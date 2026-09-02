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Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

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Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

Samsun'un Bafra ilçesinde akrep zehiri elde etmek için yeni üretim merkezi kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan izinle akreplerden zehir üretilecek.

#1
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

Akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinin kurucu ortaklarından Ezgi Zengin, merkezde akreplerin kontrollü şekilde yetiştirildiğini belirterek, bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tamamının kayıt altında ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

#2
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiğini ifade eden Zengin, bu ürünün bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham maddeye dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

#3
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

"KENDİ KÖYÜMÜZDE BU ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK" Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik." dedi.

#4
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

Türkiye'de akrep zehri üzerine çalışma yapan büyük firmaların bulunduğunu ifade eden Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını söyledi.

#5
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

EYLÜL AYINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırıldığını belirten Er, "Biz de kendi ülkemize ve bölgemize faydalı olabilmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Merkezi'nde AR-GE çalışması başlattık. Eylül ayında gerekli çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

#6
Foto - Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

Er, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi. Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilecek akrep zehrinin farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

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