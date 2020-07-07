Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.150,50
|0,72
|62,86
|İş Bankası (C)
|5,39
|-1,46
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|9,02
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,28
|-1,61
|12,63
|İş Girişim
|7,62
|-0,65
|100,53
|İş GMYO
|2,22
|1,83
|26,14
|İş Y. Men. Değ.
|6,72
|-1,18
|66,88
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-1,44
|70,05
|İşbir Holding
|1.358,50
|-5,00
|215,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-2,78
|69,35
|İttifak Holding
|3,55
|-2,20
|-4,57
|İz Hayvancılık Tarım
|5,22
|-1,69
|99,50
|İzmir Demir Çelik
|16,57
|5,14
|102,32
|İzmir Fırça
|2,64
|10,00
|46,67
|Jantsa Jant Sanayi
|75,40
|1,89
|41,76
|Kafein Yazılım
|19,06
|-1,65
|71,62
|Kapital Yat. Holding
|3,70
|0,00
|52,89
|Kaplamin
|10,40
|-3,53
|87,39
|Kardemir (A)
|4,20
|-7,69
|58,49
|Kardemir (B)
|3,42
|-2,29
|29,55
|Kardemir (D)
|3,19
|-0,93
|19,92
|Karel Elektronik
|17,57
|-1,01
|20,92
|Karsan Otomotiv
|3,67
|0,55
|132,28
|Karsu Tekstil
|4,07
|-4,68
|25,62
|Kartonsan
|460,50
|-1,60
|19,20
|Katmerciler Ekipman
|5,15
|-2,65
|34,11
|Kent Gıda
|758,00
|10,00
|331,17
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|-2,48
|56,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|5,01
|9,87
|32,19
|Klimasan Klima
|16,50
|-2,71
|-22,22
|Koç Holding
|18,01
|1,64
|-9,99
|Konfrut Gıda
|11,00
|-1,26
|40,66
|Konya Çimento
|296,20
|-2,57
|9,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,86
|-1,08
|1,13
|Koza Altın
|84,05
|-0,12
|13,50
|Koza Madencilik
|13,63
|-0,29
|35,89
|Körfez GMYO
|3,48
|-1,69
|45,61
|Kristal Kola
|2,39
|0,00
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|28,80
|-0,69
|126,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|56,70
|3,09
|139,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,95
|9,67
|78,79
|Kütahya Porselen
|39,06
|2,79
|490,03
|Lider Faktoring
|3,24
|9,83
|76,57
|Link Bilgisayar
|26,20
|-3,25
|44,35
|Logo Yazılım
|84,55
|2,42
|39,06
|Lokman Hekim Sağlık
|7,94
|0,76
|37,37
|Lüks Kadife
|16,53
|-2,94
|91,32
|Makina Takım
|2,69
|4,26
|43,09
|Marka Yatırım Holding
|2,72
|-3,20
|130,51
|Marmaris Altınyunus
|89,70
|1,36
|26,34
|Marshall
|81,60
|-0,24
|71,64
|Martı GMYO
|2,78
|8,17
|175,25
|Martı Otel
|1,50
|5,63
|64,84
|Mavi Giyim
|48,40
|-0,86
|-16,41
|Mazhar Zorlu Holding
|17,00
|0,00
|40,61
|Mega Polietilen
|4,45
|-0,67
|102,27
|Menderes Tekstil
|3,15
|-1,56
|140,46
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,00
|-2,62
|18,31
|Merko Gıda
|1,76
|1,15
|67,62
|Metemtur Otelcilik
|2,60
|1,17
|46,07
|Metro Holding
|2,00
|0,50
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|2,99
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,84
|3,27
|-46,74
|Migros Ticaret
|42,60
|-1,80
|75,89
|Milpa
|4,19
|-3,23
|91,32
|Mistral GMYO
|2,75
|-1,79
|45,50
|MLP Sağlık
|21,42
|9,90
|33,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,73
|0,58
|51,75
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|-3,60
|74,64
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,46
|8,62
|108,02
|Net Holding
|2,78
|-3,47
|6,92
|Netaş Telekom.
