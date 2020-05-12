Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,45
|1,24
|31,72
|Acıpayam Selüloz
|9,16
|9,96
|43,80
|Adana Çimento (A)
|10,24
|0,69
|5,46
|Adana Çimento (B)
|7,22
|0,42
|1,26
|Adana Çimento (C)
|1,99
|1,53
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|11,90
|0,76
|-24,20
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|2,72
|5,72
|Afyon Çimento
|2,76
|-2,13
|21,14
|Ak Enerji
|1,04
|1,96
|-4,59
|Akbank
|5,61
|0,54
|-30,83
|Akçansa
|7,67
|0,26
|-20,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|2,73
|-10,90
|Akfen GMYO
|3,04
|2,36
|-24,94
|Akın Tekstil
|13,35
|-2,70
|-3,19
|Akiş GMYO
|3,33
|1,83
|-17,57
|Akmerkez GMYO
|29,32
|-1,94
|30,86
|Aksa
|6,32
|0,96
|-9,76
|Aksa Enerji
|4,37
|9,80
|15,00
|Aksigorta
|5,86
|1,38
|8,16
|Aksu Enerji
|9,65
|1,90
|-35,10
|Alarko Carrıer
|54,60
|3,12
|-9,00
|Alarko GMYO
|14,70
|2,80
|-3,18
|Alarko Holding
|4,59
|2,00
|-22,86
|Albaraka Türk
|1,32
|2,33
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,13
|2,57
|58,89
|Alkim Kağıt
|11,41
|9,92
|110,53
|Alkim Kimya
|15,93
|9,94
|156,85
|Altınyağ
|1,61
|9,52
|292,68
|Altınyunus Çeşme
|24,44
|-2,63
|144,64
|Anadolu Cam
|4,11
|3,53
|-5,73
|Anadolu Efes
|17,13
|0,76
|-25,78
|Anadolu Grubu Holding
|16,10
|0,63
|-8,47
|Anadolu Hayat Emek.
|6,43
|0,47
|5,67
|Anadolu Isuzu
|11,37
|0,35
|-6,57
|Anadolu Sigorta
|5,05
|1,41
|21,58
|Anel Elektrik
|3,46
|0,00
|7,79
|Arçelik
|15,25
|0,86
|-26,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,08
|-4,12
|Arena Bilgisayar
|15,60
|3,11
|114,14
|Armada Bilgisayar
|22,12
|-1,25
|34,96
|Arsan Tekstil
|4,06
|2,27
|13,41
|Artı Yatırım Holding
|3,21
|9,93
|296,30
|Aselsan
|27,42
|2,08
|30,95
|Aslan Çimento
|37,20
|-0,16
|-6,91
|Ata GMYO
|3,56
|0,28
|-21,41
|Atakule GMYO
|1,60
|1,27
|-16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,54
|2,67
|54,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,52
|0,08
|-6,61
|Avrasya GMYO
|1,80
|-1,10
|19,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,02
|-5,61
|10,99
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|-0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|10,00
|14,29
|Ayen Enerji
|3,29
|2,49
|-5,19
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,90
|9,85
|32,42
|Aygaz
|10,20
|2,51
|-16,02
|Bagfaş
|16,58
|2,35
|-1,43
|Bak Ambalaj
|8,46
|-0,12
|15,10
|Balatacılar Balatacılık
|2,68
|9,84
|116,13
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|3,59
|25,79
|Banvit
|24,46
|0,00
|31,72
|Baştaş Başkent Çimento
|3,35
|7,37
|29,34
|Batı Çimento
|2,82
|1,81
|-14,80
|Batısöke Çimento
|1,19
|0,00
|-9,16
|Bera Holding
|3,85
|1,32
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|3,45
|2,07
|25,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|0,96
|-14,29
|Beyaz Filo
|4,16
|9,76
|31,65
|Bilici Yatırım
|7,19
|-1,24
|64,53
|Bim Mağazalar
|51,75
|1,47
|10,91
|Birko Mensucat
|0,53
|8,16
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,52
|1,33
|33,33
|Bizim Mağazaları
|12,89
|1,50
|15,40
|Bolu Çimento
|4,72
|-1,67
|0,43
|Bomonti Elektrik
|4,61
|-9,96
|260,16
|Borusan Mannesmann
|9,63
|4,11
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|62,15
|2,73
|3,73
|Bosch Fren Sistemleri
|269,20
|1,85
|-6,46
|Bossa
|9,18
|1,32
|13,90
|Brisa
|8,76
|0,69
|-6,60
|Burçelik
|7,23
|1,97
|24,44
|Burçelik Vana
|18,18
|-0,16
|87,23
|Bursa Çimento
|3,92
|0,00
|-2,08
|Carrefoursa
|7,64
|1,60
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|15,61
|-1,82
|66,24
|Ceo Event Medya
|3,49
|-0,85
|-4,70
|Coca Cola İçecek
|35,70
|0,85
|-7,75
|Cosmos Yat. Holding
|3,27
|-2,97
|60,29
|Credıtwest Faktorıng
|2,42
|4,31
|-15,97
|Çelebi
|86,10
|-2,27
|-15,67
|Çelik Halat
|10,47
|9,98
|61,08
|Çemaş Döküm
|1,08
|2,86
|-13,84
|Çemtaş
|7,43
|1,09
|-8,60
|Çimbeton
|59,10
|9,95
|43,24
|Çimentaş
|21,44
|-0,28
|42,93
|Çimsa
|7,59
|1,20
|-16,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,04
|4,11
|-4,70
|Dagi Giyim
|3,26
|9,76
|30,40
|Dagi Yatırım Holding
|4,11
