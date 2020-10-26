Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,38
|-9,98
|404,30
|Acıpayam Selüloz
|17,50
|-2,02
|177,13
|Adel Kalemcilik
|21,18
|-4,85
|34,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,92
|-3,63
|104,44
|Afyon Çimento
|4,38
|-3,95
|92,25
|Ak Enerji
|2,26
|-3,83
|107,34
|Akbank
|4,97
|-1,78
|-38,72
|Akçansa
|13,30
|-3,34
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,57
|-5,33
|211,37
|Akfen GMYO
|4,15
|-3,49
|2,47
|Akın Tekstil
|19,59
|-3,97
|42,06
|Akiş GMYO
|4,44
|-2,42
|41,74
|Akmerkez GMYO
|71,95
|2,20
|221,14
|Aksa
|8,33
|-1,65
|18,94
|Aksa Enerji
|6,43
|-2,58
|69,21
|Aksigorta
|7,71
|-2,65
|42,31
|Aksu Enerji
|12,25
|-3,01
|-17,62
|Alarko Carrıer
|138,10
|-2,54
|131,22
|Alarko GMYO
|17,95
|-1,97
|22,13
|Alarko Holding
|6,15
|-1,44
|4,68
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.103,00
|0,27
|Albaraka Türk
|1,65
|-1,79
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,34
|-3,97
|176,91
|Alkim Kağıt
|14,00
|0,86
|158,31
|Alkim Kimya
|15,41
|-3,39
|148,47
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,86
|0,35
|597,56
|Altınyunus Çeşme
|49,00
|-3,92
|390,49
|Anadolu Efes
|22,58
|-1,57
|6,12
|Anadolu Grubu Holding
|19,99
|-2,01
|13,64
|Anadolu Hayat Emek.
|8,68
|-0,91
|42,64
|Anadolu Isuzu
|16,22
|-3,91
|33,28
|Anadolu Sigorta
|6,93
|-2,81
|66,85
|Anel Elektrik
|3,56
|-3,26
|101,94
|Arçelik
|28,42
|0,71
|36,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,30
|-3,71
|Arena Bilgisayar
|37,84
|2,27
|419,42
|Armada Bilgisayar
|57,45
|-0,35
|250,52
|Arsan Tekstil
|5,83
|-4,43
|62,85
|Artı Yatırım Holding
|7,83
|-10,00
|866,67
|Aselsan
|17,74
|-1,77
|70,40
|Ata GMYO
|4,00
|-2,68
|-11,70
|Atakule GMYO
|2,55
|-4,14
|32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|9,25
|825,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-4,86
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,22
|-1,93
|6,08
|Avrasya GMYO
|3,34
|-8,49
|121,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,08
|-5,81
|69,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,01
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|6,17
|-3,59
|300,65
|Ayen Enerji
|5,81
|-2,84
|67,44
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,10
|0,00
|361,19
|Aygaz
|12,19
|-1,85
|0,36
|Bagfaş
|18,68
|-2,71
|11,06
|Bak Ambalaj
|18,78
|3,76
|157,80
|Balatacılar Balatacılık
|6,82
|-9,91
|450,00
|Bantaş Ambalaj
|5,51
|-4,34
|118,65
|Banvit
|26,98
|4,98
|45,29
|Baştaş Başkent Çimento
|9,20
|2,22
|255,21
|Batı Çimento
|4,31
|-1,37
|30,21
|Batısöke Çimento
|2,52
|-3,45
|92,37
|Bayrak Taban Sanayi
|8,82
|-1,45
|Bera Holding
|9,54
|-4,50
|147,79
|Berkosan Yalıtım
|6,69
|-3,74
|144,16
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,28
|-0,30
|33,88
|Beyaz Filo
|11,89
|4,94
|279,89
|Bilici Yatırım
|5,66
|-3,58
|97,46
|Bim Mağazalar
|71,30
|1,57
|54,30
|Birko Mensucat
|1,26
|-9,35
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,74
|3,40
|140,35
|Bizim Mağazaları
|17,25
|4,17
|55,78
|Bomonti Elektrik
|12,49
|3,65
|875,78
|Borusan Mannesmann
|14,98
|-3,67
|30,83
|Borusan Yat. Paz.
