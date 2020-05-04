Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.300,00
|-4,15
|30,22
|İş Bankası (C)
|4,87
|-1,62
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,27
|-2,10
|-13,95
|İş Girişim
|5,78
|-0,69
|52,11
|İş GMYO
|1,53
|-1,29
|-13,07
|İş Y. Men. Değ.
|5,43
|-3,38
|34,85
|İş Yat. Ort.
|2,22
|-3,06
|37,77
|İşbir Holding
|547,00
|-0,36
|27,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,57
|-1,53
|-30,91
|İz Hayvancılık Tarım
|4,30
|9,97
|64,34
|İzmir Demir Çelik
|9,30
|4,49
|13,55
|İzmir Fırça
|1,87
|-3,61
|3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|52,80
|-0,28
|-0,73
|Kafein Yazılım
|15,84
|-7,42
|42,19
|Kapital Yat. Holding
|2,49
|-3,86
|2,89
|Kaplamin
|6,14
|-0,49
|10,63
|Kardemir (A)
|2,22
|-1,77
|-16,23
|Kardemir (B)
|2,18
|-1,80
|-17,42
|Kardemir (D)
|2,16
|-2,26
|-18,80
|Karel Elektronik
|15,71
|-4,56
|8,12
|Karsan Otomotiv
|1,82
|9,64
|15,19
|Karsu Tekstil
|2,95
|0,34
|-8,95
|Kartonsan
|454,00
|-5,02
|16,44
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|-3,30
|-16,15
|Kent Gıda
|251,70
|-9,98
|43,17
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|1,46
|27,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-7,89
|-36,36
|Kiler GMYO
|2,68
|-1,47
|-29,29
|Klimasan Klima
|16,04
|-4,30
|-27,36
|Koç Holding
|14,92
|-2,74
|-25,43
|Konfrut Gıda
|10,30
|-5,07
|31,71
|Konya Çimento
|260,20
|1,60
|-4,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,88
|-3,72
|-14,44
|Koza Altın
|72,10
|0,35
|-2,63
|Koza Madencilik
|11,58
|1,14
|15,45
|Körfez GMYO
|2,66
|5,56
|11,30
|Kristal Kola
|1,82
|-0,55
|20,53
|Kron Telekomünikasyon
|22,08
|-9,95
|73,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|8,33
|9,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,54
|-3,75
|-6,67
|Kütahya Porselen
|12,88
|9,99
|94,56
|Lider Faktoring
|3,76
|-1,83
|2,45
|Link Bilgisayar
|26,80
|-6,29
|47,66
|Logo Yazılım
|70,75
|-4,13
|16,37
|Lokman Hekim Sağlık
|6,46
|-4,72
|11,76
|Lüks Kadife
|8,85
|-0,78
|2,43
|Makina Takım
|1,52
|-1,94
|-19,15
|Mardin Çimento
|6,16
|10,00
|4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|-3,05
|7,63
|Marmaris Altınyunus
|74,60
|-2,55
|5,07
|Marshall
|48,50
|-1,82
|2,02
|Martı GMYO
|1,01
|-2,88
|0,00
|Martı Otel
|0,84
|-1,18
|-7,69
|Mavi Giyim
|40,00
|-3,85
|-30,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,44
|-0,88
|11,17
|Mega Polietilen
|2,50
|0,00
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,45
|-2,68
|10,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|18,03
|6,06
|-7,25
|Merko Gıda
|1,46
|-0,68
|39,05
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-4,49
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|-4,02
|-6,18
|Metro Holding
|1,26
|-0,79
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,74
|-0,57
|-11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,19
|-2,45
|-60,71
|Migros Ticaret
|28,98
|-1,23
|19,65
|Milpa
|2,88
|0,70
|31,51
|Mistral GMYO
|1,91
|1,06
|1,06
|MLP Sağlık
|15,55
|3,46
|-2,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,37
|6,20
|20,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,74
|-5,34
|62,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,71
|-3,02
|31,37
|Net Holding
|2,01
|-5,63
|-22,69
|Netaş Telekom.
