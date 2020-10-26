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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:44:56 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,38 -9,98 404,30
Acıpayam Selüloz 16,08 -9,97 154,65
Adel Kalemcilik 20,04 -9,97 27,64
Adese Alışveriş Ticaret 2,73 -9,90 91,14
Afyon Çimento 4,11 -9,87 80,40
Ak Enerji 2,12 -9,79 94,50
Akbank 4,86 -3,95 -40,07
Akçansa 12,45 -9,52 28,42
Akdeniz Yatırım Hold. 6,25 -9,94 196,21
Akfen GMYO 4,02 -6,51 -0,74
Akın Tekstil 18,43 -9,66 33,65
Akiş GMYO 4,10 -9,89 30,89
Akmerkez GMYO 69,80 -0,85 211,54
Aksa 7,89 -6,85 12,66
Aksa Enerji 6,20 -6,06 63,16
Aksigorta 7,57 -4,42 39,72
Aksu Enerji 11,80 -6,57 -20,65
Alarko Carrıer 127,70 -9,88 113,81
Alarko GMYO 17,33 -5,35 17,91
Alarko Holding 5,92 -5,13 0,77
Albaraka Türk 1,56 -7,14 1,96
Alcatel Lucent Teletaş 31,26 -9,97 159,63
Alkim Kağıt 13,10 -5,62 141,71
Alkim Kimya 14,36 -9,97 131,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 -9,82 526,83
Altınyunus Çeşme 45,90 -10,00 359,46
Anadolu Efes 21,36 -6,89 0,39
Anadolu Grubu Holding 18,80 -7,84 6,88
Anadolu Hayat Emek. 8,61 -1,71 41,49
Anadolu Isuzu 15,20 -9,95 24,90
Anadolu Sigorta 6,60 -7,43 58,90
Anel Elektrik 3,35 -8,97 90,03
Arçelik 27,80 -1,49 33,40
ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 -9,97
Arena Bilgisayar 36,50 -1,35 401,03
Armada Bilgisayar 54,70 -5,12 233,74
Arsan Tekstil 5,50 -9,84 53,63
Artı Yatırım Holding 7,83 -10,00 866,67
Aselsan 17,06 -5,54 63,87
Ata GMYO 3,72 -9,49 -17,88
Atakule GMYO 2,40 -9,77 25,00
Atlantis Yatırım Holding 8,33 -9,95 733,00
Atlas Yat. Ort. 1,67 -9,73 72,77
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,85 -4,48 3,32
Avrasya GMYO 3,29 -9,86 117,88
Avrasya Petrol ve Tur. 2,95 -9,79 62,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,01 12,80
Avrupa Yatırım Holding 5,76 -10,00 274,03
Ayen Enerji 5,39 -9,87 55,33
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 9,09 -10,00 315,07
Aygaz 11,59 -6,68 -4,58
Bagfaş 17,28 -10,00 2,73
Bak Ambalaj 17,62 -2,65 141,88
Balatacılar Balatacılık 6,82 -9,91 450,00
Bantaş Ambalaj 5,19 -9,90 105,95
Banvit 26,60 3,50 43,24
Baştaş Başkent Çimento 8,37 -7,00 223,17
Batı Çimento 3,99 -8,70 20,54
Batısöke Çimento 2,35 -9,96 79,39
Bayrak Taban Sanayi 8,21 -8,27
Bera Holding 9,00 -9,91 133,77
Berkosan Yalıtım 6,32 -9,06 130,66
Beşiktaş Futbol Yat. 3,12 -5,17 27,35
Beyaz Filo 10,20 -9,97 225,90
Bilici Yatırım 5,47 -6,81 90,83
Bim Mağazalar 70,20 0,00 51,92
Birko Mensucat 1,26 -9,35 306,45
Birlik Mensucat 2,80 5,66 145,61
Bizim Mağazaları 16,27 -1,75 46,93
Bomonti Elektrik 11,16 -7,39 771,88
Borusan Mannesmann 14,05 -9,65 22,71
Borusan Yat. Paz. 150,30 -10,00 150,86
Bosch Fren Sistemleri 832,10 -8,55 189,15
Bossa 12,24 -8,72 51,86
Brisa 14,33 -8,43 52,79
Burçelik 20,84 -5,79 258,69
Burçelik Vana 61,60 2,84 534,40
Bursa Çimento 6,58 -4,78 64,36
Carrefoursa 24,44 9,79 418,90
Casa Emtia Petrol 32,62 -9,99 247,39
Ceo Event Medya 7,20 -10,00 96,60
Coca Cola İçecek 49,86 -3,09 31,70
Cosmos Yat. Holding 6,48 -9,87 217,65
Credıtwest Faktorıng 5,06 -9,96 75,69
Çelebi 71,20 -5,44 -28,33
Çelik Halat 16,24 -2,17 149,85
Çemaş Döküm 1,98 -10,00 57,96
Çemtaş 13,31 -9,58 63,73
Çimbeton 129,40 -9,95 213,62
Çimentaş 30,52 -9,60 103,47
Çimsa 12,58 -8,04 38,55
Çuhadaroğlu Metal 5,92 -9,89 85,58
Dagi Giyim 11,43 -9,93 357,20
Dagi Yatırım Holding 17,82 -10,00 688,50
Dardanel 24,22 -9,96 539,05
