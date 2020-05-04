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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:41:07 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,71 3,04 45,70
Acıpayam Selüloz 7,27 -4,97 14,13
Adana Çimento (A) 10,45 8,40 7,62
Adana Çimento (B) 7,41 8,02 3,93
Adana Çimento (C) 2,27 9,66 1,79
Adel Kalemcilik 12,47 -0,48 -20,57
Adese Alışveriş Ticaret 1,49 2,05 4,32
Afyon Çimento 2,94 9,70 29,05
Ak Enerji 0,99 -2,94 -9,17
Akbank 5,73 -2,72 -29,35
Akçansa 8,64 2,98 -10,88
Akdenız Güvenlık Hız. 1,66 -2,92 -21,33
Akfen GMYO 2,88 -2,70 -28,89
Akın Tekstil 12,55 2,03 -8,99
Akiş GMYO 3,24 0,00 -19,80
Akmerkez GMYO 25,82 3,28 15,24
Aksa 6,17 -2,53 -11,90
Aksa Enerji 3,95 3,67 3,95
Aksigorta 5,73 -3,70 5,76
Aksu Enerji 9,49 -3,85 -36,18
Alarko Carrıer 56,25 7,97 -6,25
Alarko GMYO 15,03 4,52 -1,00
Alarko Holding 4,56 0,66 -23,36
Albaraka Türk 1,24 -2,36 -18,95
Alcatel Lucent Teletaş 19,16 0,16 59,14
Alkim Kağıt 6,96 3,26 28,42
Alkim Kimya 61,85 6,27 64,38
Altınyağ 0,92 6,98 124,39
Altınyunus Çeşme 24,76 -9,96 147,85
Anadolu Cam 4,02 -2,19 -7,80
Anadolu Efes 18,19 -1,03 -21,19
Anadolu Grubu Holding 16,06 -3,25 -8,70
Anadolu Hayat Emek. 6,29 -2,63 3,37
Anadolu Isuzu 11,82 0,68 -2,88
Anadolu Sigorta 5,09 0,59 22,55
Anel Elektrik 3,70 3,35 15,26
Arçelik 16,22 -1,10 -22,17
ARD Bilişim Teknolojileri 25,12 -9,96
Arena Bilgisayar 13,41 -4,28 84,08
Armada Bilgisayar 21,52 -6,35 31,30
Arsan Tekstil 3,88 -3,96 8,38
Artı Yatırım Holding 1,90 -5,00 134,57
Aselsan 26,36 -2,87 25,88
Aslan Çimento 40,96 9,99 2,50
Ata GMYO 3,61 -0,28 -20,31
Atakule GMYO 1,56 -1,89 -18,75
Atlantis Yatırım Holding 1,48 0,68 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,36 -1,45 -5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,96 -3,28 -3,32
Avrasya GMYO 1,67 1,21 10,60
Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 0,00 15,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,02 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,36 0,00 -11,69
Ayen Enerji 3,35 5,68 -3,46
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,15 -2,27 -1,83
Aygaz 9,99 -3,10 -17,75
Bagfaş 16,04 -3,66 -4,64
Bak Ambalaj 7,66 -6,24 4,22
Balatacılar Balatacılık 2,30 -5,74 85,48
Bantaş Ambalaj 2,86 -3,70 13,49
Banvit 23,74 -9,94 27,84
Baştaş Başkent Çimento 2,92 2,10 12,74
Batı Çimento 3,03 5,57 -8,46
Batısöke Çimento 1,20 1,69 -8,40
Bera Holding 3,68 -4,66 -4,42
Berkosan Yalıtım 3,34 -6,70 21,90
Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 5,61 -7,76
Beyaz Filo 3,49 -3,06 10,44
Bilici Yatırım 6,80 -2,86 55,61
Bim Mağazalar 53,65 -3,07 14,98
Birko Mensucat 0,32 -5,88 3,23
Birlik Mensucat 1,55 4,03 35,96
Bizim Mağazaları 12,46 -3,41 11,55
Bolu Çimento 4,90 9,87 4,26
Bomonti Elektrik 3,24 0,00 153,13
Borusan Mannesmann 9,18 -4,28 -19,83
Borusan Yat. Paz. 59,00 -5,98 -1,52
Bosch Fren Sistemleri 261,50 -4,07 -9,13
Bossa 9,30 2,76 15,38
Brisa 8,89 -6,03 -5,21
Burçelik 7,08 -4,97 21,86
Burçelik Vana 18,20 -6,19 87,44
Bursa Çimento 4,00 2,04 -0,08
Carrefoursa 7,55 -4,55 60,30
Casa Emtia Petrol 16,13 9,95 71,78
Ceo Event Medya 3,23 0,31 -11,80
Coca Cola İçecek 35,60 -3,31 -8,01
Cosmos Yat. Holding 3,10 9,93 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,20 -2,65 -23,61
Çelebi 89,70 -1,21 -12,14
Çelik Halat 9,10 -6,28 40,00
Çemaş Döküm 1,03 -2,83 -17,83
Çemtaş 6,76 -4,79 -16,84
Çimbeton 51,40 9,92 24,58
Çimentaş 18,18 5,88 21,20
Çimsa 7,92 1,93 -12,78
