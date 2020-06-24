Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,59
|2,57
|93,01
|Acıpayam Selüloz
|9,50
|0,64
|49,14
|Adel Kalemcilik
|13,84
|-0,72
|-11,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,76
|1,15
|23,22
|Afyon Çimento
|3,07
|-1,60
|34,75
|Ak Enerji
|1,37
|0,74
|25,69
|Akbank
|5,96
|-2,61
|-26,51
|Akçansa
|12,83
|1,42
|32,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,48
|2,48
|17,54
|Akfen GMYO
|3,53
|-1,12
|-12,84
|Akın Tekstil
|13,27
|2,71
|-3,77
|Akiş GMYO
|3,81
|1,06
|-5,69
|Akmerkez GMYO
|33,06
|9,98
|47,56
|Aksa
|7,04
|-3,69
|0,52
|Aksa Enerji
|4,82
|-1,03
|26,84
|Aksigorta
|6,60
|-0,60
|21,82
|Aksu Enerji
|10,06
|-2,24
|-32,35
|Alarko Carrıer
|74,95
|0,07
|24,92
|Alarko GMYO
|14,55
|-1,15
|-4,16
|Alarko Holding
|5,54
|-1,77
|-6,89
|Albaraka Türk
|1,62
|-2,41
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,79
|-0,95
|56,06
|Alkim Kağıt
|10,86
|1,59
|100,38
|Alkim Kimya
|13,35
|0,75
|115,25
|Altınyağ
|1,28
|0,00
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|4,05
|280,38
|Anadolu Cam
|4,64
|-1,69
|8,81
|Anadolu Efes
|20,28
|-1,55
|-12,13
|Anadolu Grubu Holding
|19,14
|-1,03
|8,81
|Anadolu Hayat Emek.
|7,10
|0,00
|16,68
|Anadolu Isuzu
|13,28
|-1,78
|9,12
|Anadolu Sigorta
|6,18
|0,00
|48,79
|Anel Elektrik
|4,20
|0,48
|30,84
|Arçelik
|17,97
|0,90
|-13,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,42
|-1,67
|Arena Bilgisayar
|14,05
|-1,75
|92,86
|Armada Bilgisayar
|22,26
|-0,18
|35,81
|Arsan Tekstil
|5,02
|0,00
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|2,19
|-4,78
|170,37
|Aselsan
|31,50
|-2,05
|50,43
|Ata GMYO
|3,62
|1,97
|-20,09
|Atakule GMYO
|1,97
|-2,48
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|2,09
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-1,33
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,48
|-1,03
|0,56
|Avrasya GMYO
|2,14
|-2,28
|41,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|-0,51
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,00
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-1,84
|3,90
|Ayen Enerji
|4,41
|9,98
|27,09
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,07
|0,99
|40,18
|Aygaz
|11,51
|-1,20
|-5,24
|Bagfaş
|16,97
|-1,34
|0,89
|Bak Ambalaj
|8,95
|-1,54
|21,77
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|-0,90
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|3,80
|1,88
|50,79
|Banvit
|24,20
|-0,49
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,61
|4,03
|39,38
|Batı Çimento
|3,26
|-1,21
|-1,51
|Batısöke Çimento
|1,41
|0,00
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|8,40
|-6,46
|Bera Holding
|4,25
|0,71
|10,39
|Berkosan Yalıtım
|3,98
|-1,49
|45,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|4,58
|2,45
|Beyaz Filo
|3,89
|0,00
|24,29
|Bilici Yatırım
|7,85
|-0,38
|79,63
|Bim Mağazalar
|70,95
|2,83
|53,54
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,00
|33,33
|Bizim Mağazaları
|19,22
|-5,41
|72,07
|Bomonti Elektrik
|4,67
|2,41
|264,84
|Borusan Mannesmann
|11,05
|-1,95
|-3,49
|Borusan Yat. Paz.
