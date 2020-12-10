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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:43:39 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör155,00145,006,90
Albaraka Türk1,801,696,51
Aksa11,4610,835,82
Tümosan Motor ve Traktör11,5010,925,31
Odaş Elektrik3,883,704,86
Logo Yazılım111,00106,404,32
Aygaz13,3812,933,48
Otokar232,80225,003,47
Kordsa Teknik Tekstil14,7514,362,72
Kartonsan2.955,002.880,002,60
Garanti Bankası9,509,282,37
Tüpraş97,6595,502,25
Ülker Bisküvi22,2221,742,21
Şekerbank1,431,402,14
Şişe Cam7,167,031,85
Brisa19,1118,771,81
Mavi Giyim49,8248,941,80
ARD Bilişim Teknolojileri35,0434,501,57
Yataş13,8413,631,54
Tekfen Holding15,9915,751,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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