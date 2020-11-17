Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,75
|-2,11
|424,19
|Acıpayam Selüloz
|16,60
|-1,37
|162,88
|Adel Kalemcilik
|21,48
|0,56
|36,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,35
|-5,10
|134,55
|Afyon Çimento
|4,36
|-3,11
|91,37
|Ak Enerji
|2,22
|-2,20
|103,67
|Akbank
|6,06
|-3,96
|-25,28
|Akçansa
|13,46
|0,30
|38,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,39
|-2,74
|202,84
|Akfen GMYO
|4,16
|0,24
|2,72
|Akın Tekstil
|19,76
|0,30
|43,29
|Akiş GMYO
|3,67
|-3,17
|17,16
|Akmerkez GMYO
|54,10
|-4,75
|141,47
|Aksa
|9,71
|-2,02
|38,65
|Aksa Enerji
|7,09
|-2,07
|86,58
|Aksigorta
|7,63
|-0,78
|40,83
|Aksu Enerji
|12,10
|-1,79
|-18,63
|Alarko Carrıer
|183,00
|-0,76
|206,40
|Alarko GMYO
|16,84
|-1,64
|14,57
|Alarko Holding
|6,47
|-2,27
|10,13
|Albaraka Türk
|1,73
|-1,70
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|-3,70
|137,54
|Alkim Kağıt
|13,00
|-1,66
|139,86
|Alkim Kimya
|14,03
|-0,50
|126,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|0,39
|534,15
|Altınyunus Çeşme
|48,64
|-2,72
|386,89
|Anadolu Efes
|21,82
|-0,82
|2,55
|Anadolu Grubu Holding
|22,02
|-0,99
|25,18
|Anadolu Hayat Emek.
|8,20
|-0,85
|34,76
|Anadolu Isuzu
|16,91
|-3,65
|38,95
|Anadolu Sigorta
|6,92
|-0,57
|66,61
|Anel Elektrik
|3,22
|-1,83
|82,65
|Arçelik
|27,96
|-1,27
|34,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,02
|-2,45
|Arena Bilgisayar
|36,96
|-2,22
|407,34
|Armada Bilgisayar
|49,58
|-1,33
|202,50
|Arsan Tekstil
|6,90
|0,58
|92,74
|Artı Yatırım Holding
|6,64
|7,97
|719,75
|Aselsan
|17,84
|-1,82
|71,36
|Ata GMYO
|3,96
|-1,00
|-12,58
|Atakule GMYO
|2,38
|-2,46
|23,96
|Atlantis Yatırım Holding
|4,52
|0,44
|352,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-3,45
|73,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,06
|-1,68
|4,88
|Avrasya GMYO
|3,07
|-3,46
|103,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,92
|-1,68
|60,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,99
|0,34
|288,96
|Ayen Enerji
|5,50
|-3,34
|58,50
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,36
|-1,33
|373,06
|Aygaz
|11,91
|-1,98
|-1,94
|Bagfaş
|16,77
|-2,56
|-0,30
|Bak Ambalaj
|17,78
|-3,11
|144,08
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|0,00
|464,52
|Bantaş Ambalaj
|5,16
|-3,73
|104,76
|Banvit
|24,72
|0,24
|33,12
|Baştaş Başkent Çimento
|8,60
|0,00
|232,05
|Batı Çimento
|4,30
|0,47
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,73
|4,60
|108,40
|Bayrak Taban Sanayi
|8,09
|-2,06
|Bera Holding
|10,12
|-1,56
|162,86
|Berkosan Yalıtım
|6,19
|-2,06
|125,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,05
|-2,24
|24,49
|Beyaz Filo
|9,98
|-4,95
|218,87
|Bilici Yatırım
|6,18
|-3,13
|115,60
|Bim Mağazalar
|70,85
|3,05
|53,32
|Birko Mensucat
|1,31
|0,00
|322,58
|Birlik Mensucat
|2,43
|-2,80
|113,16
|Bizim Mağazaları
|16,26
|6,07
|46,84
|Bomonti Elektrik
|22,84
|9,91
|1684,38
|Borusan Mannesmann
|14,74
|-1,73
|28,73
|Borusan Yat. Paz.
