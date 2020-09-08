Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,55
|2,90
|90,86
|Acıpayam Selüloz
|9,30
|2,76
|47,28
|Adel Kalemcilik
|18,35
|1,21
|16,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,07
|-3,27
|44,93
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,99
|76,45
|Ak Enerji
|1,88
|-0,53
|72,48
|Akbank
|4,90
|-0,61
|-39,58
|Akçansa
|11,80
|0,00
|21,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|-6,16
|145,50
|Akfen GMYO
|3,31
|0,61
|-18,27
|Akın Tekstil
|15,06
|0,13
|9,21
|Akiş GMYO
|2,71
|-1,45
|-13,49
|Akmerkez GMYO
|43,80
|9,99
|95,49
|Aksa
|6,70
|-1,33
|-4,33
|Aksa Enerji
|5,32
|-1,48
|40,00
|Aksigorta
|7,39
|1,65
|36,40
|Aksu Enerji
|10,19
|-1,55
|-31,47
|Alarko Carrıer
|85,00
|-1,33
|42,32
|Alarko GMYO
|14,86
|-1,07
|1,10
|Alarko Holding
|5,17
|1,17
|-13,11
|Albaraka Türk
|1,47
|-1,34
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,54
|1,92
|112,13
|Alkim Kağıt
|13,74
|2,38
|153,52
|Alkim Kimya
|13,21
|2,80
|113,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|-0,76
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|47,54
|1,06
|375,88
|Anadolu Cam
|5,27
|-1,68
|24,50
|Anadolu Efes
|19,92
|-0,60
|-6,38
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|2,79
|-3,64
|Anadolu Hayat Emek.
|7,53
|0,40
|23,75
|Anadolu Isuzu
|13,45
|-0,81
|10,52
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,48
|50,72
|Anel Elektrik
|5,47
|-1,80
|70,66
|Arçelik
|21,46
|-1,83
|2,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,60
|2,55
|Arena Bilgisayar
|37,94
|9,97
|420,80
|Armada Bilgisayar
|57,00
|9,93
|247,77
|Arsan Tekstil
|5,21
|3,37
|45,53
|Artı Yatırım Holding
|3,41
|10,00
|320,99
|Aselsan
|16,66
|-1,42
|59,59
|Ata GMYO
|3,41
|0,89
|-24,72
|Atakule GMYO
|2,34
|0,43
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|2,26
|0,44
|126,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|5,48
|59,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,97
|-1,37
|-3,25
|Avrasya GMYO
|2,25
|-0,88
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,44
|2,95
|34,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,00
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|-1,12
|14,94
|Ayen Enerji
|5,44
|-1,98
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,20
|1,64
|183,11
|Aygaz
|11,18
|-1,58
|-7,95
|Bagfaş
|15,00
|-1,12
|-10,82
|Bak Ambalaj
|10,91
|2,44
|49,77
|Balatacılar Balatacılık
|2,17
|-4,82
|75,00
|Bantaş Ambalaj
|3,86
|0,26
|53,17
|Banvit
|24,00
|-1,48
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|4,02
|-0,50
|55,21
|Batı Çimento
|3,50
|-0,57
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,66
|-0,60
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|7,10
|-3,27
|Bera Holding
|9,15
|-2,56
|137,66
|Berkosan Yalıtım
|4,76
|1,28
|73,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,02
|9,84
|64,08
|Beyaz Filo
|4,47
|4,68
|42,82
|Bilici Yatırım
|4,81
|-1,43
|67,80
|Bim Mağazalar
|67,55
|-0,22
|46,18
|Birko Mensucat
|0,43
|-2,27
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,52
|0,00
|121,05
|Bizim Mağazaları
|16,17
|0,87
|44,76
|Bomonti Elektrik
|5,00
|-1,96
|290,63
|Borusan Mannesmann
|12,30
|-1,84
|7,42
|Borusan Yat. Paz.
