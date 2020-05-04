Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,71
|3,04
|45,70
|Acıpayam Selüloz
|7,27
|-4,97
|14,13
|Adana Çimento (A)
|10,45
|8,40
|7,62
|Adana Çimento (B)
|7,41
|8,02
|3,93
|Adana Çimento (C)
|2,27
|9,66
|1,79
|Adel Kalemcilik
|12,47
|-0,48
|-20,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|2,05
|4,32
|Afyon Çimento
|2,94
|9,70
|29,05
|Ak Enerji
|0,99
|-2,94
|-9,17
|Akbank
|5,73
|-2,72
|-29,35
|Akçansa
|8,64
|2,98
|-10,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,66
|-2,92
|-21,33
|Akfen GMYO
|2,88
|-2,70
|-28,89
|Akın Tekstil
|12,55
|2,03
|-8,99
|Akiş GMYO
|3,24
|0,00
|-19,80
|Akmerkez GMYO
|25,82
|3,28
|15,24
|Aksa
|6,17
|-2,53
|-11,90
|Aksa Enerji
|3,95
|3,67
|3,95
|Aksigorta
|5,73
|-3,70
|5,76
|Aksu Enerji
|9,49
|-3,85
|-36,18
|Alarko Carrıer
|56,25
|7,97
|-6,25
|Alarko GMYO
|15,03
|4,52
|-1,00
|Alarko Holding
|4,56
|0,66
|-23,36
|Albaraka Türk
|1,24
|-2,36
|-18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,16
|0,16
|59,14
|Alkim Kağıt
|6,96
|3,26
|28,42
|Alkim Kimya
|61,85
|6,27
|64,38
|Altınyağ
|0,92
|6,98
|124,39
|Altınyunus Çeşme
|24,76
|-9,96
|147,85
|Anadolu Cam
|4,02
|-2,19
|-7,80
|Anadolu Efes
|18,19
|-1,03
|-21,19
|Anadolu Grubu Holding
|16,06
|-3,25
|-8,70
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|-2,63
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,82
|0,68
|-2,88
|Anadolu Sigorta
|5,09
|0,59
|22,55
|Anel Elektrik
|3,70
|3,35
|15,26
|Arçelik
|16,22
|-1,10
|-22,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|25,12
|-9,96
|Arena Bilgisayar
|13,41
|-4,28
|84,08
|Armada Bilgisayar
|21,52
|-6,35
|31,30
|Arsan Tekstil
|3,88
|-3,96
|8,38
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|-5,00
|134,57
|Aselsan
|26,36
|-2,87
|25,88
|Aslan Çimento
|40,96
|9,99
|2,50
|Ata GMYO
|3,61
|-0,28
|-20,31
|Atakule GMYO
|1,56
|-1,89
|-18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,48
|0,68
|48,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-1,45
|-5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,96
|-3,28
|-3,32
|Avrasya GMYO
|1,67
|1,21
|10,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|0,00
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,02
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|0,00
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,35
|5,68
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,15
|-2,27
|-1,83
|Aygaz
|9,99
|-3,10
|-17,75
|Bagfaş
|16,04
|-3,66
|-4,64
|Bak Ambalaj
|7,66
|-6,24
|4,22
|Balatacılar Balatacılık
|2,30
|-5,74
|85,48
|Bantaş Ambalaj
|2,86
|-3,70
|13,49
|Banvit
|23,74
|-9,94
|27,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,92
|2,10
|12,74
|Batı Çimento
|3,03
|5,57
|-8,46
|Batısöke Çimento
|1,20
|1,69
|-8,40
|Bera Holding
|3,68
|-4,66
|-4,42
|Berkosan Yalıtım
|3,34
|-6,70
|21,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|5,61
|-7,76
|Beyaz Filo
|3,49
|-3,06
|10,44
|Bilici Yatırım
|6,80
|-2,86
|55,61
|Bim Mağazalar
|53,65
|-3,07
|14,98
|Birko Mensucat
|0,32
|-5,88
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,55
|4,03
|35,96
|Bizim Mağazaları
|12,46
|-3,41
|11,55
|Bolu Çimento
|4,90
|9,87
|4,26
|Bomonti Elektrik
|3,24
|0,00
|153,13
|Borusan Mannesmann
|9,18
|-4,28
|-19,83
|Borusan Yat. Paz.
