Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|0,00
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,70
|-0,15
|4,52
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-1,54
|0,79
|İş Girişim
|19,49
|-4,27
|412,89
|İş GMYO
|2,29
|-3,78
|30,11
|İş Y. Men. Değ.
|15,68
|-1,45
|289,39
|İş Yat. Ort.
|3,39
|0,59
|110,38
|İşbir Holding
|2.850,00
|1,97
|562,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|87,10
|İttifak Holding
|2,44
|-0,41
|87,14
|İz Hayvancılık Tarım
|18,00
|0,33
|587,95
|İzmir Demir Çelik
|11,72
|2,99
|43,10
|İzmir Fırça
|5,23
|-0,38
|190,56
|Jantsa Jant Sanayi
|255,00
|5,11
|379,43
|Kafein Yazılım
|18,10
|-1,04
|62,98
|Kaplamin
|28,00
|1,67
|404,50
|Kardemir (A)
|5,60
|0,18
|111,32
|Kardemir (B)
|5,12
|0,20
|93,94
|Kardemir (D)
|5,34
|-0,19
|100,75
|Karel Elektronik
|19,64
|-1,06
|35,17
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,66
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,80
|-1,16
|109,88
|Kartonsan
|3.340,70
|0,02
|764,71
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|1,62
|105,41
|Kent Gıda
|384,00
|-2,54
|1553,64
|Kerevitaş Gıda
|6,60
|0,15
|102,45
|Kervan Gıda
|14,24
|-1,86
|Kervansaray Yat. Holding
|1,22
|-5,43
|121,82
|Kiler GMYO
|2,66
|-1,85
|148,84
|Klimasan Klima
|17,92
|1,82
|-15,53
|Koç Holding
|19,89
|-0,10
|-0,59
|Konfrut Gıda
|16,15
|0,31
|106,52
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,00
|0,73
|Konya Çimento
|1.101,60
|1,52
|306,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,09
|0,27
|18,67
|Koza Altın
|80,70
|1,00
|8,98
|Koza Madencilik
|14,18
|1,07
|41,38
|Körfez GMYO
|5,83
|1,04
|143,93
|Kristal Kola
|3,08
|0,65
|103,97
|Kron Telekomünikasyon
|26,90
|0,52
|111,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|153,90
|6,58
|555,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,00
|102,44
|Kütahya Porselen
|42,28
|-0,24
|538,67
|Lider Faktoring
|3,16
|-0,94
|72,21
|Link Bilgisayar
|53,75
|-3,24
|198,80
|Logo Yazılım
|122,00
|2,87
|100,66
|Lokman Hekim Sağlık
|10,85
|-0,46
|89,17
|Lüks Kadife
|26,26
|1,08
|203,94
|Makina Takım
|3,12
|9,86
|65,96
|Marka Yatırım Holding
|5,66
|-2,08
|379,66
|Marmaris Altınyunus
|99,40
|0,86
|40,00
|Marshall
|305,10
|-1,17
|541,78
|Martı GMYO
|2,93
|6,55
|190,10
|Martı Otel
|2,18
|5,31
|139,56
|Mavi Giyim
|52,80
|1,93
|-8,81
|Mazhar Zorlu Holding
|24,00
|5,73
|98,51
|Mega Polietilen
|11,37
|6,46
|796,37
|Menderes Tekstil
|3,13
|0,97
|138,93
|Merit Turizm
|75,15
|4,38
|286,57
|Merko Gıda
|10,70
|0,09
|919,05
|Metemtur Otelcilik
|14,80
|5,87
|731,46
|Metro Holding
|2,13
|-1,84
|54,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,02
|-1,95
|54,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-1,24
|-54,29
|Migros Ticaret
|40,88
|1,14
|68,79
|Milpa
|4,60
|-1,08
|110,05
|Mistral GMYO
|4,49
|2,05
|139,26
|MLP Sağlık
|18,90
|0,48
|18,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,33
|9,90
|279,82
|Mondi Tire Kutsan
|6,61
|0,46
|59,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,88
|-0,06
|166,35
|Net Holding
|3,63
|10,00
|39,62
|Netaş Telekom.
