Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.999,00
|3,41
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,24
|0,00
|-18,25
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,85
|0,26
|1,32
|İş Girişim
|10,35
|-0,48
|172,37
|İş GMYO
|1,85
|2,78
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|9,15
|0,99
|127,23
|İş Yat. Ort.
|3,03
|-0,33
|88,04
|İşbir Holding
|2.766,60
|-3,05
|543,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|9,62
|83,87
|İttifak Holding
|6,86
|9,94
|84,41
|İz Hayvancılık Tarım
|8,23
|-0,72
|214,54
|İzmir Demir Çelik
|18,49
|-1,33
|125,76
|İzmir Fırça
|4,58
|1,33
|154,44
|Jantsa Jant Sanayi
|195,70
|-6,27
|267,94
|Kafein Yazılım
|17,57
|-0,45
|58,20
|Kaplamin
|20,00
|9,59
|260,36
|Kardemir (A)
|5,69
|-0,52
|114,72
|Kardemir (B)
|3,82
|-0,26
|44,70
|Kardemir (D)
|3,39
|-0,88
|27,44
|Karel Elektronik
|18,80
|-1,57
|29,39
|Karsan Otomotiv
|3,13
|1,29
|98,10
|Karsu Tekstil
|5,92
|0,00
|82,72
|Kartonsan
|699,60
|-1,27
|81,08
|Katmerciler Ekipman
|7,33
|9,90
|90,89
|Kent Gıda
|265,50
|-10,00
|1043,34
|Kerevitaş Gıda
|6,56
|9,88
|101,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,66
|9,93
|201,82
|Kiler GMYO
|10,59
|9,97
|179,42
|Klimasan Klima
|15,83
|3,26
|-25,38
|Koç Holding
|14,38
|-0,83
|-28,13
|Konfrut Gıda
|17,08
|-5,79
|118,41
|Konya Çimento
|519,80
|-2,49
|91,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-1,57
|-6,34
|Koza Altın
|79,35
|-1,06
|7,16
|Koza Madencilik
|13,28
|-2,21
|32,40
|Körfez GMYO
|5,48
|5,38
|129,29
|Kristal Kola
|2,22
|5,21
|47,02
|Kron Telekomünikasyon
|27,40
|1,78
|115,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|174,60
|9,60
|643,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|-1,33
|98,88
|Kütahya Porselen
|28,52
|-1,31
|330,82
|Lider Faktoring
|3,01
|-0,33
|64,03
|Link Bilgisayar
|41,42
|-1,57
|130,26
|Logo Yazılım
|97,00
|-0,56
|59,54
|Lokman Hekim Sağlık
|10,77
|1,22
|87,78
|Lüks Kadife
|39,70
|9,97
|359,49
|Makina Takım
|2,56
|3,64
|36,17
|Marka Yatırım Holding
|2,99
|-0,66
|153,39
|Marmaris Altınyunus
|83,35
|-1,94
|17,39
|Marshall
|345,00
|-9,80
|625,70
|Martı GMYO
|2,28
|-1,72
|125,74
|Martı Otel
|1,31
|1,55
|43,96
|Mavi Giyim
|38,28
|-1,29
|-33,89
|Mazhar Zorlu Holding
|18,98
|0,00
|56,99
|Mega Polietilen
|11,14
|-2,28
|778,23
|Menderes Tekstil
|3,29
|1,54
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|75,05
|-7,35
|286,06
|Merko Gıda
|21,24
|9,99
|1922,86
|Metemtur Otelcilik
|9,50
|-6,86
|433,71
|Metro Holding
|2,41
|3,88
|74,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,06
|3,57
|107,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|8,51
|-52,18
|Migros Ticaret
|41,20
|-1,90
|70,11
|Milpa
|5,31
|1,34
|142,47
|Mistral GMYO
|3,90
|0,52
|106,35
|MLP Sağlık
|16,94
|-2,36
|5,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|9,19
|9,54
|706,14
|Mondi Tire Kutsan
|7,16
|-1,38
|72,95
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,22
|-3,87
|239,78
|Net Holding
|2,53
|-3,80
|-2,69
|Netaş Telekom.