|68,70
|-0,94
|14,67
|Bosch Fren Sistemleri
|303,60
|-1,04
|5,50
|Bossa
|10,25
|-0,39
|27,17
|Brisa
|12,31
|0,74
|31,25
|Burçelik
|8,80
|-0,79
|51,46
|Burçelik Vana
|18,59
|0,70
|91,45
|Bursa Çimento
|4,21
|-0,24
|5,16
|Carrefoursa
|7,20
|-0,69
|52,87
|Casa Emtia Petrol
|22,50
|4,65
|139,62
|Ceo Event Medya
|3,54
|-0,56
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|42,94
|0,51
|13,42
|Cosmos Yat. Holding
|2,97
|-0,34
|45,59
|Credıtwest Faktorıng
|3,96
|-1,00
|37,50
|Çelebi
|78,30
|-1,39
|-23,31
|Çelik Halat
|10,73
|-2,81
|65,08
|Çemaş Döküm
|1,43
|10,00
|14,08
|Çemtaş
|8,09
|-1,70
|-0,48
|Çimbeton
|60,50
|-1,63
|46,63
|Çimentaş
|23,66
|0,42
|57,73
|Çimsa
|9,78
|1,98
|7,71
|Çuhadaroğlu Metal
|3,50
|0,57
|9,72
|Dagi Giyim
|5,74
|-0,86
|129,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,26
|-1,89
|221,24
|Dardanel
|11,75
|-1,84
|210,03
|Datagate Bilgisayar
|8,95
|-1,32
|14,60
|Demısaş Döküm
|4,07
|-0,25
|16,95
|Denge Holding
|1,44
|-5,88
|5,11
|Deniz GMYO
|5,16
|-0,39
|2,18
|Denizli Cam
|8,01
|-0,12
|-3,96
|Derimod
|6,81
|-1,59
|-4,62
|Derlüks Deri
|6,45
|0,00
|59,42
|Desa Deri
|4,85
|1,89
|6,83
|Despec Bilgisayar
|8,04
|-3,02
|89,62
|Deva Holding
|19,08
|-2,00
|113,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|1,60
|62,82
|Ditaş Doğan
|16,05
|-0,25
|68,68
|DO-CO
|358,40
|-1,62
|-36,45
|Doğan Burda
|12,36
|-0,32
|103,62
|Doğan Holding
|1,99
|1,53
|10,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-6,45
|40,61
|Doğusan
|2,42
|-1,63
|16,35
|Doğuş GMYO
|6,00
|5,26
|32,45
|Doğuş Otomotiv
|16,00
|-0,93
|68,07
|Döktaş Dökümcülük
|24,94
|-0,72
|-21,19
|Duran Doğan Basım
|17,18
|3,25
|22,36
|Dyo Boya
|6,16
|-2,38
|25,71
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|-2,38
|68,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,56
|-1,69
|51,16
|Edip Gayrimenkul
|2,17
|0,46
|56,12
|Ege Endüstri
|620,00
|-0,93
|10,21
|Ege Gübre
|87,50
|-1,52
|75,70
|Ege Profil
|15,00
|-1,70
|25,31
|Ege Seramik
|5,09
|-2,03
|38,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,45
|0,69
|353,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,31
|0,77
|235,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,91
|2,25
|355,00
|Egeplast
|16,99
|-0,59
|35,92
|Ekiz Kimya
|10,31
|-9,96
|1590,16
|Emek Elektrik
|2,60
|-2,62
|63,52
|Eminiş Ambalaj
|3,90
|-8,24
|156,58
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-2,06
|30,14
|Enerjisa Enerji
|8,33
|-1,07
|23,66
|Enka İnşaat
|6,01
|-4,15
|7,67
|Erbosan
|21,80
|-1,54
|-12,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|-0,95
|-7,41
|Ersu Gıda
|4,49
|0,22
|116,91
|Escort Teknoloji
|3,63
|-2,16
|161,15
|Etiler Gıda
|2,85
|1,79
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|0,52
|21,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|34,02
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|0,00
|41,24
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,43
|10,00
|-14,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|-0,73
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|53,00
|4,64
|11,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,90
|-2,94
|28,74
|Ford Otosan
|71,35
|0,07
|7,92
|Formet Çelik Kapı
|3,42
|0,00
|14,00
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-2,65
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,96
|2,78
|45,81
|Garanti Bankası
|8,19
|-3,19
|-26,48
|Garanti Faktoring
|5,13
|-2,10
|32,56
|Garanti Yat. Ort.
|1,87
|0,54
|73,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,39
|-1,68
|198,57
|Gedik Yatırım Holding
|23,30
|-2,59
|202,99
|Gediz Ambalaj
|11,35
|0,44
|67,90
|Gentaş
|2,54
|0,79
|23,18
|Gersan Elektrik
|4,75
|1,06
|48,90
|Global Men. Değ.
|5,36
|-1,47
|185,11
|Global Yat. Holding
|3,86
|-1,78
|-20,74
|Good-Year
|5,35
|0,00
|32,10
|Göltaş Çimento
|17,30
|0,70
|-2,75
|Gözde Girişim
|4,64
|-0,64
|-9,73
|GSD Denizcilik
|4,15
|-5,25
|62,11
|GSD Holding
|2,00
|-0,99
|34,23
|Gübre Fabrik.
|29,84
|2,19
|230,09
|Güler Yat. Holding
|13,18
|-9,97
|549,26
|Güneş Sigorta
|4,70
|2,84
|115,60
|Halk GMYO
|2,06
|0,00
|68,85
|Halk Sigorta
|4,62
|-3,35
|133,33
|Hatay Tekstil
|9,19
|-1,39
|36,47
|Hedef Girişim
|2,87
|1,41
|9,96
|Hektaş
|14,05
|0,14
|75,19
|HUB Girişim
|20,48
|-2,10
|118,14
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|0,75
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,43
|-2,16
|3,04
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,00
|-0,30
|İdealist GMYO
|4,29
|0,94
|40,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|5,85
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|1,32
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|4,76
|-1,86
|-30,10
|İhlas Holding
|0,80
|-1,23
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-3,33
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|0,18
|11,86
|Info Yatırım
|4,29
|-1,38
|-11,78
|İntema
|12,01
|-0,41
|29,70
|İpek Doğal Enerji
|13,92
|-1,21
|80,31
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|-0,71
|-12,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)