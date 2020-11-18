Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.601,20
|34,53
|İş Bankası (C)
|6,84
|4,43
|6,71
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,75
|1,35
|-1,32
|İş Girişim
|15,74
|3,55
|314,21
|İş GMYO
|1,99
|2,58
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|12,40
|2,14
|207,94
|İş Yat. Ort.
|3,23
|4,19
|100,46
|İşbir Holding
|2.840,00
|9,23
|560,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|3,48
|91,94
|İttifak Holding
|2,28
|0,44
|79,55
|İz Hayvancılık Tarım
|11,60
|9,95
|343,34
|İzmir Demir Çelik
|18,95
|-0,16
|131,38
|İzmir Fırça
|6,51
|-2,84
|261,67
|Jantsa Jant Sanayi
|201,00
|3,13
|277,91
|Kafein Yazılım
|17,11
|0,94
|54,06
|Kaplamin
|25,74
|9,53
|363,78
|Kardemir (A)
|4,82
|4,78
|81,89
|Kardemir (B)
|3,95
|7,34
|49,62
|Kardemir (D)
|4,59
|9,81
|72,56
|Karel Elektronik
|17,13
|0,59
|17,89
|Karsan Otomotiv
|2,96
|0,68
|87,34
|Karsu Tekstil
|7,12
|9,37
|119,75
|Kartonsan
|2.485,90
|1,88
|543,45
|Katmerciler Ekipman
|3,26
|0,31
|113,26
|Kent Gıda
|389,90
|9,99
|1579,05
|Kerevitaş Gıda
|7,22
|-5,50
|121,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,82
|0,00
|49,09
|Kiler GMYO
|2,43
|0,00
|127,32
|Klimasan Klima
|15,50
|-4,50
|-26,93
|Koç Holding
|18,20
|2,71
|-9,04
|Konfrut Gıda
|16,83
|-9,17
|115,22
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,06
|-3,62
|Konya Çimento
|810,30
|4,21
|198,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,43
|0,65
|-2,25
|Koza Altın
|74,85
|-0,27
|1,08
|Koza Madencilik
|12,48
|0,48
|24,43
|Körfez GMYO
|6,64
|-0,60
|177,82
|Kristal Kola
|2,34
|-0,85
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|26,18
|0,31
|105,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,00
|0,23
|645,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|4,80
|114,04
|Kütahya Porselen
|40,00
|0,10
|504,23
|Lider Faktoring
|3,32
|1,53
|80,93
|Link Bilgisayar
|47,32
|10,00
|163,05
|Logo Yazılım
|98,95
|0,20
|62,75
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|-4,40
|97,02
|Lüks Kadife
|28,60
|0,92
|231,02
|Makina Takım
|2,73
|0,74
|45,21
|Marka Yatırım Holding
|9,85
|9,93
|734,75
|Marmaris Altınyunus
|87,95
|0,74
|23,87
|Marshall
|297,90
|-0,70
|526,63
|Martı GMYO
|3,32
|5,73
|228,71
|Martı Otel
|2,99
|-9,94
|228,57
|Mavi Giyim
|45,36
|1,57
|-21,66
|Mazhar Zorlu Holding
|18,41
|3,54
|52,27
|Mega Polietilen
|11,88
|-6,01
|836,57
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,92
|142,75
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|0,00
|260,08
|Merko Gıda
|11,80
|-5,07
|1023,81
|Metemtur Otelcilik
|11,80
|2,61
|562,92
|Metro Holding
|2,17
|0,46
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,21
|-6,69
|63,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|0,43
|-56,50
|Migros Ticaret
|39,76
|-1,29
|64,16
|Milpa
|4,94
|-3,33
|125,57
|Mistral GMYO
|4,28
|1,18
|128,07
|MLP Sağlık
|19,09
|-2,10
|19,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,70
|-1,72
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|1,39
|58,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.112,20
|3,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,44
|2,20
|170,75
|Net Holding
|3,16
|0,96
|21,54
|Netaş Telekom.
