Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,67
|-2,03
|366,13
|Acıpayam Selüloz
|16,51
|-1,37
|161,45
|Adel Kalemcilik
|25,38
|-1,78
|61,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|-2,27
|111,44
|Afyon Çimento
|4,44
|-0,22
|94,88
|Ak Enerji
|2,23
|-2,19
|104,59
|Akbank
|6,20
|2,48
|-23,55
|Akçansa
|14,71
|-0,68
|51,74
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,03
|0,00
|185,78
|Akfen GMYO
|4,73
|10,00
|16,79
|Akın Tekstil
|27,84
|-2,18
|101,89
|Akiş GMYO
|3,76
|0,53
|20,03
|Akmerkez GMYO
|61,50
|-2,07
|174,50
|Aksa
|10,83
|0,65
|54,64
|Aksa Enerji
|7,13
|0,00
|87,63
|Aksigorta
|8,10
|0,37
|49,51
|Aksu Enerji
|13,10
|0,92
|-11,90
|Alarko Carrıer
|223,10
|-2,02
|273,54
|Alarko GMYO
|20,04
|1,26
|36,34
|Alarko Holding
|6,94
|-0,57
|18,13
|Albaraka Türk
|1,69
|1,20
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,16
|-0,88
|125,58
|Alkim Kağıt
|13,00
|-0,31
|139,86
|Alkim Kimya
|13,94
|-0,21
|124,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|-4,40
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|49,32
|-6,06
|393,69
|Anadolu Efes
|22,16
|-0,18
|4,15
|Anadolu Grubu Holding
|23,00
|-1,12
|30,76
|Anadolu Hayat Emek.
|7,94
|-0,13
|30,48
|Anadolu Isuzu
|16,34
|-1,57
|34,26
|Anadolu Sigorta
|6,89
|-0,14
|65,88
|Anel Elektrik
|3,33
|1,22
|88,89
|Arçelik
|29,88
|7,02
|43,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,50
|0,58
|Arena Bilgisayar
|34,46
|0,47
|373,03
|Armada Bilgisayar
|49,14
|-1,92
|199,82
|Arsan Tekstil
|7,27
|-0,14
|103,07
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|-3,72
|603,70
|Aselsan
|17,82
|1,37
|71,17
|Ata GMYO
|5,48
|-2,49
|20,97
|Atakule GMYO
|2,46
|-1,99
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-2,38
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|-2,51
|104,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,62
|-3,40
|16,52
|Avrasya GMYO
|4,08
|-2,86
|170,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-2,11
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,58
|-0,18
|262,34
|Ayen Enerji
|5,53
|-1,25
|59,37
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,30
|-0,18
|415,98
|Aygaz
|12,93
|-0,23
|6,46
|Bagfaş
|19,37
|-0,92
|15,16
|Bak Ambalaj
|21,28
|9,97
|192,12
|Balatacılar Balatacılık
|7,61
|-3,67
|513,71
|Bantaş Ambalaj
|4,78
|2,22
|121,89
|Banvit
|41,50
|2,72
|123,48
|Baştaş Başkent Çimento
|11,50
|-0,17
|344,02
|Batı Çimento
|4,53
|-3,00
|36,86
|Batısöke Çimento
|2,53
|-8,99
|93,13
|Bayrak Taban Sanayi
|10,20
|-1,92
|Bera Holding
|18,07
|9,98
|369,35
|Berkosan Yalıtım
|6,44
|-1,38
|135,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,87
|-2,52
|57,96
|Beyaz Filo
|10,00
|-4,67
|219,51
|Bilici Yatırım
|6,42
|1,74
|123,97
|Bim Mağazalar
|68,60
|-0,58
|48,46
|Birko Mensucat
|1,10
|-3,51
|254,84
|Birlik Mensucat
|2,47
|-3,52
|116,67
|Bizim Mağazaları
|15,61
|-0,57
|40,97
|Borusan Mannesmann
|16,40
|-0,06
|43,23
|Borusan Yat. Paz.