|85,60
|0,71
|42,87
|Bosch Fren Sistemleri
|825,00
|-3,51
|186,68
|Bossa
|9,19
|-1,18
|14,02
|Brisa
|11,16
|-1,41
|18,99
|Burçelik
|22,40
|-1,50
|285,54
|Burçelik Vana
|57,00
|-6,02
|487,02
|Bursa Çimento
|5,52
|-0,36
|37,88
|Carrefoursa
|8,29
|8,22
|76,01
|Casa Emtia Petrol
|29,78
|-0,53
|217,15
|Ceo Event Medya
|4,21
|-0,71
|14,96
|Coca Cola İçecek
|44,60
|-1,06
|17,80
|Cosmos Yat. Holding
|3,50
|9,72
|71,57
|Credıtwest Faktorıng
|6,43
|-0,62
|123,26
|Çelebi
|67,40
|-1,82
|-32,16
|Çelik Halat
|12,61
|0,88
|94,00
|Çemaş Döküm
|1,52
|-0,65
|21,26
|Çemtaş
|11,27
|-1,14
|38,64
|Çimbeton
|75,00
|4,60
|81,77
|Çimentaş
|29,88
|9,93
|99,20
|Çimsa
|11,40
|0,18
|25,55
|Çuhadaroğlu Metal
|5,66
|1,80
|77,43
|Dagi Giyim
|10,25
|3,54
|310,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,04
|10,00
|211,50
|Dardanel
|12,22
|-1,21
|222,43
|Datagate Bilgisayar
|13,27
|9,94
|69,91
|Demısaş Döküm
|5,38
|-0,55
|54,60
|Denge Holding
|2,83
|1,07
|106,57
|Deniz GMYO
|3,05
|-1,93
|44,95
|Denizli Cam
|6,87
|-0,72
|-17,63
|Derimod
|7,01
|3,85
|-1,82
|Derlüks Deri
|8,36
|-2,56
|106,63
|Desa Deri
|5,88
|0,17
|29,52
|Despec Bilgisayar
|9,39
|9,95
|121,46
|Deva Holding
|19,14
|1,06
|114,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|5,13
|9,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,93
|9,74
|275,64
|Ditaş Doğan
|36,30
|10,00
|281,50
|DO-CO
|322,10
|-1,77
|-42,89
|Doğan Burda
|27,00
|-10,00
|344,81
|Doğan Holding
|2,13
|-0,93
|18,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|1,86
|66,06
|Doğusan
|3,68
|-1,34
|76,92
|Doğuş GMYO
|10,71
|-4,97
|136,42
|Doğuş Otomotiv
|14,35
|-0,62
|50,74
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|-0,92
|-11,20
|Duran Doğan Basım
|16,98
|-0,12
|20,94
|Dyo Boya
|6,49
|5,70
|32,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|1,72
|78,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,62
|0,90
|62,16
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-2,81
|74,10
|Ege Endüstri
|714,50
|-1,65
|27,01
|Ege Gübre
|96,10
|-1,13
|94,95
|Ege Profil
|15,66
|-1,69
|30,83
|Ege Seramik
|5,47
|3,21
|48,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|-1,11
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,88
|-1,12
|125,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|230,00
|Egeplast
|15,15
|-0,66
|21,20
|Ekiz Kimya
|8,59
|-1,60
|1308,20
|Emek Elektrik
|3,68
|9,85
|131,45
|Eminiş Ambalaj
|8,78
|9,89
|477,63
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|25,03
|Enerjisa Enerji
|8,18
|-1,21
|21,44
|Enka İnşaat
|6,68
|0,00
|19,67
|Erbosan
|22,14
|0,45
|-11,37
|Ereğli Demir Çelik
|8,93
|-0,11
|1,38
|Ersu Gıda
|4,48
|-1,97
|116,43
|Escort Teknoloji
|3,77
|5,60
|171,22
|Etiler Gıda
|4,01
|6,37
|243,44
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,21
|9,95
|37,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,96
|5,95
|64,18
|Euro Yat. Ort.
|2,38
|9,68
|111,42
|Euro Yatırım Holding
|2,05
|7,33
|36,67
|Fade Gıda
|5,55
|-4,15
|Fenerbahçe Futbol
|44,78
|9,97
|209,47
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,10
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,79
|0,00
|-17,07
|F-M İzmit Piston
|80,00
|-2,44
|68,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,86
|-2,51
|41,22
|Ford Otosan
|88,20
|1,61
|33,40
|Formet Çelik Kapı
|3,51
|-10,00
|17,00
|Frigo Pak Gıda
|21,76
|-6,93
|210,62
|Galatasaray Sportif
|4,35
|9,85
|114,29
|Garanti Bankası
|6,77
|-0,73
|-39,23
|Garanti Faktoring
|11,43
|3,81
|195,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|5,86
|120,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|-1,31
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|25,00
|-2,27
|225,10
|Gediz Ambalaj
|13,20
|0,61
|95,27
|Gentaş
|2,72
|-1,09
|31,91
|Gersan Elektrik
|7,00
|-0,43
|119,44
|Global Men. Değ.
|4,58
|-2,14
|143,62
|Global Yat. Holding
|4,33
|-1,59
|-11,09
|Good-Year
|4,79
|-1,03
|18,27
|Göltaş Çimento
|24,60
|8,56
|38,28
|Gözde Girişim
|5,25
|-2,78
|2,14
|GSD Denizcilik
|4,47
|-8,02
|74,61
|GSD Holding
|2,21
|-3,91
|48,32
|Gübre Fabrik.
|28,78
|-2,44
|218,36
|Güler Yat. Holding
|17,65
|-5,21
|769,46
|Halk GMYO
|2,17
|5,85
|86,33
|Hatay Tekstil
|13,59
|3,82
|101,81
|Hedef Girişim
|3,57
|-2,72
|49,60
|Hektaş
|11,99
|-1,07
|49,50
|HUB Girişim
|19,19
|-2,19
|104,40
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-3,16
|61,40
|ICBC Turkey Bank
|8,31
|6,68
|57,69
|İdealist Danışmanlık
|4,34
|-2,47
|30,72
|İdealist GMYO
|4,74
|-0,42
|54,90
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|3,02
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-1,39
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|4,16
|9,76
|-8,37
|İhlas Holding
|0,96
|4,35
|5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|3,31
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|15,70
|9,94
|67,38
|Info Yatırım
|7,46
|4,78
|53,41
|İntema
|17,61
|-7,51
|90,17
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|0,00
|49,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,01
|0,86
|-10,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)