|198,20
|-4,71
|230,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.042,60
|-4,61
|262,29
|Bossa
|12,69
|-2,16
|57,44
|Brisa
|17,78
|-3,11
|89,57
|Burçelik
|22,36
|-1,50
|284,85
|Burçelik Vana
|68,20
|-3,94
|602,37
|Bursa Çimento
|8,18
|-3,31
|104,33
|Carrefoursa
|24,36
|-4,84
|417,20
|Casa Emtia Petrol
|49,50
|0,00
|427,16
|Ceo Event Medya
|6,73
|-2,89
|83,77
|Coca Cola İçecek
|57,75
|-2,37
|52,54
|Cosmos Yat. Holding
|7,00
|0,00
|243,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|-3,64
|84,03
|Çelebi
|80,95
|-3,00
|-18,52
|Çelik Halat
|16,31
|-2,92
|150,92
|Çemaş Döküm
|2,41
|-5,49
|92,26
|Çemtaş
|14,17
|-3,14
|74,31
|Çimbeton
|137,20
|-1,58
|232,53
|Çimentaş
|32,50
|-3,27
|116,67
|Çimsa
|14,94
|-0,60
|64,54
|Çuhadaroğlu Metal
|6,38
|-4,06
|100,00
|Dagi Giyim
|9,26
|5,23
|270,40
|Dagi Yatırım Holding
|17,36
|0,35
|668,14
|Dardanel
|27,66
|0,00
|629,82
|Datagate Bilgisayar
|15,05
|-2,46
|92,70
|Demısaş Döküm
|5,86
|-2,50
|68,39
|Denge Holding
|6,00
|0,00
|337,96
|Deniz GMYO
|3,39
|-2,31
|61,11
|Derimod
|9,74
|-1,72
|36,41
|Derlüks Deri
|9,78
|-0,61
|141,73
|Desa Deri
|7,07
|-4,97
|55,73
|Despec Bilgisayar
|11,67
|-0,93
|175,24
|Deva Holding
|24,96
|5,14
|179,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,73
|-2,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,30
|3,45
|323,08
|Ditaş Doğan
|28,52
|-2,93
|199,73
|DO-CO
|369,40
|-3,12
|-34,50
|Doğan Burda
|22,50
|0,00
|270,68
|Doğan Holding
|2,62
|-0,76
|45,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-2,97
|58,18
|Doğusan
|3,47
|-2,53
|66,83
|Doğuş GMYO
|9,09
|-5,02
|100,66
|Doğuş Otomotiv
|32,80
|2,76
|244,54
|Döktaş Dökümcülük
|33,38
|-2,68
|5,48
|Duran Doğan Basım
|21,50
|-1,83
|53,13
|Dyo Boya
|11,09
|-1,68
|126,33
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|2,58
|96,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,26
|1,48
|99,95
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|-3,55
|115,11
|Ege Endüstri
|1.289,80
|-4,46
|129,27
|Ege Gübre
|124,00
|-1,43
|151,54
|Ege Profil
|20,60
|-3,10
|72,10
|Ege Seramik
|8,65
|-2,37
|135,15
|Egeplast
|18,90
|0,48
|51,20
|Ekiz Kimya
|8,08
|0,37
|1224,59
|Emek Elektrik
|3,41
|-2,01
|114,47
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|-4,58
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,53
|31,24
|Enerjisa Enerji
|9,68
|-1,22
|43,71
|Enka İnşaat
|7,27
|-0,82
|30,24
|Erbosan
|26,40
|-3,30
|5,68
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|0,37
|24,09
|Ersu Gıda
|5,42
|3,83
|161,84
|Escort Teknoloji
|5,80
|-2,68
|317,27
|Esenboğa Elektrik
|18,09
|-2,95
|Etiler Gıda
|5,20
|2,16
|345,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,69
|1,93
|130,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,60
|0,44
|285,32
|Euro Yat. Ort.
|6,30
|-9,87
|459,63
|Euro Yatırım Holding
|2,94
|-2,97
|96,00
|Fade Gıda
|6,19
|5,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,88
|-2,78
|127,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,59
|-8,13
|87,96
|F-M İzmit Piston
|117,50
|-3,29
|148,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,32
|0,53
|47,20
|Ford Otosan
|117,50
|-3,61
|77,72
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|-4,43
|58,33
|Frigo Pak Gıda
|23,34
|0,95
|233,17
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-3,55
|87,19
|Garanti Bankası
|8,67
|-3,13
|-22,17
|Garanti Faktoring
|10,55
|-1,40
|172,61
|Garanti Yat. Ort.
|3,00
|-0,66
|200,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,39
|-1,47
|198,57
|Gediz Ambalaj
|19,83
|-4,11
|193,34
|Gentaş
|4,63
|-6,46
|124,54
|Gersan Elektrik
|6,69
|-5,37
|109,72
|Global Men. Değ.
|4,85
|-0,82
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,61
|-3,56
|-5,34
|Good-Year
|7,23
|-2,82
|78,52
|Göltaş Çimento
|22,86
|-0,95
|28,50
|Gözde Girişim
|6,37
|-1,55
|23,93
|GSD Denizcilik
|5,00
|-1,57
|95,31
|GSD Holding
|2,26
|-3,00
|51,68
|Gübre Fabrik.
|37,86
|-2,02
|318,81
|Güler Yat. Holding
|14,11
|6,89
|595,07
|Halk GMYO
|2,54
|-1,55
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,84
|-2,28
|90,67
|Hedef Girişim
|6,00
|-2,28
|151,44
|Hektaş
|12,71
|-1,70
|58,48
|HUB Girişim
|16,59
|-1,66
|76,70
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-2,73
|87,72
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|-1,92
|26,00
|İdealist Danışmanlık
|11,00
|1,29
|231,33
|İdealist GMYO
|6,26
|-1,11
|104,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-2,13
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|-2,36
|20,47
|İhlas Gazetecilik
|4,53
|-1,74
|-0,22
|İhlas Holding
|1,13
|-1,74
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-2,56
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|16,16
|-0,19
|72,29
|Info Yatırım
|11,45
|-1,46
|135,47
|İntema
|19,87
|-3,07
|114,58
|Inveo Yatırım Holding
|29,10
|-2,35
|278,41
|İpek Doğal Enerji
|11,64
|-1,10
|50,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,94
|-0,75
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)