|20,62
|1,28
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|75,65
|-9,99
|1120,16
|Nuh Çimento
|46,32
|-0,17
|321,67
|Nurol GMYO
|7,65
|1,19
|114,29
|Odaş Elektrik
|3,93
|-3,20
|171,84
|Olmuksan-IP
|9,98
|2,89
|289,70
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|-0,14
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|12,30
|6,96
|345,65
|Osmanlı Menkul
|23,38
|-1,35
|460,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,01
|-1,72
|138,69
|Otokar
|236,60
|0,55
|60,91
|Oyak Çimento
|8,01
|0,38
|45,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,48
|0,15
|180,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,42
|56,05
|Özak GMYO
|5,20
|-0,76
|102,33
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|-0,74
|318,77
|Özderici GMYO
|2,30
|2,22
|46,50
|Özerden Plastik
|7,22
|-2,96
|216,67
|Pamukova Elektrik
|25,80
|3,20
|1915,63
|Panora GMYO
|6,32
|-2,77
|12,82
|Papilon Savunma
|20,64
|0,10
|167,83
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|0,00
|65,57
|Parsan
|22,28
|-0,27
|31,52
|Pegasus
|74,20
|9,12
|-14,12
|Peker GMYO
|2,62
|1,16
|189,71
|Penguen Gıda
|5,04
|-1,18
|450,58
|Pera GMYO
|2,31
|0,00
|145,74
|Pergamon Dış Ticaret
|16,24
|1,00
|109,88
|Petkim
|4,77
|-0,63
|50,24
|Petrokent Turizm
|875,70
|-2,16
|583,61
|Pınar Et Ve Un
|23,20
|0,09
|155,24
|Pınar Su
|7,14
|0,42
|207,76
|Pınar Süt
|21,08
|1,05
|67,17
|Plastikkart
|12,07
|-0,08
|30,20
|Polisan Holding
|3,90
|0,52
|29,24
|Politeknik Metal
|328,00
|-0,24
|331,17
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-0,35
|31,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|-0,24
|-2,40
|QNB Finansbank
|70,00
|-0,14
|86,67
|Ral Yatırım Holding
|4,54
|-0,22
|72,99
|Ray Sigorta
|22,24
|-9,96
|550,29
|Reysaş GMYO
|5,59
|4,68
|21,79
|Reysaş Lojistik
|8,97
|0,79
|104,79
|Rhea Girişim
|4,04
|-0,25
|239,50
|Rodrigo Tekstil
|14,60
|-1,02
|706,63
|Royal Halı
|4,20
|1,45
|206,57
|RTA Laboratuvarları
|34,46
|-3,31
|1385,34
|Sabancı Holding
|10,49
|-0,57
|15,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,10
|5,82
|500,92
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,57
|18,95
|Sanifoam Sünger
|13,29
|-1,56
|165,80
|Sanko Pazarlama
|8,70
|-3,76
|19,41
|Saray Matbaacılık
|8,08
|4,26
|525,01
|Sarkuysan
|8,72
|-2,35
|174,43
|Sasa Polyester
|19,02
|-0,31
|146,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,74
|-1,78
|245,54
|Sekuro Plastik
|12,14
|9,86
|126,49
|Selçuk Ecza Deposu
|14,72
|-2,39
|146,78
|Selçuk Gıda
|4,60
|-2,13
|326,83
|Senkron Güvenlik
|10,16
|9,96
|272,16
|Serve Film Prodüksiyon
|14,93
|5,96
|838,99
|Servet GMYO
|66,40
|1,84
|681,18
|Seyitler Kimya
|27,90
|-6,75
|310,90
|Silverline Endüstri
|8,20
|6,22
|279,63
|Sinpaş GMYO
|3,99
|1,79
|243,97
|Smartiks Yazılım
|7,52
|-0,13
|-23,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,10
|0,00
|552,59
|Söktaş
|5,30
|1,15
|211,67
|Sönmez Filament
|58,25
|1,22
|1093,65
|Sönmez Pamuklu
|23,10
|10,00
|369,51
|Sumaş Suni Tahta
|37,40
|2,19
|281,13
|Şeker Fin. Kir.
