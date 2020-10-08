  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:20:40 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,29 9,95 345,70
Acıpayam Selüloz 19,54 2,30 209,44
Adel Kalemcilik 22,34 -2,95 42,29
Adese Alışveriş Ticaret 2,16 -0,92 51,23
Afyon Çimento 4,26 0,00 86,98
Ak Enerji 2,20 -1,79 101,83
Akbank 5,01 -1,18 -38,22
Akçansa 13,85 -0,07 42,87
Akdeniz Yatırım Hold. 5,92 2,42 180,57
Akfen GMYO 4,12 -0,48 1,73
Akın Tekstil 22,06 -3,16 59,97
Akiş GMYO 3,43 0,88 9,50
Akmerkez GMYO 70,00 0,00 212,43
Aksa 8,13 -1,81 16,09
Aksa Enerji 6,63 -0,45 74,47
Aksigorta 7,73 0,39 42,68
Aksu Enerji 11,81 -3,12 -20,58
Alarko Carrıer 148,90 4,05 149,31
Alarko GMYO 17,63 0,06 19,95
Alarko Holding 5,96 -0,33 0,17
Albaraka Türk 1,53 0,66 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 30,66 0,99 154,65
Alkim Kağıt 13,79 -1,29 154,44
Alkim Kimya 14,28 -1,52 130,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 1,17 534,15
Altınyunus Çeşme 59,15 -3,19 492,09
Anadolu Efes 22,30 0,81 4,80
Anadolu Grubu Holding 19,40 -1,47 10,29
Anadolu Hayat Emek. 7,80 -0,89 28,18
Anadolu Isuzu 15,87 -2,46 30,40
Anadolu Sigorta 6,94 -0,29 67,09
Anel Elektrik 6,25 4,34 94,99
Arçelik 24,20 -0,49 16,12
ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 1,73
Arena Bilgisayar 37,74 0,64 418,05
Armada Bilgisayar 58,80 -3,53 258,76
Arsan Tekstil 6,15 0,00 71,79
Artı Yatırım Holding 19,76 9,96 2339,51
Aselsan 18,11 -2,42 73,48
Ata GMYO 3,71 -2,11 -18,10
Atakule GMYO 2,47 -1,59 28,65
Atlantis Yatırım Holding 4,00 9,89 300,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,19 -0,21 5,85
Avrasya GMYO 2,54 2,42 68,21
Avrasya Petrol ve Tur. 2,81 0,36 54,40
Avrasya Stratejik GMYF 1.447,80 -0,02 12,59
Avrupa Yatırım Holding 3,68 -1,87 138,96
Ayen Enerji 6,41 2,07 84,73
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 7,83 1,29 257,53
Aygaz 11,28 -0,79 -7,13
Bagfaş 18,33 -0,81 8,98
Bak Ambalaj 17,95 2,87 146,41
Balatacılar Balatacılık 16,33 9,97 1216,94
Bantaş Ambalaj 4,18 -0,95 65,87
Banvit 25,22 -1,41 35,81
Baştaş Başkent Çimento 9,68 10,00 273,75
Batı Çimento 4,10 -0,73 23,87
Batısöke Çimento 2,10 2,94 60,31
Bayrak Taban Sanayi 8,42 3,19
Bera Holding 10,13 -0,88 163,12
Berkosan Yalıtım 5,58 -1,24 103,65
Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 -0,59 36,73
Beyaz Filo 10,94 6,42 249,54
Bilici Yatırım 5,53 -1,60 92,92
Bim Mağazalar 68,95 0,07 49,21
Birko Mensucat 1,16 9,43 274,19
Birlik Mensucat 2,46 -1,20 115,79
Bizim Mağazaları 15,96 -0,25 44,13
Bomonti Elektrik 13,31 9,82 939,84
Borusan Mannesmann 15,93 1,27 39,13
Borusan Yat. Paz. 174,00 1,75 190,42
Bosch Fren Sistemleri 829,00 -1,42 188,07
Bossa 12,87 0,47 59,68
Brisa 12,86 -0,23 37,12
Burçelik 20,80 -1,89 258,00
Burçelik Vana 55,50 2,78 471,58
Bursa Çimento 6,74 0,75 68,36
Carrefoursa 24,06 -9,21 410,83
Casa Emtia Petrol 28,00 -3,45 198,19
Ceo Event Medya 4,55 -1,30 24,24
Coca Cola İçecek 46,04 -0,60 21,61
Cosmos Yat. Holding 13,60 9,94 566,67
Credıtwest Faktorıng 5,10 1,39 77,08
Çelebi 78,60 -0,38 -20,88
Çelik Halat 11,94 -1,57 83,69
Çemaş Döküm 1,86 -2,62 48,38
Çemtaş 14,44 0,98 77,64
Çimbeton 134,00 0,75 224,77
Çimentaş 32,00 -1,42 113,33
Çimsa 13,41 0,22 47,69
Çuhadaroğlu Metal 5,77 -0,69 80,88
Dagi Giyim 11,00 0,46 340,00
Dagi Yatırım Holding 10,16 9,96 349,56
