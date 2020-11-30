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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:06:46 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu12,5411,4010,00
MLP Sağlık21,1419,239,93
Pınar Süt23,4421,847,33
Bizim Mağazaları16,9515,926,47
Deva Holding25,4023,985,92
Alarko GMYO19,6918,615,80
Pınar Et Ve Un25,5424,344,93
Şok Marketler12,5612,004,67
Kerevitaş Gıda7,377,084,10
Eczacıbaşı İlaç7,166,923,47
Migros Ticaret42,1840,943,03
Enerjisa Enerji10,8010,601,89
Tat Gıda11,4011,201,79
Gözde Girişim6,666,551,68
Logo Yazılım112,20111,001,08
Enka İnşaat7,107,050,71
Borusan Mannesmann16,2016,090,68
Aksa10,6910,630,56
Bim Mağazalar70,0069,850,21
Türk Telekom7,687,670,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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