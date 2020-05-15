Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,62
|3,56
|40,86
|Acıpayam Selüloz
|9,82
|-1,31
|54,16
|Adana Çimento (A)
|10,03
|1,42
|3,30
|Adana Çimento (B)
|7,10
|1,00
|-0,42
|Adana Çimento (C)
|2,01
|1,52
|-9,87
|Adel Kalemcilik
|11,72
|-0,26
|-25,35
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|2,05
|4,32
|Afyon Çimento
|2,74
|1,48
|20,27
|Ak Enerji
|1,03
|0,98
|-5,50
|Akbank
|5,45
|0,55
|-32,80
|Akçansa
|7,67
|0,13
|-20,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,86
|2,20
|-11,85
|Akfen GMYO
|3,06
|0,00
|-24,44
|Akın Tekstil
|13,25
|3,03
|-3,92
|Akiş GMYO
|3,32
|0,00
|-17,82
|Akmerkez GMYO
|26,70
|-1,11
|19,17
|Aksa
|6,49
|1,09
|-7,33
|Aksa Enerji
|4,67
|-0,21
|22,89
|Aksigorta
|5,98
|0,84
|10,38
|Aksu Enerji
|9,70
|1,46
|-34,77
|Alarko Carrıer
|53,80
|0,65
|-10,33
|Alarko GMYO
|14,55
|1,04
|-4,16
|Alarko Holding
|4,80
|1,69
|-19,33
|Albaraka Türk
|1,34
|1,52
|-12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,20
|1,16
|59,47
|Alkim Kağıt
|11,20
|-5,25
|106,65
|Alkim Kimya
|14,22
|-9,83
|129,28
|Altınyağ
|1,44
|-10,00
|251,22
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|0,73
|150,25
|Anadolu Cam
|3,99
|0,25
|-8,49
|Anadolu Efes
|17,01
|0,12
|-26,30
|Anadolu Grubu Holding
|15,74
|2,21
|-10,52
|Anadolu Hayat Emek.
|6,76
|4,00
|11,09
|Anadolu Isuzu
|11,16
|1,73
|-8,30
|Anadolu Sigorta
|5,06
|0,20
|21,82
|Anel Elektrik
|3,67
|1,38
|14,33
|Arçelik
|14,90
|-0,73
|-28,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,24
|-0,17
|Arena Bilgisayar
|15,13
|0,07
|107,69
|Armada Bilgisayar
|22,36
|0,63
|36,42
|Arsan Tekstil
|4,17
|-0,48
|16,48
|Artı Yatırım Holding
|2,87
|-9,75
|254,32
|Aselsan
|29,16
|-0,21
|39,26
|Aslan Çimento
|36,70
|1,66
|-8,16
|Ata GMYO
|3,52
|-0,85
|-22,30
|Atakule GMYO
|1,56
|0,65
|-18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,49
|-9,15
|49,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,43
|-0,32
|-7,28
|Avrasya GMYO
|1,85
|1,65
|22,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|4,37
|18,13
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,70
|0,01
|11,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|1,72
|14,94
|Ayen Enerji
|3,25
|1,56
|-6,34
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,97
|-10,00
|35,62
|Aygaz
|10,18
|1,29
|-16,19
|Bagfaş
|18,12
|5,35
|7,73
|Bak Ambalaj
|8,89
|5,08
|20,95
|Balatacılar Balatacılık
|2,54
|-4,15
|104,84
|Bantaş Ambalaj
|3,11
|2,30
|23,41
|Banvit
|24,78
|2,40
|33,44
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|-4,11
|35,14
|Batı Çimento
|2,83
|2,91
|-14,50
|Batısöke Çimento
|1,21
|4,31
|-7,63
|Bera Holding
|3,71
|2,77
|-3,64
|Berkosan Yalıtım
|3,67
|1,10
|33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|1,46
|-14,69
|Beyaz Filo
|3,95
|2,60
|25,00
|Bilici Yatırım
|7,13
|-0,83
|63,16
|Bim Mağazalar
|57,40
|5,90
|24,22
|Birko Mensucat
|0,48
|-9,43
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,45
|0,00
|27,19
|Bizim Mağazaları
|12,67
|2,43
|13,43
|Bolu Çimento
|4,66
|2,19
|-0,85
|Bomonti Elektrik
|4,09
|9,36
|219,53
|Borusan Mannesmann
|9,81
|2,08
|-14,32
|Borusan Yat. Paz.
