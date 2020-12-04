  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:11:29 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester18,7117,019,99
Petkim4,644,268,92
Doğan Holding2,862,657,92
Ford Otosan122,30115,306,07
Akiş GMYO3,843,655,21
Yataş12,7112,144,70
Karel Elektronik20,2619,364,65
Türk Traktör145,50140,203,78
Doğuş Otomotiv28,1827,163,76
Türk Telekom7,887,662,87
Gübre Fabrikaları51,1049,822,57
MLP Sağlık19,8719,402,42
Enerjisa Enerji11,0010,772,14
Alarko Holding6,896,752,07
Mavi Giyim49,5048,581,89
Halk GMYO3,343,281,83
Bursa Çimento9,209,041,77
Aksigorta8,148,011,62
Ege Endüstri1.746,001.720,101,51
Tüpraş93,6092,301,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetki..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı
Dünya

2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı

2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay