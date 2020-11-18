Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|28,74
|9,95
|İskenderun Demir Çelik
|8,66
|7,88
|9,90
|Kardemir (D)
|4,59
|4,18
|9,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,93
|2,67
|9,74
|Ereğli Demir Çelik
|11,96
|10,90
|9,72
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,50
|5,78
|Aksigorta
|7,97
|7,57
|5,28
|Garanti Bankası
|8,85
|8,42
|5,11
|Akbank
|6,27
|5,99
|4,67
|Borusan Mannesmann
|15,10
|14,45
|4,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,80
|10,34
|4,45
|Petkim
|4,70
|4,50
|4,44
|İş Bankası (C)
|6,84
|6,55
|4,43
|Çelebi
|82,90
|79,45
|4,34
|Coca Cola İçecek
|59,55
|57,10
|4,29
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,91
|4,19
|Albaraka Türk
|1,76
|1,69
|4,14
|Şekerbank
|1,52
|1,46
|4,11
|Netaş Telekomünikasyon
|19,90
|19,18
|3,75
|Sabancı Holding
|10,50
|10,13
|3,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)