|62,65
|1,87
|4,57
|Bosch Fren Sistemleri
|270,50
|0,97
|-6,00
|Bossa
|9,30
|3,33
|15,38
|Brisa
|9,53
|9,92
|1,61
|Burçelik
|7,32
|0,27
|25,99
|Burçelik Vana
|17,25
|-4,11
|77,65
|Bursa Çimento
|4,18
|7,18
|4,41
|Carrefoursa
|7,77
|2,91
|64,97
|Casa Emtia Petrol
|19,86
|9,97
|111,50
|Ceo Event Medya
|3,53
|1,15
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|36,50
|0,33
|-5,68
|Cosmos Yat. Holding
|3,06
|-2,86
|50,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,56
|4,07
|-11,11
|Çelebi
|85,80
|1,54
|-15,96
|Çelik Halat
|10,09
|0,90
|55,23
|Çemaş Döküm
|1,07
|1,90
|-14,64
|Çemtaş
|7,36
|3,66
|-9,46
|Çimbeton
|78,65
|10,00
|90,62
|Çimentaş
|26,74
|9,95
|78,27
|Çimsa
|7,54
|0,80
|-16,96
|Çuhadaroğlu Metal
|3,38
|1,81
|5,96
|Dagi Giyim
|4,26
|8,40
|70,40
|Dagi Yatırım Holding
|5,46
|9,86
|141,59
|Dardanel
|9,00
|6,01
|137,47
|Datagate Bilgisayar
|9,08
|2,02
|16,26
|Demısaş Döküm
|3,71
|1,37
|6,61
|Denge Holding
|1,59
|-5,92
|16,06
|Deniz GMYO
|3,99
|1,01
|-20,99
|Denizli Cam
|7,40
|0,68
|-11,27
|Derimod
|7,26
|1,82
|1,68
|Derlüks Deri
|4,69
|-2,09
|15,92
|Desa Deri
|4,40
|1,15
|-3,08
|Despec Bilgisayar
|6,09
|6,10
|43,63
|Deva Holding
|18,89
|-3,52
|111,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,36
|9,68
|74,36
|Ditaş Doğan
|15,70
|0,71
|65,00
|DO-CO
|317,50
|0,32
|-43,71
|Doğan Burda
|11,99
|0,33
|97,53
|Doğan Holding
|1,90
|1,60
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,92
|5,49
|16,36
|Doğusan
|2,17
|3,83
|4,33
|Doğuş GMYO
|5,08
|1,40
|12,14
|Doğuş Otomotiv
|9,52
|1,71
|0,00
|Döktaş Dökümcülük
|25,30
|1,61
|-20,05
|Duran Doğan Basım
|17,38
|1,05
|23,79
|Dyo Boya
|4,82
|1,47
|-1,63
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|-0,35
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,89
|-0,92
|23,44
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|1,08
|34,53
|Ege Endüstri
|566,10
|2,09
|0,63
|Ege Gübre
|57,05
|4,58
|14,56
|Ege Profil
|14,89
|-1,19
|24,39
|Ege Seramik
|4,11
|0,00
|10,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-10,00
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-9,52
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|-9,47
|330,00
|Egeplast
|17,28
|9,85
|38,24
|Ekiz Kimya
|16,91
|-9,96
|2672,13
|Emek Elektrik
|1,91
|0,53
|20,13
|Eminiş Ambalaj
|3,98
|7,28
|161,84
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,80
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,69
|1,18
|14,16
|Enka İnşaat
|6,20
|0,16
|-0,83
|Erbosan
|19,28
|0,21
|-22,82
|Ereğli Demir Çelik
|7,99
|-0,12
|-11,62
|Ersu Gıda
|5,07
|4,32
|144,93
|Escort Teknoloji
|3,91
|-0,51
|181,29
|Etiler Gıda
|3,15
|-10,00
|28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|1,12
|7,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|1,41
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,65
|5,10
|39,83
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,98
|0,40
|-31,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|3,39
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|52,70
|-3,66
|11,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,58
|-2,49
|37,58
|Ford Otosan
|58,20
|0,34
|-11,97
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|4,68
|56,67
|Frigo Pak Gıda
|12,45
|1,97
|-3,94
|Galatasaray Sportif
|2,51
|0,40
|23,65
|Garanti Bankası
|7,75
|0,78
|-30,43
|Garanti Faktoring
|4,48
|1,36
|15,76
|Garanti Yat. Ort.
|1,54
|3,36
|42,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,05
|-0,94
|240,18
|Gedik Yatırım Holding
|26,20
|-3,61
|240,70
|Gediz Ambalaj
|9,12
|1,79
|34,91
|Gentaş
|2,26
|0,44
|3,20
|Gersan Elektrik
|3,93
|-3,44
|23,20
|Global Men. Değ.
|3,07
|3,02
|63,30
|Global Yat. Holding
|3,29
|1,23
|-32,44
|Good-Year
|5,08
|8,09
|25,43
|Göltaş Çimento
|15,58
|1,90
|-12,42
|Gözde Girişim
|3,92
|3,43
|-23,74
|GSD Denizcilik
|2,79
|3,33
|8,98
|GSD Holding
|1,68
|0,60
|12,75
|Gübre Fabrik.
|18,38
|-1,02
|103,32
|Güler Yat. Holding
|18,04
|-9,98
|788,67
|Güneş Sigorta
|3,00
|1,35
|37,61
|Halk GMYO
|1,46
|1,39
|19,67
|Halk Sigorta
|4,00
|-2,44
|102,02
|Hatay Tekstil
|9,98
|1,32
|45,27
|Hedef Girişim
|2,27
|1,79
|-13,03
|Hektaş
|13,02
|0,85
|62,34
|HUB Girişim
|24,14
|4,77
|157,12
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|2,05
|30,70
|ICBC Turkey Bank
|4,45
|0,68
|-15,56
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-0,26
|16,27
|İdealist GMYO
|4,56
|3,40
|49,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|-3,33
|İhlas Gazetecilik
|3,53
|0,86
|-48,16
|İhlas Holding
|0,67
|1,52
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|2,02
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,30
|3,67
|16,49
|Info Yatırım
|7,04
|-3,03
|-20,90
|İntema
|9,11
|1,22
|-1,62
|İpek Doğal Enerji
|14,21
|0,42
|84,07
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|0,00
|-13,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)