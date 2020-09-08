Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.161,40
|-2,05
|33,07
|İş Bankası (C)
|5,00
|-0,99
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,76
|-1,31
|-1,05
|İş Girişim
|8,42
|1,20
|121,58
|İş GMYO
|1,71
|0,59
|-2,84
|İş Y. Men. Değ.
|8,02
|-1,96
|99,17
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-1,37
|79,35
|İşbir Holding
|1.250,00
|-0,67
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|43,55
|İttifak Holding
|3,87
|2,65
|4,03
|İz Hayvancılık Tarım
|4,83
|1,05
|84,60
|İzmir Demir Çelik
|19,46
|-4,42
|137,61
|İzmir Fırça
|3,89
|-0,26
|116,11
|Jantsa Jant Sanayi
|141,20
|9,97
|165,47
|Kafein Yazılım
|16,50
|0,00
|48,57
|Kaplamin
|10,65
|7,58
|91,89
|Kardemir (A)
|4,23
|-0,94
|59,62
|Kardemir (B)
|3,47
|-1,42
|31,44
|Kardemir (D)
|2,95
|-2,32
|10,90
|Karel Elektronik
|16,20
|-0,31
|11,49
|Karsan Otomotiv
|2,93
|-2,33
|85,44
|Karsu Tekstil
|6,33
|-0,16
|95,37
|Kartonsan
|596,90
|-0,60
|54,50
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|-1,48
|3,91
|Kent Gıda
|412,00
|-1,55
|1674,22
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|-0,39
|54,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|7,05
|9,98
|86,02
|Klimasan Klima
|13,40
|-1,76
|-36,83
|Koç Holding
|14,76
|-1,01
|-26,23
|Konfrut Gıda
|11,75
|1,82
|50,26
|Konya Çimento
|401,90
|2,26
|48,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,26
|2,55
|-11,45
|Koza Altın
|76,30
|-1,17
|3,04
|Koza Madencilik
|13,16
|1,62
|31,21
|Körfez GMYO
|4,68
|-2,30
|95,82
|Kristal Kola
|2,16
|-2,26
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|26,30
|1,08
|106,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|103,70
|9,91
|341,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,87
|5,13
|73,94
|Kütahya Porselen
|27,00
|0,37
|307,85
|Lider Faktoring
|3,11
|-6,04
|69,48
|Link Bilgisayar
|33,68
|9,99
|87,23
|Logo Yazılım
|89,30
|-1,33
|46,88
|Lokman Hekim Sağlık
|8,86
|9,93
|53,29
|Lüks Kadife
|26,86
|-9,99
|210,88
|Makina Takım
|2,25
|-0,88
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,68
|9,84
|127,12
|Marmaris Altınyunus
|91,85
|-0,33
|29,37
|Marshall
|206,20
|9,97
|333,74
|Martı GMYO
|1,95
|-0,51
|93,07
|Martı Otel
|1,15
|-0,86
|26,37
|Mavi Giyim
|37,80
|0,00
|-34,72
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|0,00
|27,38
|Mega Polietilen
|7,38
|9,99
|481,81
|Menderes Tekstil
|3,47
|-1,98
|164,89
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|49,78
|9,99
|156,07
|Merko Gıda
|2,84
|9,65
|170,48
|Metemtur Otelcilik
|4,29
|2,14
|141,01
|Metro Holding
|2,15
|3,86
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|0,81
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,23
|-0,45
|-58,18
|Migros Ticaret
|38,36
|0,16
|58,38
|Milpa
|4,21
|2,43
|92,24
|Mistral GMYO
|3,42
|-1,72
|80,95
|MLP Sağlık
|17,81
|4,76
|11,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|3,32
|9,93
|191,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,40
|-1,69
|54,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,58
|3,88
|85,38
|Net Holding
|2,22
|-0,89
|-14,62
|Netaş Telekom.
