Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|2,38
|42,48
|İş Bankası (C)
|4,79
|-1,24
|-25,27
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,10
|0,50
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,32
|-0,30
|-12,63
|İş Girişim
|5,59
|0,72
|47,11
|İş GMYO
|1,52
|0,66
|-13,64
|İş Y. Men. Değ.
|4,95
|-1,79
|22,93
|İş Yat. Ort.
|2,25
|-2,60
|39,64
|İşbir Holding
|525,00
|5,00
|22,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|1,79
|-8,06
|İttifak Holding
|2,52
|-5,26
|-32,26
|İz Hayvancılık Tarım
|2,92
|1,39
|11,60
|İzmir Demir Çelik
|9,14
|-1,40
|11,60
|İzmir Fırça
|1,85
|-1,60
|2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|51,50
|4,04
|-3,17
|Kafein Yazılım
|16,65
|9,68
|49,46
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|1,78
|-5,37
|Kaplamin
|5,77
|1,41
|3,96
|Kardemir (A)
|2,27
|-1,73
|-14,34
|Kardemir (B)
|2,26
|-0,44
|-14,39
|Kardemir (D)
|2,19
|-0,90
|-17,67
|Karel Elektronik
|15,92
|6,92
|9,57
|Karsan Otomotiv
|1,57
|3,97
|-0,63
|Karsu Tekstil
|2,52
|2,02
|-22,22
|Kartonsan
|401,80
|9,99
|3,05
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-3,77
|-20,31
|Kent Gıda
|212,30
|10,00
|20,76
|Kerevitaş Gıda
|3,86
|1,58
|18,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,54
|1,20
|-32,98
|Klimasan Klima
|15,64
|2,56
|-29,17
|Koç Holding
|14,76
|0,54
|-26,23
|Konfrut Gıda
|11,26
|9,96
|43,99
|Konya Çimento
|217,30
|5,23
|-19,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,80
|4,75
|-15,07
|Koza Altın
|70,75
|1,58
|-4,46
|Koza Madencilik
|11,64
|4,39
|16,05
|Körfez GMYO
|2,15
|-0,46
|-10,04
|Kristal Kola
|1,71
|7,55
|13,25
|Kron Telekomünikasyon
|22,76
|9,95
|78,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,52
|0,09
|-0,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|1,32
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,29
|3,26
|10,12
|Lider Faktoring
|3,71
|-1,59
|1,09
|Link Bilgisayar
|31,24
|10,00
|72,12
|Logo Yazılım
|78,65
|10,00
|29,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,20
|-1,12
|7,27
|Lüks Kadife
|8,35
|1,09
|-3,36
|Makina Takım
|1,44
|1,41
|-23,40
|Mardin Çimento
|5,18
|-0,96
|-12,50
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|62,50
|-0,08
|-11,97
|Marshall
|48,64
|3,67
|2,31
|Martı GMYO
|0,98
|0,00
|-2,97
|Martı Otel
|0,81
|1,25
|-10,99
|Mavi Giyim
|38,84
|-1,32
|-32,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,50
|0,00
|11,66
|Mega Polietilen
|2,27
|-1,30
|3,18
|Menderes Tekstil
|1,46
|0,00
|11,45
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|15,29
|-1,67
|-21,35
|Merko Gıda
|1,26
|0,80
|20,00
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-4,49
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|2,92
|-1,12
|Metro Holding
|1,22
|1,67
|-11,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,67
|0,00
|-14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,33
|-1,19
|-58,99
|Migros Ticaret
|28,68
|-1,38
|18,41
|Milpa
|2,50
|3,73
|14,16
|Mistral GMYO
|1,81
|-1,09
|-4,23
|MLP Sağlık
|12,90
|-0,08
|-19,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,82
|-2,38
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|7,74
|3,48
|86,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,60
|0,06
|22,64
|Net Holding
|1,82
|1,11
|-30,00
|Netaş Telekom.