Dardanel 25,48 -3,85 572,30
Datagate Bilgisayar 14,87 -5,53 90,40
Demısaş Döküm 6,31 0,96 81,32
Denge Holding 5,61 10,00 309,49
Deniz GMYO 3,37 1,51 60,16
Derimod 10,26 -2,66 43,70
Derlüks Deri 8,12 -0,37 100,70
Desa Deri 6,79 -1,16 49,56
Despec Bilgisayar 11,59 -2,52 173,35
Deva Holding 19,23 0,21 115,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,76 10,00
Diriteks Diriliş Tekstil 2,52 -10,00 223,08
Ditaş Doğan 32,48 -0,06 241,35
DO-CO 327,60 1,90 -41,91
Doğan Burda 21,50 -2,45 254,20
Doğan Holding 2,42 -0,41 34,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 1,17 56,97
Doğusan 3,74 -1,06 79,81
Doğuş GMYO 10,05 -1,95 121,85
Doğuş Otomotiv 15,56 -0,95 63,45
Döktaş Dökümcülük 31,62 -1,74 -0,08
Duran Doğan Basım 23,76 -0,59 69,23
Dyo Boya 12,13 1,08 147,55
Eczacıbaşı İlaç 6,78 0,44 85,72
Eczacıbaşı Yatırım 20,68 0,58 114,69
Edip Gayrimenkul 3,15 -0,32 126,62
Ege Endüstri 745,30 -1,57 32,48
Ege Gübre 122,30 -0,97 148,09
Ege Profil 25,12 5,99 109,86
Ege Seramik 6,96 1,75 89,21
Egeli & Co Tarım Girişim 1,80 4,65 462,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,65 0,00 323,08
Egeli&Co Yatırım Holding 1,03 -0,96 415,00
Egeplast 21,04 9,93 68,32
Ekiz Kimya 9,51 0,00 1459,02
Emek Elektrik 3,62 0,56 127,67
Eminiş Ambalaj 70,60 9,97 4544,74
Emlak Konut GMYO 1,74 -1,69 20,19
Enerjisa Enerji 9,34 0,32 38,66
Enka İnşaat 7,18 -1,51 28,63
Erbosan 26,96 -0,52 7,93
Ereğli Demir Çelik 9,54 -0,52 8,30
Ersu Gıda 5,21 0,19 151,69
Escort Teknoloji 6,49 6,74 366,91
Etiler Gıda 3,45 3,60 195,48
Euro Kapital Yat. Ort. 2,40 -0,83 49,65
Euro Trend Yat. Ort. 3,16 9,72 164,70
Euro Yat. Ort. 2,12 -0,47 88,32
Euro Yatırım Holding 2,71 -0,37 80,67
Fade Gıda 6,32 -1,71
Fenerbahçe Futbol 35,84 -6,28 147,68
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,64 1,62 23,41
F-M İzmit Piston 121,40 0,33 156,32
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 -0,32 63,33
Ford Otosan 82,20 -2,14 24,33
Formet Çelik Kapı 5,85 9,96 95,00
Frigo Pak Gıda 21,50 0,94 206,91
Galatasaray Sportif 3,97 -2,46 95,57
Garanti Bankası 6,97 -0,57 -37,43
Garanti Faktoring 10,82 -0,37 179,59
Garanti Yat. Ort. 2,35 -1,26 135,75
Gedik Y. Men. Değ. 9,15 -1,08 190,94
Gediz Ambalaj 17,50 0,34 158,88
Gentaş 3,23 0,31 56,64
Gersan Elektrik 6,94 -0,14 117,55
Global Men. Değ. 4,64 -0,22 146,81
Global Yat. Holding 5,32 -0,75 9,24
Good-Year 5,53 -0,36 36,54
Göltaş Çimento 25,78 1,58 44,91
Gözde Girişim 5,78 0,35 12,45
GSD Denizcilik 4,84 0,00 89,06
GSD Holding 2,30 1,32 54,36
Gübre Fabrik. 37,40 2,07 313,72
Güler Yat. Holding 13,73 -3,17 576,35
Halk GMYO 2,37 0,85 103,50
Hatay Tekstil 13,59 -2,93 101,81
Hedef Girişim 5,21 -2,62 118,33
Hektaş 13,75 1,33 71,45
HUB Girişim 17,91 -0,83 90,76
Hürriyet Gzt. 2,08 -2,35 82,46
ICBC Turkey Bank 6,65 -1,04 26,19
İdealist Danışmanlık 9,89 2,49 197,89
İdealist GMYO 8,03 10,00 162,42
İhlas Ev Aletleri 2,19 1,86 -30,03
İhlas Gayrimenkul 1,55 3,33 29,17
İhlas Gazetecilik 6,83 -2,43 50,44
İhlas Holding 1,15 6,48 26,37
İhlas Yayın Holding 1,31 3,15 57,14
İndeks Bilgisayar 17,26 0,35 84,01
Info Yatırım 11,16 0,36 129,50
İntema 20,02 -1,38 116,20
Inveo Yatırım Holding 34,24 -2,39 345,25
İpek Doğal Enerji 12,10 -0,08 56,74
İskenderun Demir Çelik 7,48 -0,13 -4,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık
Gündem

NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Tü..
Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay