Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,78
|5,70
|49,46
|Acıpayam Selüloz
|7,42
|-3,01
|16,48
|Adana Çimento (A)
|10,19
|5,71
|4,94
|Adana Çimento (B)
|7,20
|4,96
|0,98
|Adana Çimento (C)
|2,24
|8,21
|0,45
|Adel Kalemcilik
|12,32
|-1,68
|-21,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|2,05
|4,32
|Afyon Çimento
|2,94
|9,70
|29,05
|Ak Enerji
|1,00
|-1,96
|-8,26
|Akbank
|5,74
|-2,55
|-29,22
|Akçansa
|8,67
|3,34
|-10,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,67
|-2,34
|-20,85
|Akfen GMYO
|2,90
|-2,03
|-28,40
|Akın Tekstil
|12,22
|-0,65
|-11,39
|Akiş GMYO
|3,28
|1,23
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|25,42
|1,68
|13,46
|Aksa
|6,21
|-1,90
|-11,33
|Aksa Enerji
|3,94
|3,41
|3,68
|Aksigorta
|5,66
|-4,87
|4,47
|Aksu Enerji
|9,62
|-2,53
|-35,31
|Alarko Carrıer
|55,35
|6,24
|-7,75
|Alarko GMYO
|14,95
|3,96
|-1,53
|Alarko Holding
|4,46
|-1,55
|-25,04
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|-17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,59
|-2,82
|54,40
|Alkim Kağıt
|6,79
|0,74
|25,28
|Alkim Kimya
|61,05
|4,90
|62,26
|Altınyağ
|0,84
|-2,33
|104,88
|Altınyunus Çeşme
|24,76
|-9,96
|147,85
|Anadolu Cam
|4,06
|-1,22
|-6,88
|Anadolu Efes
|18,34
|-0,22
|-20,54
|Anadolu Grubu Holding
|16,30
|-1,81
|-7,33
|Anadolu Hayat Emek.
|6,31
|-2,32
|3,70
|Anadolu Isuzu
|11,78
|0,34
|-3,20
|Anadolu Sigorta
|5,10
|0,79
|22,79
|Anel Elektrik
|3,65
|1,96
|13,71
|Arçelik
|16,39
|-0,06
|-21,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|25,12
|-9,96
|Arena Bilgisayar
|13,52
|-3,50
|85,59
|Armada Bilgisayar
|22,18
|-3,48
|35,33
|Arsan Tekstil
|3,90
|-3,47
|8,94
|Artı Yatırım Holding
|1,98
|-1,00
|144,44
|Aselsan
|26,58
|-2,06
|26,93
|Aslan Çimento
|39,74
|6,71
|-0,55
|Ata GMYO
|3,60
|-0,55
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,55
|-2,52
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,46
|-0,68
|46,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-1,45
|-5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|-3,13
|-3,17
|Avrasya GMYO
|1,66
|0,61
|9,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-0,95
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,02
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,37
|0,74
|-11,04
|Ayen Enerji
|3,09
|-2,52
|-10,95
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,18
|-0,91
|-0,46
|Aygaz
|10,09
|-2,13
|-16,93
|Bagfaş
|16,35
|-1,80
|-2,79
|Bak Ambalaj
|7,81
|-4,41
|6,26
|Balatacılar Balatacılık
|2,45
|0,41
|97,58
|Bantaş Ambalaj
|2,88
|-3,03
|14,29
|Banvit
|23,74
|-9,94
|27,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,94
|2,80
|13,51
|Batı Çimento
|2,99
|4,18
|-9,67
|Batısöke Çimento
|1,22
|3,39
|-6,87
|Bera Holding
|3,71
|-3,89
|-3,64
|Berkosan Yalıtım
|3,38
|-5,59
|23,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,24
|4,67
|-8,57
|Beyaz Filo
|3,55
|-1,39
|12,34
|Bilici Yatırım
|6,87
|-1,86
|57,21
|Bim Mağazalar
|54,30
|-1,90
|16,37
|Birko Mensucat
|0,32
|-5,88
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,55
|4,03
|35,96
|Bizim Mağazaları
|12,66
|-1,86
|13,34
|Bolu Çimento
|4,78
|7,17
|1,70
|Bomonti Elektrik
|3,15
|-2,78
|146,09
|Borusan Mannesmann
|9,29
|-3,13
|-18,86
|Borusan Yat. Paz.
