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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:42:27 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.300,00 -4,15 30,22
İş Bankası (C) 4,87 -1,62 -24,02
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,27 -2,10 -13,95
İş Girişim 5,78 -0,69 52,11
İş GMYO 1,53 -1,29 -13,07
İş Y. Men. Değ. 5,43 -3,38 34,85
İş Yat. Ort. 2,22 -3,06 37,77
İşbir Holding 547,00 -0,36 27,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,57 -1,53 -30,91
İz Hayvancılık Tarım 4,30 9,97 64,34
İzmir Demir Çelik 9,30 4,49 13,55
İzmir Fırça 1,87 -3,61 3,89
Jantsa Jant Sanayi 52,80 -0,28 -0,73
Kafein Yazılım 15,84 -7,42 42,19
Kapital Yat. Holding 2,49 -3,86 2,89
Kaplamin 6,14 -0,49 10,63
Kardemir (A) 2,22 -1,77 -16,23
Kardemir (B) 2,18 -1,80 -17,42
Kardemir (D) 2,16 -2,26 -18,80
Karel Elektronik 15,71 -4,56 8,12
Karsan Otomotiv 1,82 9,64 15,19
Karsu Tekstil 2,95 0,34 -8,95
Kartonsan 454,00 -5,02 16,44
Katmerciler Ekipman 3,22 -3,30 -16,15
Kent Gıda 251,70 -9,98 43,17
Kerevitaş Gıda 4,16 1,46 27,61
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -7,89 -36,36
Kiler GMYO 2,68 -1,47 -29,29
Klimasan Klima 16,04 -4,30 -27,36
Koç Holding 14,92 -2,74 -25,43
Konfrut Gıda 10,30 -5,07 31,71
Konya Çimento 260,20 1,60 -4,09
Kordsa Teknik Tekstil 10,88 -3,72 -14,44
Koza Altın 72,10 0,35 -2,63
Koza Madencilik 11,58 1,14 15,45
Körfez GMYO 2,66 5,56 11,30
Kristal Kola 1,82 -0,55 20,53
Kron Telekomünikasyon 22,08 -9,95 73,58
Kuştur Kuşadası Turizm 26,00 8,33 9,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 -3,75 -6,67
Kütahya Porselen 12,88 9,99 94,56
Lider Faktoring 3,76 -1,83 2,45
Link Bilgisayar 26,80 -6,29 47,66
Logo Yazılım 70,75 -4,13 16,37
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -4,72 11,76
Lüks Kadife 8,85 -0,78 2,43
Makina Takım 1,52 -1,94 -19,15
Mardin Çimento 6,16 10,00 4,05
Marka Yatırım Holding 1,27 -3,05 7,63
Marmaris Altınyunus 74,60 -2,55 5,07
Marshall 48,50 -1,82 2,02
Martı GMYO 1,01 -2,88 0,00
Martı Otel 0,84 -1,18 -7,69
Mavi Giyim 40,00 -3,85 -30,92
Mazhar Zorlu Holding 13,44 -0,88 11,17
Mega Polietilen 2,50 0,00 13,64
Menderes Tekstil 1,45 -2,68 10,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 18,03 6,06 -7,25
Merko Gıda 1,46 -0,68 39,05
Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,67 -4,02 -6,18
Metro Holding 1,26 -0,79 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 -0,57 -11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 3,19 -2,45 -60,71
Migros Ticaret 28,98 -1,23 19,65
Milpa 2,88 0,70 31,51
Mistral GMYO 1,91 1,06 1,06
MLP Sağlık 15,55 3,46 -2,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,37 6,20 20,18
Mondi Tire Kutsan 6,74 -5,34 62,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,71 -3,02 31,37
Net Holding 2,01 -5,63 -22,69
Netaş Telekom. 12,69 -3,86 -2,83
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -0,44 45,16
Nuh Çimento 10,65 5,55 -3,05
Nurol GMYO 3,39 -2,31 -5,04
Odaş Elektrik 1,80 0,56 24,51
Olmuksan-IP 4,40 -5,17 71,81
Orge Enerji Elektrik 5,06 1,00 2,02
Orma Orman Mahsulleri 4,26 -2,52 54,35
Osmanlı Menkul 7,97 -0,38 90,63
Ostim Endüstriyel Yat 2,09 10,00 24,40
Otokar 126,10 1,20 -14,24
Oyak Yat. Ort. 6,17 9,98 164,81
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -6,91 0,36
Özak GMYO 2,98 4,93 15,95
Özbal Çelik Boru 1,67 -1,18 3,61
Özderici GMYO 1,51 1,34 -3,82
Özerden Plastik 2,33 -2,10 2,19
Panora GMYO 5,03 2,65 -10,20
Papilon Savunma 11,85 -5,95 53,77
Park Elek.Madencilik 2,94 -4,23 -3,61
Parsan 14,19 -3,47 -16,23
Pegasus 55,50 4,72 -35,76
Peker GMYO 3,98 2,58 27,16
Penguen Gıda 3,13 -6,57 51,21
Pera GMYO 0,90 0,00 -4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,02 -1,16 3,65
Petkim 3,47 -2,25 -8,92
Petrokent Turizm 157,20 -0,19 22,72
Pınar Et Ve Un 24,82 -9,94 170,67
Pınar Su 6,33 -9,96 172,84
Pınar Süt 15,82 -9,96 24,86
Plastikkart 9,28 -3,33 0,11