|270,00
|3,65
|350,65
|Bosch Fren Sistemleri
|1.293,00
|-1,07
|349,30
|Bossa
|14,34
|9,97
|77,92
|Brisa
|18,77
|-0,42
|100,13
|Burçelik
|21,76
|-0,37
|274,53
|Burçelik Vana
|60,80
|-0,16
|526,16
|Bursa Çimento
|8,92
|-0,78
|122,81
|Carrefoursa
|112,00
|4,28
|323,48
|Casa Emtia Petrol
|126,50
|10,00
|1247,18
|Ceo Event Medya
|6,70
|-1,62
|82,95
|Coca Cola İçecek
|61,85
|-0,40
|63,37
|Cosmos Yat. Holding
|8,50
|1,19
|316,67
|Credıtwest Faktorıng
|5,58
|-1,06
|93,75
|Çelebi
|94,20
|-0,95
|-5,18
|Çelik Halat
|18,76
|-2,55
|188,62
|Çemaş Döküm
|2,37
|-2,87
|89,07
|Çemtaş
|14,71
|0,34
|80,96
|Çimbeton
|173,50
|-0,86
|320,50
|Çimentaş
|33,68
|-2,09
|124,53
|Çimsa
|15,82
|0,38
|74,23
|Çuhadaroğlu Metal
|6,88
|-1,29
|115,67
|Dagi Giyim
|8,36
|-0,95
|234,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,19
|1,46
|483,63
|Dardanel
|27,50
|5,77
|625,59
|Datagate Bilgisayar
|15,25
|-1,93
|95,26
|Demısaş Döküm
|6,27
|1,95
|80,17
|Denge Holding
|5,65
|-0,88
|312,41
|Deniz GMYO
|3,27
|-0,30
|55,41
|Derimod
|9,79
|-1,01
|37,11
|Derlüks Deri
|9,41
|0,43
|132,59
|Desa Deri
|8,81
|0,57
|94,05
|Despec Bilgisayar
|11,48
|0,35
|170,75
|Deva Holding
|24,40
|2,61
|173,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,69
|3,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,28
|-1,61
|448,72
|Ditaş Doğan
|32,00
|-0,87
|236,31
|DO-CO
|507,00
|3,26
|-10,11
|Doğan Burda
|27,20
|9,94
|348,11
|Doğan Holding
|3,12
|8,71
|73,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|0,00
|58,18
|Doğusan
|3,60
|-0,55
|73,08
|Doğuş GMYO
|9,19
|0,11
|102,87
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|0,36
|196,01
|Döktaş Dökümcülük
|31,16
|-1,70
|-1,53
|Duran Doğan Basım
|11,25
|5,73
|69,19
|Dyo Boya
|12,08
|-0,98
|146,53
|Eczacıbaşı İlaç
|7,18
|0,56
|96,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,76
|2,47
|115,52
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|0,97
|124,46
|Ege Endüstri
|1.652,00
|-1,25
|193,66
|Ege Gübre
|129,80
|-0,15
|163,31
|Ege Profil
|31,96
|0,06
|167,00
|Ege Seramik
|10,07
|-0,79
|173,75
|Egeplast
|19,50
|4,28
|56,00
|Ekiz Kimya
|7,69
|-0,52
|1160,66
|Emek Elektrik
|3,96
|-1,00
|149,06
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-6,12
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|0,00
|41,61
|Enerjisa Enerji
|10,93
|-2,76
|62,26
|Enka İnşaat
|7,17
|0,56
|28,45
|Erbosan
|35,60
|4,46
|42,51
|Ereğli Demir Çelik
|13,54
|0,67
|53,72
|Ersu Gıda
|5,04
|-0,59
|143,48
|Escort Teknoloji
|6,32
|-0,63
|354,68
|Esenboğa Elektrik
|18,22
|-1,73
|Etiler Gıda
|4,28
|4,39
|266,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|-6,33
|130,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,95
|0,77
|230,87
|Euro Yat. Ort.
|4,65
|-9,88
|313,06
|Euro Yatırım Holding
|2,93
|-2,33
|95,33
|Fade Gıda
|6,31
|0,16
|Fenerbahçe Futbol
|32,82
|-0,42
|126,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,06
|0,00
|54,49
|F-M İzmit Piston
|120,40
|-2,19
|154,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,20
|-0,36
|45,64
|Ford Otosan
|122,50
|-1,37
|85,28
|Formet Çelik Kapı
|4,48
|-2,82
|49,33
|Frigo Pak Gıda
|21,90
|-3,95
|212,62
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-1,03
|90,15
|Garanti Bankası
|9,28
|3,80
|-16,70
|Garanti Faktoring
|10,81
|0,46
|179,33
|Garanti Yat. Ort.
|3,18
|2,25
|219,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,71
|2,49
|240,54
|Gediz Ambalaj
|23,16
|9,97
|242,60
|Gentaş
|5,13
|-0,77
|148,79
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,66
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,55
|-5,77
|195,21
|Global Yat. Holding
|4,68
|1,08
|-3,90
|Good-Year
|7,36
|-1,08
|81,73
|Göltaş Çimento
|33,46
|-1,88
|88,08
|Gözde Girişim
|7,12
|4,09
|38,52
|GSD Denizcilik
|4,94
|-1,00
|92,97
|GSD Holding
|2,32
|1,75
|55,70
|Gübre Fabrik.
|46,98
|-2,04
|419,69
|Güler Yat. Holding
|13,70
|-0,72
|574,88
|Halk GMYO
|3,19
|1,92
|173,91
|Hatay Tekstil
|13,32
|0,91
|97,80
|Hedef Girişim
|6,77
|2,89
|183,70
|Hektaş
|13,08
|1,40
|63,09
|HUB Girişim
|17,89
|-3,35
|90,55
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-1,74
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|-0,31
|22,39
|İdealist Danışmanlık
|11,26
|-4,50
|239,16
|İdealist GMYO
|6,30
|-2,78
|105,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-0,54
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-0,78
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,65
|-1,27
|2,42
|İhlas Holding
|1,25
|-1,57
|37,36
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-0,83
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,06
|-0,37
|71,22
|Info Yatırım
|5,74
|0,70
|199,77
|İntema
|20,38
|-0,39
|120,09
|Inveo Yatırım Holding
|35,78
|9,96
|365,28
|İpek Doğal Enerji
|12,01
|0,42
|55,57
|İskenderun Demir Çelik
|9,37
|-3,10
|19,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)