Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,66
|-3,69
|419,35
|Acıpayam Selüloz
|16,71
|0,24
|164,62
|Adel Kalemcilik
|20,00
|-4,31
|27,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,33
|1,52
|133,15
|Afyon Çimento
|4,38
|2,58
|92,25
|Ak Enerji
|2,21
|1,84
|102,75
|Akbank
|6,27
|4,67
|-22,69
|Akçansa
|13,40
|2,29
|38,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,48
|3,85
|207,11
|Akfen GMYO
|4,03
|0,75
|-0,49
|Akın Tekstil
|21,30
|6,93
|54,46
|Akiş GMYO
|3,60
|-0,55
|14,93
|Akmerkez GMYO
|52,20
|-4,31
|132,99
|Aksa
|10,02
|1,11
|43,07
|Aksa Enerji
|7,20
|-0,55
|89,47
|Aksigorta
|7,97
|5,28
|47,11
|Aksu Enerji
|12,26
|1,32
|-17,55
|Alarko Carrıer
|183,00
|-2,14
|206,40
|Alarko GMYO
|16,75
|0,90
|13,96
|Alarko Holding
|6,51
|1,24
|10,81
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.115,00
|0,36
|Albaraka Türk
|1,76
|4,14
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,28
|1,36
|134,88
|Alkim Kağıt
|13,02
|0,08
|140,23
|Alkim Kimya
|14,07
|0,00
|126,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,73
|5,00
|565,85
|Altınyunus Çeşme
|46,84
|2,05
|368,87
|Anadolu Efes
|21,72
|1,02
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|21,06
|-1,22
|19,73
|Anadolu Hayat Emek.
|8,19
|-0,12
|34,59
|Anadolu Isuzu
|16,78
|-2,61
|37,88
|Anadolu Sigorta
|7,00
|0,57
|68,53
|Anel Elektrik
|3,20
|0,63
|81,52
|Arçelik
|28,36
|0,35
|36,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,68
|2,47
|Arena Bilgisayar
|36,70
|0,94
|403,78
|Armada Bilgisayar
|52,40
|6,85
|219,71
|Arsan Tekstil
|7,04
|1,29
|96,65
|Artı Yatırım Holding
|6,50
|5,69
|702,47
|Aselsan
|18,16
|2,77
|74,43
|Ata GMYO
|4,29
|3,37
|-5,30
|Atakule GMYO
|2,42
|3,86
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|4,81
|9,82
|381,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|0,60
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,08
|-0,21
|5,03
|Avrasya GMYO
|3,35
|9,84
|121,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,12
|7,59
|71,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.454,80
|0,05
|13,13
|Avrupa Yatırım Holding
|5,24
|-4,73
|240,26
|Ayen Enerji
|5,45
|0,55
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,59
|-2,34
|337,90
|Aygaz
|12,25
|2,94
|0,86
|Bagfaş
|17,32
|1,88
|2,97
|Bak Ambalaj
|17,85
|1,42
|145,04
|Balatacılar Balatacılık
|7,43
|3,19
|499,19
|Bantaş Ambalaj
|5,37
|4,88
|113,10
|Banvit
|24,96
|0,00
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|-3,85
|208,88
|Batı Çimento
|4,26
|2,16
|28,70
|Batısöke Çimento
|2,64
|1,15
|101,53
|Bayrak Taban Sanayi
|8,08
|0,37
|Bera Holding
|11,44
|10,00
|197,14
|Berkosan Yalıtım
|6,19
|1,48
|125,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|-0,33
|23,67
|Beyaz Filo
|9,91
|0,81
|216,63
|Bilici Yatırım
|6,18
|0,82
|115,60
|Bim Mağazalar
|70,65
|1,00
|52,89
|Birko Mensucat
|1,25
|0,00
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,40
|0,00
|110,53
|Bizim Mağazaları
|15,90
|-4,33
|43,59
|Bomonti Elektrik
|20,56
|-9,98
|1506,25
|Borusan Mannesmann
|15,10
|4,50
|31,88
|Borusan Yat. Paz.