|16,19
|1,38
|23,97
|Niğbaş Niğde Beton
|17,46
|9,95
|181,61
|Nuh Çimento
|18,33
|-0,33
|66,87
|Nurol GMYO
|8,57
|-0,23
|140,06
|Odaş Elektrik
|2,50
|-1,19
|72,93
|Olmuksan-IP
|6,60
|3,94
|157,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|2,65
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|8,99
|-1,96
|225,72
|Osmanlı Menkul
|15,25
|-0,97
|265,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,07
|-2,54
|82,74
|Otokar
|139,00
|0,07
|-5,47
|Oyak Çimento
|7,89
|-2,11
|43,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-0,79
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|-0,58
|10,72
|Özak GMYO
|3,80
|-1,04
|47,86
|Özbal Çelik Boru
|5,71
|-5,15
|254,25
|Özderici GMYO
|2,12
|0,95
|35,03
|Özerden Plastik
|3,39
|3,67
|48,68
|Panora GMYO
|5,33
|-1,11
|-4,85
|Papilon Savunma
|15,22
|-2,12
|97,50
|Park Elek.Madencilik
|4,35
|3,82
|42,62
|Parsan
|18,59
|2,88
|9,74
|Pegasus
|45,44
|-1,60
|-47,41
|Peker GMYO
|10,80
|-10,00
|245,05
|Penguen Gıda
|3,03
|1,00
|231,01
|Pera GMYO
|1,61
|-0,62
|71,28
|Pergamon Dış Ticaret
|12,21
|2,35
|57,80
|Petkim
|4,10
|2,24
|7,61
|Petrokent Turizm
|1.108,80
|-10,00
|765,57
|Pınar Et Ve Un
|19,32
|-0,92
|110,69
|Pınar Su
|8,98
|-2,92
|287,07
|Pınar Süt
|17,41
|-1,75
|37,41
|Plastikkart
|10,75
|-1,19
|15,97
|Polisan Holding
|2,93
|-1,35
|-2,90
|Politeknik Metal
|178,00
|5,95
|133,99
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-1,06
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.217,60
|0,02
|9,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,30
|-1,73
|0,93
|QNB Finansbank
|69,45
|-1,63
|85,20
|Ral Yatırım Holding
|5,94
|10,00
|126,33
|Ray Sigorta
|12,19
|9,92
|256,43
|Reysaş GMYO
|4,97
|1,02
|8,28
|Reysaş Lojistik
|6,34
|0,96
|44,75
|Rhea Girişim
|2,48
|-1,59
|108,40
|Rodrigo Tekstil
|3,06
|-0,33
|69,06
|Royal Halı
|2,24
|-2,18
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|56,65
|-5,11
|2341,81
|Sabancı Holding
|7,85
|-0,51
|-13,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,78
|3,91
|119,27
|Sanel Mühendislik
|3,61
|-0,82
|23,04
|Sanifoam Sünger
|7,15
|6,24
|43,00
|Sanko Pazarlama
|7,08
|-0,70
|-2,83
|Saray Matbaacılık
|3,41
|-0,87
|163,77
|Sarkuysan
|4,75
|-1,45
|49,49
|Sasa Polyester
|15,56
|0,26
|101,29
|Say Reklamcılık
|5,77
|-3,03
|157,59
|Sekuro Plastik
|9,24
|-7,14
|72,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|2,11
|37,98
|Selçuk Gıda
|2,90
|5,45
|169,09
|Senkron Güvenlik
|2,22
|-1,33
|-18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|11,11
|10,00
|598,74
|Servet GMYO
|24,42
|2,95
|187,29
|Seyitler Kimya
|10,90
|-3,54
|60,53
|Silverline Endüstri
|3,85
|1,85
|78,24
|Sinpaş GMYO
|1,56
|2,63
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,20
|2,50
|-16,41
|Soda Sanayii
|6,92
|-1,56
|16,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,20
|2,35
|217,20
|Söktaş
|3,87
|-1,78
|127,58
|Sönmez Filament
|12,51
|3,65
|156,35
|Sönmez Pamuklu
|12,19
|0,33
|147,76
|Sumaş Suni Tahta
|22,58
|9,93
|128,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,17
|-0,71
|-12,76
|Şekerbank
|1,36
|-1,45
|3,82
|Şişe Cam
|6,20
|-1,43
|21,05
|Şok Marketler
|12,28
|-0,57
|14,13
|T. Halk Bankası
|5,03
|-0,98
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,50
|-0,05
|-2,52
|T.S.K.B.
