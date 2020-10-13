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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:41:02 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 10,00 -0,20 437,63
Acıpayam Selüloz 17,14 -4,78 171,43
Adel Kalemcilik 24,00 2,56 52,87
Adese Alışveriş Ticaret 2,58 0,78 80,64
Afyon Çimento 4,79 5,27 110,25
Ak Enerji 2,38 -2,06 118,35
Akbank 5,15 -0,77 -36,50
Akçansa 14,32 1,99 47,71
Akdeniz Yatırım Hold. 7,07 6,32 235,07
Akfen GMYO 4,22 1,69 4,20
Akın Tekstil 20,60 -5,07 49,38
Akiş GMYO 3,53 -1,67 12,69
Akmerkez GMYO 80,45 2,48 259,08
Aksa 8,14 2,26 16,23
Aksa Enerji 6,61 -2,65 73,95
Aksigorta 8,02 1,39 48,03
Aksu Enerji 12,32 -2,14 -17,15
Alarko Carrıer 145,00 8,53 142,78
Alarko GMYO 18,22 -0,49 23,96
Alarko Holding 6,02 -1,31 1,18
Albaraka Portföy Start-Up Girişim Sermayesi Yat Fo 1.095,00
Albaraka Türk 1,56 -1,27 1,96
Alcatel Lucent Teletaş 29,94 -0,80 148,67
Alkim Kağıt 13,50 0,15 149,09
Alkim Kimya 14,51 3,50 133,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,78 9,88 578,05
Altınyunus Çeşme 54,45 -8,49 445,05
Anadolu Efes 22,38 1,27 5,18
Anadolu Grubu Holding 20,04 2,24 13,93
Anadolu Hayat Emek. 7,95 -0,38 30,65
Anadolu Isuzu 16,26 -1,69 33,61
Anadolu Sigorta 6,87 0,29 65,40
Anel Elektrik 6,38 1,27 99,05
Arçelik 26,70 2,06 28,12
ARD Bilişim Teknolojileri 39,94 6,39
Arena Bilgisayar 37,86 -3,32 419,70
Armada Bilgisayar 57,85 -3,34 252,96
Arsan Tekstil 6,32 0,80 76,54
Artı Yatırım Holding 17,62 9,99 2075,31
Aselsan 18,03 -0,11 72,72
Ata GMYO 3,91 -0,51 -13,69
Atakule GMYO 2,67 -1,11 39,06
Atlantis Yatırım Holding 5,32 9,92 432,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 -1,23 65,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,23 -1,39 6,15
Avrasya GMYO 3,20 9,97 111,92
Avrasya Petrol ve Tur. 3,55 3,80 95,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,80 0,03 12,67
Avrupa Yatırım Holding 3,90 -3,47 153,25
Ayen Enerji 6,43 -3,45 85,30
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 7,87 -2,84 259,36
Aygaz 12,70 1,28 4,56
Bagfaş 19,10 2,69 13,56
Bak Ambalaj 16,24 -5,31 122,93
Balatacılar Balatacılık 11,91 -9,98 860,48
Bantaş Ambalaj 5,25 9,83 108,33
Banvit 25,64 0,16 38,07
Baştaş Başkent Çimento 12,84 9,74 395,75
Batı Çimento 4,28 3,63 29,31
Batısöke Çimento 2,43 9,95 85,50
Bayrak Taban Sanayi 8,71 -1,58
Bera Holding 9,96 -0,60 158,70
Berkosan Yalıtım 5,74 -1,88 109,49
Beşiktaş Futbol Yat. 3,39 -0,59 38,37
Beyaz Filo 12,39 -9,36 295,87
Bilici Yatırım 5,81 1,40 102,69
Bim Mağazalar 68,85 -1,64 49,00
Birko Mensucat 1,52 9,35 390,32
Birlik Mensucat 2,69 2,67 135,96
Bizim Mağazaları 16,04 -1,17 44,85
Bomonti Elektrik 14,52 10,00 1034,38
Borusan Mannesmann 16,10 3,01 40,61
Borusan Yat. Paz. 174,90 10,00 191,92
Bosch Fren Sistemleri 824,50 -1,62 186,50
Bossa 12,66 -0,71 57,07
Brisa 14,09 -6,00 50,23
Burçelik 21,32 -0,84 266,95
Burçelik Vana 54,00 0,00 456,13
Bursa Çimento 7,25 4,92 81,10
Carrefoursa 24,00 -6,61 409,55
Casa Emtia Petrol 30,00 4,68 219,49
Ceo Event Medya 6,73 9,97 83,77
Coca Cola İçecek 49,30 5,79 30,22
Cosmos Yat. Holding 12,12 9,98 494,12
Credıtwest Faktorıng 5,20 -2,26 80,56
Çelebi 79,95 -4,59 -19,53
Çelik Halat 12,87 1,34 98,00
Çemaş Döküm 2,00 -2,44 59,55
Çemtaş 14,06 -1,54 72,96
Çimbeton 142,90 0,85 246,34
Çimentaş 33,62 -4,16 124,13
Çimsa 14,28 5,86 57,27
Çuhadaroğlu Metal 6,12 5,15 91,85
Dagi Giyim 14,77 9,98 490,80