Datagate Bilgisayar 16,62 0,00 112,80
Demısaş Döküm 6,15 -6,11 76,72
Denge Holding 4,64 -9,90 238,69
Deniz GMYO 3,33 -9,76 58,26
Derimod 9,72 -7,87 36,13
Derlüks Deri 7,89 -6,96 95,02
Desa Deri 6,67 -8,63 46,92
Despec Bilgisayar 13,37 -0,59 215,33
Deva Holding 24,70 7,86 176,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,71 -10,00
Diriteks Diriliş Tekstil 2,21 -9,80 183,33
Ditaş Doğan 30,04 -5,42 215,71
DO-CO 302,00 -6,21 -46,45
Doğan Burda 19,10 -9,05 214,66
Doğan Holding 2,35 -5,62 30,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -9,76 56,97
Doğusan 3,56 -9,87 71,15
Doğuş GMYO 8,57 -9,79 89,18
Doğuş Otomotiv 18,13 -7,17 90,44
Döktaş Dökümcülük 31,60 -8,56 -0,14
Duran Doğan Basım 21,76 -1,63 54,99
Dyo Boya 10,82 -9,98 120,82
Eczacıbaşı İlaç 7,38 3,22 102,16
Eczacıbaşı Yatırım 18,15 -4,97 88,43
Edip Gayrimenkul 3,18 -6,47 128,78
Ege Endüstri 902,10 -10,00 60,36
Ege Gübre 117,80 -6,51 138,97
Ege Profil 19,40 -8,06 62,07
Ege Seramik 6,35 -9,93 72,62
Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 10,00 450,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,06 0,00 428,21
Egeli&Co Yatırım Holding 1,36 -2,16 580,00
Egeplast 18,27 -6,16 46,16
Ekiz Kimya 9,94 4,52 1529,51
Emek Elektrik 4,17 -9,94 162,26
Eminiş Ambalaj 24,30 -10,00 1498,68
Emlak Konut GMYO 1,68 -7,69 16,05
Enerjisa Enerji 9,32 -1,89 38,36
Enka İnşaat 7,20 0,70 28,99
Erbosan 25,02 -10,00 0,16
Ereğli Demir Çelik 10,06 -0,20 14,21
Ersu Gıda 5,22 -9,84 152,17
Escort Teknoloji 5,73 -9,91 312,23
Esenboğa Elektrik 16,63 -9,22
Etiler Gıda 3,84 3,78 228,88
Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 -10,00 107,64
Euro Trend Yat. Ort. 4,42 -9,98 270,24
Euro Yat. Ort. 6,61 9,98 487,17
Euro Yatırım Holding 2,56 -9,86 70,67
Fade Gıda 5,80 -9,52
Fenerbahçe Futbol 36,96 -2,63 155,43
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,90 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,63 -7,92 45,08
F-M İzmit Piston 114,00 -8,43 140,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,70 -7,66 52,15
Ford Otosan 100,00 1,83 51,25
Formet Çelik Kapı 6,03 -10,00 101,00
Frigo Pak Gıda 20,16 -9,92 187,78
Galatasaray Sportif 3,63 -5,71 78,82
Garanti Bankası 6,77 -4,24 -39,23
Garanti Faktoring 10,60 -3,64 173,90
Garanti Yat. Ort. 3,25 -9,97 226,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,56 -4,69 203,98
Gediz Ambalaj 17,02 -8,94 151,78
Gentaş 3,58 -9,82 73,62
Gersan Elektrik 6,34 -7,04 98,75
Global Men. Değ. 4,41 -9,82 134,57
Global Yat. Holding 5,49 -9,85 12,73
Good-Year 5,88 -7,11 45,19
Göltaş Çimento 24,40 -7,15 37,16
Gözde Girişim 5,83 -9,61 13,42
GSD Denizcilik 4,51 -6,82 76,17
GSD Holding 2,11 -9,83 41,61
Gübre Fabrik. 34,02 -4,44 276,33
Güler Yat. Holding 15,90 9,96 683,25
Halk GMYO 2,45 -9,93 110,37
Hatay Tekstil 11,84 -9,96 75,82
Hedef Girişim 6,10 3,74 155,63
Hektaş 12,43 -7,24 54,99
HUB Girişim 16,65 -9,12 77,34
Hürriyet Gzt. 2,26 -9,96 98,25
ICBC Turkey Bank 6,65 -6,21 26,19
İdealist Danışmanlık 10,48 -9,97 215,66
İdealist GMYO 6,18 -9,91 101,96
İhlas Ev Aletleri 1,86 -9,71 -40,58
İhlas Gayrimenkul 1,23 -9,56 19,50
İhlas Gazetecilik 4,38 -9,88 -3,52
İhlas Holding 1,16 -9,38 27,47
İhlas Yayın Holding 1,25 -9,42 49,94
İndeks Bilgisayar 17,80 -2,68 89,77
Info Yatırım 11,29 -1,83 132,18
İntema 18,80 -7,66 103,02
Inveo Yatırım Holding 27,24 -3,40 254,23
İpek Doğal Enerji 11,45 -4,82 48,32
İskenderun Demir Çelik 7,66 -2,17 -1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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