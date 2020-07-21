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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:44:04 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,63 -1,63 95,16
Acıpayam Selüloz 10,10 -0,98 59,95
Adel Kalemcilik 16,80 0,60 7,01
Adese Alışveriş Ticaret 2,55 1,59 78,53
Afyon Çimento 4,66 7,87 104,54
Ak Enerji 1,94 -2,02 77,98
Akbank 5,80 -0,17 -28,48
Akçansa 13,56 0,15 39,87
Akdeniz Yatırım Hold. 4,69 9,84 122,27
Akfen GMYO 3,83 -1,79 -5,43
Akın Tekstil 14,52 1,47 5,29
Akiş GMYO 3,35 -2,62 6,94
Akmerkez GMYO 34,40 -3,48 53,54
Aksa 7,46 -3,24 6,52
Aksa Enerji 5,67 -2,41 49,21
Aksigorta 7,80 -1,14 43,97
Aksu Enerji 11,22 -1,06 -24,55
Alarko Carrıer 82,85 -1,02 38,08
Alarko GMYO 18,12 -5,23 23,28
Alarko Holding 5,68 -1,39 -4,54
Albaraka Türk 1,75 -2,23 14,38
Alcatel Lucent Teletaş 19,89 -1,73 65,20
Alkim Kağıt 11,64 -0,17 114,77
Alkim Kimya 12,51 -2,42 101,71
Altınyağ 1,29 -1,53 214,63
Altınyunus Çeşme 41,46 3,39 315,02
Anadolu Cam 5,35 -2,55 25,46
Anadolu Efes 21,36 3,79 0,39
Anadolu Grubu Holding 20,70 -1,33 17,68
Anadolu Hayat Emek. 8,77 -1,35 44,12
Anadolu Isuzu 15,85 -2,40 30,24
Anadolu Sigorta 6,45 -0,77 55,29
Anel Elektrik 4,99 -2,92 55,45
Arçelik 20,84 -1,04 0,00
ARD Bilişim Teknolojileri 31,86 3,17
Arena Bilgisayar 18,53 -1,91 154,36
Armada Bilgisayar 24,58 -1,29 49,97
Arsan Tekstil 5,48 0,37 53,07
Artı Yatırım Holding 1,86 -4,62 129,63
Aselsan 32,34 -2,41 54,90
Ata GMYO 3,57 -0,56 -21,19
Atakule GMYO 2,55 1,19 32,81
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,79 -0,56 24,31
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,99 -1,06 11,82
Avrasya GMYO 2,49 -3,49 64,90
Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,44 24,18
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,60 0,00 12,73
Avrupa Yatırım Holding 1,70 -1,73 10,39
Ayen Enerji 6,07 9,96 74,93
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,43 -1,56 102,28
Aygaz 12,32 3,44 1,43
Bagfaş 17,84 -2,35 6,06
Bak Ambalaj 9,74 -0,10 32,52
Balatacılar Balatacılık 2,01 -1,47 62,10
Bantaş Ambalaj 4,09 -1,45 62,30
Banvit 25,00 0,00 34,63
Baştaş Başkent Çimento 4,39 0,92 69,50
Batı Çimento 4,41 5,25 33,23
Batısöke Çimento 1,96 5,38 49,62
Bayrak Taban Sanayi 7,12 -1,11
Bera Holding 8,72 9,96 126,49
Berkosan Yalıtım 4,53 -0,22 65,33
Beşiktaş Futbol Yat. 2,57 1,98 4,90
Beyaz Filo 3,99 -0,75 27,48
Bilici Yatırım 8,19 -0,61 90,48
Bim Mağazalar 71,00 -0,84 53,65
Birko Mensucat 0,53 3,92 70,97
Birlik Mensucat 1,82 -3,19 59,65
Bizim Mağazaları 19,48 -1,52 74,40
Bomonti Elektrik 6,15 5,31 380,47
Borusan Mannesmann 12,87 -1,23 12,40
Borusan Yat. Paz. 80,00 -1,23 33,53
Bosch Fren Sistemleri 667,10 9,99 131,81
Bossa 9,96 -1,58 23,57
Brisa 12,50 -0,48 33,28
Burçelik 16,12 9,96 177,45
Burçelik Vana 44,18 9,96 354,99
Bursa Çimento 5,70 9,20 42,38
Carrefoursa 7,25 -1,76 53,93
Casa Emtia Petrol 23,00 0,00 144,94
Ceo Event Medya 4,34 -2,25 18,51
Coca Cola İçecek 46,82 -2,46 23,67
Cosmos Yat. Holding 2,79 -1,06 36,76
Credıtwest Faktorıng 4,45 0,00 54,51
Çelebi 76,65 -0,84 -24,93
Çelik Halat 13,09 -6,37 101,38
Çemaş Döküm 1,74 -3,33 38,81
Çemtaş 10,00 0,81 23,02
Çimbeton 75,95 5,27 84,08
Çimentaş 27,30 -1,94 82,00
Çimsa 11,35 2,07 25,00
Çuhadaroğlu Metal 4,37 3,55 36,99
Dagi Giyim 6,62 -0,45 164,80
Dagi Yatırım Holding 7,44 -3,12 229,20