|59,90
|-4,54
|-0,02
|Bosch Fren Sistemleri
|266,00
|-2,42
|-7,57
|Bossa
|9,25
|2,21
|14,76
|Brisa
|9,19
|-2,85
|-2,01
|Burçelik
|7,15
|-4,03
|23,06
|Burçelik Vana
|18,55
|-4,38
|91,04
|Bursa Çimento
|3,99
|1,79
|-0,33
|Carrefoursa
|7,70
|-2,65
|63,48
|Casa Emtia Petrol
|14,67
|0,00
|56,23
|Ceo Event Medya
|3,15
|-2,17
|-13,99
|Coca Cola İçecek
|35,58
|-3,37
|-8,06
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|9,93
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,21
|-2,21
|-23,26
|Çelebi
|89,50
|-1,43
|-12,34
|Çelik Halat
|9,15
|-5,77
|40,77
|Çemaş Döküm
|1,04
|-1,89
|-17,03
|Çemtaş
|6,81
|-4,08
|-16,23
|Çimbeton
|51,40
|9,92
|24,58
|Çimentaş
|18,18
|5,88
|21,20
|Çimsa
|7,92
|1,93
|-12,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,71
|-2,52
|-15,05
|Dagi Giyim
|2,46
|-3,15
|-1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,08
|-2,84
|36,28
|Dardanel
|6,40
|-9,99
|68,87
|Datagate Bilgisayar
|8,93
|-1,87
|14,34
|Demısaş Döküm
|3,95
|3,95
|13,51
|Denge Holding
|1,24
|-6,06
|-9,49
|Deniz GMYO
|3,90
|-2,50
|-22,77
|Denizli Cam
|7,34
|-1,21
|-11,99
|Derimod
|7,02
|0,29
|-1,68
|Derlüks Deri
|3,70
|2,21
|-9,31
|Desa Deri
|4,46
|1,13
|-1,76
|Despec Bilgisayar
|5,33
|-4,31
|25,71
|Deva Holding
|14,58
|-10,00
|63,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|0,00
|3,85
|Ditaş Doğan
|15,20
|-5,00
|59,75
|DO-CO
|346,20
|-2,67
|-38,62
|Doğan Burda
|8,57
|8,48
|41,19
|Doğan Holding
|1,84
|2,22
|2,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|-1,21
|-1,21
|Doğusan
|2,04
|-1,45
|-1,92
|Doğuş GMYO
|4,93
|-3,90
|8,83
|Doğuş Otomotiv
|10,23
|-3,13
|7,46
|Döktaş Dökümcülük
|25,26
|-4,32
|-20,18
|Duran Doğan Basım
|17,64
|-3,40
|25,64
|Dyo Boya
|4,79
|-4,01
|-2,24
|Eczacıbaşı İlaç
|4,80
|0,42
|31,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,03
|0,30
|4,13
|Edip Gayrimenkul
|1,80
|-2,17
|29,50
|Ege Endüstri
|537,50
|-2,43
|-4,46
|Ege Gübre
|52,85
|-1,67
|6,12
|Ege Profil
|12,53
|3,98
|4,68
|Ege Seramik
|3,92
|-0,51
|5,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,79
|9,72
|146,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,74
|8,82
|89,74
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,47
|6,82
|135,00
|Egeplast
|13,85
|-1,63
|10,80
|Ekiz Kimya
|10,73
|9,94
|1659,02
|Emek Elektrik
|1,78
|-4,30
|11,95
|Eminiş Ambalaj
|2,44
|-0,41
|60,53
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|-0,80
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|7,70
|0,00
|14,31
|Enka İnşaat
|6,14
|1,49
|-1,79
|Erbosan
|18,57
|-2,88
|-25,66
|Ereğli Demir Çelik
|7,92
|-2,10
|-12,39
|Ersu Gıda
|5,31
|-9,85
|156,52
|Escort Teknoloji
|3,55
|-8,03
|155,40
|Etiler Gıda
|2,85
|-5,32
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|3,17
|16,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|4,20
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,75
|1,74
|48,31
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|-1,40
|-6,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,75
|4,47
|-25,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,72
|3,33
|-18,60
|F-M İzmit Piston
|50,50
|1,12
|6,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,27
|-3,64
|20,55
|Ford Otosan
|61,50
|-2,84
|-6,98
|Formet Çelik Kapı
|3,75
|2,74
|25,00
|Frigo Pak Gıda
|11,99
|-7,05
|-7,48
|Galatasaray Sportif
|2,75
|6,59
|35,47
|Garanti Bankası
|8,16
|-2,16
|-26,75
|Garanti Faktoring
|4,23
|-3,64
|9,30
|Garanti Yat. Ort.
|1,41
|-2,08
|30,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,00
|2,70
|239,29
|Gedik Yatırım Holding
|17,73
|-4,06
|130,56
|Gediz Ambalaj
|7,72
|-2,40
|14,20
|Gentaş
|2,12
|-2,30
|-3,20
|Gersan Elektrik
|3,10
|-1,90
|-2,82
|Global Men. Değ.
|2,17
|1,40
|15,43
|Global Yat. Holding
|3,18
|-2,75
|-34,70
|Good-Year
|4,58
|-5,95
|13,09
|Göltaş Çimento
|16,20
|3,71
|-8,94
|Gözde Girişim
|3,78
|-2,58
|-26,46
|GSD Denizcilik
|2,44
|-2,79
|-4,69
|GSD Holding
|1,44
|-2,70
|-3,36
|Gübre Fabrik.
|15,87
|-0,81
|75,55
|Güler Yat. Holding
|11,44
|10,00
|463,55
|Güneş Sigorta
|2,88
|-3,68
|32,11
|Halk GMYO
|1,40
|-0,71
|14,75
|Halk Sigorta
|4,09
|-9,91
|106,57
|Hatay Tekstil
|9,00
|2,04
|31,00
|Hedef Girişim
|2,25
|-0,44
|-13,79
|Hektaş
|14,00
|2,94
|74,56
|HUB Girişim
|20,42
|-6,07
|117,50
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|0,79
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|4,22
|-2,76
|-19,92
|İdealist Danışmanlık
|3,05
|-1,93
|-8,13
|İdealist GMYO
|3,34
|2,45
|9,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|2,07
|-42,00
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|3,49
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|9,24
|-4,64
|-4,74
|Info Yatırım
|5,91
|1,55
|-33,60
|İntema
|8,73
|-0,91
|-5,72
|İpek Doğal Enerji
|12,55
|2,03
|62,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|-2,04
|-15,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)