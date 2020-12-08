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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:51:49 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu18,1616,519,99
Ereğli Demir Çelik13,4512,239,98
Özak GMYO4,924,489,82
İskenderun Demir Çelik9,678,839,51
Şişe Cam7,136,854,09
Türk Telekom8,027,733,75
Tofaş Oto Fabrikası30,8629,763,70
Anadolu Grubu Holding23,2622,503,38
Kartonsan2.741,702.664,002,92
Net Holding3,193,102,90
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,861,812,76
Kardemir (D)5,235,092,75
Torunlar GMYO3,813,712,70
Tekfen Holding15,2914,902,62
Coca Cola İçecek62,1060,552,56
Sabancı Holding10,4110,192,16
İş GMYO2,122,091,44
Odaş Elektrik3,553,501,43
Enerjisa Enerji11,2411,111,17
Alarko Holding6,986,901,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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