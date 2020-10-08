Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,29
|9,95
|345,70
|Acıpayam Selüloz
|19,54
|2,30
|209,44
|Adel Kalemcilik
|22,34
|-2,95
|42,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|-0,92
|51,23
|Afyon Çimento
|4,26
|0,00
|86,98
|Ak Enerji
|2,20
|-1,79
|101,83
|Akbank
|5,01
|-1,18
|-38,22
|Akçansa
|13,85
|-0,07
|42,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,92
|2,42
|180,57
|Akfen GMYO
|4,12
|-0,48
|1,73
|Akın Tekstil
|22,06
|-3,16
|59,97
|Akiş GMYO
|3,43
|0,88
|9,50
|Akmerkez GMYO
|70,00
|0,00
|212,43
|Aksa
|8,13
|-1,81
|16,09
|Aksa Enerji
|6,63
|-0,45
|74,47
|Aksigorta
|7,73
|0,39
|42,68
|Aksu Enerji
|11,81
|-3,12
|-20,58
|Alarko Carrıer
|148,90
|4,05
|149,31
|Alarko GMYO
|17,63
|0,06
|19,95
|Alarko Holding
|5,96
|-0,33
|0,17
|Albaraka Türk
|1,53
|0,66
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,66
|0,99
|154,65
|Alkim Kağıt
|13,79
|-1,29
|154,44
|Alkim Kimya
|14,28
|-1,52
|130,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|1,17
|534,15
|Altınyunus Çeşme
|59,15
|-3,19
|492,09
|Anadolu Efes
|22,30
|0,81
|4,80
|Anadolu Grubu Holding
|19,40
|-1,47
|10,29
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|-0,89
|28,18
|Anadolu Isuzu
|15,87
|-2,46
|30,40
|Anadolu Sigorta
|6,94
|-0,29
|67,09
|Anel Elektrik
|6,25
|4,34
|94,99
|Arçelik
|24,20
|-0,49
|16,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,08
|1,73
|Arena Bilgisayar
|37,74
|0,64
|418,05
|Armada Bilgisayar
|58,80
|-3,53
|258,76
|Arsan Tekstil
|6,15
|0,00
|71,79
|Artı Yatırım Holding
|19,76
|9,96
|2339,51
|Aselsan
|18,11
|-2,42
|73,48
|Ata GMYO
|3,71
|-2,11
|-18,10
|Atakule GMYO
|2,47
|-1,59
|28,65
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|9,89
|300,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,19
|-0,21
|5,85
|Avrasya GMYO
|2,54
|2,42
|68,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,81
|0,36
|54,40
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,80
|-0,02
|12,59
|Avrupa Yatırım Holding
|3,68
|-1,87
|138,96
|Ayen Enerji
|6,41
|2,07
|84,73
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,83
|1,29
|257,53
|Aygaz
|11,28
|-0,79
|-7,13
|Bagfaş
|18,33
|-0,81
|8,98
|Bak Ambalaj
|17,95
|2,87
|146,41
|Balatacılar Balatacılık
|16,33
|9,97
|1216,94
|Bantaş Ambalaj
|4,18
|-0,95
|65,87
|Banvit
|25,22
|-1,41
|35,81
|Baştaş Başkent Çimento
|9,68
|10,00
|273,75
|Batı Çimento
|4,10
|-0,73
|23,87
|Batısöke Çimento
|2,10
|2,94
|60,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|3,19
|Bera Holding
|10,13
|-0,88
|163,12
|Berkosan Yalıtım
|5,58
|-1,24
|103,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,35
|-0,59
|36,73
|Beyaz Filo
|10,94
|6,42
|249,54
|Bilici Yatırım
|5,53
|-1,60
|92,92
|Bim Mağazalar
|68,95
|0,07
|49,21
|Birko Mensucat
|1,16
|9,43
|274,19
|Birlik Mensucat
|2,46
|-1,20
|115,79
|Bizim Mağazaları
|15,96
|-0,25
|44,13
|Bomonti Elektrik
|13,31
|9,82
|939,84
|Borusan Mannesmann
|15,93
|1,27
|39,13
|Borusan Yat. Paz.
