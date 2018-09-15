Borsada gong TİM İhracat Endeksi için çaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Borsa İstanbul’un ortak çalışması sonucu oluşturulan TİM İhracat Endeksi, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ile TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen törende seans açılış gongunun çalmasıyla başladı.

Çetinkaya, TİM İhracat Endeksi’nin “bir endeksten daha çok takip edilmesi gereken bir endeks” niteliğinde olduğunu ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle ise bu şartları sağlayan 55 ihracatçı firmanın endekse dahil olduğunu, bu rakamın yeni halka arzlarla birlikte daha da artacağını söyledi.