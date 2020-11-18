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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:49:14 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)40.601,20
34,53
İş Bankası (C)6,844,436,71
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,751,35-1,32
İş Girişim15,743,55314,21
İş GMYO1,992,5813,07
İş Y. Men. Değ.12,402,14207,94
İş Yat. Ort.3,234,19100,46
İşbir Holding2.840,009,23560,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,193,4891,94
İttifak Holding2,280,4479,55
İz Hayvancılık Tarım11,609,95343,34
İzmir Demir Çelik18,95-0,16131,38
İzmir Fırça6,51-2,84261,67
Jantsa Jant Sanayi201,003,13277,91
Kafein Yazılım17,110,9454,06
Kaplamin25,749,53363,78
Kardemir (A)4,824,7881,89
Kardemir (B)3,957,3449,62
Kardemir (D)4,599,8172,56
Karel Elektronik17,130,5917,89
Karsan Otomotiv2,960,6887,34
Karsu Tekstil7,129,37119,75
Kartonsan2.485,901,88543,45
Katmerciler Ekipman3,260,31113,26
Kent Gıda389,909,991579,05
Kerevitaş Gıda7,22-5,50121,47
Kervansaray Yat. Holding0,820,0049,09
Kiler GMYO2,430,00127,32
Klimasan Klima15,50-4,50-26,93
Koç Holding18,202,71-9,04
Konfrut Gıda16,83-9,17115,22
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,06-3,62
Konya Çimento810,304,21198,67
Kordsa Teknik Tekstil12,430,65-2,25
Koza Altın74,85-0,271,08
Koza Madencilik12,480,4824,43
Körfez GMYO6,64-0,60177,82
Kristal Kola2,34-0,8554,97
Kron Telekomünikasyon26,180,31105,82
Kuştur Kuşadası Turizm175,000,23645,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,404,80114,04
Kütahya Porselen40,000,10504,23
Lider Faktoring3,321,5380,93
Link Bilgisayar47,3210,00163,05
Logo Yazılım98,950,2062,75
Lokman Hekim Sağlık11,30-4,4097,02
Lüks Kadife28,600,92231,02
Makina Takım2,730,7445,21
Marka Yatırım Holding9,859,93734,75
Marmaris Altınyunus87,950,7423,87
Marshall297,90-0,70526,63
Martı GMYO3,325,73228,71
Martı Otel2,99-9,94228,57
Mavi Giyim45,361,57-21,66
Mazhar Zorlu Holding18,413,5452,27
Mega Polietilen11,88-6,01836,57
Menderes Tekstil3,181,92142,75
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm70,000,00260,08
Merko Gıda11,80-5,071023,81
Metemtur Otelcilik11,802,61562,92
Metro Holding2,170,4657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,21-6,6963,78
Metro Yatırım Ortaklığı2,320,43-56,50
Migros Ticaret39,76-1,2964,16
Milpa4,94-3,33125,57
Mistral GMYO4,281,18128,07
MLP Sağlık19,09-2,1019,31
MMC San. Ve Tic. Yat.5,70-1,72400,00
Mondi Tire Kutsan6,551,3958,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.112,20
3,63
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,442,20170,75
Net Holding3,160,9621,54
Netaş Telekom.19,903,7552,37
Niğbaş Niğde Beton63,205,33919,35
Nuh Çimento35,262,50220,99
Nurol GMYO6,511,0982,35
Odaş Elektrik3,34-0,30131,03
Olmuksan-IP6,75-2,32163,57
Orge Enerji Elektrik7,270,1446,57
Orma Orman Mahsulleri11,250,00307,61
Osmanlı Menkul21,682,55419,74
Ostim Endüstriyel Yat3,981,02136,90
Otokar198,803,2235,20
Oyak Çimento7,940,5144,43
Oyak Yat. Ort.6,210,49168,99
Oylum Sınai Yatırımlar5,33-6,0072,56
Özak GMYO4,130,9860,70
Özbal Çelik Boru7,330,96354,75
Özderici GMYO2,190,4639,49
Özerden Plastik8,71-7,83282,02
Panora GMYO6,411,1014,43
Papilon Savunma22,025,16185,74
Park Elek.Madencilik5,011,2164,26
Parsan19,672,4516,12
Pegasus54,803,30-36,57
Peker GMYO2,620,38189,71
Penguen Gıda5,64-2,93516,13
Pera GMYO2,611,16177,66
Pergamon Dış Ticaret16,250,99110,01
Petkim4,704,4423,36
Petrokent Turizm700,00-3,98446,45
Pınar Et Ve Un23,68-4,13160,52
Pınar Su7,60-3,92227,59
