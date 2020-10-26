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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:45:46 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 40.610,00 -3,45 34,56
İş Bankası (C) 5,10 -5,38 -20,44
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,57 -9,85 -6,05
İş Girişim 14,60 -9,03 284,21
İş GMYO 1,86 -9,71 5,68
İş Y. Men. Değ. 10,38 -3,35 157,78
İş Yat. Ort. 2,94 -6,96 82,46
İşbir Holding 2.684,00 -10,00 524,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -9,30 88,71
İttifak Holding 8,21 -9,98 120,70
İz Hayvancılık Tarım 7,54 -7,60 188,17
İzmir Demir Çelik 20,08 -4,38 145,18
İzmir Fırça 7,52 -9,94 317,78
Jantsa Jant Sanayi 171,90 -6,73 223,19
Kafein Yazılım 16,44 -9,87 48,03
Kaplamin 26,70 -9,98 381,08
Kardemir (A) 5,25 -7,41 98,11
Kardemir (B) 3,52 -5,88 33,33
Kardemir (D) 3,33 -4,31 25,19
Karel Elektronik 17,30 -8,47 19,06
Karsan Otomotiv 2,81 -9,35 77,85
Karsu Tekstil 5,85 -6,40 80,56
Kartonsan 1.362,00 10,00 252,54
Katmerciler Ekipman 3,23 -9,78 111,29
Kent Gıda 281,30 -4,64 1111,38
Kerevitaş Gıda 6,34 -9,94 94,48
Kervansaray Yat. Holding 1,17 -9,30 112,73
Kiler GMYO 11,04 -9,95 191,29
Klimasan Klima 13,99 -9,97 -34,05
Koç Holding 14,51 -3,07 -27,48
Konfrut Gıda 15,44 -9,97 97,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 12,18 9,93
Konya Çimento 749,20 -10,00 176,15
Kordsa Teknik Tekstil 11,25 -6,79 -11,53
Koza Altın 78,55 0,13 6,08
Koza Madencilik 12,87 -3,09 28,32
Körfez GMYO 5,73 -9,91 139,75
Kristal Kola 2,29 -9,84 51,66
Kron Telekomünikasyon 25,16 -7,77 97,80
Kuştur Kuşadası Turizm 116,60 -9,96 396,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 -9,84 104,23
Kütahya Porselen 27,18 -7,05 310,57
Lider Faktoring 3,08 -9,94 67,85
Link Bilgisayar 48,48 9,98 169,50
Logo Yazılım 100,40 -3,00 65,13
Lokman Hekim Sağlık 12,88 9,99 124,56
Lüks Kadife 31,50 -0,88 264,58
Makina Takım 3,01 -9,88 60,11
Marka Yatırım Holding 3,32 -9,78 181,36
Marmaris Altınyunus 79,20 -7,64 11,55
Marshall 290,00 -7,85 510,01
Martı GMYO 2,98 -9,97 195,05
Martı Otel 1,89 -10,00 107,69
Mavi Giyim 39,78 -10,00 -31,30
Mazhar Zorlu Holding 17,60 -9,97 45,57
Mega Polietilen 10,62 -9,92 737,24
Menderes Tekstil 3,11 -9,86 137,40
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 68,40 -10,00 251,85
Merko Gıda 12,77 -9,94 1116,19
Metemtur Otelcilik 9,60 -4,00 439,33
Metro Holding 2,15 -9,66 55,80
Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -9,92 80,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -9,69 -56,31
Migros Ticaret 41,94 -2,10 73,16
Milpa 4,88 -9,96 122,83
