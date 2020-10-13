Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,00
|-0,20
|437,63
|Acıpayam Selüloz
|17,14
|-4,78
|171,43
|Adel Kalemcilik
|24,00
|2,56
|52,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,58
|0,78
|80,64
|Afyon Çimento
|4,79
|5,27
|110,25
|Ak Enerji
|2,38
|-2,06
|118,35
|Akbank
|5,15
|-0,77
|-36,50
|Akçansa
|14,32
|1,99
|47,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,07
|6,32
|235,07
|Akfen GMYO
|4,22
|1,69
|4,20
|Akın Tekstil
|20,60
|-5,07
|49,38
|Akiş GMYO
|3,53
|-1,67
|12,69
|Akmerkez GMYO
|80,45
|2,48
|259,08
|Aksa
|8,14
|2,26
|16,23
|Aksa Enerji
|6,61
|-2,65
|73,95
|Aksigorta
|8,02
|1,39
|48,03
|Aksu Enerji
|12,32
|-2,14
|-17,15
|Alarko Carrıer
|145,00
|8,53
|142,78
|Alarko GMYO
|18,22
|-0,49
|23,96
|Alarko Holding
|6,02
|-1,31
|1,18
|Albaraka Portföy Start-Up Girişim Sermayesi Yat Fo
|1.095,00
|Albaraka Türk
|1,56
|-1,27
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,94
|-0,80
|148,67
|Alkim Kağıt
|13,50
|0,15
|149,09
|Alkim Kimya
|14,51
|3,50
|133,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,78
|9,88
|578,05
|Altınyunus Çeşme
|54,45
|-8,49
|445,05
|Anadolu Efes
|22,38
|1,27
|5,18
|Anadolu Grubu Holding
|20,04
|2,24
|13,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,95
|-0,38
|30,65
|Anadolu Isuzu
|16,26
|-1,69
|33,61
|Anadolu Sigorta
|6,87
|0,29
|65,40
|Anel Elektrik
|6,38
|1,27
|99,05
|Arçelik
|26,70
|2,06
|28,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,94
|6,39
|Arena Bilgisayar
|37,86
|-3,32
|419,70
|Armada Bilgisayar
|57,85
|-3,34
|252,96
|Arsan Tekstil
|6,32
|0,80
|76,54
|Artı Yatırım Holding
|17,62
|9,99
|2075,31
|Aselsan
|18,03
|-0,11
|72,72
|Ata GMYO
|3,91
|-0,51
|-13,69
|Atakule GMYO
|2,67
|-1,11
|39,06
|Atlantis Yatırım Holding
|5,32
|9,92
|432,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|65,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,23
|-1,39
|6,15
|Avrasya GMYO
|3,20
|9,97
|111,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,55
|3,80
|95,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,80
|0,03
|12,67
|Avrupa Yatırım Holding
|3,90
|-3,47
|153,25
|Ayen Enerji
|6,43
|-3,45
|85,30
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,87
|-2,84
|259,36
|Aygaz
|12,70
|1,28
|4,56
|Bagfaş
|19,10
|2,69
|13,56
|Bak Ambalaj
|16,24
|-5,31
|122,93
|Balatacılar Balatacılık
|11,91
|-9,98
|860,48
|Bantaş Ambalaj
|5,25
|9,83
|108,33
|Banvit
|25,64
|0,16
|38,07
|Baştaş Başkent Çimento
|12,84
|9,74
|395,75
|Batı Çimento
|4,28
|3,63
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,43
|9,95
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|8,71
|-1,58
|Bera Holding
|9,96
|-0,60
|158,70
|Berkosan Yalıtım
|5,74
|-1,88
|109,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,39
|-0,59
|38,37
|Beyaz Filo
|12,39
|-9,36
|295,87
|Bilici Yatırım
|5,81
|1,40
|102,69
|Bim Mağazalar
|68,85
|-1,64
|49,00
|Birko Mensucat
|1,52
|9,35
|390,32
|Birlik Mensucat
|2,69
|2,67
|135,96
|Bizim Mağazaları
|16,04
|-1,17
|44,85
|Bomonti Elektrik
|14,52
|10,00
|1034,38
|Borusan Mannesmann
|16,10
|3,01
|40,61
|Borusan Yat. Paz.