|21,58
|-4,93
|65,24
|Niğbaş Niğde Beton
|35,04
|1,33
|465,16
|Nuh Çimento
|23,98
|-1,32
|118,30
|Nurol GMYO
|8,07
|9,95
|126,05
|Odaş Elektrik
|3,15
|-2,48
|117,89
|Olmuksan-IP
|12,51
|-9,94
|388,49
|Orge Enerji Elektrik
|7,79
|0,91
|57,06
|Orma Orman Mahsulleri
|16,20
|9,61
|486,96
|Osmanlı Menkul
|26,86
|4,60
|543,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,62
|-4,49
|115,48
|Otokar
|141,50
|-1,67
|-3,77
|Oyak Çimento
|7,96
|-0,13
|44,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|-0,47
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,43
|5,44
|75,80
|Özak GMYO
|4,29
|-0,69
|66,93
|Özbal Çelik Boru
|6,30
|3,96
|290,85
|Özderici GMYO
|2,34
|-2,09
|49,04
|Özerden Plastik
|10,39
|6,45
|355,70
|Panora GMYO
|6,32
|3,95
|12,82
|Papilon Savunma
|15,35
|2,47
|99,19
|Park Elek.Madencilik
|5,04
|-0,59
|65,25
|Parsan
|22,02
|-0,18
|29,99
|Pegasus
|46,68
|0,00
|-45,97
|Peker GMYO
|2,55
|-6,25
|181,97
|Penguen Gıda
|6,22
|9,89
|579,49
|Pera GMYO
|1,73
|-3,35
|84,04
|Pergamon Dış Ticaret
|15,70
|-3,03
|102,90
|Petkim
|4,43
|0,68
|16,27
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et Ve Un
|24,20
|-1,87
|163,90
|Pınar Su
|7,91
|0,89
|240,95
|Pınar Süt
|21,50
|-2,63
|69,69
|Plastikkart
|12,66
|0,64
|36,57
|Polisan Holding
|4,48
|9,80
|48,46
|Politeknik Metal
|267,00
|-3,44
|250,98
|Prizma Press Matbaacılık
|6,05
|10,00
|40,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.233,90
|0,12
|11,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,00
|-0,92
|-7,82
|QNB Finansbank
|65,20
|1,09
|73,87
|Ral Yatırım Holding
|5,15
|3,41
|96,23
|Ray Sigorta
|14,56
|-5,45
|325,73
|Reysaş GMYO
|5,05
|3,27
|10,02
|Reysaş Lojistik
|7,93
|9,99
|81,05
|Rhea Girişim
|2,64
|-1,86
|121,85
|Rodrigo Tekstil
|9,29
|-3,03
|413,26
|Royal Halı
|3,51
|-9,77
|156,20
|RTA Laboratuvarları
|41,34
|-6,56
|1681,90
|Sabancı Holding
|8,41
|0,72
|-7,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,69
|-1,90
|161,01
|Sanel Mühendislik
|3,51
|0,57
|19,63
|Sanifoam Sünger
|8,65
|-3,03
|73,00
|Sanko Pazarlama
|7,99
|-0,99
|9,66
|Saray Matbaacılık
|4,55
|6,56
|251,96
|Sarkuysan
|7,20
|0,84
|126,60
|Sasa Polyester
|16,77
|-0,53
|116,95
|Say Reklamcılık
|9,17
|9,95
|309,37
|Sekuro Plastik
|10,68
|0,85
|99,25
|Selçuk Ecza Deposu
|9,77
|9,53
|63,79
|Selçuk Gıda
|5,00
|-5,66
|363,94
|Senkron Güvenlik
|3,51
|-7,39
|28,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,65
|-5,04
|884,28
|Servet GMYO
|33,46
|9,99
|293,65
|Seyitler Kimya
|12,40
|6,53
|82,62
|Silverline Endüstri
|4,48
|0,67
|107,41
|Sinpaş GMYO
|2,17
|1,40
|87,07
|Smartiks Yazılım
|8,54
|-1,61
|-12,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|2,38
|549,99
|Söktaş
|4,62
|0,22
|171,68
|Sönmez Filament
|17,67
|2,67
|262,09
|Sönmez Pamuklu
|16,44
|1,73
|234,15
|Sumaş Suni Tahta
|45,00
|0,00
|358,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|0,71
|-10,46
|Şekerbank
|1,69
|0,60
|29,01
|Şişe Cam
|6,79
|1,49
|33,39
|Şok Marketler
|12,21
|0,00
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,04
|0,00
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,90
|0,00
|2,98
|T.S.K.B.
