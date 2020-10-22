Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|11,57
|-9,96
|522,04
|Acıpayam Selüloz
|18,22
|1,50
|188,53
|Adel Kalemcilik
|23,00
|1,23
|46,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,94
|-3,92
|105,84
|Afyon Çimento
|4,65
|-1,69
|104,10
|Ak Enerji
|2,40
|-3,23
|120,18
|Akbank
|5,12
|-5,19
|-36,87
|Akçansa
|14,03
|-2,23
|44,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,71
|-1,78
|265,40
|Akfen GMYO
|4,40
|-7,37
|8,64
|Akın Tekstil
|20,68
|0,49
|49,96
|Akiş GMYO
|4,60
|0,22
|46,85
|Akmerkez GMYO
|73,65
|-1,41
|228,72
|Aksa
|8,20
|-2,38
|17,09
|Aksa Enerji
|6,63
|-2,79
|74,47
|Aksigorta
|8,10
|-2,17
|49,51
|Aksu Enerji
|12,58
|-0,40
|-15,40
|Alarko Carrıer
|138,60
|0,73
|132,06
|Alarko GMYO
|18,74
|0,86
|27,50
|Alarko Holding
|6,25
|1,79
|5,04
|Albaraka Türk
|1,68
|-2,89
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,42
|5,53
|169,27
|Alkim Kağıt
|13,64
|-1,52
|151,67
|Alkim Kimya
|15,19
|0,73
|144,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,08
|-2,84
|651,22
|Altınyunus Çeşme
|52,30
|-1,23
|423,52
|Anadolu Efes
|23,00
|1,77
|8,09
|Anadolu Grubu Holding
|20,46
|0,00
|16,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,74
|1,98
|43,63
|Anadolu Isuzu
|17,39
|-2,30
|42,89
|Anadolu Sigorta
|7,32
|3,10
|76,24
|Anel Elektrik
|3,64
|-2,15
|106,48
|Arçelik
|28,48
|1,28
|36,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,22
|1,61
|Arena Bilgisayar
|37,90
|5,28
|420,25
|Armada Bilgisayar
|61,05
|10,00
|272,48
|Arsan Tekstil
|6,20
|-1,59
|73,18
|Artı Yatırım Holding
|9,66
|0,00
|1092,59
|Aselsan
|18,34
|1,49
|76,16
|Ata GMYO
|4,10
|-0,73
|-9,49
|Atakule GMYO
|2,74
|0,00
|42,71
|Atlantis Yatırım Holding
|8,44
|9,90
|744,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,95
|-2,99
|101,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,56
|-0,14
|8,61
|Avrasya GMYO
|3,93
|9,78
|160,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,44
|2,69
|89,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,20
|0,01
|12,78
|Avrupa Yatırım Holding
|6,13
|9,86
|298,05
|Ayen Enerji
|6,10
|-1,45
|75,79
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,00
|3,68
|402,28
|Aygaz
|12,28
|-2,00
|1,10
|Bagfaş
|19,40
|4,02
|15,34
|Bak Ambalaj
|18,08
|1,80
|148,19
|Balatacılar Balatacılık
|8,41
|9,93
|578,23
|Bantaş Ambalaj
|6,14
|-4,81
|143,65
|Banvit
|25,40
|2,01
|36,78
|Baştaş Başkent Çimento
|8,40
|0,48
|224,32
|Batı Çimento
|4,28
|-0,70
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,70
|0,75
|106,11
|Bayrak Taban Sanayi
|8,68
|-0,69
|Bera Holding
|10,01
|-2,72
|160,00
|Berkosan Yalıtım
|7,22
|9,89
|163,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|2,75
|37,14
|Beyaz Filo
|12,10
|10,00
|286,60
|Bilici Yatırım
|5,89
|0,00
|105,48
|Bim Mağazalar
|72,95
|3,99
|57,87
|Birko Mensucat
|1,54
|-9,94
|396,77
|Birlik Mensucat
|2,63
|-0,75
|130,70
|Bizim Mağazaları
|16,50
|0,30
|49,01
|Bomonti Elektrik
|13,00
|8,33
|915,63
|Borusan Mannesmann
|15,70
|-1,57
|37,12
|Borusan Yat. Paz.
