,39-2,74202,84
Akfen GMYO4,160,242,72
Akın Tekstil19,760,3043,29
Akiş GMYO3,67-3,1717,16
Akmerkez GMYO54,10-4,75141,47
Aksa9,71-2,0238,65
Aksa Enerji7,09-2,0786,58
Aksigorta7,63-0,7840,83
Aksu Enerji12,10-1,79-18,63
Alarko Carrıer183,00-0,76206,40
Alarko GMYO16,84-1,6414,57
Alarko Holding6,47-2,2710,13
Albaraka Türk1,73-1,7013,07
Alcatel Lucent Teletaş28,60-3,70137,54
Alkim Kağıt13,00-1,66139,86
Alkim Kimya14,03-0,50126,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,39534,15
Altınyunus Çeşme48,64-2,72386,89
Anadolu Efes21,82-0,822,55
Anadolu Grubu Holding22,02-0,9925,18
Anadolu Hayat Emek.8,20-0,8534,76
Anadolu Isuzu16,91-3,6538,95
Anadolu Sigorta6,92-0,5766,61
Anel Elektrik3,22-1,8382,65
Arçelik27,96-1,2734,17
ARD Bilişim Teknolojileri35,02-2,45
Arena Bilgisayar36,96-2,22407,34
Armada Bilgisayar49,58-1,33202,50
Arsan Tekstil6,900,5892,74
Artı Yatırım Holding6,647,97719,75
Aselsan17,84-1,8271,36
Ata GMYO3,96-1,00-12,58
Atakule GMYO2,38-2,4623,96
Atlantis Yatırım Holding4,520,44352,00
Atlas Yat. Ort.1,68-3,4573,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,06-1,684,88
Avrasya GMYO3,07-3,46103,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,92-1,6860,44
Avrupa Yatırım Holding5,990,34288,96
Ayen Enerji5,50-3,3458,50
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,36-1,33373,06
Aygaz11,91-1,98-1,94
Bagfaş16,77-2,56-0,30
Bak Ambalaj17,78-3,11144,08
Balatacılar Balatacılık7,000,00464,52
Bantaş Ambalaj5,16-3,73104,76
Banvit24,720,2433,12
Baştaş Başkent Çimento8,600,00232,05
Batı Çimento4,300,4729,91
Batısöke Çimento2,734,60108,40
Bayrak Taban Sanayi8,09-2,06
Bera Holding10,12-1,56162,86
Berkosan Yalıtım6,19-2,06125,91
Beşiktaş Futbol Yat.3,05-2,2424,49
Beyaz Filo9,98-4,95218,87
Bilici Yatırım6,18-3,13115,60
Bim Mağazalar70,853,0553,32
Birko Mensucat1,310,00322,58
Birlik Mensucat2,43-2,80113,16
Bizim Mağazaları16,266,0746,84
Bomonti Elektrik22,849,911684,38
Borusan Mannesmann14,74-1,7328,73
Borusan Yat. Paz.198,20-4,71230,81
Bosch Fren Sistemleri1.042,60-4,61262,29
Bossa12,69-2,1657,44
Brisa17,78-3,1189,57
Burçelik22,36-1,50284,85
Burçelik Vana68,20-3,94602,37
Bursa Çimento8,18-3,31104,33
Carrefoursa24,36-4,84417,20
Casa Emtia Petrol49,500,00427,16
Ceo Event Medya6,73-2,8983,77
Coca Cola İçecek57,75-2,3752,54
Cosmos Yat. Holding7,000,00243,14
Credıtwest Faktorıng5,30-3,6484,03
Çelebi80,95-3,00-18,52
Çelik Halat16,31-2,92150,92
Çemaş Döküm2,41-5,4992,26
Çemtaş14,17-3,1474,31
Çimbeton137,20-1,58232,53
Çimentaş32,50-3,27116,67
Çimsa14,94-0,6064,54
Çuhadaroğlu Metal6,38-4,06100,00
Dagi Giyim9,265,23270,40
Dagi Yatırım Holding17,360,35668,14
Dardanel27,660,00629,82
Datagate Bilgisayar15,05-2,4692,70
Demısaş Döküm5,86-2,5068,39
Denge Holding6,000,00337,96
Deniz GMYO3,39-2,3161,11
Derimod9,74-1,7236,41