|19,90
|3,75
|52,37
|Niğbaş Niğde Beton
|63,20
|5,33
|919,35
|Nuh Çimento
|35,26
|2,50
|220,99
|Nurol GMYO
|6,51
|1,09
|82,35
|Odaş Elektrik
|3,34
|-0,30
|131,03
|Olmuksan-IP
|6,75
|-2,32
|163,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,27
|0,14
|46,57
|Orma Orman Mahsulleri
|11,25
|0,00
|307,61
|Osmanlı Menkul
|21,68
|2,55
|419,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|1,02
|136,90
|Otokar
|198,80
|3,22
|35,20
|Oyak Çimento
|7,94
|0,51
|44,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,21
|0,49
|168,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|-6,00
|72,56
|Özak GMYO
|4,13
|0,98
|60,70
|Özbal Çelik Boru
|7,33
|0,96
|354,75
|Özderici GMYO
|2,19
|0,46
|39,49
|Özerden Plastik
|8,71
|-7,83
|282,02
|Panora GMYO
|6,41
|1,10
|14,43
|Papilon Savunma
|22,02
|5,16
|185,74
|Park Elek.Madencilik
|5,01
|1,21
|64,26
|Parsan
|19,67
|2,45
|16,12
|Pegasus
|54,80
|3,30
|-36,57
|Peker GMYO
|2,62
|0,38
|189,71
|Penguen Gıda
|5,64
|-2,93
|516,13
|Pera GMYO
|2,61
|1,16
|177,66
|Pergamon Dış Ticaret
|16,25
|0,99
|110,01
|Petkim
|4,70
|4,44
|23,36
|Petrokent Turizm
|700,00
|-3,98
|446,45
|Pınar Et Ve Un
|23,68
|-4,13
|160,52
|Pınar Su
|7,60
|-3,92
|227,59
|Pınar Süt
|20,68
|-3,99
|64,00
|Plastikkart
|11,44
|0,79
|23,41
|Polisan Holding
|3,84
|1,32
|27,25
|Politeknik Metal
|299,50
|0,00
|293,71
|Prizma Press Matbaacılık
|5,91
|-1,50
|37,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,80
|0,14
|10,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,50
|-1,20
|-4,34
|QNB Finansbank
|68,15
|0,81
|81,73
|Ral Yatırım Holding
|4,82
|-0,62
|83,66
|Ray Sigorta
|20,60
|6,19
|502,34
|Reysaş GMYO
|4,77
|2,58
|3,92
|Reysaş Lojistik
|8,19
|6,78
|86,99
|Rhea Girişim
|3,22
|7,69
|170,59
|Rodrigo Tekstil
|11,08
|2,59
|512,15
|Royal Halı
|3,93
|3,42
|186,86
|RTA Laboratuvarları
|44,06
|-5,21
|1799,14
|Sabancı Holding
|10,50
|3,65
|15,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,71
|9,97
|299,54
|Sanel Mühendislik
|3,59
|0,84
|22,36
|Sanifoam Sünger
|14,60
|3,25
|192,00
|Sanko Pazarlama
|7,53
|1,21
|3,35
|Saray Matbaacılık
|7,30
|2,10
|464,68
|Sarkuysan
|6,97
|0,43
|119,36
|Sasa Polyester
|17,13
|0,94
|121,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,67
|4,84
|287,05
|Sekuro Plastik
|11,05
|-2,04
|106,16
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|-1,37
|56,92
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,00
|280,43
|Senkron Güvenlik
|3,99
|-0,75
|46,15
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-3,13
|874,84
|Servet GMYO
|49,94
|1,38
|487,53
|Seyitler Kimya
|16,70
|6,03
|145,95
|Silverline Endüstri
|4,25
|0,95
|96,76
|Sinpaş GMYO
|3,92
|-2,49
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,65
|2,27
|-22,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,44
|2,36
|509,43
|Söktaş
|4,95
|-0,20
|191,09
|Sönmez Filament
|33,04
|1,29
|577,05
|Sönmez Pamuklu
|16,01
|0,76
|225,41
|Sumaş Suni Tahta
|32,00
|3,23
|226,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|-0,24
|-11,51
|Şekerbank
|1,52
|4,11
|39,42
|Şişe Cam
|6,68
|1,83
|31,23
|Şok Marketler
|12,11
|-3,04
|12,55
|T. Halk Bankası
|5,35
|3,08
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,50
|0,71
|45,64
|T.S.K.B.