|12,69
|-3,86
|-2,83
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,44
|45,16
|Nuh Çimento
|10,65
|5,55
|-3,05
|Nurol GMYO
|3,39
|-2,31
|-5,04
|Odaş Elektrik
|1,80
|0,56
|24,51
|Olmuksan-IP
|4,40
|-5,17
|71,81
|Orge Enerji Elektrik
|5,06
|1,00
|2,02
|Orma Orman Mahsulleri
|4,26
|-2,52
|54,35
|Osmanlı Menkul
|7,97
|-0,38
|90,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,09
|10,00
|24,40
|Otokar
|126,10
|1,20
|-14,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,17
|9,98
|164,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|-6,91
|0,36
|Özak GMYO
|2,98
|4,93
|15,95
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|-1,18
|3,61
|Özderici GMYO
|1,51
|1,34
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,33
|-2,10
|2,19
|Panora GMYO
|5,03
|2,65
|-10,20
|Papilon Savunma
|11,85
|-5,95
|53,77
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-4,23
|-3,61
|Parsan
|14,19
|-3,47
|-16,23
|Pegasus
|55,50
|4,72
|-35,76
|Peker GMYO
|3,98
|2,58
|27,16
|Penguen Gıda
|3,13
|-6,57
|51,21
|Pera GMYO
|0,90
|0,00
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,02
|-1,16
|3,65
|Petkim
|3,47
|-2,25
|-8,92
|Petrokent Turizm
|157,20
|-0,19
|22,72
|Pınar Et Ve Un
|24,82
|-9,94
|170,67
|Pınar Su
|6,33
|-9,96
|172,84
|Pınar Süt
|15,82
|-9,96
|24,86
|Plastikkart
|9,28
|-3,33
|0,11
|Polisan Holding
|2,38
|-3,64
|-21,13
|Politeknik Metal
|108,60
|6,68
|42,76
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,79
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,40
|-0,50
|6,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,20
|-1,48
|-17,74
|QNB Finansbank
|48,00
|-5,70
|28,00
|Ral Yatırım Holding
|8,77
|3,42
|28,97
|Ray Sigorta
|6,48
|-10,00
|89,47
|Reysaş GMYO
|5,12
|-3,40
|11,55
|Reysaş Lojistik
|6,85
|-5,52
|56,39
|Rhea Girişim
|2,16
|9,64
|81,51
|Rodrigo Tekstil
|2,22
|-9,76
|22,65
|Royal Halı
|1,80
|-3,23
|31,39
|RTA Laboratuvarları
|24,60
|9,92
|960,34
|Sabancı Holding
|8,01
|-2,08
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,04
|3,86
|85,32
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|2,40
|-11,23
|Sanel Mühendislik
|4,72
|1,07
|16,54
|Sanifoam Sünger
|7,24
|2,12
|44,80
|Sanko Pazarlama
|6,44
|-4,45
|-16,80
|Saray Matbaacılık
|1,85
|-3,65
|3,35
|Sarkuysan
|5,35
|-3,25
|10,77
|Sasa Polyester
|8,47
|-2,98
|9,57
|Say Reklamcılık
|2,70
|-4,59
|20,54
|Sekuro Plastik
|4,96
|3,33
|-7,46
|Selçuk Ecza Deposu
|7,36
|-3,03
|23,39
|Selçuk Gıda
|2,44
|-3,56
|41,86
|Senkron Güvenlik
|3,04
|7,04
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|4,50
|7,14
|183,02
|Servet GMYO
|14,74
|-3,97
|73,41
|Seyitler Kimya
|12,67
|1,20
|86,60
|Silverline Endüstri
|2,39
|0,42
|10,65
|Sinpaş GMYO
|1,05
|-1,87
|-9,48
|Smartiks Yazılım
|9,37
|-6,86
|-4,49
|Soda Sanayii
|5,83
|-0,17
|-5,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,54
|9,95
|134,41
|Söktaş
|2,83
|-3,08
|6,79
|Sönmez Filament
|5,95
|-1,33
|21,93
|Sönmez Pamuklu
|5,90
|-2,48
|19,92
|Sumaş Suni Tahta
|10,97
|-4,53
|10,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-3,28
|-1,26
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-23,66
|Şişe Cam
|4,79
|-1,24
|-9,11
|Şok Marketler
|10,61
|-2,93
|-1,39
|T. Halk Bankası
|5,11
|-1,73
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,36
|-4,88
|-9,72
|T.S.K.B.