Çuhadaroğlu Metal 2,94 5,76 -7,84
Dagi Giyim 2,44 -3,94 -2,40
Dagi Yatırım Holding 3,03 -4,42 34,07
Dardanel 7,82 9,99 106,33
Datagate Bilgisayar 8,76 -3,74 12,16
Demısaş Döküm 4,04 6,32 16,09
Denge Holding 1,24 -6,06 -9,49
Deniz GMYO 3,90 -2,50 -22,77
Denizli Cam 7,37 -0,81 -11,63
Derimod 6,92 -1,14 -3,08
Derlüks Deri 3,80 4,97 -6,86
Desa Deri 4,33 -1,81 -4,63
Despec Bilgisayar 5,22 -6,28 23,11
Deva Holding 14,58 -10,00 63,31
Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 0,00 3,85
Ditaş Doğan 15,32 -4,25 61,01
DO-CO 345,90 -2,76 -38,67
Doğan Burda 8,69 10,00 43,16
Doğan Holding 1,84 2,22 2,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 2,42 2,42
Doğusan 2,04 -1,45 -1,92
Doğuş GMYO 4,87 -5,07 7,51
Doğuş Otomotiv 9,60 -9,09 0,84
Döktaş Dökümcülük 25,42 -3,71 -19,67
Duran Doğan Basım 18,04 -1,20 28,49
Dyo Boya 4,81 -3,61 -1,84
Eczacıbaşı İlaç 4,80 0,42 31,48
Eczacıbaşı Yatırım 9,91 -0,90 2,88
Edip Gayrimenkul 1,78 -3,26 28,06
Ege Endüstri 538,50 -2,25 -4,28
Ege Gübre 52,15 -2,98 4,72
Ege Profil 12,44 3,24 3,93
Ege Seramik 3,90 -1,02 5,12
Egeli & Co Tarım Girişim 0,79 9,72 146,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,74 8,82 89,74
Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 9,09 140,00
Egeplast 13,80 -1,99 10,40
Ekiz Kimya 10,73 9,94 1659,02
Emek Elektrik 1,78 -4,30 11,95
Eminiş Ambalaj 2,41 -1,63 58,55
Emlak Konut GMYO 1,22 -2,40 -16,44
Enerjisa Enerji 7,60 -1,30 12,83
Enka İnşaat 6,16 1,82 -1,47
Erbosan 18,45 -3,50 -26,14
Ereğli Demir Çelik 7,79 -3,71 -13,83
Ersu Gıda 5,31 -9,85 156,52
Escort Teknoloji 3,48 -9,84 150,36
Etiler Gıda 2,71 -9,97 10,61
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 2,65 16,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 4,20 19,20
Euro Yat. Ort. 1,74 1,16 47,46
Euro Yatırım Holding 1,44 0,70 -4,00
Fenerbahçe Futbol 10,59 2,92 -26,81
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,70 2,78 -19,04
F-M İzmit Piston 50,15 0,42 5,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,14 -4,99 18,86
Ford Otosan 61,00 -3,63 -7,74
Formet Çelik Kapı 3,75 2,74 25,00
Frigo Pak Gıda 11,90 -7,75 -8,18
Galatasaray Sportif 2,78 7,75 36,95
Garanti Bankası 8,17 -2,04 -26,66
Garanti Faktoring 4,23 -3,64 9,30
Garanti Yat. Ort. 1,41 -2,08 30,56
Gedik Y. Men. Değ. 20,34 9,95 263,21
Gedik Yatırım Holding 18,98 2,71 146,81
Gediz Ambalaj 7,59 -4,05 12,28
Gentaş 2,10 -3,23 -4,11
Gersan Elektrik 3,12 -1,27 -2,19
Global Men. Değ. 2,25 5,14 19,68
Global Yat. Holding 3,15 -3,67 -35,32
Good-Year 4,52 -7,19 11,60
Göltaş Çimento 15,85 1,47 -10,91
Gözde Girişim 3,76 -3,09 -26,85
GSD Denizcilik 2,43 -3,19 -5,08
GSD Holding 1,44 -2,70 -3,36
Gübre Fabrik. 15,75 -1,56 74,23
Güler Yat. Holding 11,44 10,00 463,55
Güneş Sigorta 2,89 -3,34 32,57
Halk GMYO 1,39 -1,42 13,93
Halk Sigorta 4,09 -9,91 106,57
Hatay Tekstil 9,03 2,38 31,44
Hedef Girişim 2,25 -0,44 -13,79
Hektaş 13,65 0,37 70,20
HUB Girişim 20,02 -7,91 113,24
Hürriyet Gzt. 1,31 3,97 14,91
ICBC Turkey Bank 4,17 -3,92 -20,87
İdealist Danışmanlık 3,11 0,00 -6,33
İdealist GMYO 3,32 1,84 8,50
İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,80 -1,81 -44,20
İhlas Holding 0,64 -1,54 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,88 2,33 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,12 -5,88 -5,98
Info Yatırım 6,05 3,95 -32,02
İntema 8,65 -1,82 -6,59
İpek Doğal Enerji 12,38 0,65 60,36
İskenderun Demir Çelik 6,64 -3,35 -17,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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