Polisan Holding 2,38 -3,64 -21,13
Politeknik Metal 108,60 6,68 42,76
Prizma Press Matbaacılık 3,84 0,79 -10,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.184,40 -0,50 6,91
QNB Finans Fin. Kir. 106,20 -1,48 -17,74
QNB Finansbank 48,00 -5,70 28,00
Ral Yatırım Holding 8,77 3,42 28,97
Ray Sigorta 6,48 -10,00 89,47
Reysaş GMYO 5,12 -3,40 11,55
Reysaş Lojistik 6,85 -5,52 56,39
Rhea Girişim 2,16 9,64 81,51
Rodrigo Tekstil 2,22 -9,76 22,65
Royal Halı 1,80 -3,23 31,39
RTA Laboratuvarları 24,60 9,92 960,34
Sabancı Holding 8,01 -2,08 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 4,04 3,86 85,32
Salix Yatırım Holding 6,40 2,40 -11,23
Sanel Mühendislik 4,72 1,07 16,54
Sanifoam Sünger 7,24 2,12 44,80
Sanko Pazarlama 6,44 -4,45 -16,80
Saray Matbaacılık 1,85 -3,65 3,35
Sarkuysan 5,35 -3,25 10,77
Sasa Polyester 8,47 -2,98 9,57
Say Reklamcılık 2,70 -4,59 20,54
Sekuro Plastik 4,96 3,33 -7,46
Selçuk Ecza Deposu 7,36 -3,03 23,39
Selçuk Gıda 2,44 -3,56 41,86
Senkron Güvenlik 3,04 7,04 11,36
Serve Film Prodüksiyon 4,50 7,14 183,02
Servet GMYO 14,74 -3,97 73,41
Seyitler Kimya 12,67 1,20 86,60
Silverline Endüstri 2,39 0,42 10,65
Sinpaş GMYO 1,05 -1,87 -9,48
Smartiks Yazılım 9,37 -6,86 -4,49
Soda Sanayii 5,83 -0,17 -5,66
Sodaş Sodyum Sanayii 22,54 9,95 134,41
Söktaş 2,83 -3,08 6,79
Sönmez Filament 5,95 -1,33 21,93
Sönmez Pamuklu 5,90 -2,48 19,92
Sumaş Suni Tahta 10,97 -4,53 10,81
Şeker Fin. Kir. 4,72 -3,28 -1,26
Şekerbank 1,00 0,00 -23,66
Şişe Cam 4,79 -1,24 -9,11
Şok Marketler 10,61 -2,93 -1,39
T. Halk Bankası 5,11 -1,73 -13,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,36 -4,88 -9,72
T.S.K.B. 1,02 -0,97 -15,70
T.Tuborg 14,60 0,97 22,69
Taç Tarım Ürünleri 5,14 9,83 64,74
Tat Gıda 7,19 -5,64 18,18
TAV Havalimanları 17,86 -1,87 -34,25
Taze Kuru Gıda 12,15 -10,00 67,82
Tek-Art Turizm 1,26 0,80 0,00
Tekfen Holding 14,15 -0,70 -23,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 -5,02 62,14
Temapol Polimer Plastik 5,29 1,93 1,34
TGS Dış Ticaret 4,06 -4,47 -13,06
Tofaş Oto. Fab. 21,12 -5,46 -9,37
Torunlar GMYO 2,37 1,28 -13,82
Trabzon Liman 10,38 -2,08 -2,63
Trabzonspor Sportif 5,83 10,00 171,16
Trakya Cam 3,20 -0,93 -8,57
Trend GMYO 2,67 1,52 21,36
TSKB GMYO 1,72 -1,71 28,36
Tuğçelik 4,47 -4,89 13,16
Tukaş 14,40 1,05 16,60
Turcas Petrol 2,61 -3,69 -2,25
Turkcell 13,46 -3,51 -2,46
Tümosan Motor ve Traktör 5,38 -4,44 -16,07
Tüpraş 86,40 -4,85 -31,86
Türk Hava Yolları 10,53 -1,50 -27,18
Türk Prysmian Kablo 3,47 -4,14 34,22
Türk Telekom 7,08 -4,07 -3,93
Türk Traktör 55,15 -3,50 4,23
Türker Proje Gayrimenkul 37,94 -2,72 -9,67
Ufuk Yatırım 4,04 8,89 56,59
Ulaşlar Turizm Yat. 2,20 6,28 3,77
Ulusoy Elektrik 31,48 -1,01 18,35
Ulusoy Un Sanayi 11,43 -10,00 199,21
Umpaş Holding 0,51 4,08 -17,74
Uşak Seramik 1,46 -2,67 -13,61
Utopya Turizm 4,56 -1,72 -7,32
Uzertaş Boya 2,90 -7,35 30,63
Ülker Bisküvi 23,60 -0,42 5,55
Ünye Çimento 5,42 9,94 0,74
Vakıf Fin. Kir. 2,14 5,42 -11,57
Vakıf GMYO 1,94 1,04 12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,16 1,89 -7,30
Vakıflar Bankası 4,46 -1,55 -19,06
Vakko Tekstil 4,55 -4,01 0,22
Vanet Gıda 1,65 -9,84 15,38
Verusa Holding 19,43 0,15 4,69
Verusaturk Girisim 4,78 -4,40 -11,32
Vestel 13,20 -0,15 4,60
Vestel Beyaz Eşya 19,08 -3,25 -11,67
Viking Kağıt 4,30 -4,44 129,95
Yapı Kredi Koray GMYO 2,57 -2,28 6,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -2,38 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,15 2,81 45,93
Yataş 6,47 -2,27 -11,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,88 1,62 16,77
Yeni Gimat GMYO 12,24 -0,49 2,25
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 11,49 2,22 2,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,00 -4,64 103,74
Yonga Mobilya 13,00 9,98 40,69
Yükselen Çelik 7,71 -2,77 25,77
Yünsa 12,45 6,87 23,66
Zorlu Enerji 1,24 -1,59 -23,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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