|12,72
|6,09
|-2,60
|Niğbaş Niğde Beton
|6,75
|-6,25
|8,87
|Nuh Çimento
|9,51
|0,11
|-13,43
|Nurol GMYO
|3,27
|3,15
|-8,40
|Odaş Elektrik
|1,61
|-0,62
|11,36
|Olmuksan-IP
|4,04
|-0,74
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|4,49
|2,98
|-9,48
|Orma Orman Mahsulleri
|4,63
|9,46
|67,75
|Osmanlı Menkul
|9,00
|2,27
|114,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,92
|0,52
|14,29
|Otokar
|126,40
|3,61
|-14,04
|Oyak Yat. Ort.
|5,05
|-0,39
|116,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,30
|-1,20
|6,84
|Özak GMYO
|2,50
|4,17
|-2,72
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|0,00
|2,37
|Özderici GMYO
|1,36
|0,74
|-13,38
|Özerden Plastik
|2,42
|10,00
|6,14
|Panora GMYO
|4,62
|1,09
|-17,52
|Papilon Savunma
|10,85
|3,93
|40,79
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|-3,71
|10,49
|Parsan
|13,69
|-0,22
|-19,19
|Pegasus
|48,68
|-1,93
|-43,66
|Peker GMYO
|3,63
|-1,63
|15,97
|Penguen Gıda
|3,64
|1,11
|75,85
|Pera GMYO
|0,87
|4,82
|-7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,00
|-0,12
|-0,25
|Petkim
|3,43
|0,59
|-9,97
|Petrokent Turizm
|140,00
|-0,71
|9,29
|Pınar Et Ve Un
|20,94
|9,92
|128,35
|Pınar Su
|5,35
|9,86
|130,60
|Pınar Süt
|15,88
|1,21
|25,34
|Plastikkart
|10,11
|1,51
|9,06
|Polisan Holding
|2,29
|3,15
|-24,11
|Politeknik Metal
|84,70
|10,00
|11,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,00
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.176,20
|0,06
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,50
|-1,23
|-12,86
|QNB Finansbank
|56,30
|3,11
|50,13
|Ral Yatırım Holding
|7,15
|1,42
|5,15
|Ray Sigorta
|5,47
|9,84
|59,94
|Reysaş GMYO
|6,12
|-0,49
|33,33
|Reysaş Lojistik
|7,36
|1,94
|68,04
|Rhea Girişim
|1,83
|-1,08
|53,78
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|9,88
|4,42
|Royal Halı
|1,90
|-3,06
|38,69
|RTA Laboratuvarları
|13,91
|9,96
|499,57
|Sabancı Holding
|7,60
|0,40
|-16,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,49
|2,35
|60,09
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|2,08
|-25,10
|Sanel Mühendislik
|4,63
|-0,43
|14,32
|Sanifoam Sünger
|6,84
|-3,39
|36,80
|Sanko Pazarlama
|6,36
|0,47
|-17,83
|Saray Matbaacılık
|1,85
|3,35
|3,35
|Sarkuysan
|5,28
|2,33
|9,32
|Sasa Polyester
|8,72
|4,93
|12,81
|Say Reklamcılık
|2,90
|0,69
|29,46
|Sekuro Plastik
|4,58
|2,00
|-14,55
|Selçuk Ecza Deposu
|7,57
|0,13
|26,91
|Selçuk Gıda
|2,45
|0,00
|42,44
|Senkron Güvenlik
|2,63
|9,58
|-3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|3,80
|7,65
|138,99
|Servet GMYO
|13,35
|5,45
|57,06
|Seyitler Kimya
|11,30
|6,60
|66,42
|Silverline Endüstri
|2,24
|1,36
|3,70
|Sinpaş GMYO
|0,97
|-3,00
|-16,38
|Smartiks Yazılım
|9,69
|6,25
|-1,22
|Soda Sanayii
|6,08
|1,33
|-1,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,94
|9,59
|128,17
|Söktaş
|2,99
|1,36
|12,83
|Sönmez Filament
|5,09
|1,80
|4,30
|Sönmez Pamuklu
|5,37
|3,67
|9,15
|Sumaş Suni Tahta
|9,86
|7,52
|-0,40
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|-0,21
|-2,51
|Şekerbank
|0,94
|1,08
|-28,24
|Şişe Cam
|5,24
|3,35
|-0,57
|Şok Marketler
|10,63
|9,93
|-1,21
|T. Halk Bankası
|5,14
|0,19
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,12
|0,73
|-5,69
|T.S.K.B.
