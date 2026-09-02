Bakanlıktan üretim izni aldılar: Gramı tam 12 bin dolar!

"KENDİ KÖYÜMÜZDE BU ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK" Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik." dedi.