|6,24
|4,00
|30,54
|Şekerbank
|1,43
|1,42
|31,16
|Şişe Cam
|7,17
|0,56
|40,85
|Şok Marketler
|12,05
|3,26
|11,99
|T. Halk Bankası
|5,47
|0,00
|-7,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,16
|-0,54
|41,21
|T.S.K.B.
|1,68
|-3,45
|38,84
|T.Tuborg
|18,96
|0,90
|59,33
|Taç Tarım Ürünleri
|10,70
|-1,11
|242,95
|Tat Gıda
|10,58
|0,86
|73,91
|TAV Havalimanları
|20,26
|1,60
|-25,42
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|-0,88
|3007,73
|Tek-Art Turizm
|1,94
|1,57
|53,97
|Tekfen Holding
|16,16
|-1,22
|-10,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,64
|-1,44
|177,14
|Temapol Polimer Plastik
|10,70
|0,00
|104,98
|TGS Dış Ticaret
|9,20
|0,44
|97,00
|Tofaş Oto. Fab.
|31,56
|-2,77
|35,44
|Torunlar GMYO
|4,26
|1,91
|54,91
|Trabzon Liman
|32,36
|1,44
|208,96
|Trabzonspor Sportif
|4,28
|-1,61
|99,07
|Trend GMYO
|13,89
|9,98
|531,36
|TSKB GMYO
|5,73
|6,70
|500,01
|Tuğçelik
|7,36
|-0,54
|86,33
|Tukaş
|10,94
|-0,27
|-11,42
|Turcas Petrol
|5,07
|-0,59
|89,89
|Turkcell
|15,81
|-0,19
|17,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,72
|2,36
|129,64
|Tüpraş
|108,00
|-0,74
|-14,83
|Türk Hava Yolları
|13,01
|2,52
|-10,03
|Türk Prysmian Kablo
|11,94
|-3,71
|362,70
|Türk Telekom
|8,41
|3,44
|16,55
|Türk Traktör
|161,00
|-1,95
|204,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,55
|0,00
|103,69
|Türkiye Sigorta
|6,44
|5,40
|195,71
|Ufuk Yatırım
|13,84
|0,36
|436,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|0,00
|329,25
|Ulusoy Elektrik
|49,84
|-1,70
|87,37
|Ulusoy Un Sanayi
|11,28
|-0,44
|195,29
|Umpaş Holding
|1,95
|9,55
|214,52
|Uşak Seramik
|2,35
|0,00
|93,66
|Utopya Turizm
|31,12
|1,70
|532,52
|Uzertaş Boya
|48,02
|-9,99
|2063,06
|Ülker Bisküvi
|21,94
|0,09
|-1,88
|Vakıf Fin. Kir.
|4,00
|2,04
|88,90
|Vakıf GMYO
|3,76
|3,01
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|8,11
|9,89
|345,32
|Vakıflar Bankası
|4,61
|0,66
|-16,33
|Vakko Tekstil
|6,21
|-0,48
|36,78
|Vanet Gıda
|7,58
|-1,94
|430,07
|Verusa Holding
|41,90
|-1,41
|125,87
|Verusaturk Girisim
|10,59
|0,00
|101,38
|Vestel
|21,08
|0,76
|67,04
|Vestel Beyaz Eşya
|35,52
|0,23
|68,35
|Viking Kağıt
|6,51
|-2,69
|248,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,43
|2,07
|83,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|0,65
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|49,10
|9,99
|684,84
|Yataş
|13,66
|1,64
|86,10
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,80
|-0,26
|136,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,46
|0,08
|4,08
|Yeşil GMYO
|1,32
|4,76
|106,25
|Yeşil Yapı
|1,61
|3,21
|143,94
|Yeşil Yatırım Holding
|78,95
|-1,25
|603,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.510,80
|2,70
|460,64
|Yonga Mobilya
|28,38
|0,28
|207,39
|Yükselen Çelik
|6,94
|0,58
|126,43
|Yünsa
|13,86
|-1,21
|37,67
|Zorlu Enerji
|2,67
|-0,37
|63,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)