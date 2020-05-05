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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:22:34 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,67 -1,48 43,55
Acıpayam Selüloz 7,08 -2,61 11,15
Adana Çimento (A) 9,74 -6,79 0,31
Adana Çimento (B) 6,86 -7,42 -3,79
Adana Çimento (C) 2,10 -7,49 -5,83
Adel Kalemcilik 12,66 1,52 -19,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,48 -0,67 3,62
Afyon Çimento 2,80 -4,76 22,90
Ak Enerji 1,01 2,02 -7,34
Akbank 5,74 0,17 -29,22
Akçansa 8,04 -6,94 -17,07
Akdenız Güvenlık Hız. 1,71 3,01 -18,96
Akfen GMYO 2,90 0,69 -28,40
Akın Tekstil 12,75 1,59 -7,54
Akiş GMYO 3,38 4,32 -16,34
Akmerkez GMYO 26,38 2,17 17,74
Aksa 6,26 1,46 -10,61
Aksa Enerji 3,85 -2,53 1,32
Aksigorta 5,70 -0,52 5,21
Aksu Enerji 9,47 -0,21 -36,31
Alarko Carrıer 53,60 -4,71 -10,67
Alarko GMYO 14,95 -0,53 -1,53
Alarko Holding 4,61 1,10 -22,52
Albaraka Türk 1,24 0,00 -18,95
Alcatel Lucent Teletaş 19,79 3,29 64,37
Alkim Kağıt 6,94 -0,29 28,05
Alkim Kimya 63,20 2,18 67,97
Altınyağ 1,01 9,78 146,34
Altınyunus Çeşme 22,30 -9,94 123,22
Anadolu Cam 4,02 0,00 -7,80
Anadolu Efes 18,11 -0,44 -21,53
Anadolu Grubu Holding 16,00 -0,37 -9,04
Anadolu Hayat Emek. 6,28 -0,16 3,20
Anadolu Isuzu 11,72 -0,85 -3,70
Anadolu Sigorta 5,07 -0,39 22,06
Anel Elektrik 3,66 -1,08 14,02
Arçelik 15,99 -1,42 -23,27
ARD Bilişim Teknolojileri 27,62 9,95
Arena Bilgisayar 13,91 3,73 90,94
Armada Bilgisayar 22,14 2,88 35,08
Arsan Tekstil 3,79 -2,32 5,87
Artı Yatırım Holding 1,90 0,00 134,57
Aselsan 26,46 0,38 26,36
Aslan Çimento 38,20 -6,74 -4,40
Ata GMYO 3,59 -0,55 -20,75
Atakule GMYO 1,57 0,64 -18,23
Atlantis Yatırım Holding 1,53 3,38 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,38 1,47 -4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 0,15 -3,17
Avrasya GMYO 1,69 1,20 11,92
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 1,43 17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,50 -0,06 11,01
Avrupa Yatırım Holding 1,38 1,47 -10,39
Ayen Enerji 3,28 -2,09 -5,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,16 0,47 -1,37
Aygaz 10,12 1,30 -16,68
Bagfaş 16,17 0,81 -3,86
Bak Ambalaj 7,70 0,52 4,76
Balatacılar Balatacılık 2,30 0,00 85,48
Bantaş Ambalaj 2,92 2,10 15,87
Banvit 23,72 -0,08 27,73
Baştaş Başkent Çimento 2,89 -1,03 11,58
Batı Çimento 2,89 -4,62 -12,69
Batısöke Çimento 1,17 -2,50 -10,69
Bera Holding 3,71 0,82 -3,64
Berkosan Yalıtım 3,36 0,60 22,63
Beşiktaş Futbol Yat. 2,20 -2,65 -10,20
Beyaz Filo 3,50 0,29 10,76
Bilici Yatırım 6,81 0,15 55,84
Bim Mağazalar 52,35 -2,42 12,19
Birko Mensucat 0,34 6,25 9,68
Birlik Mensucat 1,51 -2,58 32,46
Bizim Mağazaları 11,99 -3,77 7,34
Bolu Çimento 4,48 -8,57 -4,68
Bomonti Elektrik 3,50 8,02 173,44
Borusan Mannesmann 9,19 0,11 -19,74
Borusan Yat. Paz. 57,65 -2,29 -3,78
Bosch Fren Sistemleri 261,60 0,04 -9,10
Bossa 9,26 -0,43 14,89
Brisa 8,62 -3,04 -8,09
Burçelik 7,06 -0,28 21,51
Burçelik Vana 18,20 0,00 87,44
Bursa Çimento 3,76 -6,00 -6,08
Carrefoursa 7,49 -0,79 59,02
Casa Emtia Petrol 17,74 9,98 88,92
Ceo Event Medya 3,20 -0,93 -12,62
Coca Cola İçecek 35,44 -0,45 -8,42
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,00 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,20 0,00 -23,61
Çelebi 88,55 -1,28 -13,27
Çelik Halat 9,05 -0,55 39,23
Çemaş Döküm 1,03 0,00 -17,83
Çemtaş 6,71 -0,74 -17,46
Çimbeton 48,48 -5,68 17,50
Çimentaş 18,32 0,77 22,13
Çimsa 7,57 -4,42 -16,63
