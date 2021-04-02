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Ekonomi Borsada gong Naturelgaz için çaldı
Ekonomi

Borsada gong Naturelgaz için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen Naturelgaz Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Global Yatırım Holding ve Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve diğer yetkililer katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:06:00 -
Borsada gong Naturelgaz için çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Naturelgaz bu sene işlem görmeye başlayan 3’üncü şirketimiz olmuştur. Ancak gelinen nokta itibariyle artık bizim için 3’ün,4’ün, 5’in bir önemi kalmadı. Çünkü bu sene inşallah çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceğiz. Bu sene devam eden bu canlılığı daha ileri ki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtık” ifadesini kullandı. Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan ise “Yeni dönemde halka arzla birlikte kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek sağlamlaştırmak istiyoruz. Halka arzdan gelen gelirle kapasitemizi arttıracak yatırımlar yapıp özellikle oto CNG ve LNG tarafında tesis altyapımızı da güçlendirerek daha da büyümek istiyoruz. Ayrıca yine halka arzdan gelen fonların bir kısmıyla da yurtdışına açılmayı planlıyoruz” dedi.

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