|1,02
|-0,97
|-15,70
|T.Tuborg
|14,60
|0,97
|22,69
|Taç Tarım Ürünleri
|5,14
|9,83
|64,74
|Tat Gıda
|7,19
|-5,64
|18,18
|TAV Havalimanları
|17,86
|-1,87
|-34,25
|Taze Kuru Gıda
|12,15
|-10,00
|67,82
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,80
|0,00
|Tekfen Holding
|14,15
|-0,70
|-23,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|-5,02
|62,14
|Temapol Polimer Plastik
|5,29
|1,93
|1,34
|TGS Dış Ticaret
|4,06
|-4,47
|-13,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,12
|-5,46
|-9,37
|Torunlar GMYO
|2,37
|1,28
|-13,82
|Trabzon Liman
|10,38
|-2,08
|-2,63
|Trabzonspor Sportif
|5,83
|10,00
|171,16
|Trakya Cam
|3,20
|-0,93
|-8,57
|Trend GMYO
|2,67
|1,52
|21,36
|TSKB GMYO
|1,72
|-1,71
|28,36
|Tuğçelik
|4,47
|-4,89
|13,16
|Tukaş
|14,40
|1,05
|16,60
|Turcas Petrol
|2,61
|-3,69
|-2,25
|Turkcell
|13,46
|-3,51
|-2,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,38
|-4,44
|-16,07
|Tüpraş
|86,40
|-4,85
|-31,86
|Türk Hava Yolları
|10,53
|-1,50
|-27,18
|Türk Prysmian Kablo
|3,47
|-4,14
|34,22
|Türk Telekom
|7,08
|-4,07
|-3,93
|Türk Traktör
|55,15
|-3,50
|4,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,94
|-2,72
|-9,67
|Ufuk Yatırım
|4,04
|8,89
|56,59
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,20
|6,28
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|31,48
|-1,01
|18,35
|Ulusoy Un Sanayi
|11,43
|-10,00
|199,21
|Umpaş Holding
|0,51
|4,08
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,46
|-2,67
|-13,61
|Utopya Turizm
|4,56
|-1,72
|-7,32
|Uzertaş Boya
|2,90
|-7,35
|30,63
|Ülker Bisküvi
|23,60
|-0,42
|5,55
|Ünye Çimento
|5,42
|9,94
|0,74
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|5,42
|-11,57
|Vakıf GMYO
|1,94
|1,04
|12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,16
|1,89
|-7,30
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-1,55
|-19,06
|Vakko Tekstil
|4,55
|-4,01
|0,22
|Vanet Gıda
|1,65
|-9,84
|15,38
|Verusa Holding
|19,43
|0,15
|4,69
|Verusaturk Girisim
|4,78
|-4,40
|-11,32
|Vestel
|13,20
|-0,15
|4,60
|Vestel Beyaz Eşya
|19,08
|-3,25
|-11,67
|Viking Kağıt
|4,30
|-4,44
|129,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,57
|-2,28
|6,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|-2,38
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,15
|2,81
|45,93
|Yataş
|6,47
|-2,27
|-11,85
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,88
|1,62
|16,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,24
|-0,49
|2,25
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|11,49
|2,22
|2,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.000,00
|-4,64
|103,74
|Yonga Mobilya
|13,00
|9,98
|40,69
|Yükselen Çelik
|7,71
|-2,77
|25,77
|Yünsa
|12,45
|6,87
|23,66
|Zorlu Enerji
|1,24
|-1,59
|-23,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)