Mistral GMYO 4,22 -9,83 124,88
MLP Sağlık 18,62 1,75 16,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,67 -9,99 485,09
Mondi Tire Kutsan 6,42 -9,45 55,07
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,28 -7,25 169,50
Net Holding 2,96 -9,76 13,85
Netaş Telekom. 20,52 -9,52 57,12
Niğbaş Niğde Beton 41,56 -1,28 570,32
Nuh Çimento 31,68 -2,52 188,40
Nurol GMYO 6,20 -9,88 73,67
Odaş Elektrik 2,90 -9,94 100,59
Olmuksan-IP 9,26 -9,92 261,58
Orge Enerji Elektrik 7,00 -8,85 41,13
Orma Orman Mahsulleri 12,56 -9,96 355,07
Osmanlı Menkul 20,00 -5,03 379,47
Ostim Endüstriyel Yat 3,90 -9,93 132,14
Otokar 157,00 -7,92 6,77
Oyak Çimento 7,60 -9,95 38,24
Oyak Yat. Ort. 5,96 -7,60 158,16
Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 -9,87 56,69
Özak GMYO 4,10 -8,48 59,53
Özbal Çelik Boru 6,08 -9,93 277,20
Özderici GMYO 2,21 -9,80 40,76
Özerden Plastik 9,15 9,98 301,32
Panora GMYO 5,80 -6,60 3,54
Papilon Savunma 17,00 -9,72 120,60
Park Elek.Madencilik 4,70 -9,96 54,10
Parsan 18,58 -9,45 9,68
Pegasus 42,90 -6,25 -50,35
Peker GMYO 2,49 -9,45 175,33
Penguen Gıda 4,97 -9,64 442,94
Pera GMYO 2,56 -9,86 172,34
Pergamon Dış Ticaret 14,80 -8,92 91,27
Petkim 3,93 -6,65 3,15
Petrokent Turizm 639,60 -7,30 399,30
Pınar Et Ve Un 24,24 -9,96 166,68
Pınar Su 8,32 -9,96 258,62
Pınar Süt 20,60 -9,97 63,37
Plastikkart 10,85 -8,52 17,04
Polisan Holding 3,69 -10,00 22,28
Politeknik Metal 423,00 -10,00 456,05
Prizma Press Matbaacılık 6,02 -9,88 40,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,30 0,04 10,16
QNB Finans Fin. Kir. 128,00 -4,83 -0,85
QNB Finansbank 68,00 -4,70 81,33
Ral Yatırım Holding 4,81 -9,93 83,28
Ray Sigorta 20,62 -9,96 502,92
Reysaş GMYO 4,50 -9,27 -1,96
Reysaş Lojistik 6,59 -9,97 50,46
Rhea Girişim 3,05 -7,01 156,30
Rodrigo Tekstil 9,00 -9,91 397,24
Royal Halı 3,63 10,00 164,96
RTA Laboratuvarları 49,52 10,00 2034,48
Sabancı Holding 8,13 -3,21 -10,85
Safkar Ege Soğutmacılık 5,27 -9,91 141,74
Sanel Mühendislik 3,43 -6,03 16,91
Sanifoam Sünger 12,90 6,61 158,00
Sanko Pazarlama 7,31 -9,19 0,33
Saray Matbaacılık 5,04 -9,35 289,86
Sarkuysan 6,60 -5,71 107,71
Sasa Polyester 16,16 -4,32 109,06
Say Yenilenebilir Enerji 7,87 -9,95 251,34
Sekuro Plastik 9,90 -8,25 84,70
Selçuk Ecza Deposu 9,62 0,94 61,28
Selçuk Gıda 3,80 -2,56 252,60
Senkron Güvenlik 2,99 -5,38 9,52
Serve Film Prodüksiyon 13,46 -9,97 746,54
Servet GMYO 35,92 -9,97 322,59
Seyitler Kimya 12,52 -9,47 84,39
Silverline Endüstri 4,17 -7,33 93,06
Sinpaş GMYO 2,55 -6,59 119,83
Smartiks Yazılım 7,84 -8,73 -20,08
Sodaş Sodyum Sanayii 24,64 -0,32 540,63
Söktaş 4,85 -6,01 185,21
Sönmez Filament 23,18 0,43 375,00
Sönmez Pamuklu 14,75 -8,73 199,80