|15,64
|-2,13
|19,75
|Niğbaş Niğde Beton
|14,35
|9,63
|131,45
|Nuh Çimento
|17,33
|4,15
|57,76
|Nurol GMYO
|4,82
|0,42
|35,01
|Odaş Elektrik
|2,86
|0,70
|97,83
|Olmuksan-IP
|5,04
|-0,59
|96,80
|Orge Enerji Elektrik
|7,54
|9,91
|52,02
|Orma Orman Mahsulleri
|6,70
|3,24
|142,75
|Osmanlı Menkul
|10,99
|-0,36
|162,87
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,31
|1,22
|97,02
|Otokar
|154,30
|-1,41
|4,94
|Oyak Çimento
|9,87
|6,70
|79,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,23
|-1,36
|213,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,63
|1,11
|17,52
|Özak GMYO
|4,48
|1,82
|74,32
|Özbal Çelik Boru
|4,06
|-2,87
|151,88
|Özderici GMYO
|2,70
|2,27
|71,97
|Özerden Plastik
|2,42
|1,68
|6,14
|Panora GMYO
|5,88
|0,00
|4,97
|Papilon Savunma
|16,82
|-3,17
|118,26
|Park Elek.Madencilik
|4,31
|-2,71
|41,31
|Parsan
|20,10
|-1,95
|18,65
|Pegasus
|52,00
|-2,07
|-39,81
|Peker GMYO
|9,71
|6,70
|210,22
|Penguen Gıda
|4,51
|-3,22
|117,87
|Pera GMYO
|1,63
|9,40
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|10,84
|0,46
|40,09
|Petkim
|4,42
|4,25
|16,01
|Petrokent Turizm
|208,10
|9,99
|62,45
|Pınar Et Ve Un
|19,82
|-2,17
|116,14
|Pınar Su
|6,02
|-2,75
|159,48
|Pınar Süt
|19,10
|-1,70
|50,75
|Plastikkart
|14,51
|1,97
|56,53
|Polisan Holding
|3,28
|-1,50
|8,70
|Politeknik Metal
|127,10
|-0,16
|67,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,71
|-0,63
|9,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,90
|0,05
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,00
|-0,92
|-28,74
|QNB Finansbank
|43,46
|-2,69
|15,89
|Ral Yatırım Holding
|17,09
|3,01
|151,32
|Ray Sigorta
|6,41
|-3,75
|87,43
|Reysaş GMYO
|6,16
|-0,65
|34,20
|Reysaş Lojistik
|6,40
|-3,61
|46,12
|Rhea Girişim
|2,50
|-1,96
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|0,37
|48,07
|Royal Halı
|2,15
|-1,38
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|30,64
|-2,79
|1220,69
|Sabancı Holding
|9,20
|-0,54
|0,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|-1,06
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|9,99
|-2,92
|38,56
|Sanel Mühendislik
|4,16
|-1,42
|41,79
|Sanifoam Sünger
|6,12
|-2,86
|22,40
|Sanko Pazarlama
|7,99
|-1,24
|3,23
|Saray Matbaacılık
|3,10
|-2,82
|139,79
|Sarkuysan
|6,90
|-1,00
|42,86
|Sasa Polyester
|11,60
|1,84
|50,06
|Say Reklamcılık
|4,66
|3,79
|108,04
|Sekuro Plastik
|7,76
|7,03
|44,78
|Selçuk Ecza Deposu
|9,20
|-1,92
|54,24
|Selçuk Gıda
|2,99
|-0,66
|73,84
|Senkron Güvenlik
|2,88
|-2,04
|5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|6,64
|0,61
|317,61
|Servet GMYO
|16,49
|-0,66
|94,00
|Seyitler Kimya
|9,40
|0,64
|38,44
|Silverline Endüstri
|4,32
|-1,59
|100,00
|Sinpaş GMYO
|1,67
|-1,76
|43,97
|Smartiks Yazılım
|8,87
|-3,80
|-9,58
|Soda Sanayii
|7,20
|6,98
|21,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,10
|-1,06
|214,60
|Söktaş
|3,07
|-9,97
|80,53
|Sönmez Filament
|9,25
|3,24
|89,55
|Sönmez Pamuklu
|10,69
|9,98
|117,28
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|-0,61
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|-2,46
|-0,42
|Şekerbank
|1,74
|0,00
|32,82
|Şişe Cam
|6,49
|8,71
|26,71
|Şok Marketler
|14,10
|-3,23
|31,04
|T. Halk Bankası
|6,11
|-0,65
|3,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,76
|-0,83
|-6,51
|T.S.K.B.