Dardanel 12,23 3,56 222,69
Datagate Bilgisayar 10,00 -1,48 28,04
Demısaş Döküm 5,85 -0,85 68,10
Denge Holding 2,14 0,47 56,20
Deniz GMYO 6,22 -2,81 23,17
Denizli Cam 8,00 -2,20 -4,08
Derimod 6,92 -2,54 -3,08
Derlüks Deri 6,84 -10,00 69,06
Desa Deri 5,50 -3,68 21,15
Despec Bilgisayar 8,06 -3,59 90,09
Deva Holding 20,20 -3,72 126,26
Diriteks Diriliş Tekstil 1,31 -1,50 67,95
Ditaş Doğan 27,36 -9,10 187,54
DO-CO 338,20 -1,49 -40,04
Doğan Burda 22,40 0,00 269,03
Doğan Holding 2,17 -0,91 20,86
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 -4,07 71,52
Doğusan 2,98 -2,61 43,27
Doğuş GMYO 6,04 -3,21 33,33
Doğuş Otomotiv 17,50 6,71 83,82
Döktaş Dökümcülük 25,52 -1,24 -19,36
Duran Doğan Basım 18,00 -3,33 28,21
Dyo Boya 6,62 -0,60 35,10
Eczacıbaşı İlaç 6,38 -3,19 74,77
Eczacıbaşı Yatırım 15,50 -4,62 60,92
Edip Gayrimenkul 2,84 -4,38 104,32
Ege Endüstri 696,60 -0,41 23,83
Ege Gübre 92,55 -2,01 85,84
Ege Profil 14,77 -0,34 23,39
Ege Seramik 5,50 -3,34 49,52
Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 0,90 250,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,05 -2,78 169,23
Egeli&Co Yatırım Holding 0,75 -1,32 275,00
Egeplast 15,63 -1,45 25,04
Ekiz Kimya 8,35 -4,02 1268,85
Emek Elektrik 2,87 -2,38 80,50
Eminiş Ambalaj 3,70 -1,33 143,42
Emlak Konut GMYO 2,26 -1,74 54,79
Enerjisa Enerji 8,51 -2,41 26,34
Enka İnşaat 6,40 -5,19 14,66
Erbosan 23,12 -3,83 -7,45
Ereğli Demir Çelik 8,41 -2,10 -4,52
Ersu Gıda 4,37 -1,58 111,11
Escort Teknoloji 3,79 -1,81 172,66
Etiler Gıda 3,76 9,94 53,47
Euro Kapital Yat. Ort. 2,09 -2,79 30,32
Euro Trend Yat. Ort. 1,83 -1,61 53,29
Euro Yat. Ort. 1,74 -1,14 54,56
Euro Yatırım Holding 1,87 -2,60 24,67
Fenerbahçe Futbol 12,56 2,87 -13,20
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 1,13 -1,97
F-M İzmit Piston 72,50 -9,99 53,07
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,05 -4,49 43,69
Ford Otosan 77,00 -3,75 16,46
Formet Çelik Kapı 3,06 2,00 2,00
Frigo Pak Gıda 24,50 8,41 89,04
Galatasaray Sportif 2,42 -1,63 19,21
Garanti Bankası 7,94 0,51 -28,73
Garanti Faktoring 5,40 -2,00 39,53
Garanti Yat. Ort. 2,17 -0,46 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,07 -1,09 188,40
Gedik Yatırım Holding 21,90 -0,54 184,79
Gediz Ambalaj 12,12 -2,26 79,29
Gentaş 2,92 -2,67 41,61
Gersan Elektrik 6,79 -3,82 112,85
Global Men. Değ. 5,18 -4,07 175,53
Global Yat. Holding 4,50 -5,86 -7,60
Good-Year 5,71 -0,87 40,99
Göltaş Çimento 21,70 0,09 21,98
Gözde Girişim 5,81 -1,86 13,04
GSD Denizcilik 4,11 -0,48 60,55
GSD Holding 2,34 4,46 57,05
Gübre Fabrik. 29,72 -3,38 228,76
Güler Yat. Holding 12,65 -2,32 523,15
Güneş Sigorta 5,27 -2,77 141,74
Halk GMYO 2,45 -2,39 101,26
Halk Sigorta 3,50 2,34 109,12
Hatay Tekstil 9,79 -2,59 45,38
Hedef Girişim 3,28 -5,75 25,67
Hektaş 14,03 -1,20 74,94
HUB Girişim 19,01 -2,41 102,48
Hürriyet Gzt. 1,60 5,26 40,35
ICBC Turkey Bank 5,83 1,75 10,63
İdealist Danışmanlık 4,20 5,00 26,51
İdealist GMYO 4,27 -2,06 39,54
İhlas Ev Aletleri 2,20 -2,65 -29,71
İhlas Gayrimenkul 1,75 -2,78 45,83
İhlas Gazetecilik 3,98 1,02 -41,56
İhlas Holding 0,88 -2,22 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,15 -2,54 12,75
İndeks Bilgisayar 11,90 -3,41 26,87
Info Yatırım 6,21 0,00 27,71
İntema 12,85 -1,00 38,77
İpek Doğal Enerji 14,37 -2,58 86,14
İskenderun Demir Çelik 7,20 -1,23 -7,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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