|9,89
|81,86
|Dardanel
|7,72
|2,93
|103,69
|Datagate Bilgisayar
|8,50
|2,66
|8,83
|Demısaş Döküm
|3,75
|-1,32
|7,76
|Denge Holding
|1,70
|9,68
|24,09
|Deniz GMYO
|4,19
|0,00
|-17,03
|Denizli Cam
|7,41
|0,82
|-11,15
|Derimod
|6,81
|-0,15
|-4,62
|Derlüks Deri
|4,20
|0,48
|3,81
|Desa Deri
|4,31
|-0,23
|-5,07
|Despec Bilgisayar
|5,49
|1,29
|29,48
|Deva Holding
|17,42
|9,97
|95,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|9,91
|56,41
|Ditaş Doğan
|16,25
|-2,05
|70,78
|DO-CO
|327,40
|-1,74
|-41,95
|Doğan Burda
|11,47
|9,97
|88,96
|Doğan Holding
|1,90
|1,60
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,78
|0,56
|7,88
|Doğusan
|2,11
|1,93
|1,44
|Doğuş GMYO
|5,17
|1,37
|14,13
|Doğuş Otomotiv
|9,20
|0,66
|-3,36
|Döktaş Dökümcülük
|24,68
|-0,88
|-22,01
|Duran Doğan Basım
|17,35
|-0,23
|23,58
|Dyo Boya
|4,85
|3,85
|-1,02
|Eczacıbaşı İlaç
|5,42
|9,94
|48,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,63
|9,92
|20,74
|Edip Gayrimenkul
|1,88
|1,62
|35,25
|Ege Endüstri
|552,10
|8,19
|-1,86
|Ege Gübre
|53,55
|0,75
|7,53
|Ege Profil
|13,63
|3,34
|13,87
|Ege Seramik
|4,22
|-2,99
|13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,36
|9,68
|325,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|9,48
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|9,46
|305,00
|Egeplast
|13,16
|-0,30
|5,28
|Ekiz Kimya
|18,97
|9,97
|3009,84
|Emek Elektrik
|1,86
|0,54
|16,98
|Eminiş Ambalaj
|3,08
|10,00
|102,63
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|5,65
|-10,27
|Enerjisa Enerji
|7,53
|0,67
|11,79
|Enka İnşaat
|6,28
|0,48
|0,45
|Erbosan
|18,56
|2,77
|-25,70
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|1,90
|-10,84
|Ersu Gıda
|5,22
|3,16
|152,17
|Escort Teknoloji
|3,80
|-2,56
|173,38
|Etiler Gıda
|3,53
|9,97
|44,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|-0,54
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,53
|2,68
|22,40
|Euro Yat. Ort.
|1,68
|0,00
|42,37
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|3,52
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,15
|0,10
|-29,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,89
|6,58
|-14,88
|F-M İzmit Piston
|55,00
|7,74
|16,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,15
|2,22
|31,99
|Ford Otosan
|58,15
|4,77
|-12,05
|Formet Çelik Kapı
|4,35
|-2,25
|45,00
|Frigo Pak Gıda
|13,44
|3,38
|3,70
|Galatasaray Sportif
|2,52
|1,61
|24,14
|Garanti Bankası
|7,91
|1,93
|-28,99
|Garanti Faktoring
|4,52
|2,96
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|1,52
|3,40
|40,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,76
|-7,49
|270,71
|Gedik Yatırım Holding
|32,24
|9,96
|319,25
|Gediz Ambalaj
|8,46
|2,55
|25,15
|Gentaş
|2,09
|1,95
|-4,57
|Gersan Elektrik
|3,54
|3,21
|10,97
|Global Men. Değ.
|2,67
|-3,96
|42,02
|Global Yat. Holding
|3,23
|1,25
|-33,68
|Good-Year
|4,73
|3,50
|16,79
|Göltaş Çimento
|14,64
|1,95
|-17,71
|Gözde Girişim
|3,91
|3,71
|-23,93
|GSD Denizcilik
|2,70
|9,76
|5,47
|GSD Holding
|1,70
|6,25
|14,09
|Gübre Fabrik.
|16,05
|0,94
|77,54
|Güler Yat. Holding
|20,24
|10,00
|897,04
|Güneş Sigorta
|3,04
|1,00
|39,45
|Halk GMYO
|1,48
|2,07
|21,31
|Halk Sigorta
|3,84
|-3,76
|93,94
|Hatay Tekstil
|9,62
|4,23
|40,03
|Hedef Girişim
|2,33
|0,00
|-10,73
|Hektaş
|13,35
|2,93
|66,46
|HUB Girişim
|21,58
|-1,28
|129,85
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|4,96
|29,82
|ICBC Turkey Bank
|4,64
|6,67
|-11,95
|İdealist Danışmanlık
|3,90
|9,86
|17,47
|İdealist GMYO
|3,65
|9,94
|19,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|-4,19
|-41,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-3,31
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,59
|-5,53
|-47,28
|İhlas Holding
|0,69
|0,00
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|0,98
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|9,93
|4,53
|2,37
|Info Yatırım
|6,38
|10,00
|-28,31
|İntema
|9,25
|0,54
|-0,11
|İpek Doğal Enerji
|13,07
|3,73
|69,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|1,89
|-12,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)