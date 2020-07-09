Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,50
|-5,41
|88,17
|Acıpayam Selüloz
|9,48
|-2,17
|50,13
|Adel Kalemcilik
|15,96
|-6,61
|1,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|-5,50
|44,23
|Afyon Çimento
|3,78
|-6,67
|65,92
|Ak Enerji
|1,85
|-8,42
|69,72
|Akbank
|5,76
|-2,54
|-28,98
|Akçansa
|13,88
|-7,16
|43,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,06
|-7,27
|45,02
|Akfen GMYO
|3,90
|-5,80
|-3,70
|Akın Tekstil
|13,57
|-3,90
|-1,60
|Akiş GMYO
|3,23
|-4,15
|3,11
|Akmerkez GMYO
|38,46
|9,95
|71,66
|Aksa
|7,32
|-8,16
|4,52
|Aksa Enerji
|5,58
|-3,46
|46,84
|Aksigorta
|7,38
|-4,77
|36,22
|Aksu Enerji
|11,38
|-5,32
|-23,47
|Alarko Carrıer
|75,20
|-1,18
|25,33
|Alarko GMYO
|17,28
|-6,59
|13,82
|Alarko Holding
|5,57
|-4,62
|-6,39
|Albaraka Türk
|1,67
|-6,70
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,76
|-3,33
|64,12
|Alkim Kağıt
|11,35
|-4,46
|109,42
|Alkim Kimya
|12,45
|-4,82
|100,74
|Altınyağ
|1,23
|0,00
|200,00
|Altınyunus Çeşme
|41,50
|5,06
|315,42
|Anadolu Cam
|5,42
|-1,09
|27,10
|Anadolu Efes
|22,58
|-1,74
|-2,17
|Anadolu Grubu Holding
|20,12
|-7,02
|14,38
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|0,00
|35,91
|Anadolu Isuzu
|13,94
|-5,04
|14,54
|Anadolu Sigorta
|6,37
|-0,31
|53,36
|Anel Elektrik
|4,60
|-3,97
|43,30
|Arçelik
|19,83
|0,30
|-4,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,84
|-4,22
|Arena Bilgisayar
|16,29
|-1,27
|123,61
|Armada Bilgisayar
|24,00
|-8,54
|46,43
|Arsan Tekstil
|5,36
|-8,22
|49,72
|Artı Yatırım Holding
|2,01
|-7,37
|148,15
|Aselsan
|31,82
|-1,49
|51,96
|Ata GMYO
|3,53
|-6,86
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,21
|-5,56
|15,10
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|-5,66
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-3,30
|22,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,01
|-3,04
|11,97
|Avrasya GMYO
|2,35
|-9,62
|55,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|-6,07
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,00
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|-5,00
|11,04
|Ayen Enerji
|6,30
|-9,48
|81,56
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,35
|3,57
|98,63
|Aygaz
|11,69
|-4,80
|-3,75
|Bagfaş
|17,10
|-4,52
|1,66
|Bak Ambalaj
|9,19
|-4,67
|25,03
|Balatacılar Balatacılık
|2,13
|-0,93
|71,77
|Bantaş Ambalaj
|3,92
|-6,89
|55,56
|Banvit
|24,38
|-4,02
|31,29
|Baştaş Başkent Çimento
|4,39
|-0,45
|69,50
|Batı Çimento
|3,49
|-4,90
|5,44
|Batısöke Çimento
|1,63
|-5,78
|24,43
|Bayrak Taban Sanayi
|7,85
|9,94
|Bera Holding
|5,29
|9,98
|37,40
|Berkosan Yalıtım
|4,40
|-5,58
|60,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,45
|9,87
|40,82
|Beyaz Filo
|3,90
|-2,50
|24,61
|Bilici Yatırım
|8,20
|-2,15
|90,71
|Bim Mağazalar
|68,90
|-1,99
|49,10
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,66
|-8,79
|45,61
|Bizim Mağazaları
|19,38
|-3,68
|73,50
|Bomonti Elektrik
|5,63
|-2,93
|339,84
|Borusan Mannesmann
|11,55
|-2,70
|0,87
|Borusan Yat. Paz.