|1,08
|-1,82
|-10,74
|T.Tuborg
|14,64
|-0,95
|23,03
|Taç Tarım Ürünleri
|5,20
|4,00
|66,67
|Tat Gıda
|10,38
|-1,33
|70,62
|TAV Havalimanları
|15,10
|-1,82
|-44,41
|Taze Kuru Gıda
|275,50
|9,98
|3705,25
|Tek-Art Turizm
|1,58
|2,60
|25,40
|Tekfen Holding
|15,27
|-1,29
|-17,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,42
|5,07
|52,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,77
|0,39
|48,85
|TGS Dış Ticaret
|9,03
|4,15
|93,36
|Tofaş Oto. Fab.
|23,10
|-1,28
|-0,87
|Torunlar GMYO
|3,49
|-1,41
|26,91
|Trabzon Liman
|14,73
|-0,54
|38,18
|Trabzonspor Sportif
|6,51
|9,97
|202,79
|Trakya Cam
|4,02
|-1,47
|18,55
|Trend GMYO
|7,17
|-3,50
|225,91
|TSKB GMYO
|2,27
|2,25
|137,70
|Tuğçelik
|5,84
|-2,50
|47,85
|Tukaş
|9,97
|1,63
|-19,27
|Turcas Petrol
|3,37
|-2,03
|26,22
|Turkcell
|14,49
|-2,49
|5,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,31
|-2,01
|14,04
|Tüpraş
|79,25
|-1,37
|-37,50
|Türk Hava Yolları
|10,78
|0,19
|-25,45
|Türk Prysmian Kablo
|7,76
|9,92
|200,72
|Türk Telekom
|6,94
|-0,43
|-3,82
|Türk Traktör
|100,40
|5,13
|89,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,90
|6,26
|102,14
|Türkiye Sigorta
|6,02
|-0,99
|176,43
|Ufuk Yatırım
|7,59
|1,34
|194,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,71
|-2,52
|190,81
|Ulusoy Elektrik
|48,78
|9,86
|83,38
|Ulusoy Un Sanayi
|9,95
|-0,80
|160,47
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|39,27
|Utopya Turizm
|8,47
|10,00
|72,15
|Uzertaş Boya
|5,68
|9,86
|155,86
|Ülker Bisküvi
|22,28
|-0,27
|-0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|4,67
|3,55
|92,98
|Vakıf GMYO
|3,35
|9,84
|93,53
|Vakıf Yat. Ort.
|9,25
|9,99
|407,92
|Vakıflar Bankası
|4,08
|-0,73
|-25,95
|Vakko Tekstil
|5,35
|0,75
|17,84
|Vanet Gıda
|1,76
|1,73
|23,08
|Verusa Holding
|35,20
|1,09
|89,75
|Verusaturk Girisim
|6,73
|-2,32
|27,98
|Vestel
|17,46
|-3,54
|38,35
|Vestel Beyaz Eşya
|26,38
|-0,53
|25,03
|Viking Kağıt
|4,88
|1,88
|160,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|-7,28
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,00
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,88
|0,13
|137,85
|Yataş
|8,19
|-1,92
|11,58
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,82
|3,30
|75,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|0,08
|1,91
|Yeşil GMYO
|0,90
|-2,17
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,03
|4,04
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|17,78
|-1,06
|58,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.999,70
|0,81
|137,68
|Yonga Mobilya
|46,04
|9,99
|398,67
|Yükselen Çelik
|6,95
|-1,97
|126,75
|Yünsa
|12,70
|-2,38
|26,14
|Zorlu Enerji
|2,63
|0,38
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)