|174,90
|10,00
|191,92
|Bosch Fren Sistemleri
|824,50
|-1,62
|186,50
|Bossa
|12,66
|-0,71
|57,07
|Brisa
|14,09
|-6,00
|50,23
|Burçelik
|21,32
|-0,84
|266,95
|Burçelik Vana
|54,00
|0,00
|456,13
|Bursa Çimento
|7,25
|4,92
|81,10
|Carrefoursa
|24,00
|-6,61
|409,55
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|4,68
|219,49
|Ceo Event Medya
|6,73
|9,97
|83,77
|Coca Cola İçecek
|49,30
|5,79
|30,22
|Cosmos Yat. Holding
|12,12
|9,98
|494,12
|Credıtwest Faktorıng
|5,20
|-2,26
|80,56
|Çelebi
|79,95
|-4,59
|-19,53
|Çelik Halat
|12,87
|1,34
|98,00
|Çemaş Döküm
|2,00
|-2,44
|59,55
|Çemtaş
|14,06
|-1,54
|72,96
|Çimbeton
|142,90
|0,85
|246,34
|Çimentaş
|33,62
|-4,16
|124,13
|Çimsa
|14,28
|5,86
|57,27
|Çuhadaroğlu Metal
|6,12
|5,15
|91,85
|Dagi Giyim
|14,77
|9,98
|490,80
|Dagi Yatırım Holding
|13,31
|10,00
|488,94
|Dardanel
|25,74
|-4,31
|579,16
|Datagate Bilgisayar
|14,84
|-3,32
|90,01
|Demısaş Döküm
|6,75
|3,69
|93,97
|Denge Holding
|5,65
|4,63
|312,41
|Deniz GMYO
|3,69
|6,96
|75,37
|Derimod
|10,59
|-3,64
|48,32
|Derlüks Deri
|9,73
|9,94
|140,50
|Desa Deri
|7,63
|9,94
|68,06
|Despec Bilgisayar
|12,72
|-2,00
|200,00
|Deva Holding
|19,91
|-0,95
|123,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,51
|-7,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,46
|-1,20
|215,38
|Ditaş Doğan
|32,90
|2,17
|245,77
|DO-CO
|340,80
|3,24
|-39,57
|Doğan Burda
|22,50
|-5,70
|270,68
|Doğan Holding
|2,46
|0,00
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|0,74
|65,45
|Doğusan
|4,10
|7,33
|97,12
|Doğuş GMYO
|9,83
|-0,91
|117,00
|Doğuş Otomotiv
|16,45
|-4,30
|72,79
|Döktaş Dökümcülük
|32,98
|-1,85
|4,22
|Duran Doğan Basım
|23,38
|2,72
|66,52
|Dyo Boya
|14,38
|-9,96
|193,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|-0,30
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,54
|-0,19
|113,24
|Edip Gayrimenkul
|3,40
|4,62
|144,60
|Ege Endüstri
|775,00
|0,34
|37,76
|Ege Gübre
|126,20
|1,77
|156,01
|Ege Profil
|23,18
|-9,95
|93,65
|Ege Seramik
|7,06
|-0,28
|91,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|2,00
|6,95
|525,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,95
|9,55
|400,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,25
|9,65
|525,00
|Egeplast
|19,06
|0,32
|52,48
|Ekiz Kimya
|9,39
|-0,84
|1439,34
|Emek Elektrik
|4,05
|9,76
|154,72
|Eminiş Ambalaj
|51,50
|-9,97
|3288,16
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|3,80
|31,94
|Enerjisa Enerji
|9,25
|-0,11
|37,32
|Enka İnşaat
|7,07
|1,00
|26,66
|Erbosan
|28,80
|1,27
|15,29
|Ereğli Demir Çelik
|9,65
|-0,31
|9,55
|Ersu Gıda
|5,88
|-0,68
|184,06
|Escort Teknoloji
|6,56
|-4,37
|371,94
|Esenboğa Elektrik
|11,30
|9,92
|Etiler Gıda
|3,55
|-1,93
|204,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,06
|9,68
|90,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,19
|9,97
|250,97
|Euro Yat. Ort.
|2,82
|9,73
|150,50
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|5,21
|102,00
|Fade Gıda
|6,60
|-4,21
|Fenerbahçe Futbol
|35,50
|-3,79
|145,34
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,20
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,39
|1,91
|39,82
|F-M İzmit Piston
|121,00
|-0,66
|155,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|-1,12
|72,30
|Ford Otosan
|90,00
|1,87
|36,13
|Formet Çelik Kapı
|5,04
|-10,00
|68,00
|Frigo Pak Gıda
|21,34
|-0,56
|204,62
|Galatasaray Sportif
|4,05
|-0,98
|99,51
|Garanti Bankası
|7,09
|-0,70
|-36,36
|Garanti Faktoring
|10,75
|-1,29
|177,78
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|3,60
|159,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,10
|0,22
|189,35
|Gediz Ambalaj
|18,11
|1,12
|167,90
|Gentaş
|3,45
|1,77
|67,31
|Gersan Elektrik
|6,97
|-0,71
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,82
|1,26
|156,38
|Global Yat. Holding
|6,05
|4,67
|24,23
|Good-Year
|5,92
|-1,82
|46,17
|Göltaş Çimento
|25,80
|-6,86
|45,03
|Gözde Girişim
|6,38
|-5,48
|24,12
|GSD Denizcilik
|5,14
|1,58
|100,78
|GSD Holding
|2,36
|-2,07
|58,39
|Gübre Fabrik.
|33,62
|-1,41
|271,90
|Güler Yat. Holding
|13,52
|-1,02
|566,01
|Halk GMYO
|2,81
|9,77
|141,28
|Hatay Tekstil
|14,15
|2,91
|110,13
|Hedef Girişim
|6,12
|3,38
|156,47
|Hektaş
|13,24
|0,61
|65,09
|HUB Girişim
|17,75
|-1,06
|89,06
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|4,95
|104,39
|ICBC Turkey Bank
|6,88
|-1,57
|30,55
|İdealist Danışmanlık
|13,80
|7,64
|315,66
|İdealist GMYO
|7,99
|-9,92
|161,11
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|-2,24
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,58
|-2,47
|31,67
|İhlas Gazetecilik
|7,47
|-10,00
|64,54
|İhlas Holding
|1,15
|-4,17
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,39
|-2,80
|66,74
|İndeks Bilgisayar
|17,56
|0,17
|87,21
|Info Yatırım
|11,65
|-0,43
|139,58
|İntema
|20,58
|-5,60
|122,25
|Inveo Yatırım Holding
|30,14
|-4,92
|291,94
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|-4,14
|62,05
|İskenderun Demir Çelik
|7,57
|-1,17
|-3,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)