|71,75
|0,91
|19,76
|Bosch Fren Sistemleri
|342,60
|9,98
|19,05
|Bossa
|9,86
|-4,18
|22,33
|Brisa
|12,17
|-5,80
|29,76
|Burçelik
|10,63
|-4,66
|82,96
|Burçelik Vana
|26,02
|-4,90
|167,97
|Bursa Çimento
|4,58
|-1,93
|14,40
|Carrefoursa
|7,30
|-2,80
|54,99
|Casa Emtia Petrol
|21,40
|-3,69
|127,90
|Ceo Event Medya
|4,01
|-2,91
|9,50
|Coca Cola İçecek
|46,48
|-1,73
|22,77
|Cosmos Yat. Holding
|2,77
|-2,46
|35,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,35
|-1,58
|51,04
|Çelebi
|74,65
|2,26
|-26,89
|Çelik Halat
|11,36
|-3,81
|74,77
|Çemaş Döküm
|1,56
|-9,30
|24,45
|Çemtaş
|8,48
|-5,36
|4,32
|Çimbeton
|60,70
|-3,27
|47,12
|Çimentaş
|23,50
|-3,05
|56,67
|Çimsa
|10,65
|-4,14
|17,29
|Çuhadaroğlu Metal
|3,80
|-4,76
|19,12
|Dagi Giyim
|5,84
|0,86
|133,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,09
|-1,12
|213,72
|Dardanel
|11,86
|2,24
|212,93
|Datagate Bilgisayar
|9,46
|-4,44
|21,13
|Demısaş Döküm
|5,95
|4,94
|70,98
|Denge Holding
|1,52
|0,66
|10,95
|Deniz GMYO
|5,62
|-4,58
|11,29
|Denizli Cam
|8,48
|-1,97
|1,68
|Derimod
|6,99
|-4,38
|-2,10
|Derlüks Deri
|6,90
|-5,48
|70,55
|Desa Deri
|4,98
|-5,14
|9,69
|Despec Bilgisayar
|7,76
|-4,55
|83,02
|Deva Holding
|19,75
|-1,94
|121,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|0,00
|60,26
|Ditaş Doğan
|23,70
|9,12
|149,08
|DO-CO
|331,10
|0,82
|-41,29
|Doğan Burda
|16,16
|-6,26
|166,23
|Doğan Holding
|2,28
|-5,00
|26,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,45
|-9,26
|48,48
|Doğusan
|2,90
|-7,94
|39,42
|Doğuş GMYO
|5,90
|-4,53
|30,24
|Doğuş Otomotiv
|15,38
|0,26
|61,55
|Döktaş Dökümcülük
|24,52
|-2,70
|-22,52
|Duran Doğan Basım
|16,64
|-5,56
|18,52
|Dyo Boya
|6,63
|-3,91
|35,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|-4,33
|75,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,89
|-5,16
|54,58
|Edip Gayrimenkul
|2,43
|-9,67
|74,82
|Ege Endüstri
|645,00
|0,14
|14,65
|Ege Gübre
|83,60
|-4,13
|67,87
|Ege Profil
|14,68
|-1,34
|22,64
|Ege Seramik
|5,23
|-7,10
|42,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,28
|9,40
|300,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,24
|9,73
|217,95
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|8,97
|325,00
|Egeplast
|16,90
|-1,29
|35,20
|Ekiz Kimya
|10,29
|9,94
|1586,89
|Emek Elektrik
|2,64
|-9,90
|66,04
|Eminiş Ambalaj
|3,74
|-2,86
|146,05
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|-5,26
|47,95
|Enerjisa Enerji
|8,61
|-3,37
|27,82
|Enka İnşaat
|6,05
|-5,17
|8,38
|Erbosan
|22,16
|-2,38
|-11,29
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|0,58
|-3,98
|Ersu Gıda
|4,39
|-4,98
|112,08
|Escort Teknoloji
|3,81
|-4,99
|174,10
|Etiler Gıda
|2,81
|0,36
|14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|-8,76
|23,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,79
|-8,67
|49,94
|Euro Yat. Ort.
|1,71
|-8,06
|51,90
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|-9,28
|17,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,75
|-0,31
|-11,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,32
|-4,42
|-5,47
|F-M İzmit Piston
|53,45
|4,50
|12,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,11
|-2,69
|31,47
|Ford Otosan
|73,75
|0,96
|11,55
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|-5,31
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-0,28
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,67
|-4,64
|31,53
|Garanti Bankası
|7,91
|-3,06
|-28,99
|Garanti Faktoring
|5,33
|-4,99
|37,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,03
|-6,45
|87,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,27
|-1,49
|194,76
|Gedik Yatırım Holding
|22,46
|-3,02
|192,07
|Gediz Ambalaj
|11,30
|-5,60
|67,16
|Gentaş
|2,81
|-2,09
|36,27
|Gersan Elektrik
|5,33
|-9,97
|67,08
|Global Men. Değ.
|4,94
|-9,85
|162,77
|Global Yat. Holding
|4,12
|-6,15
|-15,40
|Good-Year
|5,54
|-3,65
|36,79
|Göltaş Çimento
|19,01
|-4,62
|6,86
|Gözde Girişim
|4,79
|-4,58
|-6,81
|GSD Denizcilik
|4,10
|-5,09
|60,16
|GSD Holding
|2,14
|-8,15
|43,62
|Gübre Fabrik.
|26,56
|-4,12
|193,81
|Güler Yat. Holding
|13,32
|9,99
|556,16
|Güneş Sigorta
|4,30
|-4,66
|97,25
|Halk GMYO
|2,28
|-2,56
|87,29
|Halk Sigorta
|3,51
|-2,50
|77,27
|Hatay Tekstil
|9,80
|-4,39
|45,53
|Hedef Girişim
|2,93
|-7,86
|12,26
|Hektaş
|13,85
|-3,48
|72,69
|HUB Girişim
|20,00
|-2,72
|113,02
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-4,00
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|-4,08
|2,66
|İdealist Danışmanlık
|3,94
|-2,96
|18,67
|İdealist GMYO
|4,35
|-4,61
|42,16
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|-7,23
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|-9,68
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-3,38
|-41,26
|İhlas Holding
|0,87
|-5,43
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-4,92
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,90
|-4,13
|16,21
|Info Yatırım
|5,11
|-5,37
|5,09
|İntema
|12,31
|-4,65
|32,94
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|-4,76
|76,17
|İskenderun Demir Çelik
|7,28
|-2,80
|-9,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)