|194,00
|0,00
|223,80
|Bosch Fren Sistemleri
|1.068,10
|6,59
|271,15
|Bossa
|12,70
|1,20
|57,57
|Brisa
|17,83
|0,56
|90,11
|Burçelik
|22,06
|0,00
|279,69
|Burçelik Vana
|66,55
|-0,67
|585,38
|Bursa Çimento
|8,11
|-1,93
|102,58
|Carrefoursa
|23,88
|-1,32
|407,01
|Casa Emtia Petrol
|55,00
|10,00
|485,73
|Ceo Event Medya
|6,62
|0,00
|80,76
|Coca Cola İçecek
|59,55
|4,29
|57,29
|Cosmos Yat. Holding
|6,90
|-0,72
|238,24
|Credıtwest Faktorıng
|5,36
|1,90
|86,11
|Çelebi
|82,90
|4,34
|-16,56
|Çelik Halat
|17,49
|8,43
|169,08
|Çemaş Döküm
|2,41
|2,12
|92,26
|Çemtaş
|14,39
|1,84
|77,02
|Çimbeton
|135,40
|1,27
|228,16
|Çimentaş
|32,78
|2,37
|118,53
|Çimsa
|15,12
|0,13
|66,52
|Çuhadaroğlu Metal
|6,36
|0,95
|99,37
|Dagi Giyim
|9,48
|-2,07
|279,20
|Dagi Yatırım Holding
|15,97
|-0,19
|606,64
|Dardanel
|25,80
|-2,64
|580,74
|Datagate Bilgisayar
|15,47
|4,88
|98,08
|Demısaş Döküm
|6,00
|3,27
|72,41
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,39
|1,19
|61,11
|Derimod
|9,63
|-0,10
|34,87
|Derlüks Deri
|9,71
|2,43
|140,00
|Desa Deri
|7,27
|0,14
|60,13
|Despec Bilgisayar
|11,71
|1,04
|176,18
|Deva Holding
|23,84
|-2,05
|167,03
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,64
|-0,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,11
|-7,99
|298,72
|Ditaş Doğan
|28,80
|1,05
|202,68
|DO-CO
|371,30
|2,17
|-34,17
|Doğan Burda
|21,00
|245,96
|Doğan Holding
|2,59
|1,97
|44,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|1,95
|58,18
|Doğusan
|3,43
|0,00
|64,90
|Doğuş GMYO
|8,90
|-2,09
|96,47
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|9,95
|231,93
|Döktaş Dökümcülük
|33,90
|0,41
|7,12
|Duran Doğan Basım
|22,02
|3,67
|56,84
|Dyo Boya
|10,96
|0,27
|123,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,84
|-2,29
|87,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,03
|-0,89
|97,56
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|0,34
|115,11
|Ege Endüstri
|1.295,60
|0,82
|130,30
|Ege Gübre
|124,30
|0,16
|152,15
|Ege Profil
|21,30
|3,40
|77,94
|Ege Seramik
|8,74
|-0,11
|137,60
|Egeplast
|19,00
|0,21
|52,00
|Ekiz Kimya
|8,65
|4,22
|1318,03
|Emek Elektrik
|3,38
|-0,29
|112,58
|Eminiş Ambalaj
|23,68
|0,42
|1457,89
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|4,19
|37,46
|Enerjisa Enerji
|9,80
|0,72
|45,49
|Enka İnşaat
|7,24
|0,84
|29,70
|Erbosan
|26,66
|1,37
|6,73
|Ereğli Demir Çelik
|11,96
|9,72
|35,78
|Ersu Gıda
|5,41
|-5,75
|161,35
|Escort Teknoloji
|6,10
|6,64
|338,85
|Esenboğa Elektrik
|18,09
|0,28
|Etiler Gıda
|4,92
|5,13
|321,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,62
|-1,36
|125,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,29
|-2,05
|259,35
|Euro Yat. Ort.
|5,94
|-5,71
|427,65
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|1,72
|96,67
|Fade Gıda
|6,21
|-3,27
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|0,30
|130,13
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.162,10
|0,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,95
|-5,58
|73,96
|F-M İzmit Piston
|118,40
|1,63
|149,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,87
|4,12
|54,36
|Ford Otosan
|115,80
|-1,70
|75,15
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|1,48
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|24,90
|6,32
|255,44
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-0,26
|87,19
|Garanti Bankası
|8,85
|5,11
|-20,56
|Garanti Faktoring
|10,52
|0,38
|171,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,93
|1,38
|193,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,36
|0,21
|197,62
|Gediz Ambalaj
|19,58
|-0,96
|189,64
|Gentaş
|4,84
|2,54
|134,72
|Gersan Elektrik
|6,54
|0,93
|105,02
|Global Men. Değ.
|4,70
|-0,84
|150,00
|Global Yat. Holding
|4,64
|0,65
|-4,72
|Good-Year
|7,12
|0,56
|75,80
|Göltaş Çimento
|22,62
|1,71
|27,15
|Gözde Girişim
|6,26
|0,97
|21,79
|GSD Denizcilik
|5,47
|9,84
|113,67
|GSD Holding
|2,26
|3,20
|51,68
|Gübre Fabrik.
|37,80
|1,02
|318,14
|Güler Yat. Holding
|13,60
|-6,34
|569,95
|Halk GMYO
|2,54
|1,60
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,94
|2,45
|92,16
|Hedef Girişim
|6,01
|1,86
|151,86
|Hektaş
|12,77
|0,95
|59,23
|HUB Girişim
|17,44
|5,63
|85,76
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|2,38
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,67
|0,60
|26,57
|İdealist Danışmanlık
|12,10
|4,31
|264,46
|İdealist GMYO
|6,21
|1,64
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|1,65
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,63
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,44
|-1,33
|-2,20
|İhlas Holding
|1,14
|1,79
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|2,68
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,45
|2,30
|75,38
|Info Yatırım
|12,61
|4,30
|159,32
|İntema
|19,34
|-0,41
|108,86
|Inveo Yatırım Holding
|28,44
|-0,28
|269,83
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|0,35
|49,35
|İskenderun Demir Çelik
|8,66
|9,90
|10,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)