|170,00
|-0,82
|183,74
|Bosch Fren Sistemleri
|884,20
|0,99
|207,25
|Bossa
|13,18
|-3,51
|63,52
|Brisa
|14,56
|1,46
|55,24
|Burçelik
|21,14
|-2,22
|263,86
|Burçelik Vana
|56,60
|-0,09
|482,90
|Bursa Çimento
|6,89
|-1,29
|72,10
|Carrefoursa
|23,68
|1,28
|402,76
|Casa Emtia Petrol
|32,96
|9,94
|251,01
|Ceo Event Medya
|7,72
|-3,26
|110,80
|Coca Cola İçecek
|51,95
|-1,70
|37,22
|Cosmos Yat. Holding
|7,95
|6,71
|289,71
|Credıtwest Faktorıng
|5,77
|-0,86
|100,35
|Çelebi
|77,25
|0,46
|-22,24
|Çelik Halat
|16,57
|-0,78
|154,92
|Çemaş Döküm
|2,28
|-4,20
|81,89
|Çemtaş
|14,23
|-1,93
|75,05
|Çimbeton
|139,90
|-0,78
|239,07
|Çimentaş
|33,70
|-0,88
|124,67
|Çimsa
|13,74
|-1,72
|51,32
|Çuhadaroğlu Metal
|6,85
|-3,25
|114,73
|Dagi Giyim
|14,09
|0,00
|463,60
|Dagi Yatırım Holding
|22,00
|-6,62
|873,45
|Dardanel
|27,76
|-2,94
|632,45
|Datagate Bilgisayar
|16,60
|6,41
|112,55
|Demısaş Döküm
|6,50
|-1,81
|86,78
|Denge Holding
|5,25
|0,00
|283,21
|Deniz GMYO
|3,67
|-0,27
|74,42
|Derimod
|10,56
|-1,22
|47,90
|Derlüks Deri
|8,45
|-1,74
|108,86
|Desa Deri
|7,49
|-1,71
|64,98
|Despec Bilgisayar
|13,65
|5,00
|221,93
|Deva Holding
|22,22
|3,16
|148,89
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,37
|-5,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,54
|0,79
|225,64
|Ditaş Doğan
|32,60
|0,12
|242,61
|DO-CO
|327,70
|-2,53
|-41,90
|Doğan Burda
|21,00
|0,00
|245,96
|Doğan Holding
|2,44
|-0,81
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,06
|-3,47
|85,45
|Doğusan
|4,01
|-0,99
|92,79
|Doğuş GMYO
|9,73
|-1,82
|114,79
|Doğuş Otomotiv
|18,76
|1,24
|97,06
|Döktaş Dökümcülük
|35,36
|1,20
|11,74
|Duran Doğan Basım
|23,14
|3,03
|64,81
|Dyo Boya
|11,93
|-3,79
|143,47
|Eczacıbaşı İlaç
|7,01
|0,86
|92,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,03
|-1,25
|97,56
|Edip Gayrimenkul
|3,77
|9,91
|171,22
|Ege Endüstri
|991,00
|0,67
|76,16
|Ege Gübre
|125,60
|0,72
|154,79
|Ege Profil
|21,20
|-0,47
|77,11
|Ege Seramik
|7,11
|1,14
|93,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,76
|-9,74
|450,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,28
|0,44
|484,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,36
|-9,93
|580,00
|Egeplast
|19,34
|2,76
|54,72
|Ekiz Kimya
|9,50
|2,26
|1457,38
|Emek Elektrik
|4,21
|9,92
|164,78
|Eminiş Ambalaj
|29,98
|9,34
|1872,37
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-1,55
|31,24
|Enerjisa Enerji
|9,60
|1,05
|42,52
|Enka İnşaat
|7,34
|2,66
|31,50
|Erbosan
|28,84
|-1,57
|15,45
|Ereğli Demir Çelik
|9,71
|-1,82
|10,23
|Ersu Gıda
|5,60
|2,00
|170,53
|Escort Teknoloji
|6,37
|-2,90
|358,27
|Esenboğa Elektrik
|20,30
|1,55
|Etiler Gıda
|3,60
|-5,01
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|9,91
|135,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,45
|-9,92
|356,52
|Euro Yat. Ort.
|5,47
|9,84
|385,90
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-0,68
|94,00
|Fade Gıda
|6,47
|0,47
|Fenerbahçe Futbol
|38,84
|6,70
|168,42
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,70
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,88
|4,51
|72,43
|F-M İzmit Piston
|125,00
|-2,95
|163,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,89
|1,02
|67,62
|Ford Otosan
|97,00
|0,73
|46,72
|Formet Çelik Kapı
|6,99
|-9,92
|133,00
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|2,55
|221,18
|Galatasaray Sportif
|3,93
|2,34
|93,60
|Garanti Bankası
|7,10
|-5,71
|-36,27
|Garanti Faktoring
|11,10
|-1,25
|186,82
|Garanti Yat. Ort.
|4,01
|-3,14
|302,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,25
|4,59
|225,92
|Gediz Ambalaj
|18,55
|1,03
|174,41
|Gentaş
|4,29
|10,00
|108,05
|Gersan Elektrik
|6,95
|-0,86
|117,87
|Global Men. Değ.
|5,01
|-0,20
|166,49
|Global Yat. Holding
|6,67
|0,00
|36,96
|Good-Year
|6,23
|-0,32
|53,83
|Göltaş Çimento
|25,62
|-0,62
|44,01
|Gözde Girişim
|6,56
|-2,67
|27,63
|GSD Denizcilik
|4,96
|-0,40
|93,75
|GSD Holding
|2,42
|-4,35
|62,42
|Gübre Fabrik.
|35,70
|1,08
|294,91
|Güler Yat. Holding
|13,78
|0,51
|578,82
|Halk GMYO
|2,69
|1,89
|130,98
|Hatay Tekstil
|13,71
|-2,83
|103,59
|Hedef Girişim
|6,04
|-0,17
|153,11
|Hektaş
|13,62
|-1,30
|69,83
|HUB Girişim
|19,49
|9,99
|107,59
|Hürriyet Gzt.
|2,60
|-0,76
|128,07
|ICBC Turkey Bank
|6,98
|-3,32
|32,45
|İdealist Danışmanlık
|12,23
|-1,37
|268,37
|İdealist GMYO
|7,10
|-0,56
|132,03
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-0,46
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-2,16
|32,13
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|-10,00
|9,03
|İhlas Holding
|1,24
|-2,36
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,37
|-1,44
|64,34
|İndeks Bilgisayar
|18,75
|8,44
|99,90
|Info Yatırım
|12,77
|-9,94
|162,61
|İntema
|19,88
|1,33
|114,69
|Inveo Yatırım Holding
|29,22
|-1,75
|279,97
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|-2,12
|55,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,70
|-3,75
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)