|174,00
|1,75
|190,42
|Bosch Fren Sistemleri
|829,00
|-1,42
|188,07
|Bossa
|12,87
|0,47
|59,68
|Brisa
|12,86
|-0,23
|37,12
|Burçelik
|20,80
|-1,89
|258,00
|Burçelik Vana
|55,50
|2,78
|471,58
|Bursa Çimento
|6,74
|0,75
|68,36
|Carrefoursa
|24,06
|-9,21
|410,83
|Casa Emtia Petrol
|28,00
|-3,45
|198,19
|Ceo Event Medya
|4,55
|-1,30
|24,24
|Coca Cola İçecek
|46,04
|-0,60
|21,61
|Cosmos Yat. Holding
|13,60
|9,94
|566,67
|Credıtwest Faktorıng
|5,10
|1,39
|77,08
|Çelebi
|78,60
|-0,38
|-20,88
|Çelik Halat
|11,94
|-1,57
|83,69
|Çemaş Döküm
|1,86
|-2,62
|48,38
|Çemtaş
|14,44
|0,98
|77,64
|Çimbeton
|134,00
|0,75
|224,77
|Çimentaş
|32,00
|-1,42
|113,33
|Çimsa
|13,41
|0,22
|47,69
|Çuhadaroğlu Metal
|5,77
|-0,69
|80,88
|Dagi Giyim
|11,00
|0,46
|340,00
|Dagi Yatırım Holding
|10,16
|9,96
|349,56
|Dardanel
|25,48
|-3,85
|572,30
|Datagate Bilgisayar
|14,87
|-5,53
|90,40
|Demısaş Döküm
|6,31
|0,96
|81,32
|Denge Holding
|5,61
|10,00
|309,49
|Deniz GMYO
|3,37
|1,51
|60,16
|Derimod
|10,26
|-2,66
|43,70
|Derlüks Deri
|8,12
|-0,37
|100,70
|Desa Deri
|6,79
|-1,16
|49,56
|Despec Bilgisayar
|11,59
|-2,52
|173,35
|Deva Holding
|19,23
|0,21
|115,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,76
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,52
|-10,00
|223,08
|Ditaş Doğan
|32,48
|-0,06
|241,35
|DO-CO
|327,60
|1,90
|-41,91
|Doğan Burda
|21,50
|-2,45
|254,20
|Doğan Holding
|2,42
|-0,41
|34,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|1,17
|56,97
|Doğusan
|3,74
|-1,06
|79,81
|Doğuş GMYO
|10,05
|-1,95
|121,85
|Doğuş Otomotiv
|15,56
|-0,95
|63,45
|Döktaş Dökümcülük
|31,62
|-1,74
|-0,08
|Duran Doğan Basım
|23,76
|-0,59
|69,23
|Dyo Boya
|12,13
|1,08
|147,55
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|0,44
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,68
|0,58
|114,69
|Edip Gayrimenkul
|3,15
|-0,32
|126,62
|Ege Endüstri
|745,30
|-1,57
|32,48
|Ege Gübre
|122,30
|-0,97
|148,09
|Ege Profil
|25,12
|5,99
|109,86
|Ege Seramik
|6,96
|1,75
|89,21
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,80
|4,65
|462,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,65
|0,00
|323,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|415,00
|Egeplast
|21,04
|9,93
|68,32
|Ekiz Kimya
|9,51
|0,00
|1459,02
|Emek Elektrik
|3,62
|0,56
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|70,60
|9,97
|4544,74
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|-1,69
|20,19
|Enerjisa Enerji
|9,34
|0,32
|38,66
|Enka İnşaat
|7,18
|-1,51
|28,63
|Erbosan
|26,96
|-0,52
|7,93
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|-0,52
|8,30
|Ersu Gıda
|5,21
|0,19
|151,69
|Escort Teknoloji
|6,49
|6,74
|366,91
|Etiler Gıda
|3,45
|3,60
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,40
|-0,83
|49,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,16
|9,72
|164,70
|Euro Yat. Ort.
|2,12
|-0,47
|88,32
|Euro Yatırım Holding
|2,71
|-0,37
|80,67
|Fade Gıda
|6,32
|-1,71
|Fenerbahçe Futbol
|35,84
|-6,28
|147,68
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,64
|1,62
|23,41
|F-M İzmit Piston
|121,40
|0,33
|156,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|-0,32
|63,33
|Ford Otosan
|82,20
|-2,14
|24,33
|Formet Çelik Kapı
|5,85
|9,96
|95,00
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|0,94
|206,91
|Galatasaray Sportif
|3,97
|-2,46
|95,57
|Garanti Bankası
|6,97
|-0,57
|-37,43
|Garanti Faktoring
|10,82
|-0,37
|179,59
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|-1,26
|135,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,15
|-1,08
|190,94
|Gediz Ambalaj
|17,50
|0,34
|158,88
|Gentaş
|3,23
|0,31
|56,64
|Gersan Elektrik
|6,94
|-0,14
|117,55
|Global Men. Değ.
|4,64
|-0,22
|146,81
|Global Yat. Holding
|5,32
|-0,75
|9,24
|Good-Year
|5,53
|-0,36
|36,54
|Göltaş Çimento
|25,78
|1,58
|44,91
|Gözde Girişim
|5,78
|0,35
|12,45
|GSD Denizcilik
|4,84
|0,00
|89,06
|GSD Holding
|2,30
|1,32
|54,36
|Gübre Fabrik.
|37,40
|2,07
|313,72
|Güler Yat. Holding
|13,73
|-3,17
|576,35
|Halk GMYO
|2,37
|0,85
|103,50
|Hatay Tekstil
|13,59
|-2,93
|101,81
|Hedef Girişim
|5,21
|-2,62
|118,33
|Hektaş
|13,75
|1,33
|71,45
|HUB Girişim
|17,91
|-0,83
|90,76
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|-2,35
|82,46
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|-1,04
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|9,89
|2,49
|197,89
|İdealist GMYO
|8,03
|10,00
|162,42
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|1,86
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|3,33
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|6,83
|-2,43
|50,44
|İhlas Holding
|1,15
|6,48
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|3,15
|57,14
|İndeks Bilgisayar
|17,26
|0,35
|84,01
|Info Yatırım
|11,16
|0,36
|129,50
|İntema
|20,02
|-1,38
|116,20
|Inveo Yatırım Holding
|34,24
|-2,39
|345,25
|İpek Doğal Enerji
|12,10
|-0,08
|56,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,48
|-0,13
|-4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)