|2,15
|1,42
|77,69
|T.Tuborg
|17,79
|1,25
|49,50
|Taç Tarım Ürünleri
|10,00
|0,10
|220,51
|Tat Gıda
|11,29
|-3,67
|85,58
|TAV Havalimanları
|17,78
|2,95
|-34,55
|Taze Kuru Gıda
|314,00
|-9,98
|4237,02
|Tek-Art Turizm
|1,75
|2,34
|38,89
|Tekfen Holding
|14,53
|1,25
|-19,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,13
|3,28
|117,38
|Temapol Polimer Plastik
|10,15
|2,53
|94,44
|TGS Dış Ticaret
|9,22
|0,55
|97,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,12
|0,97
|16,38
|Torunlar GMYO
|3,57
|2,29
|29,82
|Trabzon Liman
|32,86
|2,50
|213,73
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|0,23
|100,00
|Trend GMYO
|12,57
|0,24
|471,36
|TSKB GMYO
|3,52
|-0,28
|268,59
|Tuğçelik
|7,63
|2,42
|93,16
|Tukaş
|10,93
|-4,12
|-11,50
|Turcas Petrol
|4,69
|3,30
|75,66
|Turkcell
|15,88
|1,73
|15,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,80
|4,45
|68,49
|Tüpraş
|88,35
|3,15
|-30,32
|Türk Hava Yolları
|11,70
|2,01
|-19,09
|Türk Prysmian Kablo
|12,49
|0,56
|384,01
|Türk Telekom
|7,50
|0,13
|3,94
|Türk Traktör
|139,50
|1,38
|163,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,15
|-0,86
|93,21
|Türkiye Sigorta
|5,63
|2,18
|158,52
|Ufuk Yatırım
|11,80
|1,46
|357,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,59
|0,00
|285,25
|Ulusoy Elektrik
|50,40
|-1,18
|89,47
|Ulusoy Un Sanayi
|12,10
|-5,17
|216,75
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,52
|2,02
|107,67
|Utopya Turizm
|23,32
|2,28
|373,98
|Uzertaş Boya
|27,94
|-9,99
|1158,56
|Ülker Bisküvi
|22,00
|0,64
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|3,75
|1,63
|77,10
|Vakıf GMYO
|3,67
|2,51
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|1,97
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,76
|5,78
|-13,61
|Vakko Tekstil
|6,46
|-9,90
|42,29
|Vanet Gıda
|9,19
|-3,26
|542,66
|Verusa Holding
|45,14
|1,44
|143,33
|Verusaturk Girisim
|8,82
|0,23
|67,72
|Vestel
|19,46
|0,62
|54,20
|Vestel Beyaz Eşya
|32,18
|0,25
|52,52
|Viking Kağıt
|6,24
|-0,16
|233,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,72
|8,01
|95,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|9,74
|18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,00
|-1,33
|491,43
|Yataş
|10,52
|-1,13
|43,32
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,90
|0,78
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|-0,47
|7,09
|Yeşil GMYO
|1,12
|9,80
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,32
|10,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|53,10
|9,98
|372,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.000,00
|0,00
|545,16
|Yonga Mobilya
|32,32
|-0,31
|250,06
|Yükselen Çelik
|7,09
|3,96
|131,32
|Yünsa
|13,60
|0,74
|35,08
|Zorlu Enerji
|2,70
|1,89
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)