Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|12,54
|11,40
|10,00
|MLP Sağlık
|21,14
|19,23
|9,93
|Pınar Süt
|23,44
|21,84
|7,33
|Bizim Mağazaları
|16,95
|15,92
|6,47
|Deva Holding
|25,40
|23,98
|5,92
|Alarko GMYO
|19,69
|18,61
|5,80
|Pınar Et Ve Un
|25,54
|24,34
|4,93
|Şok Marketler
|12,56
|12,00
|4,67
|Kerevitaş Gıda
|7,37
|7,08
|4,10
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|6,92
|3,47
|Migros Ticaret
|42,18
|40,94
|3,03
|Enerjisa Enerji
|10,80
|10,60
|1,89
|Tat Gıda
|11,40
|11,20
|1,79
|Gözde Girişim
|6,66
|6,55
|1,68
|Logo Yazılım
|112,20
|111,00
|1,08
|Enka İnşaat
|7,10
|7,05
|0,71
|Borusan Mannesmann
|16,20
|16,09
|0,68
|Aksa
|10,69
|10,63
|0,56
|Bim Mağazalar
|70,00
|69,85
|0,21
|Türk Telekom
|7,68
|7,67
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)