Dagi Yatırım Holding 13,31 10,00 488,94
Dardanel 25,74 -4,31 579,16
Datagate Bilgisayar 14,84 -3,32 90,01
Demısaş Döküm 6,75 3,69 93,97
Denge Holding 5,65 4,63 312,41
Deniz GMYO 3,69 6,96 75,37
Derimod 10,59 -3,64 48,32
Derlüks Deri 9,73 9,94 140,50
Desa Deri 7,63 9,94 68,06
Despec Bilgisayar 12,72 -2,00 200,00
Deva Holding 19,91 -0,95 123,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,51 -7,26
Diriteks Diriliş Tekstil 2,46 -1,20 215,38
Ditaş Doğan 32,90 2,17 245,77
DO-CO 340,80 3,24 -39,57
Doğan Burda 22,50 -5,70 270,68
Doğan Holding 2,46 0,00 37,01
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,73 0,74 65,45
Doğusan 4,10 7,33 97,12
Doğuş GMYO 9,83 -0,91 117,00
Doğuş Otomotiv 16,45 -4,30 72,79
Döktaş Dökümcülük 32,98 -1,85 4,22
Duran Doğan Basım 23,38 2,72 66,52
Dyo Boya 14,38 -9,96 193,47
Eczacıbaşı İlaç 6,73 -0,30 84,35
Eczacıbaşı Yatırım 20,54 -0,19 113,24
Edip Gayrimenkul 3,40 4,62 144,60
Ege Endüstri 775,00 0,34 37,76
Ege Gübre 126,20 1,77 156,01
Ege Profil 23,18 -9,95 93,65
Ege Seramik 7,06 -0,28 91,93
Egeli & Co Tarım Girişim 2,00 6,95 525,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,95 9,55 400,00
Egeli&Co Yatırım Holding 1,25 9,65 525,00
Egeplast 19,06 0,32 52,48
Ekiz Kimya 9,39 -0,84 1439,34
Emek Elektrik 4,05 9,76 154,72
Eminiş Ambalaj 51,50 -9,97 3288,16
Emlak Konut GMYO 1,91 3,80 31,94
Enerjisa Enerji 9,25 -0,11 37,32
Enka İnşaat 7,07 1,00 26,66
Erbosan 28,80 1,27 15,29
Ereğli Demir Çelik 9,65 -0,31 9,55
Ersu Gıda 5,88 -0,68 184,06
Escort Teknoloji 6,56 -4,37 371,94
Esenboğa Elektrik 11,30 9,92
Etiler Gıda 3,55 -1,93 204,04
Euro Kapital Yat. Ort. 3,06 9,68 90,80
Euro Trend Yat. Ort. 4,19 9,97 250,97
Euro Yat. Ort. 2,82 9,73 150,50
Euro Yatırım Holding 3,03 5,21 102,00
Fade Gıda 6,60 -4,21
Fenerbahçe Futbol 35,50 -3,79 145,34
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,20 0,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,39 1,91 39,82
F-M İzmit Piston 121,00 -0,66 155,47
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,25 -1,12 72,30
Ford Otosan 90,00 1,87 36,13
Formet Çelik Kapı 5,04 -10,00 68,00
Frigo Pak Gıda 21,34 -0,56 204,62
Galatasaray Sportif 4,05 -0,98 99,51
Garanti Bankası 7,09 -0,70 -36,36
Garanti Faktoring 10,75 -1,29 177,78
Garanti Yat. Ort. 2,59 3,60 159,83
Gedik Y. Men. Değ. 9,10 0,22 189,35
Gediz Ambalaj 18,11 1,12 167,90
Gentaş 3,45 1,77 67,31
Gersan Elektrik 6,97 -0,71 118,50
Global Men. Değ. 4,82 1,26 156,38
Global Yat. Holding 6,05 4,67 24,23
Good-Year 5,92 -1,82 46,17
Göltaş Çimento 25,80 -6,86 45,03
Gözde Girişim 6,38 -5,48 24,12
GSD Denizcilik 5,14 1,58 100,78
GSD Holding 2,36 -2,07 58,39
Gübre Fabrik. 33,62 -1,41 271,90
Güler Yat. Holding 13,52 -1,02 566,01
Halk GMYO 2,81 9,77 141,28
Hatay Tekstil 14,15 2,91 110,13
Hedef Girişim 6,12 3,38 156,47
Hektaş 13,24 0,61 65,09
HUB Girişim 17,75 -1,06 89,06
Hürriyet Gzt. 2,33 4,95 104,39
ICBC Turkey Bank 6,88 -1,57 30,55
İdealist Danışmanlık 13,80 7,64 315,66
İdealist GMYO 7,99 -9,92 161,11
İhlas Ev Aletleri 2,18 -2,24 -30,35
İhlas Gayrimenkul 1,58 -2,47 31,67
İhlas Gazetecilik 7,47 -10,00 64,54
İhlas Holding 1,15 -4,17 26,37
İhlas Yayın Holding 1,39 -2,80 66,74
İndeks Bilgisayar 17,56 0,17 87,21
Info Yatırım 11,65 -0,43 139,58
İntema 20,58 -5,60 122,25
Inveo Yatırım Holding 30,14 -4,92 291,94
İpek Doğal Enerji 12,51 -4,14 62,05
İskenderun Demir Çelik 7,57 -1,17 -3,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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