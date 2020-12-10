Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|155,00
|145,00
|6,90
|Albaraka Türk
|1,80
|1,69
|6,51
|Aksa
|11,46
|10,83
|5,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,50
|10,92
|5,31
|Odaş Elektrik
|3,88
|3,70
|4,86
|Logo Yazılım
|111,00
|106,40
|4,32
|Aygaz
|13,38
|12,93
|3,48
|Otokar
|232,80
|225,00
|3,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,75
|14,36
|2,72
|Kartonsan
|2.955,00
|2.880,00
|2,60
|Garanti Bankası
|9,50
|9,28
|2,37
|Tüpraş
|97,65
|95,50
|2,25
|Ülker Bisküvi
|22,22
|21,74
|2,21
|Şekerbank
|1,43
|1,40
|2,14
|Şişe Cam
|7,16
|7,03
|1,85
|Brisa
|19,11
|18,77
|1,81
|Mavi Giyim
|49,82
|48,94
|1,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,04
|34,50
|1,57
|Yataş
|13,84
|13,63
|1,54
|Tekfen Holding
|15,99
|15,75
|1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)