|59,00
|-5,98
|-1,52
|Bosch Fren Sistemleri
|261,50
|-4,07
|-9,13
|Bossa
|9,30
|2,76
|15,38
|Brisa
|8,89
|-6,03
|-5,21
|Burçelik
|7,08
|-4,97
|21,86
|Burçelik Vana
|18,20
|-6,19
|87,44
|Bursa Çimento
|4,00
|2,04
|-0,08
|Carrefoursa
|7,55
|-4,55
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|16,13
|9,95
|71,78
|Ceo Event Medya
|3,23
|0,31
|-11,80
|Coca Cola İçecek
|35,60
|-3,31
|-8,01
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|9,93
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,20
|-2,65
|-23,61
|Çelebi
|89,70
|-1,21
|-12,14
|Çelik Halat
|9,10
|-6,28
|40,00
|Çemaş Döküm
|1,03
|-2,83
|-17,83
|Çemtaş
|6,76
|-4,79
|-16,84
|Çimbeton
|51,40
|9,92
|24,58
|Çimentaş
|18,18
|5,88
|21,20
|Çimsa
|7,92
|1,93
|-12,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,94
|5,76
|-7,84
|Dagi Giyim
|2,44
|-3,94
|-2,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,03
|-4,42
|34,07
|Dardanel
|7,82
|9,99
|106,33
|Datagate Bilgisayar
|8,76
|-3,74
|12,16
|Demısaş Döküm
|4,04
|6,32
|16,09
|Denge Holding
|1,24
|-6,06
|-9,49
|Deniz GMYO
|3,90
|-2,50
|-22,77
|Denizli Cam
|7,37
|-0,81
|-11,63
|Derimod
|6,92
|-1,14
|-3,08
|Derlüks Deri
|3,80
|4,97
|-6,86
|Desa Deri
|4,33
|-1,81
|-4,63
|Despec Bilgisayar
|5,22
|-6,28
|23,11
|Deva Holding
|14,58
|-10,00
|63,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|0,00
|3,85
|Ditaş Doğan
|15,32
|-4,25
|61,01
|DO-CO
|345,90
|-2,76
|-38,67
|Doğan Burda
|8,69
|10,00
|43,16
|Doğan Holding
|1,84
|2,22
|2,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|2,42
|2,42
|Doğusan
|2,04
|-1,45
|-1,92
|Doğuş GMYO
|4,87
|-5,07
|7,51
|Doğuş Otomotiv
|9,60
|-9,09
|0,84
|Döktaş Dökümcülük
|25,42
|-3,71
|-19,67
|Duran Doğan Basım
|18,04
|-1,20
|28,49
|Dyo Boya
|4,81
|-3,61
|-1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,80
|0,42
|31,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|-0,90
|2,88
|Edip Gayrimenkul
|1,78
|-3,26
|28,06
|Ege Endüstri
|538,50
|-2,25
|-4,28
|Ege Gübre
|52,15
|-2,98
|4,72
|Ege Profil
|12,44
|3,24
|3,93
|Ege Seramik
|3,90
|-1,02
|5,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,79
|9,72
|146,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,74
|8,82
|89,74
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|9,09
|140,00
|Egeplast
|13,80
|-1,99
|10,40
|Ekiz Kimya
|10,73
|9,94
|1659,02
|Emek Elektrik
|1,78
|-4,30
|11,95
|Eminiş Ambalaj
|2,41
|-1,63
|58,55
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|-2,40
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|7,60
|-1,30
|12,83
|Enka İnşaat
|6,16
|1,82
|-1,47
|Erbosan
|18,45
|-3,50
|-26,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,79
|-3,71
|-13,83
|Ersu Gıda
|5,31
|-9,85
|156,52
|Escort Teknoloji
|3,48
|-9,84
|150,36
|Etiler Gıda
|2,71
|-9,97
|10,61
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|2,65
|16,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|4,20
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|1,16
|47,46
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|0,70
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,59
|2,92
|-26,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,70
|2,78
|-19,04
|F-M İzmit Piston
|50,15
|0,42
|5,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,14
|-4,99
|18,86
|Ford Otosan
|61,00
|-3,63
|-7,74
|Formet Çelik Kapı
|3,75
|2,74
|25,00
|Frigo Pak Gıda
|11,90
|-7,75
|-8,18
|Galatasaray Sportif
|2,78
|7,75
|36,95
|Garanti Bankası
|8,17
|-2,04
|-26,66
|Garanti Faktoring
|4,23
|-3,64
|9,30
|Garanti Yat. Ort.
|1,41
|-2,08
|30,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,34
|9,95
|263,21
|Gedik Yatırım Holding
|18,98
|2,71
|146,81
|Gediz Ambalaj
|7,59
|-4,05
|12,28
|Gentaş
|2,10
|-3,23
|-4,11
|Gersan Elektrik
|3,12
|-1,27
|-2,19
|Global Men. Değ.
|2,25
|5,14
|19,68
|Global Yat. Holding
|3,15
|-3,67
|-35,32
|Good-Year
|4,52
|-7,19
|11,60
|Göltaş Çimento
|15,85
|1,47
|-10,91
|Gözde Girişim
|3,76
|-3,09
|-26,85
|GSD Denizcilik
|2,43
|-3,19
|-5,08
|GSD Holding
|1,44
|-2,70
|-3,36
|Gübre Fabrik.
|15,75
|-1,56
|74,23
|Güler Yat. Holding
|11,44
|10,00
|463,55
|Güneş Sigorta
|2,89
|-3,34
|32,57
|Halk GMYO
|1,39
|-1,42
|13,93
|Halk Sigorta
|4,09
|-9,91
|106,57
|Hatay Tekstil
|9,03
|2,38
|31,44
|Hedef Girişim
|2,25
|-0,44
|-13,79
|Hektaş
|13,65
|0,37
|70,20
|HUB Girişim
|20,02
|-7,91
|113,24
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|3,97
|14,91
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|-3,92
|-20,87
|İdealist Danışmanlık
|3,11
|0,00
|-6,33
|İdealist GMYO
|3,32
|1,84
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,80
|-1,81
|-44,20
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|2,33
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,12
|-5,88
|-5,98
|Info Yatırım
|6,05
|3,95
|-32,02
|İntema
|8,65
|-1,82
|-6,59
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|0,65
|60,36
|İskenderun Demir Çelik
|6,64
|-3,35
|-17,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)