|166,50
|-0,30
|177,90
|Bosch Fren Sistemleri
|900,10
|-1,08
|212,77
|Bossa
|12,90
|-3,80
|60,05
|Brisa
|15,18
|-3,00
|61,85
|Burçelik
|21,98
|-0,63
|278,31
|Burçelik Vana
|62,00
|3,51
|538,52
|Bursa Çimento
|6,82
|-1,30
|70,36
|Carrefoursa
|24,48
|9,97
|419,75
|Casa Emtia Petrol
|36,24
|0,00
|285,94
|Ceo Event Medya
|7,92
|-1,00
|116,26
|Coca Cola İçecek
|51,70
|0,49
|36,56
|Cosmos Yat. Holding
|6,70
|-6,82
|228,43
|Credıtwest Faktorıng
|5,34
|-4,98
|85,42
|Çelebi
|73,10
|-2,92
|-26,42
|Çelik Halat
|15,80
|-4,82
|143,08
|Çemaş Döküm
|2,10
|-4,55
|67,53
|Çemtaş
|14,51
|-1,43
|78,50
|Çimbeton
|137,60
|-4,24
|233,49
|Çimentaş
|32,60
|-3,44
|117,33
|Çimsa
|13,36
|-2,34
|47,14
|Çuhadaroğlu Metal
|6,23
|-5,18
|95,30
|Dagi Giyim
|11,43
|-9,93
|357,20
|Dagi Yatırım Holding
|17,82
|-10,00
|688,50
|Dardanel
|26,30
|-2,23
|593,93
|Datagate Bilgisayar
|17,40
|4,69
|122,79
|Demısaş Döküm
|6,38
|-2,60
|83,33
|Denge Holding
|5,30
|2,91
|286,86
|Deniz GMYO
|3,59
|-2,71
|70,61
|Derimod
|10,28
|-2,56
|43,98
|Derlüks Deri
|8,35
|-1,53
|106,39
|Desa Deri
|7,01
|-3,97
|54,41
|Despec Bilgisayar
|13,48
|0,22
|217,92
|Deva Holding
|24,00
|4,80
|168,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,30
|-5,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|-4,08
|201,28
|Ditaş Doğan
|31,68
|-0,25
|232,94
|DO-CO
|314,00
|-2,48
|-44,33
|Doğan Burda
|21,00
|245,96
|Doğan Holding
|2,49
|0,00
|38,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-4,53
|66,06
|Doğusan
|3,82
|-3,29
|83,65
|Doğuş GMYO
|9,25
|-2,63
|104,19
|Doğuş Otomotiv
|19,09
|-2,25
|100,53
|Döktaş Dökümcülük
|32,88
|-4,86
|3,90
|Duran Doğan Basım
|22,60
|2,17
|60,97
|Dyo Boya
|11,50
|-4,33
|134,69
|Eczacıbaşı İlaç
|7,31
|2,24
|100,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,33
|1,20
|100,68
|Edip Gayrimenkul
|3,14
|-7,65
|125,90
|Ege Endüstri
|983,00
|-1,93
|74,74
|Ege Gübre
|123,80
|-1,75
|151,14
|Ege Profil
|20,30
|-3,79
|69,59
|Ege Seramik
|6,75
|-4,26
|83,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,62
|1,25
|406,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,26
|9,71
|479,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,42
|2,16
|610,00
|Egeplast
|18,98
|-2,52
|51,84
|Ekiz Kimya
|9,97
|4,84
|1534,43
|Emek Elektrik
|4,26
|-7,99
|167,92
|Eminiş Ambalaj
|24,30
|-10,00
|1498,68
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-2,75
|22,26
|Enerjisa Enerji
|9,31
|-2,00
|38,21
|Enka İnşaat
|7,11
|-0,56
|27,37
|Erbosan
|26,82
|-3,53
|7,37
|Ereğli Demir Çelik
|10,10
|0,20
|14,66
|Ersu Gıda
|5,87
|1,38
|183,57
|Escort Teknoloji
|6,15
|-3,30
|342,45
|Esenboğa Elektrik
|17,40
|-5,02
|Etiler Gıda
|3,80
|2,70
|225,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,33
|-10,00
|107,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,42
|-9,98
|270,24
|Euro Yat. Ort.
|6,61
|9,98
|487,17
|Euro Yatırım Holding
|2,68
|-5,63
|78,67
|Fade Gıda
|6,30
|-1,72
|Fenerbahçe Futbol
|39,68
|4,53
|174,22
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,90
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,95
|-3,47
|52,08
|F-M İzmit Piston
|123,90
|-0,48
|161,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,23
|-3,47
|59,04
|Ford Otosan
|98,45
|0,25
|48,91
|Formet Çelik Kapı
|6,90
|2,99
|130,00
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|-3,93
|206,91
|Galatasaray Sportif
|3,88
|0,78
|91,13
|Garanti Bankası
|6,93
|-1,98
|-37,79
|Garanti Faktoring
|10,73
|-2,45
|177,26
|Garanti Yat. Ort.
|3,25
|-9,97
|226,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,75
|-2,79
|210,02
|Gediz Ambalaj
|18,21
|-2,57
|169,38
|Gentaş
|3,79
|-4,53
|83,80
|Gersan Elektrik
|6,70
|-1,76
|110,03
|Global Men. Değ.
|4,73
|-3,27
|151,60
|Global Yat. Holding
|5,68
|-6,73
|16,63
|Good-Year
|6,19
|-2,21
|52,84
|Göltaş Çimento
|26,10
|-0,68
|46,71
|Gözde Girişim
|6,28
|-2,64
|22,18
|GSD Denizcilik
|4,74
|-2,07
|85,16
|GSD Holding
|2,24
|-4,27
|50,34
|Gübre Fabrik.
|34,94
|-1,85
|286,50
|Güler Yat. Holding
|15,07
|4,22
|642,36
|Halk GMYO
|2,69
|-1,10
|130,98
|Hatay Tekstil
|12,54
|-4,64
|86,22
|Hedef Girişim
|5,88
|0,00
|146,41
|Hektaş
|13,03
|-2,76
|62,47
|HUB Girişim
|17,78
|-2,95
|89,38
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|-5,58
|107,89
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|-2,68
|30,93
|İdealist Danışmanlık
|11,70
|0,52
|252,41
|İdealist GMYO
|6,40
|-6,71
|109,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,97
|-4,37
|-37,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|-3,68
|27,27
|İhlas Gazetecilik
|4,66
|-4,12
|2,64
|İhlas Holding
|1,25
|-2,34
|37,36
|İhlas Yayın Holding
|1,35
|-2,17
|61,94
|İndeks Bilgisayar
|18,47
|0,98
|96,91
|Info Yatırım
|11,81
|2,70
|142,87
|İntema
|20,06
|-1,47
|116,63
|Inveo Yatırım Holding
|27,22
|-3,48
|253,97
|İpek Doğal Enerji
|11,71
|-2,66
|51,68
|İskenderun Demir Çelik
|7,77
|-0,77
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)