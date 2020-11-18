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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:51:24 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv31,6028,749,95
İskenderun Demir Çelik8,667,889,90
Kardemir (D)4,594,189,81
Yapı ve Kredi Bankası2,932,679,74
Ereğli Demir Çelik11,9610,909,72
Vakıflar Bankası4,764,505,78
Aksigorta7,977,575,28
Garanti Bankası8,858,425,11
Akbank6,275,994,67
Borusan Mannesmann15,1014,454,50
Tümosan Motor ve Traktör10,8010,344,45
Petkim4,704,504,44
İş Bankası (C)6,846,554,43
Çelebi82,9079,454,34
Coca Cola İçecek59,5557,104,29
Emlak Konut GMYO1,991,914,19
Albaraka Türk1,761,694,14
Şekerbank1,521,464,11
Netaş Telekomünikasyon19,9019,183,75
Sabancı Holding10,5010,133,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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