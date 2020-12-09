Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|3,12
|2,87
|8,71
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,32
|13,38
|7,03
|Arçelik
|29,88
|27,92
|7,02
|Kartonsan
|2.880,00
|2.741,70
|5,04
|Yataş
|13,63
|13,04
|4,52
|Odaş Elektrik
|3,70
|3,55
|4,23
|Gözde Girişim
|7,12
|6,84
|4,09
|Garanti Bankası
|9,28
|8,94
|3,80
|Vestel
|20,92
|20,16
|3,77
|DO-CO
|507,00
|491,00
|3,26
|Karel Elektronik
|20,20
|19,58
|3,17
|Tekfen Holding
|15,75
|15,29
|3,01
|Koza Madencilik
|13,75
|13,35
|3,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,93
|2,85
|2,81
|Deva Holding
|24,40
|23,78
|2,61
|Türkiye Sigorta
|6,00
|5,85
|2,56
|Akbank
|6,20
|6,05
|2,48
|Vakıflar Bankası
|4,55
|4,44
|2,48
|İş Bankası (C)
|6,55
|6,40
|2,34
|Türk Traktör
|145,00
|141,80
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)