Sumaş Suni Tahta 33,00 -9,98 236,29
Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,92 -9,41
Şekerbank 1,71 -8,56 30,53
Şişe Cam 6,30 -7,49 23,76
Şok Marketler 12,48 -2,42 15,99
T. Halk Bankası 4,82 -3,60 -18,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,00 -1,44 49,08
T.S.K.B. 1,92 5,49 58,68
T.Tuborg 16,50 -8,84 38,66
Taç Tarım Ürünleri 11,35 -6,74 263,78
Tat Gıda 11,24 -6,64 84,75
TAV Havalimanları 14,53 -3,97 -46,51
Taze Kuru Gıda 265,50 -10,00 3567,13
Tek-Art Turizm 1,71 -10,00 35,71
Tekfen Holding 13,76 -5,69 -23,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,82 -9,91 110,00
Temapol Polimer Plastik 9,18 -10,00 75,86
TGS Dış Ticaret 9,00 -8,63 92,72
Tofaş Oto. Fab. 27,66 -1,50 18,70
Torunlar GMYO 3,68 -9,80 33,82
Trabzon Liman 30,10 -9,99 187,38
Trabzonspor Sportif 3,87 -7,19 80,00
Trend GMYO 10,12 -8,42 360,00
TSKB GMYO 3,23 -9,78 238,22
Tuğçelik 8,18 -0,24 107,09
Tukaş 10,20 -9,97 -17,41
Turcas Petrol 4,28 -9,89 60,30
Turkcell 15,62 -4,29 13,19
Tümosan Motor ve Traktör 10,23 -9,95 59,59
Tüpraş 76,25 -3,91 -39,87
Türk Hava Yolları 9,69 -6,56 -32,99
Türk Prysmian Kablo 11,58 -9,95 348,75
Türk Telekom 6,86 -6,92 -4,93
Türk Traktör 117,40 -1,51 121,88
Türker Proje Gayrimenkul 81,05 -9,79 92,98
Türkiye Sigorta 5,48 -8,05 151,63
Ufuk Yatırım 12,87 -9,94 398,84
Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 -9,90 290,61
Ulusoy Elektrik 48,68 -5,38 83,01
Ulusoy Un Sanayi 12,05 -9,94 215,45
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,20 -9,84 81,30
Utopya Turizm 24,64 -1,44 400,81
Uzertaş Boya 50,70 -9,95 2183,78
Ülker Bisküvi 22,22 -5,29 -0,63
Vakıf Fin. Kir. 3,72 -9,93 75,68
Vakıf GMYO 3,69 -10,00 113,17
Vakıf Yat. Ort. 7,82 -8,43 329,40
Vakıflar Bankası 3,85 -5,17 -30,13
Vakko Tekstil 5,71 -9,94 25,77
Vanet Gıda 7,23 -9,96 405,59
Verusa Holding 38,76 -7,45 108,94
Verusaturk Girisim 7,96 -9,75 51,37
Vestel 18,15 -0,17 43,82
Vestel Beyaz Eşya 33,92 2,48 60,77
Viking Kağıt 7,04 -9,97 276,47
Yapı Kredi Koray GMYO 4,04 -9,82 66,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -5,86 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 40,06 -9,98 540,34
Yataş 8,90 -4,40 21,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,69 -10,00 129,19
Yeni Gimat GMYO 13,04 0,38 8,93
Yeşil GMYO 1,05 -9,48 64,06
Yeşil Yapı 1,22 -6,87 84,85
Yeşil Yatırım Holding 36,90 -9,96 228,58
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.699,90 -8,67 365,19
Yonga Mobilya 30,78 -10,00 233,38
Yükselen Çelik 6,59 -8,60 115,01
Yünsa 13,06 -9,99 29,72
Zorlu Enerji 2,51 -8,73 53,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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