Derlüks Deri9,78-0,61141,73
Desa Deri7,07-4,9755,73
Despec Bilgisayar11,67-0,93175,24
Deva Holding24,965,14179,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,73-2,90
Diriteks Diriliş Tekstil3,303,45323,08
Ditaş Doğan28,52-2,93199,73
DO-CO369,40-3,12-34,50
Doğan Burda22,500,00270,68
Doğan Holding2,62-0,7645,92
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-2,9758,18
Doğusan3,47-2,5366,83
Doğuş GMYO9,09-5,02100,66
Doğuş Otomotiv32,802,76244,54
Döktaş Dökümcülük33,38-2,685,48
Duran Doğan Basım21,50-1,8353,13
Dyo Boya11,09-1,68126,33
Eczacıbaşı İlaç7,162,5896,13
Eczacıbaşı Yatırım19,261,4899,95
Edip Gayrimenkul2,99-3,55115,11
Ege Endüstri1.289,80-4,46129,27
Ege Gübre124,00-1,43151,54
Ege Profil20,60-3,1072,10
Ege Seramik8,65-2,37135,15
Egeplast18,900,4851,20
Ekiz Kimya8,080,371224,59
Emek Elektrik3,41-2,01114,47
Eminiş Ambalaj25,00-4,581544,74
Emlak Konut GMYO1,900,5331,24
Enerjisa Enerji9,68-1,2243,71
Enka İnşaat7,27-0,8230,24
Erbosan26,40-3,305,68
Ereğli Demir Çelik10,930,3724,09
Ersu Gıda5,423,83161,84
Escort Teknoloji5,80-2,68317,27
Esenboğa Elektrik18,09-2,95
Etiler Gıda5,202,16345,36
Euro Kapital Yat. Ort.3,691,93130,08
Euro Trend Yat. Ort.4,600,44285,32
Euro Yat. Ort.6,30-9,87459,63
Euro Yatırım Holding2,94-2,9796,00
Fade Gıda6,195,99
Fenerbahçe Futbol32,88-2,78127,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,59-8,1387,96
F-M İzmit Piston117,50-3,29148,09
Fonet Bilgi Teknolojileri11,320,5347,20
Ford Otosan117,50-3,6177,72
Formet Çelik Kapı4,75-4,4358,33
Frigo Pak Gıda23,340,95233,17
Galatasaray Sportif3,80-3,5587,19
Garanti Bankası8,67-3,13-22,17
Garanti Faktoring10,55-1,40172,61
Garanti Yat. Ort.3,00-0,66200,96
Gedik Y. Men. Değ.9,39-1,47198,57
Gediz Ambalaj19,83-4,11193,34
Gentaş4,63-6,46124,54
Gersan Elektrik6,69-5,37109,72
Global Men. Değ.4,85-0,82157,98
Global Yat. Holding4,61-3,56-5,34
Good-Year7,23-2,8278,52
Göltaş Çimento22,86-0,9528,50
Gözde Girişim6,37-1,5523,93
GSD Denizcilik5,00-1,5795,31
GSD Holding2,26-3,0051,68
Gübre Fabrik.37,86-2,02318,81
Güler Yat. Holding14,116,89595,07
Halk GMYO2,54-1,55118,10
Hatay Tekstil12,84-2,2890,67
Hedef Girişim6,00-2,28151,44
Hektaş12,71-1,7058,48
HUB Girişim16,59-1,6676,70
Hürriyet Gzt.2,14-2,7387,72
ICBC Turkey Bank6,64-1,9226,00
İdealist Danışmanlık11,001,29231,33
İdealist GMYO6,26-1,11104,58
İhlas Ev Aletleri1,84-2,13-41,21
İhlas Gayrimenkul1,24-2,3620,47
İhlas Gazetecilik4,53-1,74-0,22
İhlas Holding1,13-1,7424,18
İhlas Yayın Holding1,14-2,5636,75
İndeks Bilgisayar16,16-0,1972,29
Info Yatırım11,45-1,46135,47
İntema19,87-3,07114,58
Inveo Yatırım Holding29,10-2,35278,41
İpek Doğal Enerji11,64-1,1050,78
İskenderun Demir Çelik7,94-0,751,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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