Pınar Süt20,68-3,9964,00
Plastikkart11,440,7923,41
Polisan Holding3,841,3227,25
Politeknik Metal299,500,00293,71
Prizma Press Matbaacılık5,91-1,5037,44
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.220,800,1410,20
QNB Finans Fin. Kir.123,50-1,20-4,34
QNB Finansbank68,150,8181,73
Ral Yatırım Holding4,82-0,6283,66
Ray Sigorta20,606,19502,34
Reysaş GMYO4,772,583,92
Reysaş Lojistik8,196,7886,99
Rhea Girişim3,227,69170,59
Rodrigo Tekstil11,082,59512,15
Royal Halı3,933,42186,86
RTA Laboratuvarları44,06-5,211799,14
Sabancı Holding10,503,6515,14
Safkar Ege Soğutmacılık8,719,97299,54
Sanel Mühendislik3,590,8422,36
Sanifoam Sünger14,603,25192,00
Sanko Pazarlama7,531,213,35
Saray Matbaacılık7,302,10464,68
Sarkuysan6,970,43119,36
Sasa Polyester17,130,94121,60
Say Yenilenebilir Enerji8,674,84287,05
Sekuro Plastik11,05-2,04106,16
Selçuk Ecza Deposu9,36-1,3756,92
Selçuk Gıda4,100,00280,43
Senkron Güvenlik3,99-0,7546,15
Serve Film Prodüksiyon15,50-3,13874,84
Servet GMYO49,941,38487,53
Seyitler Kimya16,706,03145,95
Silverline Endüstri4,250,9596,76
Sinpaş GMYO3,92-2,49237,93
Smartiks Yazılım7,652,27-22,02
Sodaş Sodyum Sanayii23,442,36509,43
Söktaş4,95-0,20191,09
Sönmez Filament33,041,29577,05
Sönmez Pamuklu16,010,76225,41
Sumaş Suni Tahta32,003,23226,10
Şeker Fin. Kir.4,23-0,24-11,51
Şekerbank1,524,1139,42
Şişe Cam6,681,8331,23
Şok Marketler12,11-3,0412,55
T. Halk Bankası5,353,08-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,500,7145,64
T.S.K.B.2,151,4277,69
T.Tuborg17,791,2549,50
Taç Tarım Ürünleri10,000,10220,51
Tat Gıda11,29-3,6785,58
TAV Havalimanları17,782,95-34,55
Taze Kuru Gıda314,00-9,984237,02
Tek-Art Turizm1,752,3438,89
Tekfen Holding14,531,25-19,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,133,28117,38
Temapol Polimer Plastik10,152,5394,44
TGS Dış Ticaret9,220,5597,43
Tofaş Oto. Fab.27,120,9716,38
Torunlar GMYO3,572,2929,82
Trabzon Liman32,862,50213,73
Trabzonspor Sportif4,300,23100,00
Trend GMYO12,570,24471,36
TSKB GMYO3,52-0,28268,59
Tuğçelik7,632,4293,16
Tukaş10,93-4,12-11,50
Turcas Petrol4,693,3075,66
Turkcell15,881,7315,07
Tümosan Motor ve Traktör10,804,4568,49
Tüpraş88,353,15-30,32
Türk Hava Yolları11,702,01-19,09
Türk Prysmian Kablo12,490,56384,01
Türk Telekom7,500,133,94
Türk Traktör139,501,38163,65
Türker Proje Gayrimenkul81,15-0,8693,21
Türkiye Sigorta5,632,18158,52
Ufuk Yatırım11,801,46357,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,590,00285,25
Ulusoy Elektrik50,40-1,1889,47
Ulusoy Un Sanayi12,10-5,17216,75
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,522,02107,67
Utopya Turizm23,322,28373,98
Uzertaş Boya27,94-9,991158,56
Ülker Bisküvi22,000,64-1,61
Vakıf Fin. Kir.3,751,6377,10
Vakıf GMYO3,672,51112,02
Vakıf Yat. Ort.7,751,97325,56
Vakıflar Bankası4,765,78-13,61
Vakko Tekstil6,46-9,9042,29
Vanet Gıda9,19-3,26542,66
Verusa Holding45,141,44143,33
Verusaturk Girisim8,820,2367,72
Vestel19,460,6254,20
Vestel Beyaz Eşya32,180,2552,52
Viking Kağıt6,24-0,16233,69
Yapı Kredi Koray GMYO4,728,0195,04
Yapı ve Kredi Bank.2,939,7418,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,00-1,33491,43
Yataş10,52-1,1343,32
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,900,78142,24
Yeni Gimat GMYO12,82-0,477,09
Yeşil GMYO1,129,8075,00
Yeşil Yapı1,3210,00100,00
Yeşil Yatırım Holding53,109,98372,84
Yibitaş İnşaat Malzeme19.000,000,00545,16
Yonga Mobilya32,32-0,31250,06
Yükselen Çelik7,093,96131,32
Yünsa13,600,7435,08
Zorlu Enerji2,701,8965,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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