|1,32
|-1,49
|9,09
|T.Tuborg
|15,12
|-0,98
|27,06
|Taç Tarım Ürünleri
|5,60
|-3,61
|79,49
|Tat Gıda
|10,48
|3,15
|72,26
|TAV Havalimanları
|18,12
|-2,21
|-33,29
|Taze Kuru Gıda
|16,16
|-0,98
|123,20
|Tek-Art Turizm
|2,09
|6,63
|65,87
|Tekfen Holding
|18,01
|1,12
|-2,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,27
|-0,27
|73,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,35
|4,37
|59,96
|TGS Dış Ticaret
|6,96
|5,45
|49,04
|Tofaş Oto. Fab.
|25,94
|-1,52
|11,32
|Torunlar GMYO
|4,14
|0,00
|50,55
|Trabzon Liman
|14,40
|-1,91
|35,08
|Trabzonspor Sportif
|7,61
|2,70
|253,95
|Trakya Cam
|4,22
|9,90
|24,45
|Trend GMYO
|5,09
|9,94
|131,36
|TSKB GMYO
|3,42
|-2,29
|155,22
|Tuğçelik
|6,03
|2,03
|52,66
|Tukaş
|9,07
|-2,68
|-26,56
|Turcas Petrol
|4,22
|9,33
|58,05
|Turkcell
|16,42
|1,11
|18,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|-1,32
|16,69
|Tüpraş
|88,80
|2,13
|-29,97
|Türk Hava Yolları
|11,64
|-1,94
|-19,50
|Türk Prysmian Kablo
|6,06
|-1,30
|134,41
|Türk Telekom
|8,14
|-0,97
|10,45
|Türk Traktör
|87,50
|3,55
|65,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|63,55
|0,32
|51,31
|Ufuk Yatırım
|5,41
|-6,72
|109,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,26
|-1,68
|148,11
|Ulusoy Elektrik
|39,10
|-2,69
|46,99
|Ulusoy Un Sanayi
|9,79
|-2,30
|156,28
|Umpaş Holding
|0,77
|-1,28
|24,19
|Uşak Seramik
|1,90
|0,00
|56,58
|Utopya Turizm
|7,10
|-1,66
|44,31
|Uzertaş Boya
|4,86
|-4,71
|118,92
|Ülker Bisküvi
|26,38
|5,18
|17,98
|Vakıf Fin. Kir.
|3,20
|-0,93
|32,23
|Vakıf GMYO
|3,20
|0,00
|84,87
|Vakıf Yat. Ort.
|5,29
|9,98
|190,48
|Vakıflar Bankası
|5,17
|-1,34
|-6,17
|Vakko Tekstil
|5,63
|-0,88
|24,01
|Vanet Gıda
|1,77
|-3,80
|23,78
|Verusa Holding
|28,58
|-3,12
|54,07
|Verusaturk Girisim
|5,89
|-3,28
|12,00
|Vestel
|16,52
|0,06
|30,90
|Vestel Beyaz Eşya
|26,58
|0,15
|23,06
|Viking Kağıt
|5,08
|-2,68
|171,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,12
|2,49
|70,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,05
|9,95
|92,19
|Yataş
|8,96
|1,59
|22,07
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,31
|7,12
|105,59
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|0,57
|2,66
|Yeşil GMYO
|1,03
|1,98
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,05
|-2,78
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|16,86
|-2,99
|50,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|24,14
|-3,52
|161,26
|Yükselen Çelik
|11,43
|-2,31
|86,46
|Yünsa
|16,25
|0,31
|61,41
|Zorlu Enerji
|2,69
|9,80
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)