Çuhadaroğlu Metal 3,00 2,04 -5,96
Dagi Giyim 2,53 3,69 1,20
Dagi Yatırım Holding 3,11 2,64 37,61
Dardanel 7,69 -1,66 102,90
Datagate Bilgisayar 8,47 -3,31 8,45
Demısaş Döküm 3,89 -3,71 11,78
Denge Holding 1,28 3,23 -6,57
Deniz GMYO 3,89 -0,26 -22,97
Denizli Cam 7,33 -0,54 -12,11
Derimod 6,88 -0,58 -3,64
Derlüks Deri 3,96 4,21 -2,94
Desa Deri 4,34 0,23 -4,41
Despec Bilgisayar 5,31 1,72 25,24
Deva Holding 15,07 3,36 68,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 1,28
Ditaş Doğan 15,47 0,98 62,58
DO-CO 342,00 -1,13 -39,36
Doğan Burda 9,20 5,87 51,57
Doğan Holding 1,91 3,80 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,78 4,24
Doğusan 2,03 -0,49 -2,40
Doğuş GMYO 4,80 -1,44 5,96
Doğuş Otomotiv 9,67 0,73 1,58
Döktaş Dökümcülük 24,90 -2,05 -21,32
Duran Doğan Basım 18,20 0,89 29,63
Dyo Boya 4,89 1,66 -0,20
Eczacıbaşı İlaç 4,79 -0,21 31,21
Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,61 3,51
Edip Gayrimenkul 1,83 2,81 31,65
Ege Endüstri 538,50 0,00 -4,28
Ege Gübre 51,90 -0,48 4,22
Ege Profil 12,39 -0,40 3,51
Ege Seramik 3,95 1,28 6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,86 8,86 168,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,81 9,46 107,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,52 8,33 160,00
Egeplast 13,50 -2,17 8,00
Ekiz Kimya 11,80 9,97 1834,43
Emek Elektrik 1,79 0,56 12,58
Eminiş Ambalaj 2,36 -2,07 55,26
Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,75
Enerjisa Enerji 7,47 -1,71 10,90
Enka İnşaat 6,11 -0,81 -2,27
Erbosan 18,36 -0,49 -26,50
Ereğli Demir Çelik 7,76 -0,39 -14,16
Ersu Gıda 4,82 -9,23 132,85
Escort Teknoloji 3,79 8,91 172,66
Etiler Gıda 2,46 -9,23 0,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 -2,06 13,77
Euro Trend Yat. Ort. 1,46 -2,01 16,80
Euro Yat. Ort. 1,70 -2,30 44,07
Euro Yatırım Holding 1,43 -0,69 -4,67
Fenerbahçe Futbol 10,39 -1,89 -28,20
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,69 -0,27 -19,26
F-M İzmit Piston 49,96 -0,38 5,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,55 4,49 24,19
Ford Otosan 60,15 -1,39 -9,02
Formet Çelik Kapı 3,76 0,27 25,33
Frigo Pak Gıda 12,76 7,23 -1,54
Galatasaray Sportif 2,71 -2,52 33,50
Garanti Bankası 8,20 0,37 -26,39
Garanti Faktoring 4,25 0,47 9,82
Garanti Yat. Ort. 1,40 -0,71 29,63
Gedik Y. Men. Değ. 22,36 9,93 299,29
Gedik Yatırım Holding 19,75 4,06 156,83
Gediz Ambalaj 7,63 0,53 12,87
Gentaş 2,08 -0,95 -5,02
Gersan Elektrik 3,20 2,56 0,31
Global Men. Değ. 2,29 1,78 21,81
Global Yat. Holding 3,18 0,95 -34,70
Good-Year 4,37 -3,32 7,90
Göltaş Çimento 14,70 -7,26 -17,37
Gözde Girişim 3,73 -0,80 -27,43
GSD Denizcilik 2,43 0,00 -5,08
GSD Holding 1,46 1,39 -2,01
Gübre Fabrik. 15,60 -0,95 72,57
Güler Yat. Holding 12,58 9,97 519,70
Güneş Sigorta 2,91 0,69 33,49
Halk GMYO 1,39 0,00 13,93
Halk Sigorta 4,00 -2,20 102,02
Hatay Tekstil 8,98 -0,55 30,71
Hedef Girişim 2,28 1,33 -12,64
Hektaş 13,03 -4,54 62,47
HUB Girişim 21,52 7,49 129,21
Hürriyet Gzt. 1,42 8,40 24,56
ICBC Turkey Bank 4,18 0,24 -20,68
İdealist Danışmanlık 3,02 -2,89 -9,04
İdealist GMYO 3,32 0,00 8,50
İhlas Ev Aletleri 1,72 -0,58 -45,05
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00
İhlas Gazetecilik 3,98 4,74 -41,56
İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,28 1,75 -4,33
Info Yatırım 6,04 -0,17 -32,13
İntema 8,70 0,58 -6,05
İpek Doğal Enerji 12,62 1,94 63,47
İskenderun Demir Çelik 6,70 0,90 -16,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Satılık 2016 model Opel Astra

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