|1,09
|-1,80
|-9,92
|T.Tuborg
|16,88
|-0,71
|41,85
|Taç Tarım Ürünleri
|16,73
|9,99
|436,22
|Tat Gıda
|11,88
|4,95
|95,27
|TAV Havalimanları
|15,46
|1,18
|-43,09
|Taze Kuru Gıda
|550,20
|-10,00
|7499,45
|Tek-Art Turizm
|1,68
|3,70
|33,33
|Tekfen Holding
|14,93
|0,74
|-17,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,77
|-9,96
|108,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,09
|8,26
|93,30
|TGS Dış Ticaret
|8,89
|3,98
|90,36
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|-0,40
|8,14
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,18
|41,45
|Trabzon Liman
|29,34
|-10,00
|175,23
|Trabzonspor Sportif
|4,89
|-0,41
|127,44
|Trend GMYO
|7,18
|4,66
|226,36
|TSKB GMYO
|3,19
|4,59
|234,04
|Tuğçelik
|8,26
|-9,92
|109,11
|Tukaş
|10,14
|4,11
|-17,89
|Turcas Petrol
|4,49
|2,75
|68,16
|Turkcell
|15,77
|-0,19
|14,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,20
|-2,65
|43,53
|Tüpraş
|81,85
|1,99
|-35,45
|Türk Hava Yolları
|10,71
|0,56
|-25,93
|Türk Prysmian Kablo
|13,16
|-9,55
|409,98
|Türk Telekom
|7,12
|-2,20
|-1,32
|Türk Traktör
|102,90
|-0,10
|94,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,95
|0,51
|109,40
|Türkiye Sigorta
|6,12
|0,33
|181,02
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-9,95
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|0,69
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|53,60
|5,62
|101,50
|Ulusoy Un Sanayi
|10,23
|-0,10
|167,80
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,10
|9,95
|73,06
|Utopya Turizm
|18,37
|10,00
|273,37
|Uzertaş Boya
|45,84
|9,98
|1964,86
|Ülker Bisküvi
|23,48
|-1,51
|5,01
|Vakıf Fin. Kir.
|4,07
|3,30
|92,21
|Vakıf GMYO
|3,84
|-0,78
|121,84
|Vakıf Yat. Ort.
|8,12
|-0,49
|345,87
|Vakıflar Bankası
|4,04
|-0,74
|-26,68
|Vakko Tekstil
|6,18
|-1,75
|36,12
|Vanet Gıda
|11,11
|10,00
|676,92
|Verusa Holding
|41,20
|2,28
|122,10
|Verusaturk Girisim
|8,13
|-0,25
|54,60
|Vestel
|17,33
|-0,52
|37,32
|Vestel Beyaz Eşya
|30,52
|0,73
|44,66
|Viking Kağıt
|7,38
|9,99
|294,65
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|2,43
|91,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-0,93
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|103,70
|9,91
|1557,59
|Yataş
|8,80
|-0,90
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,44
|9,90
|175,78
|Yeni Gimat GMYO
|13,30
|3,02
|11,10
|Yeşil GMYO
|1,13
|2,73
|76,56
|Yeşil Yapı
|1,27
|1,60
|92,42
|Yeşil Yatırım Holding
|30,10
|-5,17
|168,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,00
|-4,96
|407,64
|Yonga Mobilya
|35,90
|1,41
|288,84
|Yükselen Çelik
|7,11
|2,60
|131,97
|Yünsa
|14,05
|2,18
|39,55
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,37
|66,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)