|0,99
|0,00
|-18,18
|T.Tuborg
|13,19
|-0,90
|10,84
|Taç Tarım Ürünleri
|3,05
|-0,97
|-2,24
|Tat Gıda
|7,52
|1,35
|23,61
|TAV Havalimanları
|18,96
|-0,99
|-30,20
|Taze Kuru Gıda
|8,52
|9,94
|17,68
|Tek-Art Turizm
|1,13
|2,73
|-10,32
|Tekfen Holding
|13,88
|-0,22
|-28,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|0,64
|50,24
|Temapol Polimer Plastik
|4,80
|2,56
|-8,05
|TGS Dış Ticaret
|4,32
|4,10
|-7,49
|Tofaş Oto. Fab.
|20,04
|1,21
|-14,00
|Torunlar GMYO
|2,29
|1,33
|-16,73
|Trabzon Liman
|10,15
|1,10
|-4,78
|Trabzonspor Sportif
|4,79
|9,86
|122,79
|Trakya Cam
|3,54
|0,28
|1,14
|Trend GMYO
|2,65
|9,96
|20,45
|TSKB GMYO
|1,58
|0,64
|17,91
|Tuğçelik
|4,29
|-1,38
|8,61
|Tukaş
|12,59
|0,40
|1,94
|Turcas Petrol
|2,52
|2,02
|-5,62
|Turkcell
|13,58
|3,11
|-1,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,19
|1,76
|-19,03
|Tüpraş
|85,35
|1,19
|-32,69
|Türk Hava Yolları
|10,37
|-0,58
|-28,28
|Türk Prysmian Kablo
|3,80
|5,56
|46,99
|Türk Telekom
|6,98
|2,20
|-5,29
|Türk Traktör
|53,50
|2,10
|1,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,60
|2,33
|-5,71
|Ufuk Yatırım
|3,54
|9,60
|37,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,02
|0,50
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|33,12
|1,04
|24,51
|Ulusoy Un Sanayi
|9,65
|9,91
|152,62
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-24,19
|Uşak Seramik
|1,45
|0,00
|-14,20
|Utopya Turizm
|4,38
|0,00
|-10,98
|Uzertaş Boya
|2,65
|3,92
|19,37
|Ülker Bisküvi
|24,12
|7,97
|7,87
|Ünye Çimento
|4,77
|0,42
|-11,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,93
|0,52
|-20,25
|Vakıf GMYO
|1,79
|-0,56
|3,41
|Vakıf Yat. Ort.
|1,99
|1,02
|-14,59
|Vakıflar Bankası
|4,43
|-0,45
|-19,60
|Vakko Tekstil
|4,42
|-1,56
|-2,64
|Vanet Gıda
|1,40
|9,37
|-2,10
|Verusa Holding
|18,21
|0,05
|-1,89
|Verusaturk Girisim
|4,45
|0,68
|-17,44
|Vestel
|11,81
|2,25
|-6,42
|Vestel Beyaz Eşya
|17,92
|-0,33
|-17,04
|Viking Kağıt
|4,35
|-2,03
|132,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,61
|1,95
|7,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,00
|0,50
|-19,35
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,12
|0,74
|29,51
|Yataş
|6,37
|-1,39
|-13,22
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,96
|2,62
|21,74
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|2,55
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|10,02
|2,56
|-10,77
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.988,90
|7,67
|171,27
|Yonga Mobilya
|10,90
|0,00
|17,97
|Yükselen Çelik
|7,12
|-1,52
|16,15
|Yünsa
|10,32
|2,79
|2,51
|Zorlu Enerji
|1,21
|0,00
|-25,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)